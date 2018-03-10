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 ВКС России выполнили учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал", - Минобороны РФ

Российские военные сообщили об успешном учебно-боевом пуске гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" - нового российского высокоточного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе", - сообщили в министерстве обороны России.

"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ заявили: "В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

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Ранее президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который якобы осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, преодолевая любые системы ПРО.

Источник: https://censor.net.ua/n3054844
 
 
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главное, что ватка на кухне теперь будет бухать с удвоенной силой, и на выборы в припрыжку.
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И. Маск, курит в стороне и задается одним вопросом. А что так можно было бабки списать на мордовский ракетоплан?
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"09.03.18 ... ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника связи. Об этом сообщила вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт. «Поздравляю всех партнеров с этим успехом», - сказала Фабрегетт"
Санкции...
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Российские военно-мультипликационные войска
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Как обычно говорят парашенцы, А вы докажите! её ракеты, существование!
А то, мультики все показывать умеют, и фанерные макеты супертанков. Нет доказательств - нет оружия!
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Кинжаль в попу? Абхазский вариант сверх скоростной ракеты, очень попу-лярное супер-оружие в Рос армии. Пердаки рвёт на ура!
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Вот так "Союзмультфильм" вошёл в структуры МИНобороны РыФы...
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Лаптеногие для большей убедительности ракету "кинжал" переименуют в- "ЗАРЭЖУ". ПКС Росії виконали навчальний пуск гіперзвукової ракети комплексу "Кинджал", - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 7068
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винторогие даже армату полукартонную притягли на парад ради вяличия. была бы ракета кино крутили бы по всем аналам и таскали бы ее перед мавзолеем месяц взад вперед...
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Репоедов, ау ... скиньте ссылку на мультик про запуск
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Еханый стыд. Пуски с самолетов 70-х годов преподносят, как технологический прорыв.

В слудующий раз с По-2 сбросят сверхсекретную ватомную бимбу.
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Даже если допустить что все прям как в сказке чудесным образом "работает". Что это им дает? Что такое 120 миллионов против 7 миллиардов человечества с 2 процентами от мирового ВВП? Жить станут еще хуже...
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бачу диванні аналітики не вражені москальськими досягненнями. І правда в нас в Україні найсильніша армія?
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А шо, надо было упасть под стол от страха?
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Если Америка не опомнится и не сядет за стол переговоров, то Россия оставляет за собой право наращивать военно-мультипликационную мощь!

Практически готов к показу мультик про спутник с ионной пушкой на борту, которая бьет лучом из космоса по штату Флориде.
На 90 % готов мультик про последнюю российскую разработку - летающую тарелку на базе УАЗ патриот, с лазером на борту!
На 80% процентов готов мультфильм про ракету развивающую скорость 10 световых лет и способную поразить альфу-центавру. Мультик прошел стадию монтажа и уже конвертируется в видео файл!
На 80% готов мультик про суперсовременный российский самолет-невидимку. Самого самолета на экране не видно, но конструкторы уверяют, что самолет есть! Более того, он превосходит все современные самолеты в мире!
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Всегда умиляла аббревиатура воздушно-космические силы ПКС Росії виконали навчальний пуск гіперзвукової ракети комплексу "Кинджал", - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8884
35 процентов территории страны не газифицировано, а они уже в космосе воюют ПКС Росії виконали навчальний пуск гіперзвукової ракети комплексу "Кинджал", - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8884
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Да нет в России никакого оружия. Ничего нет, одни ржавые тазики. И моста тоже нет. Всё декорации. Мосфильм, по всей стране весь картон извёл. Не надо расстраиваться. Всё нормально.
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Какой то ватник, меня уже заспамил, но я вытащил сам себя из спама. Обиделся наверное, что я унижаю его вяличие.
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"Єтот мой тувинец, министр обороньі, иногда несет такую пургу" (Хуйло В.В.)
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если с точностью не врут, то это суперубийца кораблей - дальность Миг-31 - 700 км + 2000км ракеты = более 2500 км. Это позволяет из района Черного моря и Каспия бить по кораблям в Персидском заливе. А значит оставить западный мир без нефти.
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А ответка не замучает? Израильтяне лихо раскатали на своих Ф-35 хваленые С-400 в Сирии без потерь.
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Хватит бред нести. Израиль в Сириии единственный надежный союзник рашки. И они ни разу не сталкивались.
А по поводу ответки за удары по кораблям в Персидском заливе - если до этого дойдет, то это уже будет означать войну и ответка и так придет.
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Конечно не сталкивались, ведь ихтамнет, а если и есть, то это просто отпускники, которые давно уволились.
Кстати я привел пример для того, что бы вы оценили возможность ответного удара со стороны Запада, на "шалости" недофюрера
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Хорошая новость, желаю паРашке как много больше запусков всяких супер-пупер-ундер-ваффе и как можно самых дорогих. Чтобы эта недоимперия поскорее экономически подорвалась от своих амбиций, как в свое время Совок надорвался на соревнованиях с америкосами с их СОИ (звездными войнами).
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Пілот хоч руки не обпалив, коли фітіль підпалював на кацмічній ракеті?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВКС России выполнили учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал", - Минобороны РФ
 
 
 
 
 
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