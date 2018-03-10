 ВКС России выполнили учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал", - Минобороны РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе", - сообщили в министерстве обороны России.

"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ заявили: "В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

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Ранее президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который якобы осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, преодолевая любые системы ПРО.