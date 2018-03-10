 ВКС России выполнили учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал", - Минобороны РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе", - сообщили в министерстве обороны России.
"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.
В Минобороны РФ заявили: "В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
Ранее президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который якобы осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, преодолевая любые системы ПРО.
Санкции...
А то, мультики все показывать умеют, и фанерные макеты супертанков. Нет доказательств - нет оружия!
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А по поводу ответки за удары по кораблям в Персидском заливе - если до этого дойдет, то это уже будет означать войну и ответка и так придет.
Кстати я привел пример для того, что бы вы оценили возможность ответного удара со стороны Запада, на "шалости" недофюрера