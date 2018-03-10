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 Политика Украины
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 В 2015 году было важно ввести военное положение, сейчас такой необходимости нет, - Тука. ВИДЕО

Когда Георгий Тука возглавлял Луганскую облгосадминистрацию, он обращался к президенту с просьбой о введении военного положения. Тогда это было действительно важно, но сейчас необходимости в этом нет.

Это мнение в эфире проекта "Face 2 Face с Татьяной Даниленко" на телеканале ZIK высказал нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.

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"Когда я начал работать на Луганщине, я сам непосредственно и Жебривский. Несколько раз одновременно обращались к президенту с настоятельным предложением введения военного положения", - рассказывает Георгий Тука.

Поэтому он убежден, что когда Петр Порошенко даже в такие достаточно непростые времена не соглашался на такой шаг, то не сделает этого и после задержания Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических актов.

"Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному к нему относиться, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?", - спрашивает чиновник.

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Кроме этого он отметил, что если бы в дискуссии участвовали представители оппозиционных сил, они бы считали по-другому, но это - "откровенный бред".

"В конце концов, сделать можно все, но необходимости в этом я не вижу ни одной", - отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Напомним, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

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9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3054843
 
 
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Ага-нет,сейчас есть необходимость торговать с Рашкой и набивать карманы на дерибане бюджета ВСУ и контрабасе.
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мы это уже сегодня слышали от закрытого блогера - вредит бизнесу
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а шо этот тука по поводу свого пребывания в Севере раскажет?
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Конечно, ведь теперь связи с Даунлээром налажены: контрабас крутится - лавешка у Порохряка мутится.
Разрушать это он с кагалом ой как не хотят, мы же хорошо помним как он визжал аки свинья при блокаде 2016.
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ПРИДВОРНЫЙ КЛОУН, КЛОУНОМ И ОСТАЁТСЯ. ЗА ЭТО ЕМУ И ПЛАТЯТ ДЕНЬГИ.
И НЕТ СМЫСЛА НАПОМИНАТЬ КЛОУНУ ЕГО ЖЕ СЛОВА ИЗ 2015 года О ТОМ КАК ОНО ЖЕ ДОКАЗЫВАЛО, ЧТО НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В В.П.
. p/s: а военное положение в УКРАИНЕ булет таки введено. Но к концу 2018, В НАЧАЛЕ 2019года.
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Такая необходимость есть до тех пор,пока территория оккупирована и не исключён даже в перспективе вариант силового освобождения.Тука и другие медведчуковцы-федерасты,должен знать,что никакой федерализации и ни в каком виде в Украине в ближайшее время не быть.Никакой повальной амнистии не будет,даже если Порошенко и попробует этому подыграть..И особенно Тука должен знать,что ВСЕ причастные к контрабанде-"торговле на крови".которая длилась с 14-15 года,понесут наказание.
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Истукан ты Тука в 15 году выборами не пахло а сейчас ,как бы петя не начал дома взрывать ...
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Сейчас нет, а перед выборами,чтобы усидеть в кресле при нулевом рейтинге, военное положение - это хороший козырь!
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У Туки сомнительная и очень жиденькая биография с большим пробелом в котором не понятно кем он был и чем занимался , можете ознакомиться в Youtube
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Убогий безпринципный типчик этот Тука.
Вот он целый зам. министра по оккупированным территориям, из телевизора хрен помойной тряпкой выгонишь, а вот самого МИНИСТРА ни разу не видел, да и не слышал о нем ничего.
Напоминает зиц-председателя Фунта из Золотого теленка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2015 году было важно ввести военное положение, сейчас такой необходимости нет, - Тука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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