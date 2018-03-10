 В 2015 году было важно ввести военное положение, сейчас такой необходимости нет, - Тука. ВИДЕО

Это мнение в эфире проекта "Face 2 Face с Татьяной Даниленко" на телеканале ZIK высказал нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.
"Когда я начал работать на Луганщине, я сам непосредственно и Жебривский. Несколько раз одновременно обращались к президенту с настоятельным предложением введения военного положения", - рассказывает Георгий Тука.
Поэтому он убежден, что когда Петр Порошенко даже в такие достаточно непростые времена не соглашался на такой шаг, то не сделает этого и после задержания Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических актов.
"Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному к нему относиться, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?", - спрашивает чиновник.
Кроме этого он отметил, что если бы в дискуссии участвовали представители оппозиционных сил, они бы считали по-другому, но это - "откровенный бред".
"В конце концов, сделать можно все, но необходимости в этом я не вижу ни одной", - отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.
Напомним, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Разрушать это он с кагалом ой как не хотят, мы же хорошо помним как он визжал аки свинья при блокаде 2016.
И НЕТ СМЫСЛА НАПОМИНАТЬ КЛОУНУ ЕГО ЖЕ СЛОВА ИЗ 2015 года О ТОМ КАК ОНО ЖЕ ДОКАЗЫВАЛО, ЧТО НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В В.П.
. p/s: а военное положение в УКРАИНЕ булет таки введено. Но к концу 2018, В НАЧАЛЕ 2019года.
Вот он целый зам. министра по оккупированным территориям, из телевизора хрен помойной тряпкой выгонишь, а вот самого МИНИСТРА ни разу не видел, да и не слышал о нем ничего.
Напоминает зиц-председателя Фунта из Золотого теленка.