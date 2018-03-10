 Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер

Об этом сказал специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью Укринформу, комментируя украинскую инициативу учреждения международного формата по деоокупации полуострова, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что очень важно не забывать об этом. И мы постоянно публично нарушаем эту важную проблему. Да, уже были предприняты определенные усилия, включая некоторые инициативы со стороны членов ЕС сплотить страны для обсуждения ситуации в Крыму. Я, кстати, на этой неделе также участвовал в подобной встрече. Уверен, что этот процесс будет продолжаться. Это важный, принципиальный вопрос, который связан с безопасностью каждой европейской страны - ведь надо быть уверенным в безопасности собственных границ", - сказал Волкер.
Он выразил уверенность, что "этот вопрос будет продвигаться".
Также, по его мнению, следует обеспечить эффективную имплементацию международных санкций в отношении Крыма.
"Например, если российская компания ведет бизнес в Крыму, как следует действовать в отношении нее, если она также попытается продвигать свою деятельность на остальной территории Европы? Санкции должны быть применены в отношении компании, которая так себя ведет", - отметил Волкер.
https://youtu.be/HlHUByN5fUA?t=670
Так хуйло ж вам обещало догнать и перегнать хотя бы Португалию! И? Обосрались на бегу?
В этот раз что он вам там обещает? Колонии на Марсе?
"Например, если российская компания ведет бизнес в Крыму, как следует действовать в отношении нее, если она также попытается продвигать свою деятельность на остальной территории Европы? Санкции должны быть применены в отношении компании, которая так себя ведет", - отметил Волкер.Источник: https://censor.net.ua/n3054842
пока ещё такое не произходит со всеми, в основном только отгребает наши западные и рашенские банки.
... ровно за день, как Штайнмайер опять выдвинул Меркель в Канцлеры -- ...не прошло и полугода...*) -- Трамп всадил Европе пошлины на поставку алюминия и стали -- аж по самые помидоры!
Доярка уже 3 день квохче, шо: Мы ответим Штатам адекватным ударом! ... ...токо ж её ещё не переизбрали... ...а она уже...*) ...а уже ей Кабмин сформирован... ...и к 8 марта там аж 4 бабы-министра... -- аж все аж торчат -- кроме левых -- им всё мало...
...а ещё и Аирбус глюкнулся... -- не взяли его на вооружение... ...и 4000 рабочих мест -- васококлассных -- гавкнулись...
Не будет Доярка Канцлером! ...патамушо ей Крым пофуй! -- по сути... ...нет в её программе ничего про хуйла и парашу. А у Трампа есть.
...попкорн не закупаем! -- закупаем тампаксы и памперсы...*)