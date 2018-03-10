 Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер

Об этом сказал специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью Укринформу, комментируя украинскую инициативу учреждения международного формата по деоокупации полуострова, передает Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, что очень важно не забывать об этом. И мы постоянно публично нарушаем эту важную проблему. Да, уже были предприняты определенные усилия, включая некоторые инициативы со стороны членов ЕС сплотить страны для обсуждения ситуации в Крыму. Я, кстати, на этой неделе также участвовал в подобной встрече. Уверен, что этот процесс будет продолжаться. Это важный, принципиальный вопрос, который связан с безопасностью каждой европейской страны - ведь надо быть уверенным в безопасности собственных границ", - сказал Волкер.



Он выразил уверенность, что "этот вопрос будет продвигаться".

Также, по его мнению, следует обеспечить эффективную имплементацию международных санкций в отношении Крыма.

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"Например, если российская компания ведет бизнес в Крыму, как следует действовать в отношении нее, если она также попытается продвигать свою деятельность на остальной территории Европы? Санкции должны быть применены в отношении компании, которая так себя ведет", - отметил Волкер.