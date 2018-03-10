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 Политика Украины, За рубежом
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 Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер

На международном уровне, в том числе и в ЕС, предприняты определенные усилия для поддержания международного формата обсуждения ситуации в Крыму.

Об этом сказал специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью Укринформу, комментируя украинскую инициативу учреждения международного формата по деоокупации полуострова, передает Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, что очень важно не забывать об этом. И мы постоянно публично нарушаем эту важную проблему. Да, уже были предприняты определенные усилия, включая некоторые инициативы со стороны членов ЕС сплотить страны для обсуждения ситуации в Крыму. Я, кстати, на этой неделе также участвовал в подобной встрече. Уверен, что этот процесс будет продолжаться. Это важный, принципиальный вопрос, который связан с безопасностью каждой европейской страны - ведь надо быть уверенным в безопасности собственных границ", - сказал Волкер.

Он выразил уверенность, что "этот вопрос будет продвигаться".

Также, по его мнению, следует обеспечить эффективную имплементацию международных санкций в отношении Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия военизировала Крым и создала военный форпост в Черном море, - миссия США в ОБСЕ

"Например, если российская компания ведет бизнес в Крыму, как следует действовать в отношении нее, если она также попытается продвигать свою деятельность на остальной территории Европы? Санкции должны быть применены в отношении компании, которая так себя ведет", - отметил Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3054842
 
 
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Только в ЕС это почему-то мало кто понимает.
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мало кто не понимает или притворяется что не понимает, кстати, к тем кто не понимает стоит сигаретного патриарха отправить - смотри как за минуту вторую понимание вернулос, ну это если есть у руководителей хоть чуть достоинство и честь
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Писец крадется очень тихо громко топая ногами
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прекрасная перспектива - хочешь работать в Крыму, знаи тебе мир закрыт, и только так, перевоспитовать вату, то по полному.
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крысчанин ляпнул величину зарплаты - да они просто лимонеры там, плавает как почки в жиру.

https://youtu.be/HlHUByN5fUA?t=670
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Да не смеши. Откроют липовые фирмочки - и всего делов. Типа - основная контора продаёт липовой, а что она с этим делает - они не знают.
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Мне хотелось бы услышать не то, что они под любым предлогом хотят убрать конкурентов из России, - а как они помогут Украине...
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" Предприняты усилия для поддержания формата обсуждения"-- ОПУПЕТЬ!!!! ПРЯМО ПРОРЫВ !!! НЕВИДАННЫЙ УСПЕХ!!! Теперь можно обсуждать в формате по самое нехочу.... Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер - Цензор.НЕТ 9034
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Путина за 18 лет правления Россией, это было время застоя и ошибок. Путин занимался только ложным величием России и обворовыванием своих граждан. За время правления надо было ему заниматься территориальным реформированием умом непонятного образования под названием Россия = Московия + колонии России. Нужно было внутри России с колоний образовывать Союз Независимых 1--13 государств,типа как Московия с такими же столицами как Москва ,со своей культурой,языком и верой,а китайцы могли между этими государствами построить хорошие дороги,но время упущено,теперь это всё будет происходить стихийно и будет пролито много крови. а Россия могла бы быть очень крепка при таком союзе и ей бы не нужны были бы чужие земли соседей Крым -Донбасс- Кубань- Кавказ и др.Пусть теперь и дальше тлеет это неуклюжее и умом непонятное образование
Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер - Цензор.НЕТ 3088
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PS- Нужно было внутри России с колоний образовывать Союз Независимых 10--13 Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер - Цензор.НЕТ 4483
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можно и так! но после распада союза Россия не кормит нации "паразиты", как украинскую, и уровень жизни гораздо поднялся, а в украине упал
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Ну да. Гордость аж распирает! В россосии, которая обладает самыми крупными природными богатствами в мире, уровень поднялся выше Украины.

Так хуйло ж вам обещало догнать и перегнать хотя бы Португалию! И? Обосрались на бегу?

В этот раз что он вам там обещает? Колонии на Марсе?
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вот так постепенно, и ненавязчиво госдеп готовит к забою рузькава козла. сначало его разминают санкцыями ( полезными ) чтобы мясо можно было варить потом наступает время замачивания парнокопытного.
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Аэрофлоту уже запретили летать в Европу ?
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так в тексте именно и есть такая мысль, или неосвоил?

"Например, если российская компания ведет бизнес в Крыму, как следует действовать в отношении нее, если она также попытается продвигать свою деятельность на остальной территории Европы? Санкции должны быть применены в отношении компании, которая так себя ведет", - отметил Волкер.Источник: https://censor.net.ua/n3054842

пока ещё такое не произходит со всеми, в основном только отгребает наши западные и рашенские банки.
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какая вам разница чей крым, у вас же еще есть земли для загаживания и продажи
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мы спасаем от оскатинивания людей и их земли от ваших копыц
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Слова Волкера звучат приятно и логично да только дальше слов дело почемуто уже который год не движется.
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кацапстан очень нежно, медленно но неотвратимо загоняют . Может карлик действительно исполняет нелегкую долю гребца на галере и прет визжащих от восторга ватников к водопаду ?
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да так, что пенсии и зарплаты в пять раз больше, чем в свинорейхе Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер - Цензор.НЕТ 3269
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чо, хрюшка, ищешь в инете мнения всех идиотов? свое еще состряпай Питання деокупації Криму пов'язане з безпекою кожної європейської країни, - Волкер - Цензор.НЕТ 5652
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америка с намии! хрю хрю хрю! сугс )))

Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер - Цензор.НЕТ 7039
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Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер

... ровно за день, как Штайнмайер опять выдвинул Меркель в Канцлеры -- ...не прошло и полугода...*) -- Трамп всадил Европе пошлины на поставку алюминия и стали -- аж по самые помидоры!
Доярка уже 3 день квохче, шо: Мы ответим Штатам адекватным ударом! ... ...токо ж её ещё не переизбрали... ...а она уже...*) ...а уже ей Кабмин сформирован... ...и к 8 марта там аж 4 бабы-министра... -- аж все аж торчат -- кроме левых -- им всё мало...
...а ещё и Аирбус глюкнулся... -- не взяли его на вооружение... ...и 4000 рабочих мест -- васококлассных -- гавкнулись...
Не будет Доярка Канцлером! ...патамушо ей Крым пофуй! -- по сути... ...нет в её программе ничего про хуйла и парашу. А у Трампа есть.
...попкорн не закупаем! -- закупаем тампаксы и памперсы...*)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер
 
 
 
 
 
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