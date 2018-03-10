 С погибшим бойцом 54-й бригады Иваном Рященко попрощаются завтра на Днепропетровщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Иван Рященко родился в 1983 году в поселке городского типа Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области. На фронте провел более двух лет, принимал участие в боестолкновениях в районе Троицкого и Авдеевской промзоны. После полученной контузии вернулся на передовую. Служил командиром боевой машины пехоты 54-й отдельной механизированной бригады. Погиб вечером 8 марта на Светлодарской дуге в результате пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. У бойца остались жена и двое детей.

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