 Боевики используют перемирие для стягивания военной техники и обустройства новых позиций, - СЦКК

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице штаба АТО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Боевики оккупационной администрации РФ, используя "режим всеобъемлющего перемирия", который установлен с 00.01 минуты 5 марта, в нарушение минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории правительства Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдатели СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области выявили 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра, а юго-восточнее населенного пункта Кузнецы Миссией - свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с РФ.
Также боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области.
На основе данных воздушного наблюдения обнаружено недавно оборудованые боевиками позиции, протяженностью около 150 метров юго-западнее населенного пункта Зайцево, фортификационные укрепления протяженностью около 400 метров, проходящие вблизи железнодорожного полотна к северу от населенного пункта Горловка и севернее населенного пункта Докучаевск.
Также рядом с железнодорожной станцией в Дебальцево были обнаружено 2 единицы САУ.
"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как полную заинтересованность главарей оккупационной администрации Российской Федерации в дальнейшем обострении конфликта и явное нежелание соблюдать требования актов международного права, минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения", - говорится в сообщении.
26.06 эти две машины пытались пройти через ХХХ. Их там не пропустили. Они вернулись на NNN. Потом стояли в FFF до 6.00 27.06. К ним подъехал бус, люди в бусе сказали им ждать. В 15.30 в сопровождении этого же буса они уехали прошли пункт пропуска NNN, и к 18.00 тропами подъехали к одному из опорников. С прибытием к опорнику, подполковник и майор СБУ головного управління м. Києва і Києвськоі обл задають питання військовим: якого ху ви тут робите і хто дав розпорядження тут стояти?.. Військові всіх затримують. Вимагають, і ті кладуть зброю на землю до з'ясування обставин.Подпол і майор відмовляються спілкуватися до прибуття старшого. Прибуває старший. До військових претензій немає. Машини уходять знову на NNN. Передаються фіскалам до ранку. Фіскали відкривають груз. Виявлено мішки з цукром (по накладни - цукор). В мішку з цукром бабло, пакован гривень. Старший від фіскалів огляд припиняє до ранку. З ранку в супроводі я уже не знаю кого, машини все таки уходять на ту сторону. Знаю, що питання піднімалося на високий рівень. Підключили Адміністрацію през-та»...
20.10. 2017г. Порошенко: "Свержение законной власти в результате массовых акций - это государственное преступление..."
https://www.youtube.com/watch?v=vL_p3LG7HqI
Ray @Ray_net_ua 5 мар.
Это было показательное избиение, чтобы быдло боялось режима! - Украинец живущий в Германии прокомментировал избиение псами Авакова людей под Радой.