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 Политика Украины
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 Боевики используют перемирие для стягивания военной техники и обустройства новых позиций, - СЦКК

Используя режим "абсолютного перемирия", боевики скрыто сосредотачивают военную технику и оборудуют новые фортификационные позиции на оккупированных территориях.

 Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице штаба АТО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Один военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ на Донбассе, – штаб АТО

"Боевики оккупационной администрации РФ, используя "режим всеобъемлющего перемирия", который установлен с 00.01 минуты 5 марта, в нарушение минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории правительства Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области выявили 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра, а юго-восточнее населенного пункта Кузнецы Миссией - свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с РФ.

Также боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области.

На основе данных воздушного наблюдения обнаружено недавно оборудованые боевиками позиции, протяженностью около 150 метров юго-западнее населенного пункта Зайцево, фортификационные укрепления протяженностью около 400 метров, проходящие вблизи железнодорожного полотна к северу от населенного пункта Горловка и севернее населенного пункта Докучаевск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные формирования наемников "ЛДНР" до 19 марта переведены на усиленный режим несения службы, - ИС

Также рядом с железнодорожной станцией в Дебальцево были обнаружено 2 единицы САУ.

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как полную заинтересованность главарей оккупационной администрации Российской Федерации в дальнейшем обострении конфликта и явное нежелание соблюдать требования актов международного права, минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения", - говорится в сообщении.

Боевики используют перемирие для стягивания военной техники и обустройства новых позиций, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054838
 
 
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Война - "По идее, есть план расколоть и развалить РФ на квази-государства в составе рыхлой конфедерации. Но выполнение этого плана решительно обеспечивают Кремль, Олигархия и МИД. Никто лучше них с этой задачей не справится.Сегодня идет интенсивный процесс освобождения северных территорий РФ от населения, которое переезжает на юг. Таким образом, весь Север вскоре можно будет безболезненно изъять. Сибирь и Дальний восток уже де-факто переходят Китаю. Урал тоже экономически и культурно примкнет к Азиатской части."
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а ВСУ спит
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Greg Zloi - ВСУ не провоцирует..... С самого Крыма....
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ВСУ не провоцирует - а то тупин нападет войной .
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...По делу Рубана вспомнилась одна давняя история, которая случилась там же, под Горловкой. И, конечно же, при участии СБУ и Администрации президента. Без них такие вещи в нашей стране не делаются. Ни один славянский шкаф никуда не занесут.Эту историю сегодня рассказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.Итак, в ночь с 27 на 28 июня 2015 года военные (30 бригада), задержали под Горловкой сотрудников СБУ и два грузовика с деньгами в мешках из-под сахара - по 5 и 6 тонн в каждом.На следующий день фуры ушли к сепарам по звонку «с самого верха». Военные отказались от огласки и расследования из-за сильного давления, которое на них оказывалось.Ниже - оригинальный текст от военных без названия населенных пунктов. История реальная, почти обыденная. По крайней мере, не самая удивительная, и не самая подлая из тех, которые я знаю.«…У нас пытались проехать на ту сторону две фуры. Их наши тормознули. В машинах мешки с сахаром, в мешках бабло, много. В конце-концов под сопровождением СБУ машины уходят туда…
26.06 эти две машины пытались пройти через ХХХ. Их там не пропустили. Они вернулись на NNN. Потом стояли в FFF до 6.00 27.06. К ним подъехал бус, люди в бусе сказали им ждать. В 15.30 в сопровождении этого же буса они уехали прошли пункт пропуска NNN, и к 18.00 тропами подъехали к одному из опорников. С прибытием к опорнику, подполковник и майор СБУ головного управління м. Києва і Києвськоі обл задають питання військовим: якого ху ви тут робите і хто дав розпорядження тут стояти?.. Військові всіх затримують. Вимагають, і ті кладуть зброю на землю до з'ясування обставин.Подпол і майор відмовляються спілкуватися до прибуття старшого. Прибуває старший. До військових претензій немає. Машини уходять знову на NNN. Передаються фіскалам до ранку. Фіскали відкривають груз. Виявлено мішки з цукром (по накладни - цукор). В мішку з цукром бабло, пакован гривень. Старший від фіскалів огляд припиняє до ранку. З ранку в супроводі я уже не знаю кого, машини все таки уходять на ту сторону. Знаю, що питання піднімалося на високий рівень. Підключили Адміністрацію през-та»...
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ты бы хоть разницу между романсом и романом прочитал, лапоть. неучи сплошные...
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роман знаю, а это народное кацапское творчество - романс...)))
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2014г. Януковощ: Свержение легитимной и законно избранной власти - это преступление против Украины!

20.10. 2017г. Порошенко: "Свержение законной власти в результате массовых акций - это государственное преступление..."

Боевики используют перемирие для стягивания военной техники и обустройства новых позиций, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1293
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Де жавю ...Это сбой в матрице.
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Может не все в курсе
https://www.youtube.com/watch?v=vL_p3LG7HqI
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Я только сейчас обнаружила это видео. Думаю, и это еще одна причина последних печальных событий. Этот гад не смог не отомстить.
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Недарма там літає амерський безпілотник. Він все бачить.
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А у нас только один для своих торговых партнеров объявляет перемирие. А бойцы сидят под огнем. А потом удивляемся самоубийствам и алкоголю, посидел бы наш безальтернативщик под шквальным огнем, посмотрели бы, чтобы он потом запел.
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Каким словом можно назвать действия гаранта, когда он объявляет бессрочное перемирие и одновременно гибнут наши дети, которым по 20 лет...
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Ольга Мартынюк b6557456 - а каким словом можно назвать народ, который позволяет это делать?
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какое право я имею называть народ, некоторым живется нормально, а большая часть разочаровалась, уезжает из страны, потому что кроме нищеты еще могут быть и репрессии под всяким предлогом, а это опасность и народ к этому не готов, очень много беды и горя в Украине.А может я даже и не права, время покажет...
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Ольга Мартынюк b6557456 - почти никто не вышел защитить достоинство своего народа..., также никто не вышел после предательств Иловайска и Дебальцево...

Бойовики використовують перемир'я для стягування військової техніки та облаштування нових позицій, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3434 Ray‏ @Ray_net_ua 5 мар.
Это было показательное избиение, чтобы быдло боялось режима! - Украинец живущий в Германии прокомментировал избиение псами Авакова людей под Радой.

Бойовики використовують перемир'я для стягування військової техніки та облаштування нових позицій, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4667
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Ну вот нахрен это заявлять? А что, они должны сидеть и на нас, дураков, смотреть? Они же террористы, и какое у них может быть слово?
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Можно подумать что ВСУ в это время еблом щелкают.
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