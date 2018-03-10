 Боевики используют перемирие для стягивания военной техники и обустройства новых позиций, - СЦКК

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице штаба АТО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Боевики оккупационной администрации РФ, используя "режим всеобъемлющего перемирия", который установлен с 00.01 минуты 5 марта, в нарушение минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории правительства Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области выявили 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра, а юго-восточнее населенного пункта Кузнецы Миссией - свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с РФ.

Также боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области.

На основе данных воздушного наблюдения обнаружено недавно оборудованые боевиками позиции, протяженностью около 150 метров юго-западнее населенного пункта Зайцево, фортификационные укрепления протяженностью около 400 метров, проходящие вблизи железнодорожного полотна к северу от населенного пункта Горловка и севернее населенного пункта Докучаевск.

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Также рядом с железнодорожной станцией в Дебальцево были обнаружено 2 единицы САУ.

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как полную заинтересованность главарей оккупационной администрации Российской Федерации в дальнейшем обострении конфликта и явное нежелание соблюдать требования актов международного права, минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения", - говорится в сообщении.