 Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице - "в критическом, но стабильном состоянии", - министр внутренних дел Великобритании

Об этом сообщила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в субботу, 10 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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По ее словам, правоохранительные органы установили 240 вещественных доказательств. Кроме того, к делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористического подразделения полиции.

Расследование продвигается со "скоростью и профессионализмом", отметил Радд. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор находятся в больнице - "в критическом, но стабильном состоянии".

Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта. Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

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Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на Скрипаля.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.



Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.