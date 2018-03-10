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Все про:Великобритания (1666) отравление (879) Россия (68329) Скрипаль (11)

 Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице - "в критическом, но стабильном состоянии", - министр внутренних дел Великобритании

По делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери проходят около 200 свидетелей.

Об этом сообщила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в субботу, 10 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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По ее словам, правоохранительные органы установили 240 вещественных доказательств. Кроме того, к делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористического подразделения полиции.

Расследование продвигается со "скоростью и профессионализмом", отметил Радд. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор находятся в больнице - "в критическом, но стабильном состоянии".

Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта. Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

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Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на Скрипаля.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3054836
 
 
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Рюсскае быдло по убийствам сдал еще ликвидатор КГБ ссср Николай Хохлов в далеком 1954 году.сбежав на Запад,рассказав всё как и зачем его заставили ликвидировать Георгия Околовича.На Западе о кремлевских шакалах знают ВСЁ....
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Это не мой цинизм, а дебилизм журналистов. "Критическое, но стабильное состояние" переводится так: "Сова приложила ухо к груди Буратино.
- Пациент скорее мертв, чем жив, - прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов.
Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом:
- Пациент скорее жив, чем мертв…
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
- Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мертв - его можно оживить или нельзя оживить".
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Хрущев Сралина убил одним уколом синильной кислоты
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Хрущёв от Сралина жидко срался. Если кто-то и убил, то точно не он.
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Сралин Хрущева опустил за сына Леонида Хрущева,якобы он стал предателем...,Никита Хрущев злопамятный этого не простил... и отомстил за подлость
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старший лейтенант Леонид Хрущев,лётчик истребитель не вернулся из боя в марте 1943 года и Сралин обозвал его предателем.Такова вкратце та история
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Цензор трёт комменты в адрес лолаботов. Даже невинные- о том, что "принципы" им и не снились... Бутусов, ты вообще берега попутал? Тереть комменты, которые люди пишут в ответ на лживое обгаживание порохоботами Егора Соболева, который тебя с окровавленной головой, выводил от беркутов! ТЕБЕ НЕ СТЫДНО???????? Хоть бы имел элементарное чувство благодарности, не говоря уже обо всем остальном............ Скрипаль і його дочка досі перебувають у лікарні - "в критичному, але стабільному стані", - міністр внутрішніх справ Великої Британії - Цензор.НЕТ 5700 ТЬФУ!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСкрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице - "в критическом, но стабильном состоянии", - министр внутренних дел Великобритании
 
 
 
 
 
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