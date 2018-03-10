 Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Кировоградской области. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 35 м2. Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 г.р. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", - говорится в сообщении.

В 14:00 пожар был локализован и в 15:00 - ликвидирован, уведомляют спасатели. Причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.