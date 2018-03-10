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Все про:биатлон (97) спорт (1518)

 Сборная Украины выиграла "серебро" Кубка мира по биатлону

Украинская биатлонная команда, неудачно выступившая на олимпиаде в Южной Корее, реабилитировала себе на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, заняв второе место в смешанной эстафете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Анастасия Меркушина, Вита Семиренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный всю гонку провели в группе лидеров и лишь на самом финише уступили итальянцам, но смогли обойти ставших третьими норвежцев и финишировавших за ними россиян.

В одиночной смешенной эстафете прошедшей ранее в этот же день, Ирина Варвинец и Артем Тищенко также показали хороший результат став четвертыми, проиграв борьбу за медали.

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Такие хорошие результаты в смешанных эстафетах позволили украинским мужчинам подняться в командном зачете с 11 места на 8, а женщинам укрепить свою третью позицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3054833
 
 
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Даааааааааааааа, смотрел, как кацапоидное быдло просрало... и как исходил на говно пидоратор всея руСни губерниев, это ж бальзам на душу и в ухо.
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Смотрел,-красиво было! Побежали все вместе, вчетвером с последнего огневого рубежа,а за несколько сотен метров "потеряли" рассеянина и разыграли между собой пьедестал! Пидрушный очень хорошо пробежал свой,последний этап! Браво!
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Особо хотел подчеркнуть,-они стреляли практически без промахов,и использовали лишь 2 (!) дополнительных патрона,в то время как другим не хватало вообще патронов,вместе с дополнительными!
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Две женщины и двое мужчин,это 4 человека,по два огневых рубежа и по пять патронов на каждый,-получается на 40 мишеней потрачено всего лишь 42 патрона !!! Это феноменальная стрельба!
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Немножко поправлю:Меркушина без промахов,а остальные по разу промазали. Итого 3 промаха.Ну то такэ.А "золото" было так близко...
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5 медалей сьогодні завоювула збірна України!
Вітаю з перемогою, Чемпіони!

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А толку, это только одна гонка на этом этапе а их множество, лучше бы хоть одну медаль с олимпиады привезли биатлонисты.
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Уверен, когда нибудь и украинцам "улыбнется" золото в биатлоне на олимпиаде.
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Поздравляю наших спортсменов Не знаю почему наших сильнейших спортсменов тренер не поставил в гонку на олимпиаде Но сейчас ,молодцы ,вы -наша гордость ,желаем вам счастья здоровья и любви, и спортивной удачи и благополучия -вы заслуживаете-трудяги ,умнички Мирного неба над нашей УКраиной,знаю ,переживаете
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Чувствую гордость за украинских параолимпийцев не то что за инвалидов минувшей олимпиады.
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Вы не поняли ,это наши спортсмены,но не параолемпийцы Наши параолемийцы тоже молодцы-удачи им Збірна України виграла "срібло" Кубка світу з біатлону - Цензор.НЕТ 5122
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Молодцы конечно, только по сравнению с олимпиадой, эти все кубки, чемпионаты и т.д.-детский сад.
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Чтобы понять какой это детский сад,когда оторвешься от клавы,попробуй поучаствовать в каком нибудь виде спорта на таком уровне,-думаю в ближайшие 800 лет у тебя это не получится!
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После провала на олимпиаде, эти "победы" мало что стоят... А что бы я поучаствовал в каком нибудь виде спорта, давай мне тоже 60 млн.гривен, как было потрачено на сборную Украины по биатлону. Думаю ближайшие 800 лет ты их вряд ли соберешь. Збірна України виграла "срібло" Кубка світу з біатлону - Цензор.НЕТ 8132
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Цензор.НЕТНовостиСпортСборная Украины выиграла "серебро" Кубка мира по биатлону
 
 
 
 
 
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