 Сборная Украины выиграла "серебро" Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Анастасия Меркушина, Вита Семиренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный всю гонку провели в группе лидеров и лишь на самом финише уступили итальянцам, но смогли обойти ставших третьими норвежцев и финишировавших за ними россиян.

В одиночной смешенной эстафете прошедшей ранее в этот же день, Ирина Варвинец и Артем Тищенко также показали хороший результат став четвертыми, проиграв борьбу за медали.

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Такие хорошие результаты в смешанных эстафетах позволили украинским мужчинам подняться в командном зачете с 11 места на 8, а женщинам укрепить свою третью позицию.