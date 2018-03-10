 Роль языкового вопроса в украинском законе об образовании несколько непропорционально раздута, - представитель ЕК Матернова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, такую точку зрения высказала заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова на Брюссельском форуме в дискуссии на тему "Возрождение процесса евроатлантической интеграции".

"Проблема языковых меньшинств была только незначительной долей более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это было одним из тех вопросов, который несколько непропорционально раздут, ведь есть рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", - заявила Катарина Матернова.

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Напомним, новый украинский закон об образовании набрал силу 28 сентября прошлого года. Он вызвал критику, в частности, норма относительно государственного языка образования, в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В первую очередь из-за этого значительно обострились отношения между Украиной и Венгрией.

Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начавшие получать общее среднее образование до 1 сентября 2018 года, с 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".

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Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отвергает.