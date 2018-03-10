 Роль языкового вопроса в украинском законе об образовании несколько непропорционально раздута, - представитель ЕК Матернова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, такую точку зрения высказала заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова на Брюссельском форуме в дискуссии на тему "Возрождение процесса евроатлантической интеграции".
"Проблема языковых меньшинств была только незначительной долей более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это было одним из тех вопросов, который несколько непропорционально раздут, ведь есть рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", - заявила Катарина Матернова.
Напомним, новый украинский закон об образовании набрал силу 28 сентября прошлого года. Он вызвал критику, в частности, норма относительно государственного языка образования, в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В первую очередь из-за этого значительно обострились отношения между Украиной и Венгрией.
Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начавшие получать общее среднее образование до 1 сентября 2018 года, с 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".
Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отвергает.
-- Налейте 100 грамм, пожалуйста... (пока жинка сверху не доехала)
-- Купыте себе водки в магазине за углом...
-- Ну будьласка!!!
-- А... ...так би зразу б і сказали...
*)
Не даремно, гугл робить переклад з літературної англійської на українську більш адекватно, ніж на вяликорюзский.
І взагалі, наберіть в гуглі трьома мовами: Russian pigs , русские свиньи та руські свині. Також спробуйте перефразувати на українські свині, порівняйте результат. Результат буде вражачий
http://www.lp.edu.ua/news/2015/tehnologiyi-vykladannya-fahovyh-dyscyplin-angliyskoyi-movoyu-na-kafedri-zmd-provely
Це Львівська політехніка☺
...потом приехал в Киев -- а там по-украински почти все общаются! ... ...я аж не понял -- куда я попал? *) ...но, в 2007, ещё парашная попса по Киеву везде звучала... -- шо трошки облЕхчало адоптацию. *)
Нас с детсва от Мовы отлучали... ...и в 70хх., в Киеве было западло по-украински говорить, а кто говорил -- те жлобы! -- мы их быками называли... -- хлопцы из сёл. Дрались с ними -- люто! ...как с чужими...
...но мы-то, реальными козлами оказались в итоге -- хоть нас уже, почти и не осталось...
-- а Хлопцы Украину сохранили и вытянули... -- а мы свалили... ...кто не спился и не сдох.
Слава Украине! И Её Хлопцам! *)
...рад за нас!
...на позапрошлой неделе случайно с киевлянами в центре Нюрнберга встретился -- все, почти мои дети *) -- и все бизнесмены! -- решали тут дела германские ... ...пообщались, туда-сюда ... ...в двух кабачных посидели красиво... (как в Киеве говорилось когда-то) -- ... правда, по-украински токо я иногда заговаривался... ...но, это ж токо по-пьяне... -- эмигрантское это всё такое -- от тоски и скуки...*)