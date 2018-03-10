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 Политика Украины
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Все про:выборы (20123) Крым (19617) Россия (68329) Чубаров (647) крымские татары (1749)

 Для Путина очень важно, чтобы явка в Крыму была намного выше, чем по России, в том числе и среди крымских татар, - Чубаров

Пророссийская власть Крыма различными способами пытается повысить явку на президентских выборах, в том числе, оказывая давление на крымских татар.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в интервью Русской службе "Голоса Америки".

"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымско-татарской части электората, и такое ощущение, что в этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальное неучастие крымских татар в сымитированном "референдуме" 2014 года", - заявил Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факты дискриминации крымских татар Россией передадим в международные суды, - МИД о продлении оккупантами ареста фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"

Чтобы обеспечить покорный приход крымских татар на участки для голосования, говорит председатель Меджлиса, оккупационные власти подключили спецслужбы: "Власти оказывают давление на все сегменты крымско-татарской общественной и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России и аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением".

По словам лидера крымских татар, руководство Крымского индустриально-педагогического университета осуществляло заметное давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно учиться дальше".

Также читайте: "Вчера СБУ прямо дала пас ФСБ в Крыму", - Чубаров об обыске в Исламском центре

"Такое же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Рекрутируют людей на участие в выборах и через крымско-татарских предпринимателей... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы по Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, степень которой была бы намного больше, чем в России, в том числе и среди крымских татар", – считает Чубаров.

Напомним, Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма. 

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексирована Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3054829
 
 
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Репутация россии, как у Косого из "Джентльменов удачи". Чуть что, так сразу мы!
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Стрелков: У нас на носу война с Украиной

Победа украинской армии на Донбассе приведет к дестабилизации ситуации в РоссииДля Путина очень важно, чтобы явка в Крыму была намного выше, чем по России, в том числе и среди крымских татар, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7704
Об этом сообщил бывший «министр обороны» террористической организации «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков).

«У нас на носу война с Украиной. Это понимают все, но этого не хотят понимать в Кремле. Если украинская армия неожиданно атакует и сметет Донбасс, последует неизбежный внутриполитический кризис в России», - заявил он.
Гиркин добавил, что президент России Владимир Путин не дотягивает до диктатора.
«Его можно назвать как угодно, но он не диктатор. Он в плохом смысле византийский базилевс, который заигрался в интриги… Он даже на Пиночета не тянет. Он может на какое-то время быть слабым тираном, условно говоря. В любом случае война для него, причем, война не по его правилам, приведет к острейшему внутриполитическому кризису в стране», - пояснил он. Бывший главарь террористов добавил, что если не будет войны с Украиной, Россия будет еще «некоторое время гнить».
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Как этой красноносой гиене -дыркину ,хочется войны Все он знает даже лучше путлера Спросить бы его шакалятину ,как связан украинский мирный Донбасс с кризисом внутри россии,хочется прославиться греметь мяндальками ,колотовка какая-то Оно ж понимает ,что такое война в центре европы,где куча АЕС,газопровод,где все повязано Из-за таких как он подстрекателей все и началось, а само драпало со Славянска,а ж дым из геройско-актерской жопы шел,как оно в Донецке оказалось еще один интересный вопрос Оно ж имеет в виду ,что лохторат на расеи требует паБеды,плавно ,перетекающую в беду,а лохторату все равно ,как ящик скажет так и будет
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Собчак только не хватает для настоящих выборов😂
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Константин, к большому сожалению мы за это время не сделали ничего, что бы Крым стал нашим, мы можем тролить 300 раз кацапню, а что сделали мы?
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Чубаров перегрелся, да срали они на явки, нарисуют сколько им надо не впервой
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А наблюдатели из Белоруси, абхазии, приднестровья подтвердят честность выборов. Для Путина очень важно, чтобы явка в Крыму была намного выше, чем по России, в том числе и среди крымских татар, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5642
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По "результатам" окажется, что и Чубаров тоже проголосовал. Причем за хуйла.
Нормальных наблюдателей там не будет - только ручные - навалят 146% бюллетеней в урну и попросят привезти еще.
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«Кроме того, Лондону и Нью-Йорку нужно работать вместе над списком санкций, чтобы люди из этого списка знали, что их активы могут быть конфискованы».
Для Великобритании растут призывы заморозить активы британских олигархов, названных США, близкими к президенту Владимиру Путину .

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5484909/PM-Theresa-announce-sanctions-Russia-soon-Monday.html#ixzz59Mv6H8V5
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А что тут обсуждать? Нужная цифра не этих псевдо-выборах будет просто нарисована.
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Андруша смицький, навіщо пишеш слово "хуйло" з великої літери? Для Путина очень важно, чтобы явка в Крыму была намного выше, чем по России, в том числе и среди крымских татар, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2203
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Частково це може спрацювати, але ці вибори кримські татари не визнають.
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классика - не как выбирают а как подсчитывают!
тем более без наблюдателей...
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Совково-рашистская классика. В Украине, на данном этапе, такое, может быть, и возможно на отдельных участках, но не системно.
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Так идите на выборах наблюдателем, а еще лучше - членом УИК. За свой участок будете спокойны.
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кто знает... может и пойду...
выборы в следующем году...
доживем - увидим
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Да, известная цитата: "Вы выиграли выборы, а я - подсчет голосов" (Сомоса)
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А для пороха ? Ну мені просто цікаво , як для людини яка плотить налоги до підарашенсьнкої хвєдєрації. Так що там скажуть порохосранці- засранці за іловайський котел? Успішна операція по відводу наших військ? Кончу вас сукийодані за ці слова.
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Частково це з примусу, але тут всі налаштовані проти кримських татар. Тому до них питань з боку ультрапатриотів не повинно бути.
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"Вскрытие покажет". Подождем недельку.
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Ти також. Повірь. За намєстніка хуйла в Україні. Уточню щоб ти не перекручував , за пєтю.
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Вологі скрєпні мрії , андруша смицький - залиш при собі.. Про Судети чув?
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Еще удар в-ниже спины окурку,-Англию в бойкоте Чемпионата Мира по Футболу 2018 в рашке поддерживают Австралия,Польша и Япония! Веревочка на колышек наматывается,наматывается... Для Путина очень важно, чтобы явка в Крыму была намного выше, чем по России, в том числе и среди крымских татар, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7219
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та при чем там.. сборная же едет.. ато что не будет пару английских суперчуваков - да всем насрать
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Это ты Михалков,Босоног? Какая сборная? Эти три страны сказали,-Если Англия бойкотирует,то мы бойкотируем тоже! Как там лед на Неве,еще держится?
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Вы заблуждаетесь. Из Великобритании не поедет 2 министра. И они называют это бойкотом /была статья на Цензоре раньше/ Эти страны поддержат в том же ракурсе. Речь о функционерах и их присутствии и всего лишь...
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Да министры и не играют, пора прекратить эту порочную практику. Мне кажется татары придут, но голосовать будут за Собчак, она обещала Крым отдать.
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Он всегда бредит.Такая латентная медуза...
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Это старая информация! Сегодня,я прочитал на DG24.ro ( на румынском),что Англию в бойкоте будут поддерживать Австралия,Польша и Япония. Эта информация еще стоит там,но она на румынском.
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Это ведь не устаревшая информация?
16:24 "По информации источника The Times, к данной акции могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия и Япония". О командах речи нет.Источник:https://censor.net.ua/n3054814
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А на DG24.ro говорится,что по информации английских журналистов,власти рассматривают и возможность отказа от участия в ЧМ 2018,несмотря на то,что это предусматривает также и отлучение от ЧМ 2022 !
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Будем ждать. Это уже совсем другое дело)
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Конечно! Особенно когда это не одна команда,-а много команд,там уже ФиФа в штаны может наложить,хотя они,скорее всего,уже наложили в штаны после заявления Минфина США,что министерство будет расследовать факты коррупции в ФИФА! А Минфин США,вместе с финансовой разведкой США знают как двигался ЛЮБОЙ ЦЕНТ на планете.
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новости внимательней читай=)
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Что новости,Баран? Твои новости недельной давности.
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Больше всего и раньше всех Англию поддержала Украина.
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постарел татарин.. кушать ему хочется..вот и весь патриотизм
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Тобто і ти проти кримських татар, то тепер нікого там не буде за Україну? Спеціально знаходиш протиріччя?
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А я его просто В Спам...
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Чудово знаю його діяльність, але зради від нього не було. По суті він керує Меджлісом і представник кримських татар. Тому твій коментар саме про зраду.
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злізай з дивану та йди москалів мочити...це ваша земля..чому ти втік?
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ага.. трєтій вєктор включай і мочі Для Путіна дуже важливо, щоб явка в Криму була набагато вищою ніж по Росії, зокрема і серед кримських татар, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8280
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Та мнх це хуйло. Як і йог Український товариш пєтя. У мене вони обидва в в ігнорі.
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А вы знаете, что крымские ватники за 30 сребреников думали продать Украину, а продали себя...
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Сімпатик пуйла глава МЗС Німеччини Габрієль сьогодні вже пішов у відставку.
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А шо, есть такие крымские татары, которые пойдут голосовать ??? Мы все здесь сидящие в этом огромном Зале очень в этом сомневаемся.
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ті що тут ..або на цензорі пайок заробляють, або гавкають за копійки..це не чечени, які билися до смерті.. слабий народ
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Можно поспорить явка будет высокая и татары придут, потому что большинству плевать лишь особо не трогали.
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легко спорить, все равно никто не проверит.
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этому хуйлу ничего не важно, сколько скажет, такую явку нарисуют. Все равно никто не проверит.
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"Важно" карлику... Вот тебе, окурок ботоксный:Для Путіна дуже важливо, щоб явка в Криму була набагато вищою ніж по Росії, зокрема і серед кримських татар, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3486
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Самое забавное - что плешивое чмо в любом варианте будет всех обвинять. Не прийдут татары - назовёт это происками Госдепа. Прийдут татары - скажет что пришли НЕСМОТРЯ на происки Госдепа.... Как в анекдоте -- кто обосрался?--........
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« Те, кто голосуют, не решают ничего. Всё решают те, кто считает голоса» / Иосиф Сталин/ " А в Севастополе проголосовало -126 % " /Аксёнов " референдум"март2014года/
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ващето хуйлу пох, от слова совсем. свои 146 % он наберет
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так в чому справа -все залежить від вас...
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До анексии в Крыму проживало три миллиона крымчан а в начале 2017-го СМИ озвучивало уже цифру в пять миллионов а на сей день один Бог ведает сколько на полуострове уже ,,коренных,,крымчан из за Урала.Так что если учесть что хоть двадцать процентов настоящих крымчан проголосуют за хуйла плюс эти зауральщики то в итоге получится что за хуйла проголосует подавляющее большенство крымчан.Нравится нам это или нет но хуйло в отличии от наших инертных политиков своего добился и уже неважно будет признает ли мировое сообщество выборы в Крыму незаконными или нет ведь у кацапов ядерное оружие.
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Чхав путін на явку взагалі,а татар особливо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля Путина очень важно, чтобы явка в Крыму была намного выше, чем по России, в том числе и среди крымских татар, - Чубаров
 
 
 
 
 
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