 Для Путина очень важно, чтобы явка в Крыму была намного выше, чем по России, в том числе и среди крымских татар, - Чубаров

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в интервью Русской службе "Голоса Америки".
"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымско-татарской части электората, и такое ощущение, что в этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальное неучастие крымских татар в сымитированном "референдуме" 2014 года", - заявил Чубаров.
Чтобы обеспечить покорный приход крымских татар на участки для голосования, говорит председатель Меджлиса, оккупационные власти подключили спецслужбы: "Власти оказывают давление на все сегменты крымско-татарской общественной и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России и аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением".
По словам лидера крымских татар, руководство Крымского индустриально-педагогического университета осуществляло заметное давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно учиться дальше".
"Такое же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Рекрутируют людей на участие в выборах и через крымско-татарских предпринимателей... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы по Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, степень которой была бы намного больше, чем в России, в том числе и среди крымских татар", – считает Чубаров.
Напомним, Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.
Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексирована Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
Победа украинской армии на Донбассе приведет к дестабилизации ситуации в России
Об этом сообщил бывший «министр обороны» террористической организации «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков).
«У нас на носу война с Украиной. Это понимают все, но этого не хотят понимать в Кремле. Если украинская армия неожиданно атакует и сметет Донбасс, последует неизбежный внутриполитический кризис в России», - заявил он.
Гиркин добавил, что президент России Владимир Путин не дотягивает до диктатора.
«Его можно назвать как угодно, но он не диктатор. Он в плохом смысле византийский базилевс, который заигрался в интриги… Он даже на Пиночета не тянет. Он может на какое-то время быть слабым тираном, условно говоря. В любом случае война для него, причем, война не по его правилам, приведет к острейшему внутриполитическому кризису в стране», - пояснил он. Бывший главарь террористов добавил, что если не будет войны с Украиной, Россия будет еще «некоторое время гнить».
https://business.facebook.com/Center4ReintegrationCrimeaDonbass/posts/1951058735164898 … 9 ретвітів4 вподобань
Нормальных наблюдателей там не будет - только ручные - навалят 146% бюллетеней в урну и попросят привезти еще.
Для Великобритании растут призывы заморозить активы британских олигархов, названных США, близкими к президенту Владимиру Путину .
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5484909/PM-Theresa-announce-sanctions-Russia-soon-Monday.html#ixzz59Mv6H8V5
тем более без наблюдателей...
та и у нас грешат, собаки
выборы в следующем году...
доживем - увидим
16:24 "По информации источника The Times, к данной акции могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия и Япония". О командах речи нет.Источник:https://censor.net.ua/n3054814