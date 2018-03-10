 Для Путина очень важно, чтобы явка в Крыму была намного выше, чем по России, в том числе и среди крымских татар, - Чубаров

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в интервью Русской службе "Голоса Америки".

"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымско-татарской части электората, и такое ощущение, что в этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальное неучастие крымских татар в сымитированном "референдуме" 2014 года", - заявил Чубаров.

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Чтобы обеспечить покорный приход крымских татар на участки для голосования, говорит председатель Меджлиса, оккупационные власти подключили спецслужбы: "Власти оказывают давление на все сегменты крымско-татарской общественной и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России и аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением".

По словам лидера крымских татар, руководство Крымского индустриально-педагогического университета осуществляло заметное давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно учиться дальше".

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"Такое же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Рекрутируют людей на участие в выборах и через крымско-татарских предпринимателей... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы по Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, степень которой была бы намного больше, чем в России, в том числе и среди крымских татар", – считает Чубаров.

Напомним, Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексирована Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.