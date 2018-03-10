 Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев, - Артем Шевченко

Об этом заявил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", – сказал он.
Также он считает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.
"Для меня, очевидно, является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает. Мне они кажутся достаточно убедительными", - сказал он.
Операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "не случайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Купите поп-корна.
ждите новостей и пейте пряные коктейли
...
А вы говорите Илон Маск, высокие технологии....
Віват шпигуну Лоліті!!! Хай живе однотурове билдо!!!
А что, если прошлогоднюю новость снова выложить, то она свежей стаёт?
http://news.liga.net/ua/news/politics/14730211-reyting_korupts_e_y_ukra_na_na_pershomu_m_sts_sered_41_kra_ni.htm
И ещё вопрос? Сколько в мире стран? Бо по ссылке там рейтинг 41 страны установлен, а в мире их поболе.
Совпадение? - Не думаю. Все скрины исправно сохраню.
і т.д.
и Кобелев с 2-х миллионной зарплатой.
ждут приезда Педро вместе с блоХерами разом на Ширлані
У вас в роисси так тоже бывает?
А вы говорите Илон Маск, высокие технологии....
Порохоботы, можете спамить хоть трижды...я еще вкину)) )) должна у вас гнид быть работа отвечающая умственным способностям!! !
)))
Невже Ви в це вірите?
Ви навіть не уявляєте, як самі кияни люблять такі жахіття на ніч! Вже років зо три.
Вам там в СБУ все одно що терендіти, а звичайним людям чути приємно...
"Если террор придет в Киев, Одессу, Харьков, Днепр - в обществе усилятся позиции тех, кто будет предлагать договориться с Москвой - ну если мы уже не можем ее победить, а война уже здесь. Конечно же, предлагать "отпустить" или "федерализировать" Донбасс. Уже сейчас в Украине многие не стесняются говорить, что война "выгодна власти", а то бы она давно закончилась... Представьте, насколько усилятся такие настроения в условиях тотального террора!" - заявил он.
.....
Тотальний терор знесе цю владу. Так само, як і попередню. А от чим це завершиться - розпадом України чі розпадом роSSії - лише Богу відомо
их будет
99% коментов четко выражают мнение педерации..
Пора цензор закрывать за поддержку сепаратистов.
Такого лоха должны были выгнать на следующий же день!
Я в эти идиотские бредни про Рубана от таких "профи" не верю. Попахивает как от покушения на генпрокурора Шокина тепловизором. Виновных так и не нашли, кстати!
В СБУ вважають Медведчука найбільш ефективним комунікатором і готові надавати йому необхідні преференції.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-sbu-vvazhayut-medvedchuka-najbilsh-efektivnim-komunikatorom-i-gotovi-nadavati-jomu-neobhidni-preferenciyi/736424