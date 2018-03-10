 Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев, - Артем Шевченко

Об этом заявил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Рубан - это медийный персонаж, марионетка, которой управляют другие, - Тука

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", – сказал он.



Также он считает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.



"Для меня, очевидно, является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает. Мне они кажутся достаточно убедительными", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан в партии Медведчука курировал проект "Украинская федерация", - СБУ

Операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "не случайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.