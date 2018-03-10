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 Политика Украины
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 Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев, - Артем Шевченко

Специальная операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Об этом заявил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Рубан - это медийный персонаж, марионетка, которой управляют другие, - Тука

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", – сказал он.

Также он считает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.

"Для меня, очевидно, является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает. Мне они кажутся достаточно убедительными", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан в партии Медведчука курировал проект "Украинская федерация", - СБУ

Операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "не случайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева. 

Источник: https://censor.net.ua/n3054828
 
 
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А если он известен - то почему не задержан? Оп - и круг замкнулся.
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Может, еще время не пришло, а может ждут пока он заёрзает и еще кого "спалит".
Купите поп-корна.
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я таким перевозбуждённым уже написал:
ждите новостей и пейте пряные коктейли
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и что, вместе с Рубаном не повязали несколько десятков его сообщников? или он сам себе оружие возил? всё это дело такой бред, даже на голову не натянуть. Даже последнему бомжу понятно, что арсенал возился для аваковских псов, которые применяли его для в своих интересах и продавали на сторону, но в какой-то момент экспедитор стал ненужен. Когда начнут сажать настоящих организаторов?
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во тебя штырит.ботокс переиграл не по детски.тебе нужно поостыть маленько в спаме .
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откуда это Шевченко знает Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 7550, если бы МВД владело этой информацией, то ней бы владел и Рубан.
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Це руденьке заїка мерзотно брехало про побиття людей бугаями-кацапоберкутнею.Гидота-мерзота.
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Интересно сколько бюджетных гривен потратило это шапито на цирковое представление? Единственное не понятно когда появится чародей обладающий даром внушения чтоб скормить украинцам сей фекалистый продукт...

А вы говорите Илон Маск, высокие технологии....
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Рванули шестерки перед порохатым выслуживаться наперегонки за медальки))) Вангую: грицаку дадут героя, ну а шевченко трохи затупил на старте и потому потянет только на медальку...
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та ну , порохатым только значки - "Пламенному лизуну от ПОПа"
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А в той час, поки СБУкорпорейшен випускає художні блокбастери про тумбочки Рубана, Україна посідає почесне ПЕРШЕ місце в Світі по корупції і останнє в Європі по розміру зарплатні.
Віват шпигуну Лоліті!!! Хай живе однотурове билдо!!!
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Україна посідає почесне ПЕРШЕ місце в Світі по корупції

А что, если прошлогоднюю новость снова выложить, то она свежей стаёт?
http://news.liga.net/ua/news/politics/14730211-reyting_korupts_e_y_ukra_na_na_pershomu_m_sts_sered_41_kra_ni.htm

И ещё вопрос? Сколько в мире стран? Бо по ссылке там рейтинг 41 страны установлен, а в мире их поболе.
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Помним, помним. За каждый мой вопрос "какой сотни был сотник парасюк?", Цензор все время отправлял меня в бан. Сегодня - за лушпайку, за грузина-прохиндея.
Совпадение? - Не думаю. Все скрины исправно сохраню.
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А інші, хто звільнився з полону за участю Рубана, теж зрадники?
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і зв участю Медведчука, - забули дописати
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Здається, що була б Юля не сиділа тоді, то сьогодні її мінстеці зробили б шпигуном, що вбивав майданівців. Це ж справа СБУ знаходити шпигунів. Ну так чому ж вони їх не знаходять?
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так Надю сам Порошенко вместе со всей АП освобождал...... петерасты, хоть иногда со своей головой не ссорьтесь )))
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Этот плохой человек решил взорвать фабрику Рошен и оставить гостей столицы без сладенького...
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А в трале всего лишь одна рыбка ! Заявления Грицака, что это еще не все, похоже на крик "шухер"!
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дуже потужні докази, так само з інтернету можу додати ще:
Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 2797

Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5725



і т.д.
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Хупца хуп ца ца,кто из кагала ещё не высказался?жгите исчо чекистики дегенераты.
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Тут вам и Мальдивы и Сейшелы разом ... и дворцы с яхтами.
и Кобелев с 2-х миллионной зарплатой.
ждут приезда Педро вместе с блоХерами разом на Ширлані
Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 9054

Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 4514

Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 1643

Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 8309
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так, Широколанівський полігон (також 235-й загальновійськовий полігон, а нині 235 міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів або просто «Широкий лан»)
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"И снова Шрилан... ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже 5-й год войны... сепары так к своему мясу не относятся, как у нас... Когда в следующий раз генералы будут спрашивать, ПОЧЕМУ не хотят оставаться на КОНТРАКТ, просто пусть представят себе хоть одни сутки там прожить..."
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От тільки не треба, на мальдівах води було набагато більше, Петру Інкогніту навіть від цього на дайвін майже 20 тис. долярів довелось витратити, а тут і зануритись нема куди. До речі є чуйка що ця багнюка лікувальна, то ж вояки повинні радіти відчуваючи себе як на пелоідотерапійному курорті.
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ща оно будет верещать по всем своим каналам, шо против него ведут гибридную войну!
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Хто заважає дебілам влаштувати палатку на сухому місці?
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И что, где задержания, кто нормальный поверит что Рубан в одиночку хотел все сделать что наговорил глава СБУ.
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Если столько следили то должны были брать сразу всё группу а иначе смысла никакого.
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Не всегда. Порой важно посмотреть, как они начнут дергаться и куда приведут.
У вас в роисси так тоже бывает?
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Год следили, куда ещё они должны привезти если думают что под подозрением.
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финансировал курченко, руководил саакашвили, крышевала границу тимошенко, садовой в львовский мусор вывозил в хмельницкий, а оттуда забирал оружие, свяжут конфискованные гранаты перед ВР с партией оружия рубана и т.д.
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а где эта сеть..? хоть бы уже пару бомжей к дело пришили..
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Интересно сколько бюджетных гривен потратило это шапито на цирковое представление? Единственное не понятно когда появится чародей обладающий даром внушения чтоб скормить украинцам сей фекалистый продукт...

А вы говорите Илон Маск, высокие технологии....

Порохоботы, можете спамить хоть трижды...я еще вкину)) )) должна у вас гнид быть работа отвечающая умственным способностям!! !
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А операция по Медведчуку? Все так и летает без осмотра в Москву?
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А операция по Медведчуку? Все так и летает без осмотра в Москву?
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Операция "блестящая"! Но где подельники? Или рубан водиночку собирался штурмовать АП??? И почему секретную операцию СБУ комментирует речник МВС??? 10 месяцев, Карл... И один рубан в кутузке...
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Шевченко не хочет рассказать удалось ли задержать бывшего беркутовца-нынешнего полицейского, бросившего гранату в сбушников? Или вы рубаном решили все косяки перекрыть?
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))) Можу тільки уявити, який бкде тут і не тільки тут гвалт з візгом та воєм коли Рубан виведе слідство на Медвечука та бабу жЮлю.
)))

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Траур буде. Хтож їм гроші платитиме?
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Ті хто кидає "запрошених" з проплатою за вже проведені "мітінги", наперед аванс дадуть?
Невже Ви в це вірите?
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Хаха вот так и знал что без Юли дело не обойдётся, времени у барыги все меньше что не допустить реальных соперников к выборам.
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Ну давайте, нажахайте людей іще страшилками про преступні наміри шістьох суперспеців захопити пів Козина з Конче-Заспою, Печерські пагорби, Банкову та перестріляли там купу нашої улюбленої еліти, і головне - захопити і спалити ВР!!!!
Ви навіть не уявляєте, як самі кияни люблять такі жахіття на ніч! Вже років зо три.
Вам там в СБУ все одно що терендіти, а звичайним людям чути приємно...
Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 1978
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а вот еще консерва...как неожиданно Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 8893вся зрада за него подписалась.

Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 1219
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веркин хахаль уже в кацапию из за рубана сбег)))))
Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5095 Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 2357
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Десь я це вже чув: "Іх там нєт", "Оні вчєра уволілісь", "Гдє ваши доказатєльства"...
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Портников: Одним задержанием Рубана дело не закончится. Террор уже может быть на пороге

"Если террор придет в Киев, Одессу, Харьков, Днепр - в обществе усилятся позиции тех, кто будет предлагать договориться с Москвой - ну если мы уже не можем ее победить, а война уже здесь. Конечно же, предлагать "отпустить" или "федерализировать" Донбасс. Уже сейчас в Украине многие не стесняются говорить, что война "выгодна власти", а то бы она давно закончилась... Представьте, насколько усилятся такие настроения в условиях тотального террора!" - заявил он.

.....
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От тільки жодного разу я не чув, щоб ті, хто звинувачує владу у договорняках з мокшою, пропонували б з мокшою ж і домовитись.
Тотальний терор знесе цю владу. Так само, як і попередню. А от чим це завершиться - розпадом України чі розпадом роSSії - лише Богу відомо
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что то цензор стал больше походить на СРУ ВЕСНУ.Пиздоты кацапской понаползало со всех дыр.
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Это тебе не пленум ЦК где кроме ОДОБРЯЕМ ничего и не было слышно.
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Только Цензор это никак не замечает. Или, возможно, в этот и есть главная цель Цензора?
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Цензор не замечает акций протеста по всей Украине, закрывает комментарии к статье о избиении в кровь протестующих под радой, а в последнее время замарался статьями, отбеливающих президента!! Поэтому таки да, СРУ Весной штыняет серьёзно!
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Что-о-о-о? "Отбеливающими президента?" - вы не видите тысячи троллей, годами пасущихся на "пропагандистком сайте Украины", поливающим грязью президента Украины 24 часа в сутки? Банят за лушпайку, грузина, но если оскорбляет первое лицо воющего государства, то на Цензоре таким слава и почет. Как-то так.
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пока тебя не было - никакими кацапами и не пахло
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ещё раз: пейте пряные коктейли и ждите с понедельника новостей
их будет
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"Это...оперативная разработка...Службой безопасности во взаимодействии с военными..." А мусора яким боком тут? І звідки він знає про "багатомісячну" операцію, чи так за компанію вирішив потрендіти?
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Такое впечатление что цензор - это чисто российский сайт...
99% коментов четко выражают мнение педерации..
Пора цензор закрывать за поддержку сепаратистов.
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Только Цензор это никак не замечает. Или, возможно, в этот и есть главная цель Цензора? Главные разоблачения (и разочарования!) еще впереди?
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Грицак, который допустил чтобы вражеские ДРГ взывали гранатами родственников приглашенных героев АТО в Мариинском парке на День Независимости!
Такого лоха должны были выгнать на следующий же день!
Я в эти идиотские бредни про Рубана от таких "профи" не верю. Попахивает как от покушения на генпрокурора Шокина тепловизором. Виновных так и не нашли, кстати!
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Та який там теракт! Просто організації бабло не поділили або Рубан крисятнічав. Чи ви думаєте що СБУшники із зарплат ЛендКрузери купують?
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Да пох*й на Рубана!!! Что там с избиением людей под радой?
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На Широком Лане войска Порошенко в нечеловеческих условиях тонут в паводковой грязи на 4 году войны.Рабский быт.Скотину украинцы в лучших условиях содержат.А нам кинули очередную жвачку с холерой,чтобы с темы не слезали.
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Головне шо нацгвардія екіпірована як американські морські котики )))
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9 месяцев и не спалиться?!Та вы походу Боги Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5300
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Чим більше вас закантаченних соєю журналіздів,експертів,спікерів буде переконувати народ в своєму маразмі і імпотенціі,тим більше вам віри нема,бо немає дії адекватної.Пригадайте Туреччину на всякій випадок...
В СБУ вважають Медведчука найбільш ефективним комунікатором і готові надавати йому необхідні преференції.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-sbu-vvazhayut-medvedchuka-najbilsh-efektivnim-komunikatorom-i-gotovi-nadavati-jomu-neobhidni-preferenciyi/736424
Спецоперація щодо викриття Рубана тривала 9-10 місяців, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 8378
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецоперация по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев, - Артем Шевченко
 
 
 
 
 
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