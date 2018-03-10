 Один военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ на Донбассе, – штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Сегодня российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие. С начала суток зафиксировано три обстрела укреплений украинских защитников. На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. На Донетчине оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь.
Что Петя и подтвердил на встрече блогеров - мы воевать не будем, будем ждать, когда РФ истощится. Или не истощится.
Вечная память Воину, похороненному сегодня в Полтаве. Искренние соболезнования семье, ведь хоронят детей, которые не успели пожить.
Та молюся за твоє життя.
Щоб скоріша була перемога,
Прошу Господа кожного дня.
Я благаю, щоб ти повернувся,
До родини своєї, живим!
Та в бою, щоб не спІткнувся,
Ангел став охоронцем твоїм!
Ти - солдат і тепер захищаєш,
Рідний край від московських катів.
Нечисть бісівську геть проганяєш,
Що зі зброєю вдерлася в дім.
Знаю синку, ти скучив за мною,
Та за рідним будинком своїм.
Бог почує молитву ту мою,
Повернешся додому живим.
Вірю, буде твоя Перемога,
Та майбутнє щасливе життя...
В Україну я вірю та в Бога,
І чекаю на тебе… щодня.
(мама)