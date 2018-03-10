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 Политика Украины
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 Один военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ на Донбассе, – штаб АТО

На линии соприкосновения сторон на Донбассе 10 марта полного прекращения огня не наблюдалось и течение дня российско-оккупационные группировки продолжили нарушать режим тишины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Читайте: "Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе

"Сегодня российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие. С начала суток зафиксировано три обстрела укреплений украинских защитников. На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. На Донетчине оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин "Азова" Юрий Луговский погиб от пули снайпера в зоне АТО 9 марта. ФОТО

Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Один военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ на Донбассе, – штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054826
 
 
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Детей суки ставят под пули, вон Козченко из Полтавы хоронят - ребенок ребенком, погиб от снайпера. Чтоб они повыздыхали и те кто воюет с Украиной и те кто детей ставит под пули. Своих сыновей не ставят. Перемирие у них, вместо того, чтобы уничтожать расположение этих снайперов, они ждут пока те всех наших солдат отстреляют по очереди.Сатанисты ублюдочные.В Аду гореть этим животным из Генштаба вместе с путинскими сатанистами.
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После принуждения к миру в 2014 году, когда Вова жестко подставил Петю с иловайским коридором, Порошенко принял решение сдать Донбасс по приднестровскому сценарию.
Что Петя и подтвердил на встрече блогеров - мы воевать не будем, будем ждать, когда РФ истощится. Или не истощится.
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Пэдро ждет конца своего срока, пока казна Украины истощиться и перекочует в его карман.
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А будемо чекати, чого ми будемо чекати поки параша залишить Донбас, не залишить вона його бо це їй не вігідно. Буде війна і треба до неї готуватися збільшувати Збройні сили, постачати озброєння не по тилам ментам, розганати ветеранів, а на передову.
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Порохня галіма - ану скажіть мені скільки ваші царі кацапам мохнорилим котлів влаштували? Неможете? А чого ж ви тоді падли за порошенка а не за люд України ? Неподобаються вам мої питання? Так вперед воювати гидота порохосранська !
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Или я дурак, а зачем картинку выложил Цензор за 2016 год .
Один військовослужбовець зазнав поранення під час обстрілів найманцями РФ позицій ЗСУ на Донбасі, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 769
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Выздоровления воину, жаль, что перемирие устанавливает только наш гарант.

Вечная память Воину, похороненному сегодня в Полтаве. Искренние соболезнования семье, ведь хоронят детей, которые не успели пожить.
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Дыровская учебка для ордынских снайперов

Один військовослужбовець зазнав поранення під час обстрілів найманцями РФ позицій ЗСУ на Донбасі, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9644
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Я звертаюсь ночами до Бога,
Та молюся за твоє життя.
Щоб скоріша була перемога,
Прошу Господа кожного дня.

Я благаю, щоб ти повернувся,
До родини своєї, живим!
Та в бою, щоб не спІткнувся,
Ангел став охоронцем твоїм!

Ти - солдат і тепер захищаєш,
Рідний край від московських катів.
Нечисть бісівську геть проганяєш,
Що зі зброєю вдерлася в дім.

Знаю синку, ти скучив за мною,
Та за рідним будинком своїм.
Бог почує молитву ту мою,
Повернешся додому живим.

Вірю, буде твоя Перемога,
Та майбутнє щасливе життя...
В Україну я вірю та в Бога,
І чекаю на тебе… щодня.
(мама)
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шо я й писав...щоб так гарно все зафільмувати, багацько часу потрібно було! Не втомлюсь знову подякувати хлопцям з СБУ за гарну роботу! Бережи вас Господь!
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Сцуко!!!!! как уже надоело читать такие новости про наших бойцов, как их гнобят в окопах, ,заставляют сидеть годами там под обстрелами оголтелых орков..Сегодня у нас в Полтаве хранили пацаненка 21 год, да, да ,уже все знают кто это и как погиб..Спрашивается доколе мы будем терпеть на нашей земле эту мразину гавноросскую?? Не может масшатбно освободить захваченные территории,так хотя бы на такие обстрелы отвечали методом-вызженной земли в квадратных километрах!!Все под корень выстригать,что бы знали падлы рашистские ,как нас кусать и дергать..а так только и читаешь-одни пустые учения в тылу, одни потери на передке...в роли терпил нас сделали на своей родной земле...позор какойто.............................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ на Донбассе, – штаб АТО
 
 
 
 
 
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