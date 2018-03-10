 Один военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ на Донбассе, – штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Сегодня российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие. С начала суток зафиксировано три обстрела укреплений украинских защитников. На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. На Донетчине оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь.