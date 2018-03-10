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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5680) членство в НАТО (178) реформы (2917) Климпуш-Цинцадзе (229)

 Украине нужно менять экономику и внедрять верховенство права, чтобы стать совместимой со странами-членами НАТО и в сфере ценностей, - Климпуш-Цинцадзе

По мнению вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, чтобы стать членом НАТО, Украина еще нужно дальше работать над изменениями.

Об этом она сказала в эфире Громадського радіо, пишет Цензор.НЕТ.

"Это признание де-факто, ситуации, которая существует в наших попытках, в наших стремлениях, в той цели, которую мы для себя определили законодательно - решение Украины о том, что мы хотим стать членами Альянса", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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По словам вице-премьер-министра, страны НАТО пользуются одними принципами. "И если мы установим эти принципы, тогда мы будем готовы к продолжению активной дискуссии относительно членства. Мне бы очень хотелось, чтобы мы уже были настолько близко от цели. Но думаю, нам надо еще много поработать с точки зрения установления реального демократического контроля над вооруженными силами, над политикой безопасности и оборонной составляющей нашей страны", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, по ее словам, нужно строить дальше гражданские органы управления ВСУ. "Построить гражданское Министерство обороны, нам нужно продолжить изменять нашу экономику в соответствии с правилами рыночной экономики, внедрять верховенство права. Все эти вещи в совокупности дают возможность быть страной, взаимосовместимой не сугубо в военной сфере со странами-членами НАТО, но и в сфере ценностей", - рассказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Украинская власть должна дальше активно работать над реализацией тех задач, которые мы для себя определили в том же стратегическом оборонном бюллетене, которые мы определяем ежегодно в годовых национальных программах сотрудничества с НАТО, это наши внутренние документы, регулирующие и фокусирующие наши задачи и движение по их выполнению по приобретению стандартов НАТО как в военной сфере, так и других", - отметила Климпуш-Цинзадзе.

Напомним, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.

Источник: https://censor.net.ua/n3054825
 
 
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якраз ворогів необхідно читати в першу чергу (хоча б для того щоб знати як з їми боротися) ...але книжка взагалі то про інше ...а саме про те як Японія з відсталої феодальної держави перетворилася в одну з найрозвинітуших ДЕРЖАВ Світу з якими рахувалися і Штати і Німеччина і Франція ...і це все сталося за одного ІМПЕРАТОРА а не БАРИГИ ...я думаю що "наш" сліпець цю книгу читав ...бо робить з Україною ВСЕ з точністю до НАВПАКИ
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ВЕРХОВЕНСТВО ОЛИГАРХАТА И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА , ПОНЯТИЯ НЕ СОВМЕСТИМЫЕ !!!
ЛИБО ПОМОЩЬ ИЗ ВНЕ , ЛИБО 3-ИЙ МАЙДАН , ЧТОБЫ СВЕРНУТЬ ХРЕБЕТ ОЛИГАРХАМ , ДРУГОГО ПУТИ НЕТ !
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Ахахаха...это говорит Цыца которая комфортно пристроилась у корыта и менять чтото ей нафиг не стояло Зато как лихо на Саакашвили заказные статейки пописивает... У нас только порохоботы вашими высерами питаются если шо)) ))
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"Украине нужно менять экономику и внедрять верховенство права, чтобы стать совместимой со странами-членами НАТО и в сфере ценностей"......

Так вся Украина только "За" но только украинский олигархат на Банковой "Против"
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89% россиян верят, что США хотят вторгнуться в Россию И захватить их трущобы, ковры со стен, туалеты на улице, и отнять водку...
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за "ковры со стен" це ти класно написав ...
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Построение общества нищего, полностью зависящего от власти населения, - сознательная политика этой
олигархической, грабительской власти. Только в таком обществе они надеютсяправить относительно спокойно. Раб, стоящий за миской супа, способен разве что на бунт, который можно пресечь силой и
подачкой. Организованное, самодостаточное общество - опасно для этой, обманом пришедшей, власти.
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та да все красиво и правильно говорит эта мадам только для лохов . зп этой тети за 2016 по декларации-83 000 мужа -74000. 5 квартир домики участки вообщем все как у людей. Україні потрібно міняти економіку та впроваджувати верховенство права, щоб стати сумісною з країнами-членами НАТО й у сфері цінностей, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9981
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Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю»)........ кто нибудь видит изменения ?я вижу одну демагогию и пародию на реформы, а обьяснения сои на это нужно время меня не устраивает в виду того что нету конкретики -что? где ? и самое главное когда, а не в светлом будущем.... по аналогии с 12 стульями --- сегодня изменения завтра кресла, а не наоборот Україні потрібно міняти економіку та впроваджувати верховенство права, щоб стати сумісною з країнами-членами НАТО й у сфері цінностей, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2611
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Плять!!!!!!!!! А чем же ты занималась в составе БПП все эти 4 года????? Да вас четвертовать мало!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Украине надо выбрать президентом Тимошенко. Либо украинцам и дальше платить за живительные реформы. По другому не получится.
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И от меньшего зла будет всем счастье?
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Ее денег на всех не хватит,да ине отдаст свои,а закрутить гайки людям не из чиновничьего/силового блока,для выдавливания последнего,это она может! И главное,себя не обделит!
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Мы помним как она закручивала гайки, как мы жили при Тимошенко и как зажили по новому. На выборах ты все сам увидишь.
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ужо с ЕС порешали....теперь пластинку с НАТО запустили "аспиранты" однако...
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Только слепой не видит происходящие в Украине реформы (с).
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Если Россия будет опять в ГДР, ПОЛЬШЕ,в Чехии ,Словакии,в Болгарии, в Молдавии, то можно тогда ещё и для России диктовать такие условия,а европейской Украине нужна не говорильня ,а конкретная помощь по всем направлениям.
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Что бы совмещать надо работать по единым критериям. Ассоциации уже два года а где европейские стандарты, например в нормативах по экологии(в Украине выше на особо токсичные в 10000 раз!!!). Или на пищевые добавки( продавай, что хочешь лиш бы документ был,что по факту никого не волнует) или питьевую воду( не вода набор концерогенов с лекарствами) или свободу предпринимательства(скорее свобода от предпринимателей) или выполнение решения судов( вообще годами не выполняются) или европейского права..... . Все это нужно,понятно но никто не меняет только выпучив глаза вещает. Мы сами без вас попок,знаем что и как делать. Читать умеем,ездим за границу и видим и заметьте хватает ума понять что ВЫ НИЧЕГО НЕ ХОТИТЕ МЕНЯТЬ.
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Хотя бы начали такие новшества и реформы на Западной и центральной части Украины ,где нет войны,а население Юго востока Украины будет видеть что мы все хотим.
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В конце концов, ценности перекочуют в страны НАТО и офшоры, а в Украине останется верховенство права.
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Хто найбільше «вливає» коштів в економіку України. Державна служба статистики відзвітувала про прямі іноземні інвестиції в Україну та з неї за 2017 рік. В цілому, інвестиційна привабливість нашої країни сильно кульгає. За 12 місяців приплив прямих інвестицій в акціонерний капітал українських компаній склав $1,8 млрд. - абсолютний мінімум за останні 8 років. Традиційним лідером в частині вкладень в акціонерний капітал наших компаній знову став Кіпр. З цієї країни до нас надійшло $506 млн. - 27% всіх іноземних вливань. На другому місці Росія з вкладеннями $395,9 млн. Далі йдуть Нідерланди, Великобританія і Німеччина. Іншими словами, великої довіри до України справжні іноземні інвестори, як і раніше, не відчувають. Більша частина інвестицій в 2017 році пішла у фінансовий сектор - 34,6%. Трохи менше (28%) іноземці вклали в промисловість. Зовсім небагато дісталося торгівлі автотранспортом і нерухомості - 9,5% і 6,3% відповідно.

За даними Держстату, на 31.12.2017 обсяг сумарних вкладень іноземців в капітал українських компаній становив $37,5 млрд., а з урахуванням боргових інструментів - $47,6 млрд.Потрібно зауважити що інвестиції з Кіпру - це переважно повернення українських грошей з офшорів. Тепер стає зрозумілим хто насправді наживається на спекуляціях з державними паперами. Ну що ж, з паршивої вівці хоч шерсті пучок. А що ж вівця? - Йдемо до перемоги..
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внедрять верховенство права - ну вот что важно а не калибры и механизмы, вот последнее - скотиняка сказал что своего подручного посыльного не кому не даст для ....., и юлька за прорыв границы сидит в тюрме, вот когда после таких деиствии будет собиратса ВР и снимит не прикосновенность с негодяев - тогда и можно о калибрах поговорить.
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а давайте с кем нибудь ...поменяемся экономиками? (ну если надо менять) Україні потрібно міняти економіку та впроваджувати верховенство права, щоб стати сумісною з країнами-членами НАТО й у сфері цінностей, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4794
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Да ну? А почему вы 4 года делаете противоположное?
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Расскажите это Пете, который хочет только сам назначать судей.
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это она кому "сказала...., порошенко , и его своре , или для "простых".....- это пук в ничто и никуда....
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Да, панове, щоб розібратися що відбувається в Україні і в світі загалом потрібно прочитати "Капітал" Маркса і зрозуміти вчення Дарвіна. Саме поєднання цих двох вчень і дасть зрозумілу картину динаміки суспільних змін як в окремій країні, так і в світі загалом. Нажаль, Ленін добре вивчив Маркса, але погано знав Дарвіна, в результаті його ідея побудови справедливого ладу зазнала краху. Але коли СРСР зазнав розпаду, то світ експлуатації людини людиною веде до загибелі людства......Це ще страшніше.
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Украине нужно менять экономику и внедрять верховенство права"- это знают ВСЕ!
А когда реализовывать будут? "Лежать на правильном пути"- это любимое занятие говорильни ВРУ!
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А от і верховенство права - В Черновцах неизвестные совершили нападение на главу местного отделения общественной организации "Стоп коррупция" Николая Петиченко. Об этом говорится в сообщении на странице организации в Facebook.
Согласно сообщению, Петиченко получил травму головы и многочисленные ушибы. На активиста с молотком набросились двое злоумышленников, он госпитализирован, рассказали в "Стоп коррупции".

Там уточнили, что это уже второе нападение на представителей "Стоп коррупции" в Черновцах за последние два дня. 7 марта четыре человека с арматурой набросились на Валерия Аирини, рассказали в организации.

"Мы связываем эти попытки жестокой и кровавой расправы над нашими коллегами с профессиональной деятельностью и серией их резонансных расследований против коррупционных схем в местной прокуратуре и на таможне", - отметили в Стоп коррупции. - https://ord-ua.com/2018/03/10/lidera-chernovickoj-stop-korrupcii-izbili-molotkom/ Це ще раз показує, що всі моральні цінності відходять назад, коли до справи приходить капітал.
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коли до справи приходить кримінал ... Він не до "справи" приходить, а до влади. А ви пильніше розглядайтесь навколо себе - чи де реформа з-під асфальту не пробивається.
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Порошенко попиарился на теме вступления в НАТО, а теперь его лакеи говорят что ещё нужно овердох*я изменений, прежде чем Украина туда вступит. Изменить экономику и внедрить верховенство права - за 4 года экономика поменялась? Ну да ладно, на войну спишем, а вот что с верховенством права? Путин помешал установить справедливость в стране?!!?? Или оставили старых судей, прокуроров, ментов и СБУ чтобы Путин не напал???

Короче Путин добился своего - Украина не будет в НАТО, это даже лучшая гарантия, чем это было бы прописано в конституции (типа внеблоковый статус).
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Красивые , но пустые слова .
Менять экономику - нет ничего проще ! Как раз сейчас удобный момент - её у нас нет !
Бери и меняй . Волчий х.й на колбасу .
Не экономику менять нужно , а систему управления экономикой .
Тех тварей менять нужно , которые её сначала присвоили , потом убили , а потом распродали .
Систему власти !
А уж про приоритет права при 100% продажности судей лучше и не говорить , это же фильм ужасов какой-то !
И вообще , смотрю я на этот политикум - вроде бы умные люди , известные , не на помойке нашли , а такую чушь городят , что если бы их усыпили , всё человечество выиграло бы ...
Во всяком случае , наш политический паноптикум усыплять нужно поголовно .
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Уже слишком поздно,процесс пошел в обратную сторону,экономику добивают олигархи,платить не хотят. Большинство уезжает из страны на заработки при случае навсегда,нет будущего у этой страны. Слава барыгам!
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Кожен день чи то 40, чи то 30 млн. істот слухають і обговорюють байки клоунів, шахраїв і дуросвітів і не каються.
Фінляндія має в два рази меншу територію, в сім разів меншу кількість населення і в 2.5 рази більший ВВП. Ніяких реформ не проводить.
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Закон должен быть один для всех.Пока этого не будет все остальное до фонаря.
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Реформы это улучшение чего либо экономики,управление,правосудия. А ухудшение всего этого это не реформа а грабеж,предательство национальных интересов,беспредел. По фактам получается второе. Так что вы не реформаторы а грабители и по сему мы не в Европу идем а в Сомали.
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А есть ли в Украине экономика?Нам нечего менять,нашу экономику угробил Яценюк а Гройсман вбил последний гвоздь в крышку гроба экономики страны.Всем что гройсман кичится это не рост экономики а увеличение поборов из всего что только можна,скоро и за право дышать надо будет платить налоги а также акциз на выдыхаемый воздух и ничего это неимеет общего из НАТО.
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Всё прогнило в украинском королевстве ...
Но Инкогнито уверен , что пластырь телесного цвета поможет .
Во всяком случае , чтобы получить ещё пару траншей .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужно менять экономику и внедрять верховенство права, чтобы стать совместимой со странами-членами НАТО и в сфере ценностей, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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