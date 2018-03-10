 Украине нужно менять экономику и внедрять верховенство права, чтобы стать совместимой со странами-членами НАТО и в сфере ценностей, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом она сказала в эфире Громадського радіо, пишет Цензор.НЕТ.

"Это признание де-факто, ситуации, которая существует в наших попытках, в наших стремлениях, в той цели, которую мы для себя определили законодательно - решение Украины о том, что мы хотим стать членами Альянса", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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По словам вице-премьер-министра, страны НАТО пользуются одними принципами. "И если мы установим эти принципы, тогда мы будем готовы к продолжению активной дискуссии относительно членства. Мне бы очень хотелось, чтобы мы уже были настолько близко от цели. Но думаю, нам надо еще много поработать с точки зрения установления реального демократического контроля над вооруженными силами, над политикой безопасности и оборонной составляющей нашей страны", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, по ее словам, нужно строить дальше гражданские органы управления ВСУ. "Построить гражданское Министерство обороны, нам нужно продолжить изменять нашу экономику в соответствии с правилами рыночной экономики, внедрять верховенство права. Все эти вещи в совокупности дают возможность быть страной, взаимосовместимой не сугубо в военной сфере со странами-членами НАТО, но и в сфере ценностей", - рассказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Украинская власть должна дальше активно работать над реализацией тех задач, которые мы для себя определили в том же стратегическом оборонном бюллетене, которые мы определяем ежегодно в годовых национальных программах сотрудничества с НАТО, это наши внутренние документы, регулирующие и фокусирующие наши задачи и движение по их выполнению по приобретению стандартов НАТО как в военной сфере, так и других", - отметила Климпуш-Цинзадзе.

Напомним, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.