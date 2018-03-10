 Украине нужно менять экономику и внедрять верховенство права, чтобы стать совместимой со странами-членами НАТО и в сфере ценностей, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом она сказала в эфире Громадського радіо, пишет Цензор.НЕТ.
"Это признание де-факто, ситуации, которая существует в наших попытках, в наших стремлениях, в той цели, которую мы для себя определили законодательно - решение Украины о том, что мы хотим стать членами Альянса", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
По словам вице-премьер-министра, страны НАТО пользуются одними принципами. "И если мы установим эти принципы, тогда мы будем готовы к продолжению активной дискуссии относительно членства. Мне бы очень хотелось, чтобы мы уже были настолько близко от цели. Но думаю, нам надо еще много поработать с точки зрения установления реального демократического контроля над вооруженными силами, над политикой безопасности и оборонной составляющей нашей страны", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Кроме того, по ее словам, нужно строить дальше гражданские органы управления ВСУ. "Построить гражданское Министерство обороны, нам нужно продолжить изменять нашу экономику в соответствии с правилами рыночной экономики, внедрять верховенство права. Все эти вещи в совокупности дают возможность быть страной, взаимосовместимой не сугубо в военной сфере со странами-членами НАТО, но и в сфере ценностей", - рассказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Украинская власть должна дальше активно работать над реализацией тех задач, которые мы для себя определили в том же стратегическом оборонном бюллетене, которые мы определяем ежегодно в годовых национальных программах сотрудничества с НАТО, это наши внутренние документы, регулирующие и фокусирующие наши задачи и движение по их выполнению по приобретению стандартов НАТО как в военной сфере, так и других", - отметила Климпуш-Цинзадзе.
Напомним, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.
ЛИБО ПОМОЩЬ ИЗ ВНЕ , ЛИБО 3-ИЙ МАЙДАН , ЧТОБЫ СВЕРНУТЬ ХРЕБЕТ ОЛИГАРХАМ , ДРУГОГО ПУТИ НЕТ !
Так вся Украина только "За" но только украинский олигархат на Банковой "Против"
олигархической, грабительской власти. Только в таком обществе они надеютсяправить относительно спокойно. Раб, стоящий за миской супа, способен разве что на бунт, который можно пресечь силой и
подачкой. Организованное, самодостаточное общество - опасно для этой, обманом пришедшей, власти.
За даними Держстату, на 31.12.2017 обсяг сумарних вкладень іноземців в капітал українських компаній становив $37,5 млрд., а з урахуванням боргових інструментів - $47,6 млрд.Потрібно зауважити що інвестиції з Кіпру - це переважно повернення українських грошей з офшорів. Тепер стає зрозумілим хто насправді наживається на спекуляціях з державними паперами. Ну що ж, з паршивої вівці хоч шерсті пучок. А що ж вівця? - Йдемо до перемоги..
А когда реализовывать будут? "Лежать на правильном пути"- это любимое занятие говорильни ВРУ!
Согласно сообщению, Петиченко получил травму головы и многочисленные ушибы. На активиста с молотком набросились двое злоумышленников, он госпитализирован, рассказали в "Стоп коррупции".
Там уточнили, что это уже второе нападение на представителей "Стоп коррупции" в Черновцах за последние два дня. 7 марта четыре человека с арматурой набросились на Валерия Аирини, рассказали в организации.
"Мы связываем эти попытки жестокой и кровавой расправы над нашими коллегами с профессиональной деятельностью и серией их резонансных расследований против коррупционных схем в местной прокуратуре и на таможне", - отметили в Стоп коррупции. - https://ord-ua.com/2018/03/10/lidera-chernovickoj-stop-korrupcii-izbili-molotkom/ Це ще раз показує, що всі моральні цінності відходять назад, коли до справи приходить капітал.
Короче Путин добился своего - Украина не будет в НАТО, это даже лучшая гарантия, чем это было бы прописано в конституции (типа внеблоковый статус).
Менять экономику - нет ничего проще ! Как раз сейчас удобный момент - её у нас нет !
Бери и меняй . Волчий х.й на колбасу .
Не экономику менять нужно , а систему управления экономикой .
Тех тварей менять нужно , которые её сначала присвоили , потом убили , а потом распродали .
Систему власти !
А уж про приоритет права при 100% продажности судей лучше и не говорить , это же фильм ужасов какой-то !
И вообще , смотрю я на этот политикум - вроде бы умные люди , известные , не на помойке нашли , а такую чушь городят , что если бы их усыпили , всё человечество выиграло бы ...
Во всяком случае , наш политический паноптикум усыплять нужно поголовно .
Фінляндія має в два рази меншу територію, в сім разів меншу кількість населення і в 2.5 рази більший ВВП. Ніяких реформ не проводить.
Но Инкогнито уверен , что пластырь телесного цвета поможет .
Во всяком случае , чтобы получить ещё пару траншей .