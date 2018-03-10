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 Политика Украины, За рубежом
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 "Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что возможность принести мир на восточную Украину сейчас находится в российских руках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: "Нарушение Россией украинского суверенитета": Представитель США при ОБСЕ озвучил основные причины вооруженного конфликта на Донбассе

"Мяч сейчас на российской стороне. Мы обобщили соответствующие параметры по миротворческим силам, которые нам нужны. Мы обсудили вопросы их развертывания, включая географию и усиление мандата. В этом мы получили широкую поддержку со стороны европейских партнеров, членов Совета Безопасности ООН. Когда я предыдущий раз встречался с господином Сурковым в январе, мы обсудили эти предложения, и сейчас ждем обратной реакции", - сказал Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я на самом деле считаю, что там все наши", - Путин фактически признал поставки российских боеприпасов на Донбасс

Он подчеркнул, что на сегодня возможность принести мир на восточную Украину находится в руках России.

Источник: https://censor.net.ua/n3054824
 
 
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Тобто - Україна , як самостійний гравець , вже давно навіть США не враховується ?
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надо вести себя как хуйло..чтоб учитывали..
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треб стати сильними - дуку сильного завжди враховують .
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О, ФСБшка вилізла. Зараз з 5 акурантів почне інтелектуальну дискусію сам з собою.
"Тіхо сам с собою, лєвою рукою..." "Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе - Цензор.НЕТ 7748
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виліз? то залазь, бо спалишся "Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе - Цензор.НЕТ 1574
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Лжецы,
представляющие Украину, отталкивают своим цинизмом и наглостью всех порядочных
людей...
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где ты за поребриком порядочных нашел? "Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе - Цензор.НЕТ 4039бо то тебя отталкивают
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А был на чьей?...
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Волкер 3.14здуй играть в футбол.
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не гони Волкер щас больший националист чем вся верхушка нашей власти вместе взятая
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Постпред МВФ на Украине Йост Люнгман в интервью журналу «Новое время» на полном серьезе заявил, что повышение тарифов на газ для населения - это благо для жителей Украины, потому что выбивает питательную почву из-под ног коррупции: «Разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу».
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Цього не розуміють лише Йулелохи, то воно й не дивно у них же мізки курячі! "Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе - Цензор.НЕТ 2570
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Конечно это благо!
Отбираем газ, принадлежащий Народу. И продаем Народу по максимально возможной цене.
Если установить официальный платеж, при входе в кабинет чиновника от 10000 до 50 000 евро, у чиновника не будет причины брать взятки.
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Неужели Западу не понятно - )(уйло будет тянуть резину до последнего, пока не сдохнет.
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а в шо іграєм?
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Порошенко загнав Україну до Параолімпіської збірної.
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У кацапів ставка на Йулю, вона стане президентом, з помпою поїде в Москву і на все погодиться, все підпише, все здасть, як то вже було з газом. І всі жертви виявляться марними!
"Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе - Цензор.НЕТ 816
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Боятся Тимошенко!...
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Раньше только сцались, а теперь уже и серутся!
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А ти, Юрку, вдивляйся в картинку, яку вивісив А.Жагун і молись, щоб ВОНА тобі не приснилась...
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Ну и будут держать мяч сколько захотят. Там ребята гибнут это не игра в мячик.
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Нет,василий, уже никакого времени больше не дадут , будут давить гнид жесткими санкциями
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Действующая
власть дискредитировала и продолжает дискредитировать государство Украина.
Скоро все честные и порядочные люди отвернутся от страны, которая выбрала во
власть циничных лжецов и проходимцев...
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Мабуть коні відлетіли у далекі краї😊
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Волкер тот еще шутник.
Типа верит врунам.
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Жириновскому место в тюремной психбольнице. Этот пациент уже лет пятнадцать лишних на свободе гуляет
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так вы Андруша гол пропустили...\или то не спина, да и не нож...)))\
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мячь сейчас вместо головы ПУТИНА и его надо пи....ть ногами до потери пульса !!!!
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москали от ЮЛИ ссут кипятком как перед ДНЕМ ПОБЕДЫ !!! голосуем за ПЕТРА !!!
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ПетрА, как раз, и сцыт этим кипЪятком от Юли!
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М'яч у росії, але її ніхто по справжньому не стимулює закінчувати війну та окупацію України.
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А у нас тут, щьось на німецько-турецькому фронті здохло?...
-- "Bayern 3" ( це таке радіо, типу совкового "Маяк при ТАСС") *) -- яке є строго англо-німецько-баварсько-французьке! -- вже третій тиждень, по три раза за мою нічну зміну -- як мінімум -- крутить турецьку естрадну пісеньку -- про то, як якись тримтивий баритон страждає за своєю гюзель... ...бідолага...
-- за 25 моїх років мого звалу в закордоння-- такого ще не чув!!!
Ну шо? -- чекаю на Дзідзьо... ...на крайняк і Таркан згодиться... -- для початку...*)
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Файно! -- але ж, до дівчат ще наші інтернаціональні руки не дійшли... -- мы ж потребители, а не организаторы...*)
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...хм... -- а ти шо там -- на скрипке граєш? -- чи дівчина твоя родичка?
Люди працюють! -- нам довподоби...
Ахті! *)
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Якби я у них грав, то мав би пристойні гроші☺
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то йди.. тут за копійки соєвиє опу просиджуєш "М'яч зараз на російському боці", - Волкер про мир на Донбасі - Цензор.НЕТ 8505
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Siktir ol git buradan
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У меня дневной напарник -- турок. Не из стройных и смуглых, а из невысоких и полных... -- между ними, у них там чёй-то нелады, но без тёрок... ...ну да ладно...
...в общем, он иногда, раньше, диски в проигрывателе забывал -- а я слухал... ...даже Коран на арабском!
...на русском я Его 2 раза читал... -- но я ж Тунисом уже 20 лет пуганный *) -- мне понравилось -- едешь долго и и нудно -- а оно как-то, соответствует моменту... -- любой стресс снимает точно!
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Можливо трохи курд? Ну то немає значення, а про Туніс і маму пам'ятаю!
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А помнишь, как Киркоров "Восточный альбом" выпустил?
Таркан тогда и грит: "Ну, украл он у меня всё... ...ну, нехай себе трошки денег заработет..."
-- альтруист, фля ...*)
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Було, але то були турецькі пісні, а не пісні Таркана☺
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До речі, Кіркоров також має турецьку кров!
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Корали були спільні. Я про суд стосовно цього не чув☺
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У нас щас такэ -- хто понимает... (по-немецки.*)) -- мне охибенно нравится!

https://youtu.be/60qPFO71cKs?list=RDdPXv-NAQVuw -- Денег не будет! *)

https://youtu.be/H2hGrsExuyc?list=RDdPXv-NAQVuw -- социально-актуальное...

https://youtu.be/qdtLCfEcPL4 -- за мужуковэ життя ...

Дойчлянд понад усэ! *)
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...та, все совки и парашники ворЫ...
... одного только знаю, кого за плагиат слегка наказали -- Газманова -- ...да и то, не музыканты, а продюссер -- бритишовый, вроде...
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Нада в 'опу им мячик засадить с ЧМО18.... "Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе - Цензор.НЕТ 6561
😝
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ми вже бачили до чого дофутболилася твоя попередниця політична простит.. нуланд
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"М'яч зараз на російському боці", - Волкер про мир на Донбасі - Цензор.НЕТ 9888Ruthen‏ @RutheniaRus 9 мар.
Коллаборанты в ЕС. Как европейцы помогают развитию российского ВПК

https://t.co/wo1sYZcxwO

"М'яч зараз на російському боці", - Волкер про мир на Донбасі - Цензор.НЕТ 233
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Ну всё, пропал мяч.
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Не было его на Донбасе, это простудой оторвало, во время учений...
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даешь бойкот рашистскому хватболу по всему миру...
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то остання подія в них.. хай обіжруться.. далі дуля
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Этот мяч ещё лет сто будут туда сюда гонять, а люди страдают и умирают.
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Когдато в 1938 году Великобританский прем"ер миистр Чемберлен отдал Германским нацистам Чехословакию и ездил постоянно в Берлин на договорняки с Гитлером по типу "мы готовы жрать немецнонацистское и краснокацапское гамно но лишь-бы небыло войы".
А ровно через год в сентябре 1939 кацапы с Гитлером оккупировали Польшу и половину Европы. А потом 2-Мировая Война и сотни миллионов людей убитых как в Европе, как в кацапской Азиопии, так и на Арабо-Африканском континенте.

История наше человечество ни чему не учит, что в начале и в средине каждого нового века, обязательно будет мировая война развязанная так или иначе исключительно Россией.
Но её можно предотвратить с такими возможностями 21века, как в США или в ЕС.
Жаль что там, на Западе и в Америке сейчас керуют новые Чемберлены но к сожалению не Черчилли.
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Польша вместе с Германией и Венгрией разодрала Чехословакию. Так что Польшу жалеть нечего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе
 
 
 
 
 
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