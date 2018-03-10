 "Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мяч сейчас на российской стороне. Мы обобщили соответствующие параметры по миротворческим силам, которые нам нужны. Мы обсудили вопросы их развертывания, включая географию и усиление мандата. В этом мы получили широкую поддержку со стороны европейских партнеров, членов Совета Безопасности ООН. Когда я предыдущий раз встречался с господином Сурковым в январе, мы обсудили эти предложения, и сейчас ждем обратной реакции", - сказал Волкер.
Он подчеркнул, что на сегодня возможность принести мир на восточную Украину находится в руках России.
"Тіхо сам с собою, лєвою рукою..."
представляющие Украину, отталкивают своим цинизмом и наглостью всех порядочных
людей...
Отбираем газ, принадлежащий Народу. И продаем Народу по максимально возможной цене.
Если установить официальный платеж, при входе в кабинет чиновника от 10000 до 50 000 евро, у чиновника не будет причины брать взятки.
Хто має вуха, нехай чує!
власть дискредитировала и продолжает дискредитировать государство Украина.
Скоро все честные и порядочные люди отвернутся от страны, которая выбрала во
власть циничных лжецов и проходимцев...
Типа верит врунам.
-- "Bayern 3" ( це таке радіо, типу совкового "Маяк при ТАСС") *) -- яке є строго англо-німецько-баварсько-французьке! -- вже третій тиждень, по три раза за мою нічну зміну -- як мінімум -- крутить турецьку естрадну пісеньку -- про то, як якись тримтивий баритон страждає за своєю гюзель... ...бідолага...
-- за 25 моїх років мого звалу в закордоння-- такого ще не чув!!!
Ну шо? -- чекаю на Дзідзьо... ...на крайняк і Таркан згодиться... -- для початку...*)
https://m.youtube.com/watch?v=IQk4ZzrdVzI
Люди працюють! -- нам довподоби...
Ахті! *)
...в общем, он иногда, раньше, диски в проигрывателе забывал -- а я слухал... ...даже Коран на арабском!
...на русском я Его 2 раза читал... -- но я ж Тунисом уже 20 лет пуганный *) -- мне понравилось -- едешь долго и и нудно -- а оно как-то, соответствует моменту... -- любой стресс снимает точно!
Таркан тогда и грит: "Ну, украл он у меня всё... ...ну, нехай себе трошки денег заработет..."
-- альтруист, фля ...*)
https://youtu.be/60qPFO71cKs?list=RDdPXv-NAQVuw -- Денег не будет! *)
https://youtu.be/H2hGrsExuyc?list=RDdPXv-NAQVuw -- социально-актуальное...
https://youtu.be/qdtLCfEcPL4 -- за мужуковэ життя ...
Дойчлянд понад усэ! *)
... одного только знаю, кого за плагиат слегка наказали -- Газманова -- ...да и то, не музыканты, а продюссер -- бритишовый, вроде...
😝
Коллаборанты в ЕС. Как европейцы помогают развитию российского ВПК
https://t.co/wo1sYZcxwO
Не было его на Донбасе, это простудой оторвало, во время учений...
А ровно через год в сентябре 1939 кацапы с Гитлером оккупировали Польшу и половину Европы. А потом 2-Мировая Война и сотни миллионов людей убитых как в Европе, как в кацапской Азиопии, так и на Арабо-Африканском континенте.
История наше человечество ни чему не учит, что в начале и в средине каждого нового века, обязательно будет мировая война развязанная так или иначе исключительно Россией.
Но её можно предотвратить с такими возможностями 21века, как в США или в ЕС.
Жаль что там, на Западе и в Америке сейчас керуют новые Чемберлены но к сожалению не Черчилли.