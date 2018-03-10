 "Мяч сейчас на российской стороне", - Волкер о мире на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мяч сейчас на российской стороне. Мы обобщили соответствующие параметры по миротворческим силам, которые нам нужны. Мы обсудили вопросы их развертывания, включая географию и усиление мандата. В этом мы получили широкую поддержку со стороны европейских партнеров, членов Совета Безопасности ООН. Когда я предыдущий раз встречался с господином Сурковым в январе, мы обсудили эти предложения, и сейчас ждем обратной реакции", - сказал Волкер.

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Он подчеркнул, что на сегодня возможность принести мир на восточную Украину находится в руках России.