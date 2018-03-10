 Заявления Путина о "новейшем оружии" являются предвыборной агитацией, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я вижу это (обращение Путина к Федеральному собранию РФ, во время которого 1 марта он показал несколько разработок стратегического ракетного вооружения, которое "не имеет аналогов в мире") преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это кампания-презентация. Мы имеем достаточно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают обеспокоенность. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", - сказал Волкер.
Он также добавил, что не считает, что эта видеокампания будет иметь большую добавленную стоимость к названным вопросам.
Как известно, выборы президента РФ пройдут 18 марта.
OMG, воскреси Рейґана. Цей би вирішив кацапське питання за ОДИН місяць.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D0%91%D0%96%D0%A0%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
Баргузин разработан, но пока не нужен. Предпочтение отдано более традиционному Сармату. Тем более что он заменяет украинские "Воеводы", а они уже выработали свой срок и их срочно надо менять.Ресурсов чтоб делать это одновременно с постановкой Баргузина - не хватает. Заменят - и рано или поздно вернутся.
Ангара уже разработана и 2 раза летала однако пока тоже не нужна - но это дело времени. Рано или поздно - Байконур придётся оставить. Вот тогда она и понадобится.
и Гагарин в "космос" не летал,
и Земля вобще то плоская.МКС не существует.
Шо они дебилам пудрят мозги.