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Все про:Путин (23608) Россия (68329) США (13391) ядерное оружие (533) Волкер Курт (212)

 Заявления Путина о "новейшем оружии" являются предвыборной агитацией, - Волкер

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает "бряцание" Путиным ядерным наступательным оружием исключительно кампанией-презентацией, связанной с близкими выборами президента России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина

"Я вижу это (обращение Путина к Федеральному собранию РФ, во время которого 1 марта он показал несколько разработок стратегического ракетного вооружения, которое "не имеет аналогов в мире") преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это кампания-презентация. Мы имеем достаточно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают обеспокоенность. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", - сказал Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зачем нам такой мир, если там не будет России", - Путин о последствиях ядерного удара РФ

Он также добавил, что не считает, что эта видеокампания будет иметь большую добавленную стоимость к названным вопросам.

Как известно, выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3054821
 
 
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Лживые чекистские жидовские хари,шо )(уйло,шо лолита,из одной конторы пидар@сов чекистов жидов
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А разве их ещё выпускают? Вроде как модернизировали и назвали новую "Солнцепёк".
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Фраза - вялікая дєржава і ядірная ракєта, вводе кацапа в німий ступор і він може не пити водку після цього дві хвилини.
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"волкери" теж більше плещуть язиками, ніж щось роблять.
OMG, воскреси Рейґана. Цей би вирішив кацапське питання за ОДИН місяць.
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это просто бред дедушки, с половыми признаками бабушки!....
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А про кого эта поговорка?Его в дверь,оно в окно?Вовошка как думаешь?
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Новый расеянский ракетный комплекс "Йети" - все о нем говорят , никто не видел а некоторые даже верят .
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хотите знать чем отличается русский человек от кацапа?!посмотрите этот фильм!все русские люди по моему глубочайшему убеждению вымерли как мамонты,были уничтожены большевиками,сгноблены в лагерях,высланы за рубеж!и только редкие единицы дожили до конца 20 века!ВАСИЛИЙ ШУЛЬГИН,дворянин,аристократ,был похищен кацапьём из послевоенной югославии и сохранились уникальные кадры с ним!https://www.youtube.com/watch?v=SRu3wnuJ8m0
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Ну щас Путин на всех нападёт, всем ни с места и не шатайте будку!!!
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Украинец Валерий Ананьев плюнул в лицо российскому телеведущему, пропагандисту Артему Шейнину. Это произошло в итальянской Вероне. На своей странице в Фейсбуке Ананьев написал, что встретил телеведущего в аптеке и понял, кто это. Сам Шейнин ничего о случившемся не сообщал.
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Шейнин сообщит, что в аптеке Вероны он прошел курс лечения Божьей росой.
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Хер Путь-Ын такой.И мстя его будет страшна.
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Знатно опустил Путина, а он так хотел, чтобы его услышали
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Кстати сказать: оба более - менее доведены до ума, и отложены до времени, но не закрыты.
Баргузин разработан, но пока не нужен. Предпочтение отдано более традиционному Сармату. Тем более что он заменяет украинские "Воеводы", а они уже выработали свой срок и их срочно надо менять.Ресурсов чтоб делать это одновременно с постановкой Баргузина - не хватает. Заменят - и рано или поздно вернутся.
Ангара уже разработана и 2 раза летала однако пока тоже не нужна - но это дело времени. Рано или поздно - Байконур придётся оставить. Вот тогда она и понадобится.
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Все нормально. Если старый коцнутый фюрер начинает вещать о вундерваффе - это к концу войны.
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Так и америкосов на Луне небыло,
и Гагарин в "космос" не летал,
и Земля вобще то плоская.МКС не существует.
Шо они дебилам пудрят мозги.
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Путин пи№;;дит, как всегда. Оружия у рашки нет. Почему до сих пор Крым не освобожден ?
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То Хуйла просто в очко ночью чечены калдыровские неправильно отымели и его понесло утром на фантазию. Но скот совковый свято верит в те помои, что Хуйло им в скукоженный мозжечок спустил как в унитаз. Тут генетика рулит - шутка ли - расяяни 1000 лет находятся в рабстве, а в последние 100 лет вообще в позе рака не разгибаясь.
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Это примета такая - чем хуже дела идут в рейхе, тем чаще фюрер вспоминает о "вундерваффе". Проверено.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗаявления Путина о "новейшем оружии" являются предвыборной агитацией, - Волкер
 
 
 
 
 
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