 Заявления Путина о "новейшем оружии" являются предвыборной агитацией, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я вижу это (обращение Путина к Федеральному собранию РФ, во время которого 1 марта он показал несколько разработок стратегического ракетного вооружения, которое "не имеет аналогов в мире") преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это кампания-презентация. Мы имеем достаточно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают обеспокоенность. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", - сказал Волкер.

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Он также добавил, что не считает, что эта видеокампания будет иметь большую добавленную стоимость к названным вопросам.



Как известно, выборы президента РФ пройдут 18 марта.