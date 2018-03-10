 Хакеры украли с серверов Германии документы по Украине, Беларуси и Brexit, - Spiegel Online

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel Online, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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По информации издания, хакеры украли шесть документов. Уточняется, что первым похитили материал по "Брекзит", при этом атака на серверы с документами по Украине и Беларуси проходила уже под контролем правоохранителей, которые осознанно не блокировали доступ к этим документам, поскольку в них не было секретных сведений.



В конце февраля стало известно о внедрении кибершпионов в серверы министерства иностранных дел и Минобороны. При этом пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается хорошо защищенной. Взлом был совершен в конце 2016 года, а обнаружен в конце 2017-го. Сообщается, что обнаружить проблему Германии помогла спецслужба партнерского государства.

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Специалисты спецслужб возлагают вину за взлом на хакерскую группу Turla, известную также под именем Snake. Немецкие правоохранители считают, что она действует в контакте с российскими спецслужбами.



Spiegel Online сообщает также о новой хакерской атаке в Германии - на этот раз на Федеральное административное ведомство, находящееся в подчинении министерства внутренних дел ФРГ. В результате там 8 марта были вынуждены отключить находящуюся на стадии апробации детализированную систему учета личных данных авиапассажиров - Passenger Name Record System. Ее предполагалась ввести в соответствии с директивами ЕС по борьбе с терроризмом.