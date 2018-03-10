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 Хакеры украли с серверов Германии документы по Украине, Беларуси и Brexit, - Spiegel Online

Хакеры, атаковавшие серверы правительства ФРГ, похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу "Брекзит", а также документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel Online, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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По информации издания, хакеры украли шесть документов. Уточняется, что первым похитили материал по "Брекзит", при этом атака на серверы с документами по Украине и Беларуси проходила уже под контролем правоохранителей, которые осознанно не блокировали доступ к этим документам, поскольку в них не было секретных сведений.

В конце февраля стало известно о внедрении кибершпионов в серверы министерства иностранных дел и Минобороны. При этом пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается хорошо защищенной. Взлом был совершен в конце 2016 года, а обнаружен в конце 2017-го. Сообщается, что обнаружить проблему Германии помогла спецслужба партнерского государства.

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Специалисты спецслужб возлагают вину за взлом  на хакерскую группу Turla, известную также под именем Snake. Немецкие правоохранители считают, что она действует в контакте с российскими спецслужбами.

Spiegel Online сообщает также о новой хакерской атаке в Германии - на этот раз на Федеральное административное ведомство, находящееся в подчинении министерства внутренних дел ФРГ. В результате там 8 марта были вынуждены отключить находящуюся на стадии апробации детализированную систему учета личных данных авиапассажиров - Passenger Name Record System. Ее предполагалась ввести в соответствии с директивами ЕС по борьбе с терроризмом.

Источник: https://censor.net.ua/n3054820
 
 
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Интересно, ана форумах Германии будет такой же вой, который подымали зрадофилы , когда хаккеры атаковали госструктуры Украины?
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интересноо..ана форумах также хвалят Меркель..как порохоботы Порощенко..?
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интересно..ана форумах также обсирают Меркель..как зрадофилы Порощенко..?
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интересно мне тоже..делается ли гендерная поправка..
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Где поддерживаемые Украинским правительством Хакеры, почему Ихние финансируются а Наши НЕТ. (информация в 21 веке это ОРУЖИЕ)
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не в его размерах дело..надо им владеть умело..

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Ну уж комсомольской подстилкой её наверняка 100% называют, так ведь?
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я не знаю немецкий..only english..комсомольской подстилкой ее называют русскоязычные..
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интересно..а меркель также не выполняет обещания..как порошенко?
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а может меркель друзьям дает гражданство..а потом забирает и посылает далеко..
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А друзья меркель угрожают её сместить досрочно и силой?
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а меркель также нерзборчива в выборе ..как порошенко?
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Надеюсь, что нет. По крайней мере Мишу она точно не сильно хочет поддерживать, хоть он и рассказывал, какие у него со всеми на Западе дружеские отношения.
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так меркель не называла саакашвили другом Хакери вкрали з серверів Німеччини документи щодо України, Білорусі та Brexit, - Spiegel Online - Цензор.НЕТ 3109

Мэр Киева Виталий Кличко пожелал успехов Михаилу Саакашвили. "Говорил с Мишей Саакашвили. Собирается вылетать в Одессу. Пожелал ему успехов, так как будет ему ой не просто", - написал Кличко в Facebook.
"Миша настроен по-боевому. Сказал, что готов быть не только экспертом, а на практике показать, как можно быстро воплощать необходимые изменения. И я уверен, что ему это удастся", - добавил мэр Киева. Хакери вкрали з серверів Німеччини документи щодо України, Білорусі та Brexit, - Spiegel Online - Цензор.НЕТ 6075
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И правильно, что не называла. С такими друзьями и врагов не нужно. А немцы они ж практичны.
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ага..т..е.. порошенко заслуженно получает от зрадоботов..
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А что, зрадофилы предъявляли Порошенку за дружбу с Саакашвили?
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Геннадий Корбан, лидер партии "УКРОП", уверен, что дружба Саакашвили и Порошенко продлится только до весны. Такое заявление политик сделал телеканалу NewsOne.
"Это может случиться весной, если Саакашвили не будет давать нардепам от БПП контролировать потоки государственных предприятий. Но они могут договориться, и все мы знаем как". Хакери вкрали з серверів Німеччини документи щодо України, Білорусі та Brexit, - Spiegel Online - Цензор.НЕТ 5794
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Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Впервые эта мысль встречается у древнегреческого драматурга и поэта Еврипида (480-406 до н. э.).
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Если бы Меркель была как Порошенко, ее бы давно погнали ссаными тряпками.
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А откуда Вы знаете, какой была бы Меркель в условиях военной агрессии против Германии более сильного противника, если бы Германия не была в НАТО?

Вы не реинкарнация Ванги, случаем?
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"Кремлеботами работают неудачники". Грустные будни "фабрики троллей"
"Половину дня пишу комменты типа: "Какой смысл в забастовке, все идем голосовать за Грудинина! Он реально против Путина! Нет смысла сидеть дома! Все за Грудинина!" Вторую половину дня доказываю, какой Грудинин недостойный, лживый, отвратительный"
Опираясь на американские данные, журналисты телеканала "Дождь" установили структуру руководства "фабрики". Согласно этой публикации, руководят агентством "верховные тролли" Михаил Быстров и Михаил Бурчик. Оперативным управлением иностранного отдела занимается Джейхун Асланов, ему помогала Катарина Аистова. У Катарины было два помощника - дежурные менеджеры Агата Бурдонова и Максим Елфимов. Бурдонова вышла замуж за работающего в компании Facebook программиста Дмитрия Федорова и в декабре 2017 года переехала жить в США. Бывшая сотрудница "фабрики" даже не думала скрывать, что покинула Россию, в январе опубликовала на своем Youtube-канале видео о своей жизни в Америке, но удалила его после публикации "Дождя".
Идейных, которые на самом деле верят в "крымнаш", "путинкрут" и так далее, немного. Процентов 5-10
До недавнего времени о деятельности "фабрики" рассказывали только бывшие сотрудники. Однако в начале февраля в Телеграме появился канал под названием "Исповедь кремлебота". Автор утверждает, что он - действующий тролль, работает "в отделе русскоязычных "ботов-срущих-в-комменты", которых даже внутри фабрики считаются вторым сортом".
Дать интервью Радио Свобода "кремлебот" отказался, испугавшись, что это может привести к его деанонимизации. Однако разрешил цитировать свой канал.
У нас нет доказательств того, что "кремлебот" - подлинный сотрудник "фабрики", но его бывшие коллеги, к которым мы обратились за консультацией, говорят о достоверности его рассказов. "Кремлебот" пишет, что получает 35 тысяч рублей, с премиями получается 40-45. При этом "штрафуют за любую мелочь, и на приличные суммы, так что иногда получается, что вся бонусная часть оказывается съедена".
"Фабрика троллей", когда-то работавшая в Ольгино, а затем на улице Савушкина, теперь существует по новому адресу в Петербурге: улица Оптиков, д. 4, корпус 3. Забавно, что гугл-карты выдают при поиске этого адреса "офисы кремлеботов".

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Где поддерживаемые Украинским правительством Хакеры, почему Ихние финансируются а Наши НЕТ. Петя, шо за жлобство ?
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Все наши документы в открытом доступе на правительственных сайтах. Зачем их воровать?
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Документы были в единственном электронном экземпляре?
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нехай ще більше "панькаються" з цим мордором...вони ще й не таке утнуть, нехай тоді лікті кусають...
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І от скажіть, кому крім кацапів вони були потрібні?
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По**й на это, надо внутренние проблемы страны решать, а с остальным и так справимся. Слава Богу, что с нами Лолита Мальдивская, а не какая-то там Меркель Хакери вкрали з серверів Німеччини документи щодо України, Білорусі та Brexit, - Spiegel Online - Цензор.НЕТ 6682
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Видать, у Вашего босса, литвин, таки есть какие-то тайные тайны от большого Пу, если большой Пу вынужден их воровать. Или, как вариант, большой Пу нихрена не верит самому чэтнаму прэзидзенту и ждёт таки беларуски нож в спину (и правильно, надо сказать, делает), и несмотря на то, что у самого чэснага прэзидзента все документы в открытом доступе, подворовывает их на стороне (на всякий, так сказать, случай).
Дружба между адзинаротам - она такая.

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Уже десятое, а не восьмое, пора и очунять(незнакомая мне сторонница Лукашенко).
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Так это "Ухи Москвы" и другие сми.РУ сообщали. Опять соврали?

В пятницу на городском кладбище Солсбери специалисты в костюмах химзащиты провели эксгумацию тел жены и сына бывшего сотрудника ГРУ.

https://echo.msk.ru/news/2162698-echo.html?=full



В очередной раз соврали? Ну ладно, удалю, подождем сообщений от более достоверных источников.
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всё писать на скрижалях! не украдут , не унесут, разобьют--склеють!
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Якщо нормалльний сервак, з нормальними адмінами, то з зовні це неможливо. При умові, що в Германії велика діаспора парашенців, не факт, що немає такового серед адмінів.
Щоб написати скрипт для обходу пісочниці, або взлому, нормально налаштованого браузера фундація мозіла платила велике бабло кращім хакерам. Це для виявлення слабких місць. Щоб написати підходящій скрипт було потрачено до 8 місяців, проте і нагорода була від фундації до 50 лямов$.
200% що допомогли з середини. Практично 90% всіх "взломів", завдки засланому козачку, і 10% завдяки тормозу адміну, що вчасно не вносив зміни по заходам безпеки.
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Вот нинада пользовацца дохдурем кашпировским, а путирастеночком станешь и большим рыба лохом. Хакери вкрали з серверів Німеччини документи щодо України, Білорусі та Brexit, - Spiegel Online - Цензор.НЕТ 7843
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХакеры украли с серверов Германии документы по Украине, Беларуси и Brexit, - Spiegel Online
 
 
 
 
 
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