 Хакеры украли с серверов Германии документы по Украине, Беларуси и Brexit, - Spiegel Online

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel Online, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
По информации издания, хакеры украли шесть документов. Уточняется, что первым похитили материал по "Брекзит", при этом атака на серверы с документами по Украине и Беларуси проходила уже под контролем правоохранителей, которые осознанно не блокировали доступ к этим документам, поскольку в них не было секретных сведений.
В конце февраля стало известно о внедрении кибершпионов в серверы министерства иностранных дел и Минобороны. При этом пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается хорошо защищенной. Взлом был совершен в конце 2016 года, а обнаружен в конце 2017-го. Сообщается, что обнаружить проблему Германии помогла спецслужба партнерского государства.
Специалисты спецслужб возлагают вину за взлом на хакерскую группу Turla, известную также под именем Snake. Немецкие правоохранители считают, что она действует в контакте с российскими спецслужбами.
Spiegel Online сообщает также о новой хакерской атаке в Германии - на этот раз на Федеральное административное ведомство, находящееся в подчинении министерства внутренних дел ФРГ. В результате там 8 марта были вынуждены отключить находящуюся на стадии апробации детализированную систему учета личных данных авиапассажиров - Passenger Name Record System. Ее предполагалась ввести в соответствии с директивами ЕС по борьбе с терроризмом.
Мэр Киева Виталий Кличко пожелал успехов Михаилу Саакашвили. "Говорил с Мишей Саакашвили. Собирается вылетать в Одессу. Пожелал ему успехов, так как будет ему ой не просто", - написал Кличко в Facebook.
"Миша настроен по-боевому. Сказал, что готов быть не только экспертом, а на практике показать, как можно быстро воплощать необходимые изменения. И я уверен, что ему это удастся", - добавил мэр Киева.
"Это может случиться весной, если Саакашвили не будет давать нардепам от БПП контролировать потоки государственных предприятий. Но они могут договориться, и все мы знаем как".
Вы не реинкарнация Ванги, случаем?
"Половину дня пишу комменты типа: "Какой смысл в забастовке, все идем голосовать за Грудинина! Он реально против Путина! Нет смысла сидеть дома! Все за Грудинина!" Вторую половину дня доказываю, какой Грудинин недостойный, лживый, отвратительный"
Опираясь на американские данные, журналисты телеканала "Дождь" установили структуру руководства "фабрики". Согласно этой публикации, руководят агентством "верховные тролли" Михаил Быстров и Михаил Бурчик. Оперативным управлением иностранного отдела занимается Джейхун Асланов, ему помогала Катарина Аистова. У Катарины было два помощника - дежурные менеджеры Агата Бурдонова и Максим Елфимов. Бурдонова вышла замуж за работающего в компании Facebook программиста Дмитрия Федорова и в декабре 2017 года переехала жить в США. Бывшая сотрудница "фабрики" даже не думала скрывать, что покинула Россию, в январе опубликовала на своем Youtube-канале видео о своей жизни в Америке, но удалила его после публикации "Дождя".
Идейных, которые на самом деле верят в "крымнаш", "путинкрут" и так далее, немного. Процентов 5-10
До недавнего времени о деятельности "фабрики" рассказывали только бывшие сотрудники. Однако в начале февраля в Телеграме появился канал под названием "Исповедь кремлебота". Автор утверждает, что он - действующий тролль, работает "в отделе русскоязычных "ботов-срущих-в-комменты", которых даже внутри фабрики считаются вторым сортом".
Дать интервью Радио Свобода "кремлебот" отказался, испугавшись, что это может привести к его деанонимизации. Однако разрешил цитировать свой канал.
У нас нет доказательств того, что "кремлебот" - подлинный сотрудник "фабрики", но его бывшие коллеги, к которым мы обратились за консультацией, говорят о достоверности его рассказов. "Кремлебот" пишет, что получает 35 тысяч рублей, с премиями получается 40-45. При этом "штрафуют за любую мелочь, и на приличные суммы, так что иногда получается, что вся бонусная часть оказывается съедена".
"Фабрика троллей", когда-то работавшая в Ольгино, а затем на улице Савушкина, теперь существует по новому адресу в Петербурге: улица Оптиков, д. 4, корпус 3. Забавно, что гугл-карты выдают при поиске этого адреса "офисы кремлеботов".
Дружба между адзинаротам - она такая.
В пятницу на городском кладбище Солсбери специалисты в костюмах химзащиты провели эксгумацию тел жены и сына бывшего сотрудника ГРУ.
https://echo.msk.ru/news/2162698-echo.html?=full
В очередной раз соврали? Ну ладно, удалю, подождем сообщений от более достоверных источников.
Щоб написати скрипт для обходу пісочниці, або взлому, нормально налаштованого браузера фундація мозіла платила велике бабло кращім хакерам. Це для виявлення слабких місць. Щоб написати підходящій скрипт було потрачено до 8 місяців, проте і нагорода була від фундації до 50 лямов$.
200% що допомогли з середини. Практично 90% всіх "взломів", завдки засланому козачку, і 10% завдяки тормозу адміну, що вчасно не вносив зміни по заходам безпеки.