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Все про:граната (550) Нацполиция (7046) Ривне (231)

 Ночью неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ривном, - Нацполиция

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, бросившего гранату в дом на ул.Заречная в Ривном, где проживала семья с малолетним ребенком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Следственно-оперативная группа установила, что взрывом повреждены, забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школьник нашел боевую гранату возле детского сада на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТО

Полицейские взрывотехнического отдела Нацполиции предварительно установили, что на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу.

"По факту хулиганства с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины", - отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое полицейских тяжело ранены при задержании злоумышленника в Бердянске, - Князев. ФОТО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054819
 
 
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Это Тимошенко или Соболев а может Семенченко ,им Рубан гранаты привёз,от они и швыряют куда попало ... Ночью неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6389 Ночью неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6389 Ночью неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6389
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Герой Украины и одновременно агент ФСБ Савченко
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Это была страшная мстя Медведчука за своего боевого товарища и ценного агента Рубана. Ночью неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2362
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Рубаныв багато , а гранат у людей - ще быльше ! Вночі невідомий кинув гранату в житловий будинок у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8958
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Менты чего такмелко.То баба юля по банковой стреляла,но промахнулась)))
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А тим часом, твоя "нова" поліція "працює".

Начальник управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області став учасником інциденту з застосуванням зброї у поїзді Київ-Одеса.
Як повідомляє видання Odessa-online з посиланням на власні джерела, поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - зазначає видання.
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давно уже писал, что мусора остались мусорами. А новых копов, или превратят или уже превратили в тех же мусоров, тока в другой обертке.
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Это потому, что цензорята не идут в полицию работать. Здесь так много ценных кадров пропадает, смелых, умных, решительных. А толку?
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Гранатой дом не взорвешь.Так только, поцарапаешь немножко.
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Издалека заходит этот неизвестный в своем покушении на нашего дорогого президента. Ночью неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9117
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В ельпрезіденте дона Педро і так повні труси шоколаду
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"Бурштын" дело стремное.... с порогу ....
Скажи Серега...
Не вру ей Богу...
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тому що Рівне, а не якась казляче ровно.
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DonbassOff‏ @kepa20071 7 ч.7 часов назад

За оружие я не сомневаюсь, а вот мебель могли Рубану и подкинуть
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мусора уже отрапортовали.... "Специальная операция правоохранителей по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев. Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко". Норм они сроки спец операций считают - 9 или 10 месяцев, а может и все 11?
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ну,в зависимости от сложности может и годами идти...а то и десятилетиями консервы хранятся Вночі невідомий кинув гранату в житловий будинок у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9776.пока не забомбажат...
кстати,ща интересный период в истории.можно в онлайне наблюдать подрыв этих консерв.
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а шож ты-знал и не подсказал? Вночі невідомий кинув гранату в житловий будинок у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6094подловастенько выглядит
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Так я то при чем, кацапчик Гыг? Я на Донбасс никого не посылал.
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ну еще бы...шо ты мог посылать? Вночі невідомий кинув гранату в житловий будинок у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4205ты мог только вместе с ватными бабами волать путенвведи
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Кацапчик Гыг, в Украине вы и на х*й никому не нужны со своей нищебродной Рашкой. Мы в США вольемся, после того, как выберем Тимошенко президентом. А вы сосите большую шоколадку от липецкой кондитерской фабрики. Вночі невідомий кинув гранату в житловий будинок у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7696
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я думаю,шо вы еще до выборов...не вольетесь,а сольетесь .и да,не забудьте крышку унитаза за собой закрыть...
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Кацапы не думают Гыг. Они вначале делают, потом из штанов вытряхивают. Вночі невідомий кинув гранату в житловий будинок у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5796
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Гыг с Вами) Твой педя боится уже на людях показаться. Так что скоро уже для педи, будет крышка для унитаза!
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ну,прокукарекаешь.когда твои грёзы сбудутся Вночі невідомий кинув гранату в житловий будинок у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3575
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Гыг с Вами) При ющере мне в точь, в точь, писали такие комментарии! Но когда ющер не попал даже, на второй тур, у гнойнных началась истерика, они массово начали удалять свои комментарии ко мне! Хотя у ющера было больше шансов СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ, чем у твоего ПЕДИ! Так что ты за меня не переживай, Я видел панику гнойнных, Я увижу и панику свиноботов, ведь уже немного осталось!
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чо не понятно?я кассандрам с нострадамусами не верю.произойдет навроченное-тогда и прибежишь хвастать...а пока-за поребрик
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йобики венгерские видимо бесятся без своего барина путина. Кацапского кнута 1956 видимо йобики захотели.
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Шо просто так взяли и бросили! В случайно выбранный дом? Или не случайно выбранный?
Кто является владельцем этого дома и чем он занимается?
Долбоёбов конешно у нас в стране хватает, но даже они, действуют как-то более-менее избирательно.
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10.03.18 17:21 Ночью неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ривном, - Нацполиция.
10.03.18 15:10 Глава черновицкой "Стоп коррупции" Петиченко госпитализирован после нападения неизвестных с молотком.
10.03.18 10:32 Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей.
05.03.18 13:53 20-летний парень открыл стрельбу по жителям Броваров, есть раненые, - Нацполиция.
05.03.18 12:59 В результате перестрелки в кафе Коростеня один человек погиб, еще один ранен, - Нацполиция
"По факту хулиганства ......................
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где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3054819
щось дуже мутно - мабуть мовчать що беркутьонок бувший чи зажерливий суддя

чи бідний митник...
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