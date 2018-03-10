 Ночью неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ривном, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.
"Следственно-оперативная группа установила, что взрывом повреждены, забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Полицейские взрывотехнического отдела Нацполиции предварительно установили, что на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу.
"По факту хулиганства с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины", - отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк.
Начальник управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області став учасником інциденту з застосуванням зброї у поїзді Київ-Одеса.
Як повідомляє видання Odessa-online з посиланням на власні джерела, поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - зазначає видання.
Скажи Серега...
Не вру ей Богу...
За оружие я не сомневаюсь, а вот мебель могли Рубану и подкинуть
кстати,ща интересный период в истории.можно в онлайне наблюдать подрыв этих консерв.
Кто является владельцем этого дома и чем он занимается?
Долбоёбов конешно у нас в стране хватает, но даже они, действуют как-то более-менее избирательно.
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"По факту хулиганства ......................
щось дуже мутно - мабуть мовчать що беркутьонок бувший чи зажерливий суддя
чи бідний митник...