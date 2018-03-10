 Ночью неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ривном, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Следственно-оперативная группа установила, что взрывом повреждены, забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал", - сказано в сообщении.

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Полицейские взрывотехнического отдела Нацполиции предварительно установили, что на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу.

"По факту хулиганства с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины", - отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк.

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