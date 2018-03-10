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 Политика Украины
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 Собчак узнает о пропуске в Крым при пересечении границы с Украиной, - Госпогранслужба

Решение о пропуске кандидата в президенты России Ксении Собчак в аннексированный Крым украинские пограничники примут при ее попытке пересечь российско-украинскую границу.

Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Собчак попала в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма

"Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы", – сказал он.

Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054818
 
 
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Да нормально. Пусть кацапка покатается. Всё равно ей делать нечего.
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Все норм, нехай потролять усируху за русь.
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Это самый лучший ответ. Пусть поочкует. Думаю, позориться не захочет. И потому - никуда не поедет.
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В принципе, причины, по которым её можно пустить - поездка к родственникам/друзьям, покупаться в море или посещение достопримечательностей. Пусть укажет хоть одну из них, куда она прет. Ну или ещё - если едет агитировать против раши в принципе. По любому другому поводу - вечны бан.
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причина пропуска или не пропуска тут одна - пересекала она в 2014 году незаконно границу Украины или не пересекала.

А родственники, море, пингвины и чурчхела на пляже - это вторичное.
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А мені подобається така позиція ДПС.. Ріскньот Ксюша, ілі нє ріскньот - ось в чому питання.. Собчак узнает о пропуске в Крым при пересечении границы с Украиной, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6933
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Неправильная позиция. То мы требуем посещения согласно нашего законодательства, то ведем себя как блондинка в шубном магазине.
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Ну попытка не пытка...
Тем более лошади умеют плавать...
Керченский пролив???....
Легко...
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Твоя "нова" поліція.

Начальник управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області став учасником інциденту з застосуванням зброї у поїзді Київ-Одеса.
Як повідомляє видання Odessa-online з посиланням на власні джерела, поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - зазначає видання.
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от шатунов экономики - от пенсионеров отстреливался
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Монетку подкинут
Пропустить, отсношать или арестовать.
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Причём пропустить - только в том случае, если монетка упадёт ребром и не ляжет, а встанет вертикально Собчак дізнається про пропуск до Криму під час перетину кордону з Україною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8178
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И вообще - следует отказать во въезде на том основании, что в нашем законодательстве пока что нет нормативных актов, регулирующих посещение Украины кентаврами Собчак дізнається про пропуск до Криму під час перетину кордону з Україною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4781
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Петя всё порешает
Кушай что насыпают.
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Хай в телегу запряжётся... с Лаврухой - точно пропустят!!!
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Правильно. Як аукніцца, так і атклікніцца. Платимо кацапні тією ж монетою.
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Власть не поменялась, поменялись некоторые морды лица, как были геи при власти так и остались
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Кандидат у президенти росії їде на окуповану росією територію,і при цьому хоче,щоб країна,у якої і захомили її частину,дала їй дозвіл... якийсь дурдом-веселка...
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18 марта на РАБссии референдум,доверяете ли свою никчемную жизнь Аргентинскому Кокаину.?
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"Как никто не понимает, что россиян можно и нужно бить. И не только в Сирии. Для этого, конечно, нужна политическая воля, нужны талантливые, патриотически настроенные командиры, нужна настоящая профессиональная армия, а не плохо обученное и немотивированное войско заробитчан. Нужны, разумеется, и новые технологии - но это не главное, к тому же, они у нас есть, просто не востребованы", - Юрий Касьянов .
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все правильно...
.спрашивают -цель поездки.
.ответ-предвыборная агитация-значит разворот на 180 и домой...
ответ-ознакомление с достопримечательностями.тут возможны 2 варианта.
-проведение предвыборной кампании,эвакуация через керчь-запрет на приезд в Украину.
-то же,эвакуация по пути прибытия-запрет на вьезд в Украину изза некорректоного озвучивания цели прибытия
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Без Трампа в бюллтенях эти выборы полное гуамно, а скрепы ломит
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Мне Собчак нравиться - у нее есть щель для голосования.
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**хокку
в щель избирательной урны
спичку горящую брошу.
песни споём у костра.
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"Голосования" - в смысле сования голым?
Опрометчиво. Лучше предостеречься и всё же сунуть одетым в латекс.
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Буратино. Артемон, захвати самые необходимые вещи! Живо!
Артемон. Есть захватить самые необходимые вещи! (Ускакал.)
Буратино (Пьеро). Вставай… Ты вообще можешь драться?
Пьеро. Если обидят Мальвину, я буду драться как лев…
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Да там происходящее сложно квалифицировать... )))
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Древние египтяне бы обиделись сравнением священного жука со свинособаками.
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сказано же, - северніе..египтяне таких "катішей" не видали..
их бі впечатлило Собчак дізнається про пропуск до Криму під час перетину кордону з Україною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4615
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собчак шмобчак..какая разница..вібирают путина а не какуюто собчак
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Главное её до "выборов Хуйла" пиариться не пускать. Потом сама не захочет.
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Это серьезно? Хотите фэйс контроль делать? Дебилы, не надо быть похожими на кремьлядей!
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только с грузином все заранее и согласно законов...с Собчак погранслужба не знает что делать(закона нима)
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Был у Собчак энергичный папа (царство ему небесное), но за ним ходил помощник с портфелем...
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надо чтобы пилот взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Норильске ,а там ещё немного и Таймыр.
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Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы..

Большего идиотизма и представить трудно. Человек сделал официальный запрос.. почему бы ему просто не ответить да или нет? Хочется унизить?
Ну значит и в ответ не нужно ждать хорошего отношения. Если что, Ксюха развернется и через несколько часов уже будет в крыму через керчь. Но только тогда она будет иметь полное право поливать гавном Украину, это будет заслуженно и другим пример.
О какой еще Европе мы говорим?
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она уже полила гавном..гугль в помощь.. так шо не кипишуй
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Нормальный ответ. Отличный. А то выходит, что чел едет в Крым и хочет проверить Украину на вшивость - пустим её агитировать или нет. И в любом случае Украина будет в говне. Пустим - значит признаем Крыс рузьге, не пустим - как же, антипутенского кандидата рубим. Пусть четко укажет причину поездки. Ознакомление с достопримечательностями или купание в море. Что ей там делать?
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Молодцы!
Значит, человек должен потратить денег на поездку, а приехав на границу - получить от ворот разворот...
Это у нас такой "европейский" сервис, с национальным уклоном. Кацапские гопники нервно курят за углом, завидуя мастерству хамства и унижения достоинства таким вот слободянам и прочим провластным гнидам: тупым, быковатым и омерзительно мерзким.
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она может спокойно попасть в Симферополь или Керчь.
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Странная ситуация,до этого момента они выли все время что Крым посещают неправильно не по закону,первый человек в постовощной истории просится по закону через Херсон и ей что-то типа "може да,а може нет....а спросим у нее чей Крым, а попросим спеть про путина и тогда примем решение..."
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Она уже 2 раза была там незаконным образом. А сейчас на третий, вдруг вспомнила, что в Крым надо заезжать через Украину
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Есть несколько причин, по которым в принципе можно её туда пустить. Но среди них нет агитации за кандидата на пост президента парашии.
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Да этот сцыкун Порошенко вообще охренел прятаться за чужие спины и чужие решения?Какого хрена тогда сидит в президентах?...Если Украина пропустит Собчак для агитации выборов президента РФ в Крыма.значит де факто признает Крым российским.Нельзя пропускать ни кандидатов,ни всякого рода "наблюдателей".А решение должен принять и ОЗВУЧИТЬ Порошенко,поскольку Собчак тужится на "вцысокий" статус кандитада в президенты РФ.Если даже ,ТЕОРЕТИЧЕСКИ Собчак и победила на выборах,то она низачто бы не признала Крым незаконно отторгнутый у украины и подлежащий возврату.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСобчак узнает о пропуске в Крым при пересечении границы с Украиной, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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