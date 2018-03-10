 Собчак узнает о пропуске в Крым при пересечении границы с Украиной, - Госпогранслужба

Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы", – сказал он.
Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.
По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".
Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.
Чемпионат дурдомов.
А родственники, море, пингвины и чурчхела на пляже - это вторичное.
Тем более лошади умеют плавать...
Керченский пролив???....
Легко...
Начальник управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області став учасником інциденту з застосуванням зброї у поїзді Київ-Одеса.
Як повідомляє видання Odessa-online з посиланням на власні джерела, поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - зазначає видання.
Пропустить, отсношать или арестовать.
Кушай что насыпают.
.спрашивают -цель поездки.
.ответ-предвыборная агитация-значит разворот на 180 и домой...
ответ-ознакомление с достопримечательностями.тут возможны 2 варианта.
-проведение предвыборной кампании,эвакуация через керчь-запрет на приезд в Украину.
-то же,эвакуация по пути прибытия-запрет на вьезд в Украину изза некорректоного озвучивания цели прибытия
в щель избирательной урны
спичку горящую брошу.
песни споём у костра.
Опрометчиво. Лучше предостеречься и всё же сунуть одетым в латекс.
Артемон. Есть захватить самые необходимые вещи! (Ускакал.)
Буратино (Пьеро). Вставай… Ты вообще можешь драться?
Пьеро. Если обидят Мальвину, я буду драться как лев…
...впрочем, Свадебная ваза всё равно забористее.
их бі впечатлило
Большего идиотизма и представить трудно. Человек сделал официальный запрос.. почему бы ему просто не ответить да или нет? Хочется унизить?
Ну значит и в ответ не нужно ждать хорошего отношения. Если что, Ксюха развернется и через несколько часов уже будет в крыму через керчь. Но только тогда она будет иметь полное право поливать гавном Украину, это будет заслуженно и другим пример.
О какой еще Европе мы говорим?
Значит, человек должен потратить денег на поездку, а приехав на границу - получить от ворот разворот...
Это у нас такой "европейский" сервис, с национальным уклоном. Кацапские гопники нервно курят за углом, завидуя мастерству хамства и унижения достоинства таким вот слободянам и прочим провластным гнидам: тупым, быковатым и омерзительно мерзким.