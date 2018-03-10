 Собчак узнает о пропуске в Крым при пересечении границы с Украиной, - Госпогранслужба

Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы", – сказал он.

Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.