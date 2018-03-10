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 Политика Украины
  2019  50
Все про:НАТО (5680) ПДЧ (45) членство в НАТО (178) Пристайко (72)

 Украина не собирается останавливаться на статусе страны-аспиранта в НАТО и будет отдельно просить ПДЧ, - Пристайко

Глава представительства Украины при Альянсе Вадим Пристайко заявил, что статус страны-аспиранта в НАТО для Украины не предполагает особых требований к официальному Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Ничего отдельного, специального от нас не требуется, но мы не собираемся останавливаться на статусе, условно говоря, страны-кандидата, мы продолжаем работать. Единственным формальным механизмом (по вступлению в Альянс. - Ред.) является План действий по членству в НАТО (ПДЧ. - Ред.). Его мы будем просить отдельно", - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда, возможно, будет официально объявлена такая просьба, дипломат ответил: "В этом году исполняется 10 лет, когда мы официально попросили об этом. В Бухаресте (на саммите НАТО в 2008 году. - Ред.) было принято решение, что Украина со временем станет членом Альянса, но для этого нужно будет выполнить ПДЧ и другое. Но до этого времени мы за 10 лет приглашение не получили".

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В.Пристайко напомнил, что во времена президента Виктора Януковича курс Украины на членство в НАТО был пересмотрен: "Мы всегда заявляли, что мы аспиранты на членство в Альянсе, но во время президентства Януковича у нас были отклонения от этого курса, вспомните закон о внеблоковом статусе".

Но сегодня украинские власти доказали, что Украина возвратилась на путь евроатлантической интеграции.

"Мы станем членами НАТО тогда, когда мы будем готовы, и когда Альянс будет готов нас принять", - подчеркнул В.Пристайко.

Ранее в этот день сообщалось, что НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины. "В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - сказано в сообщении на сайте НАТО.

Статус "страна-аспирант" значит, что страны, которые задекларировали интерес к присоединению к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО относительно необходимых для этого реформ.

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Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта, и назвал следующей целью Киева получение плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Источник: https://censor.net.ua/n3054816
 
 
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Приводим полностью текст сообщения на сайте НАТО: "Расширение

Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность евроатлантического региона. С 1949 года количество членов НАТО увеличилось с 12 до 29 стран за семь раундов расширения. В данный момент четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях (aspirations) вступить в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская Республика Македония и Украина".
Слово "стремление" на английском звучит как aspiration. Отсюда, видимо, и родился знакомый нашему уху термин "аспирант": страна, которая стремится вступить в северо-атлантический альянс.
Как видим, в тексте заявления только фиксируется факт стремления Украины и еще трех государств - но не говорится прямо о присвоении какого-либо официального статуса.

В сухом остатке - НАТО просто повторило тезис, что Украина в лице своего руководства хочет вступить в Альянс. А это, конечно, не является новостью.

Под сообщением НАТО опубликована справочная информация о странах-аспирантах (на русский язык их будет корректнее переводить как "претенденты" или "желающие вступить").
Приводим справку о таких претендентах полностью:
"Страны, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к Североатлантическому альянсу, сначала приглашаются к углубленному диалогу с НАТО в рамках стремлений к членству и связанных с ним реформ.
Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в ПДЧ для подготовки к потенциальному членству и продемонстрировать свою способность выполнять обязательства для возможного будущего членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членство, но является ключевым механизмом подготовки.
Страны, стремящиеся вступить в НАТО, должны продемонстрировать, что они в состоянии продвигать принципы Вашингтонского договора 1949 года и способствовать обеспечению безопасности в евроатлантическом регионе.
Ожидается, что они будут соответствовать определенным политическим, экономическим и военным критериям, которые изложены в положении по расширению НАТО от 1995 года".
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олігархів і рабів до НАТО не беруть
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стесняюсь спросить - а КАКАЯ страна еще имеет или уже имела сие почетное звание - аспирант???
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...і це ж хтось із якоюсь метою запустив це слово "аспірант"...
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А что, "студент" лучше?...
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студент ваще звучит впечатляюще...в отличие от "бомжара" или "стекломойник" Украина не собирается останавливаться на статусе страны-аспиранта в НАТО и будет отдельно просить ПДЧ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2398
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англ. student - укр. студент, англ. aspirant - укр. претендент. До чого тут взагалі слово аспірант, яке означає етап учбового процесу в Україні? чому воно раніше не звучало у такому контексті?
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Начальник управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області став учасником інциденту з застосуванням зброї у поїзді Київ-Одеса.
Як повідомляє видання Odessa-online з посиланням на власні джерела, поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - зазначає видання.
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Граждане многонациональной единой, унитарной, соборной,
суверенной Украины! Для нас сейчас важен ни Трамп, ни Меркель, ни Путин, ни
кто-нибудь еще другой… Не надо тратить эмоции и гнев туда, куда его направляет
зарвавшаяся лживая власть! Не надо никуда идти и проситься с протянутой рукой… Судьба Украины, если ей суждено состояться как независимому государству,
зависит только от граждан Украины… от их мудрости и сознательности… В стране должны быть восстановлены простейшие библейские
заповеди, которые живут в народе, но цинично попираются правящей элитой: «Не
укради»… «Не лги»… А как быстро провести экономические и социальные реформы в
интересах общества, в мире накоплено достаточно опыта… Но это не могут делать казнокрады и подонки…
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Граждане многонациональной...Кількість громадян України, які вважають себе українцями за національністю, сьогодні становить 90,6% населення. На це вказують дані великого соцопитування, який провели провідні соціологічні центри країни КМІС, «Рейтинг», СОЦІС, і «Центр Разумкова».
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Так называемые "титульные украинцы"
состоят из очень разных украинцев...
Украинцы Закарпатья, Галиччины, Киевщины,
Полтавщины, Слобожанщины, Донеччины - это очень разные украинцы... А как быть тем, у кого один родитель русский, а другой -
украинец?...
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Rus - це латинське слово і означає воно країна, місцевість, земля...русскій - це все одно, що ландський...є Гол-ландія, Грен-ландія і т.д. і т.п...але нема просто Ландія...нема просто Русь - є П-русія, Бо-русія, Київська Русь з того ж розряду...так само нема держави з назвою "Країна" - є У-країна,Сербська Країна... до того ж похідні від слова русь має сільський відтінок...фактично "русскій" означає дєрєвєнскій без усякої національної приналежності...rusticus - буквально «деревенский», производное от лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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Латинське слово Rus означає:

1. сільська місцевість. 2. село. 3. провінція.
https://uk.glosbe.com/la/uk/Rus
4. поле
https://translate.academic.ru/Rus/la/ru/
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У меня знакомый за год три класса окончил.
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Блин...И намололи с три короба бла бла бла Порох и Грося...А оказывается это просто очередной их пшик...
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Раньше о борьбе с коррупцией в Украине лишь много говорили. При Викторе Ющенко - долго и витиевато, регулярно поминая «дух закона» и «европейский выбор». При Викторе Януковиче - обрывисто и сердито, то и дело оглядываясь на «папередников». Но сейчас в Украине все изменилось! Появились НАБУ, НАПК, антикоррупционная прокуратура, антикоррупционный суд, Центр противодействия коррупции и т.д. и т.п., на работу которых выделяют сотни миллионов из бюджета Украины плюс гранты западных фондов. Теперь о борьбе с коррупцией в Украине не только говорят, теперь её усердно и масштабно изображают!
Україна не має наміру зупинятися на статусі країни-аспіранта в НАТО і окремо проситиме ПДЧ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9241
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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Наперсточники подросли. Стали аспирантами.
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Есть одна группа из Дании, Heilung.
"Европейский коллектив, поставивший перед собой целью воссоздать в музыке звучание Северной Европы железного века и эпохи викингов" (из описания).
Вот как раз пересматривал их живое выступление - группа кстати из того разряда, когда вживую в разы мощнее, чем в студийной записи - одна из песен Krigsgaldr (гальдр - разновидность скандинавской магии, т.е. название - примерно "военный гальдр")... Тексты у группы на нескольких языках, в частности в данной композиции фрагмент на английском, на 5:14. Впрочем, советую смотреть трек полностью - это действительно впечатляюще.
Так вот, о чём я... в этом англоязычном фрагменте - собственно суть об отношении к мышебратьям:

Heilung - Krigsgaldr

Что я должен делать,
Если я хочу говорить о мире и понимании,
Но ты понимаешь только язык меча?
Что, если я хочу, чтобы ты понял -
Путь, выбранный тобой, ведет к гибели,
Но ты понимаешь только язык меча?
Что, если я хочу сказать -
Оставь меня и моих родных в покое,
Но ты понимаешь только язык меча?

Так пусть клинок говорит...
И мой язык станет железным,
А мои слова - могучим рёвом войны -
Выпустят стрелы священного гнева!

Все действия - на благо всех!
Я вижу свое отражение в твоих глазах,
Но мой новый век только начался...

Меч мягкий в огне печи,
Он жаждет удара
И хочет иметь сотню сестер
В самом холодном состоянии их существования...
Они будут плясать безумные пляски
В болоте красного дождя...
Возлюбленный брат-враг
Я пою песню меча для тебя -
Колыбельную уничтожения!
Только тогда я проснусь с улыбкой
И миром в моем сердце...

Столкновение, конфликт, схватка,
Разрушение, трансформация, распад -
Лучшее, что можно сделать для тебя!
Я вижу серый сумрак горизонта,
Он предвещает могучий восход солнца -
Растопить все луны...
Разжечь старый пожар очищения!
Как умирающие угли...
Как умирающие угли...
Как умирающие угли!!!...
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Да критиковать того или иного политика это обычный атрибут демократических принципов и свобод, но для Украины с таким ''северным зоопарком ипанутых'' просто нет другого пути как путь в НАТО.
Против вступления Украины в НАТО будут только враги внутренние и внешние.

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Страна, терпящая
президента, предприятия которого работают на врага, не имеет будущего...
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Ліпецька фабрка вже зупинена рік, завод "зірка" судоремонтний у Севастополі 2 роки націоналізован окупантами, що там ще у Порошенка працює на расею? А зараз поясни якщо він "агент ВВХ" навіщо йому вести в НАТО Україну?? Яка тут зрада і де?
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какие дороги, такая и скорость роста от аспиранта до члена).....
Україна не має наміру зупинятися на статусі країни-аспіранта в НАТО і окремо проситиме ПДЧ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2399
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Миллионеры и
миллиардеры в Украине появились в результате воровства из бюджета...
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Шлємідзе Губарішвілі‏ @shlemofondo

- Висилка Саакашвілі. Посли ЄС та Держдеп в курсі. Повна пітримка. Тіко воють обіженки та шарії.
- Арешт Рубана. Це ескалація з руснею та медведчуковськими. Посли ЄС та Держдеп в курсі. Повна підтримка. Ниття обіженок, мочі та ї подібним
- Україна йде в НАТО...
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Україна отримала статус аспіранта НАТО...На РаССіїї суттєво перевищен рівень сірководню

Україна не має наміру зупинятися на статусі країни-аспіранта в НАТО і окремо проситиме ПДЧ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4372
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Galina_W_‏ @galadriel999

Чи знали ви, що система ППО для Києва відновлювалася особистим коштом Президента Петра Порошенка? Адже, завдяки таким діячам, як Гриценко Анатоль, все було зруйновано і всі комплекси які прикривали Київ від атаки з повітря були непридатні! Респект Вам, Петро Олексійович!
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тем вата и отличатся от людей, что у нее две опции:
1. оплевать
2. кланяться и благодарить
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всі комплекси які прикривали Київ від атаки з повітря були непридатні!

Який шляхетний вислів, "були непридатні", та попиляні вони були тупо.
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Мой внутренний Фрейд уже потирает ручки, предвкушая как зрадофилия будет оборачивать новость про НАТО в зраду, как Тимошонка будет заявлять, что это она порешала, а Порох присвоил и как вата будет вопить, что мы предали дедов.
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Якщо Порошенко зможе домогтися ПДЧ для України я особисто буду за нього голосувати.
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Если бы не юля с быдлонародом то пдч мы бы имели еще в 2008м году,и донбас и крым были бы с Украиной и десятки тысяч людей живы и миллиарды пущены не в патроны
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не собирается останавливаться на статусе страны-аспиранта в НАТО и будет отдельно просить ПДЧ, - Пристайко
 
 
 
 
 
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