 Украина не собирается останавливаться на статусе страны-аспиранта в НАТО и будет отдельно просить ПДЧ, - Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ничего отдельного, специального от нас не требуется, но мы не собираемся останавливаться на статусе, условно говоря, страны-кандидата, мы продолжаем работать. Единственным формальным механизмом (по вступлению в Альянс. - Ред.) является План действий по членству в НАТО (ПДЧ. - Ред.). Его мы будем просить отдельно", - сказал он.
Отвечая на вопрос, когда, возможно, будет официально объявлена такая просьба, дипломат ответил: "В этом году исполняется 10 лет, когда мы официально попросили об этом. В Бухаресте (на саммите НАТО в 2008 году. - Ред.) было принято решение, что Украина со временем станет членом Альянса, но для этого нужно будет выполнить ПДЧ и другое. Но до этого времени мы за 10 лет приглашение не получили".
В.Пристайко напомнил, что во времена президента Виктора Януковича курс Украины на членство в НАТО был пересмотрен: "Мы всегда заявляли, что мы аспиранты на членство в Альянсе, но во время президентства Януковича у нас были отклонения от этого курса, вспомните закон о внеблоковом статусе".
Но сегодня украинские власти доказали, что Украина возвратилась на путь евроатлантической интеграции.
"Мы станем членами НАТО тогда, когда мы будем готовы, и когда Альянс будет готов нас принять", - подчеркнул В.Пристайко.
Ранее в этот день сообщалось, что НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины. "В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - сказано в сообщении на сайте НАТО.
Статус "страна-аспирант" значит, что страны, которые задекларировали интерес к присоединению к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО относительно необходимых для этого реформ.
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта, и назвал следующей целью Киева получение плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.
Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность евроатлантического региона. С 1949 года количество членов НАТО увеличилось с 12 до 29 стран за семь раундов расширения. В данный момент четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях (aspirations) вступить в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская Республика Македония и Украина".
Слово "стремление" на английском звучит как aspiration. Отсюда, видимо, и родился знакомый нашему уху термин "аспирант": страна, которая стремится вступить в северо-атлантический альянс.
Как видим, в тексте заявления только фиксируется факт стремления Украины и еще трех государств - но не говорится прямо о присвоении какого-либо официального статуса.
В сухом остатке - НАТО просто повторило тезис, что Украина в лице своего руководства хочет вступить в Альянс. А это, конечно, не является новостью.
Под сообщением НАТО опубликована справочная информация о странах-аспирантах (на русский язык их будет корректнее переводить как "претенденты" или "желающие вступить").
Приводим справку о таких претендентах полностью:
"Страны, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к Североатлантическому альянсу, сначала приглашаются к углубленному диалогу с НАТО в рамках стремлений к членству и связанных с ним реформ.
Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в ПДЧ для подготовки к потенциальному членству и продемонстрировать свою способность выполнять обязательства для возможного будущего членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членство, но является ключевым механизмом подготовки.
Страны, стремящиеся вступить в НАТО, должны продемонстрировать, что они в состоянии продвигать принципы Вашингтонского договора 1949 года и способствовать обеспечению безопасности в евроатлантическом регионе.
Ожидается, что они будут соответствовать определенным политическим, экономическим и военным критериям, которые изложены в положении по расширению НАТО от 1995 года".
Як повідомляє видання Odessa-online з посиланням на власні джерела, поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - зазначає видання.
суверенной Украины! Для нас сейчас важен ни Трамп, ни Меркель, ни Путин, ни
кто-нибудь еще другой… Не надо тратить эмоции и гнев туда, куда его направляет
зарвавшаяся лживая власть! Не надо никуда идти и проситься с протянутой рукой… Судьба Украины, если ей суждено состояться как независимому государству,
зависит только от граждан Украины… от их мудрости и сознательности… В стране должны быть восстановлены простейшие библейские
заповеди, которые живут в народе, но цинично попираются правящей элитой: «Не
укради»… «Не лги»… А как быстро провести экономические и социальные реформы в
интересах общества, в мире накоплено достаточно опыта… Но это не могут делать казнокрады и подонки…
Так называемые "титульные украинцы"
состоят из очень разных украинцев...
Украинцы Закарпатья, Галиччины, Киевщины,
Полтавщины, Слобожанщины, Донеччины - это очень разные украинцы... А как быть тем, у кого один родитель русский, а другой -
украинец?...
1. сільська місцевість. 2. село. 3. провінція.
https://uk.glosbe.com/la/uk/Rus
4. поле
https://translate.academic.ru/Rus/la/ru/
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
"Европейский коллектив, поставивший перед собой целью воссоздать в музыке звучание Северной Европы железного века и эпохи викингов" (из описания).
Вот как раз пересматривал их живое выступление - группа кстати из того разряда, когда вживую в разы мощнее, чем в студийной записи - одна из песен Krigsgaldr (гальдр - разновидность скандинавской магии, т.е. название - примерно "военный гальдр")... Тексты у группы на нескольких языках, в частности в данной композиции фрагмент на английском, на 5:14. Впрочем, советую смотреть трек полностью - это действительно впечатляюще.
Так вот, о чём я... в этом англоязычном фрагменте - собственно суть об отношении к мышебратьям:
Heilung - Krigsgaldr
Что я должен делать,
Если я хочу говорить о мире и понимании,
Но ты понимаешь только язык меча?
Что, если я хочу, чтобы ты понял -
Путь, выбранный тобой, ведет к гибели,
Но ты понимаешь только язык меча?
Что, если я хочу сказать -
Оставь меня и моих родных в покое,
Но ты понимаешь только язык меча?
Так пусть клинок говорит...
И мой язык станет железным,
А мои слова - могучим рёвом войны -
Выпустят стрелы священного гнева!
Все действия - на благо всех!
Я вижу свое отражение в твоих глазах,
Но мой новый век только начался...
Меч мягкий в огне печи,
Он жаждет удара
И хочет иметь сотню сестер
В самом холодном состоянии их существования...
Они будут плясать безумные пляски
В болоте красного дождя...
Возлюбленный брат-враг
Я пою песню меча для тебя -
Колыбельную уничтожения!
Только тогда я проснусь с улыбкой
И миром в моем сердце...
Столкновение, конфликт, схватка,
Разрушение, трансформация, распад -
Лучшее, что можно сделать для тебя!
Я вижу серый сумрак горизонта,
Он предвещает могучий восход солнца -
Растопить все луны...
Разжечь старый пожар очищения!
Как умирающие угли...
Как умирающие угли...
Как умирающие угли!!!...
Против вступления Украины в НАТО будут только враги внутренние и внешние.
президента, предприятия которого работают на врага, не имеет будущего...
миллиардеры в Украине появились в результате воровства из бюджета...
- Висилка Саакашвілі. Посли ЄС та Держдеп в курсі. Повна пітримка. Тіко воють обіженки та шарії.
- Арешт Рубана. Це ескалація з руснею та медведчуковськими. Посли ЄС та Держдеп в курсі. Повна підтримка. Ниття обіженок, мочі та ї подібним
- Україна йде в НАТО...
Чи знали ви, що система ППО для Києва відновлювалася особистим коштом Президента Петра Порошенка? Адже, завдяки таким діячам, як Гриценко Анатоль, все було зруйновано і всі комплекси які прикривали Київ від атаки з повітря були непридатні! Респект Вам, Петро Олексійович!
1. оплевать
2. кланяться и благодарить
Який шляхетний вислів, "були непридатні", та попиляні вони були тупо.