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Все про:бойкот (190) Великобритания (1666) футбол (2826) ЧМ-2018 (80) Скрипаль (11)

 Британия призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного Скрипаля, - Times

Представители власти Великобритании призывают своих союзников отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.

По информации источника The Times, к данной акции могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия и Япония, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Решение отказаться от поездки в Россию принято после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб. Кроме того, в Великобритании опасаются проявления военной агрессии со стороны России, и в частности предполагают, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен вмешаться в работу НАТО.

Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта. Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

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Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на Скрипаля.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3054814
 
 
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И вообще, какие международные соревнования могут проводиться в стране терроризма, в стране где наибольшее количество политзаключённых среди европейских стран.
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1. Это хорошо. Одобряю.

2. А более существенного повода с более существенными последствиями для параши у Британии не нашлось? Например - в рамках выполнения своих обязательств по Будапештскому сговорняку.
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не то что бойкотировать, это же просто судя по поведению казлокацапомордых в первуюочередь бехопаность !
смоленскую трагеди уже забыли ?
вам знаки подают каждый день а вы ввсе упорно движетесь к "пункту назхначения"
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США и Украина тоже будут бойкотировать?
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Цензор.НЕТНовостиСпортБритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного Скрипаля, - Times
 
 
 
 
 
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