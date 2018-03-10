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Все про:Порошенко (14445) связь (228) 4G (15)

 До конца года в большинстве областных центров запустят 4G, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал появление связи 4G в большинстве областных центров уже в этом году.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь. Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев", - написал глава государства.

Ранее сообщалось, что самые крупные мобильные операторы Украины приобрели "свои" частоты для 4G по 3 млрд грн.

Напомним, что в январе мобильные операторы на тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения 4G заплатили в сумме 2,5 млрд грн за семь лотов.

Источник: https://censor.net.ua/n3054812
 
 
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Ж1 коррупция
Ж2 беспредел "полиции"
Ж3 саботаж борьбы с коррупцией
Что Ж4 ? Я просто теряюсь в догадках ....
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Чувствую следующая "перемога" пороха будет открытие общественного туалета в Виннице.
Высасывать из.... пэрэмогы как то себя не уважать.
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З появою 4G, кацап литить на йух, в 20 разів швидше з ефектом 3D.
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Стосовн 4G . Мене просто умиляє, коли гарант вручає ліцензії від інформаціного простору і як наслідок національної безпеки України компаніям власниками яких є компанії і громадяни країни агресора. Де тут зрада, пане президент??!!!!!!
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Мальдивский пиарится как может!! Обнадёжить украинцев туманными обещанимями о НАТО, засветиться на 4G, на задержании Рубана и встрече с блогерами, похвастаться "рішучими реформами" - это мы можем! А вот суд, прокуратура, СБУ, полиция - те же люди, даже беркут остался, а регионалы влились в БПП и никто из них не понёс ответственности!!!! Наши дети нам не простят, скажут что мы просрали своё и их будущее!! Порошенко проедает нашу жизнь!! 19 числа мы должны показать власти что им пора в отставку!
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он еще мосты открывает и школы достраивает
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Постпред МВФ на Украине Йост Люнгман в интервью журналу «Новое время» на полном серьезе заявил, что повышение тарифов на газ для населения - это благо для жителей Украины, потому что выбивает питательную почву из-под ног коррупции: «Разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу».
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3G конечно существенно приятней, чем EDGE. Между 3G и LTE 4G разница будет не такая существенная, но все равно приятно. Только симку менять придется.
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А некоторым и телефон, который не поддерживает 4g. Хорошая новость с этим 4g, но не этим должен давать о себе знать президент. Запустить 4g это не реформа.
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На колени перед нашим верховным главнокомандующим, героически отдыхающем на Мальдивах во время боевых действий и смерти солдат (далее речь на корейском суровым, гавкающим языком).
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииДо конца года в большинстве областных центров запустят 4G, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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