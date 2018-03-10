 До конца года в большинстве областных центров запустят 4G, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь. Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев", - написал глава государства.
Ранее сообщалось, что самые крупные мобильные операторы Украины приобрели "свои" частоты для 4G по 3 млрд грн.
Напомним, что в январе мобильные операторы на тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения 4G заплатили в сумме 2,5 млрд грн за семь лотов.
Ж2 беспредел "полиции"
Ж3 саботаж борьбы с коррупцией
Что Ж4 ? Я просто теряюсь в догадках ....
Высасывать из.... пэрэмогы как то себя не уважать.