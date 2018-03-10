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 У фуры на Львовщине на ходу отлетело колесо и убило женщину на остановке, - полиция

В Каменка-Бугском районе Львовской области на трассе Львов - Луцк женщина получила смертельные травмы колесом, которое оторвалось у прицепа грузового автомобиля Mercedes и закатилось на остановку общественного транспорта, где находилась потерпевшая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 марта, в 10.00 в селе Ремней. Колесо, которое оторвалось от прицепа грузовика, ехавшего по автодороге, травмировало женщину, возрастом около 40 лет, которая находилась на остановке общественного транспорта. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

Сейчас все обстоятельства ДТП и личность погибшей женщины устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе Конотопа слетел в кювет и перевернулся ехавший на вызов автомобиль скорой помощи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В то же время депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на странице в Facebook сообщил, что фуру остановили за с. Ремней, примерно в 1 км от места, где оторвалось колесо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3054799
 
 
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Нужно применить опыт строительства остановок, существующий в Японии - лицом к тротуару, а не к дороге.
Женщине царствия небесного. Соболезнование близким.

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От судьбы не уйдешь, мои соболезнования.
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Про ямы на дороге ничего не написали. Интересно узнать причину оторваного колеса
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как правило-это недозакрученные болты...или отлом полуоси.
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Болти... гайки... що тепер гадати...
Одної льюдини не стало, а другім - горе.
Шкода...
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обабіч харьковскої траси розкидані розірвані шини ...гарна дорога
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Перегруз, как обычное дело и не надлежащая проверка/обслуживание фуры!
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К 2040 году ямы на этой дороге обещают залатать. Ну, в крайнем случае к 2060-му.
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А вот теперь скажите, могло-бы такое случиться в Германии, Чехии, Голландии, Вликобритании на остановке ?
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С "нашими фурами" это шо ? У фури на Львівщині на ходу відлетіло колесо і вбило жінку на зупинці, - поліція - Цензор.НЕТ 111 Кацапский КаМаз 50-ти летней советской зрелости ? Или наш КРАЗ, шо жрет горючки 100 литров на 1 километр прополза-пробега У фури на Львівщині на ходу відлетіло колесо і вбило жінку на зупинці, - поліція - Цензор.НЕТ 111
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Могло. В Италии знакомая забрала машину после планового ТО. Через каких-нибудь 10 мин. отказали тормоза. Ну и, бывает, колеса отваливаются. Что-то не заметили, что-то не докрутили. Человеческий фактор.
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на европейских автомобилях стоят специальные индикаторы на гайках и болтах которые очень хорошо видны издалека При малейшем сдвиге гайки с места индикатор показывает проблему У фуры на Львовщине на ходу отлетело колесо и убило женщину на остановке, - полиция - Цензор.НЕТ 5496
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Случиться могло бы. Но вероятность этого в десятки раз меньше. Дороги целее и, как следствие, износ техники значительно меньше.
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Несчастные случаи (в т.ч. с фатальным исходом) имеют свойство случаться где угодно. Даже в самых развитых и технологичных странах. Не застрахован никто.
Другое дело, что в развитых странах их вероятность намного ниже.
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Конечно же могло, можешь на ютубе посмотреть.
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Платили-бы водиле зарплату хотя-бы штуку зелени, но с условием полного техосмотра водителем фуры перед рейсом, то таких ЧП а точнее убийства небыло.
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Прикро, звичайно, але хіба це новина державного значення? Швидше для районної газети "Вперед". ЦЕНЗОР, не деградуй.
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Посмотрите на наши дороги. В эту рулетку играют жители почти всех маленьких населенных пунктов. Да и не только маленьких...
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В Киеве была аналогичная трагедия в прошлом или позапрошлом году.
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Какие зарплаты такое и отношение к своей работе у водилы.
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Водила тут, скорее всего, ни при чем. Техобслуживание не водила проводит. А если водила, то наказывать следует не водилу (поскольку ТО - не его обязанность), а работодателя, который экономит на ТО.
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Колесо судьбы свершило свой оборот....
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в украине так будет всегда
а корень всего - коррупция
тяжело представить такое в европе или сша
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За коррупцію - згоден. А нещасні випадки бувають кругом.
Люди, у більшості таких випадків люди є причиною.
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Або збіг обставин. У нас в Дніпрі якось було: зупинка, стоять люди, серед них подружжя середнього віку... під'їхав тролейбус... Раптом одна струмознімальна штанга злітає з дроту, летить вниз - і чоловікові розвалює голову навпіл. Кров, шматки мозку, розламаний череп... тіло падає на землю... Жінка в шоці, з помертвілим обличчям, пару секунд мертво дивиться вицибуленими очима на тіло чоловіка, спазматично хапає повітря - після чого падає, втративши свідомість.
Коли її привели до тями - я вперше в житті побачив, як людина миттєво сивіє. Тобто ще хвилини тому в жінки було темне волосся... і тут одразу сиве.
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...пиши уже прямо - зрада, это все Порошенко виноват!
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Бутусов ,де ти береш супер-пупер перекладачів,що такі створють перли:Ременів-Ремней,Білецький-Белецкий,Холодновідка-Холодноводковка?Думаю, що в ольгіно або в ,тамбові більше ніде.Дебіли ....
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Наверное за еду нанимает писак, а вот на корректора денег не остаётся, что такие перлы вылетают. Гугл транслейт рулит, а может яндекс.
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Одного разу було взагалі ґепічно: австрійського дипломата Себастьяна Курця, з яким зустрівся Порох, переклали як "Себастьяна курильщиков" )))))))
Чому ж це він не зустрівся з Себастьяном здорової людини? Зрада!!!
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Будет звучать цинично, но потерпевшая была очень везучей, что бы так умереть. Столько обстоятельств должно было сложиться одномоментно, что бы такое произошло.
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Несчастные случаи так и происходят - нужно стечение обстоятельств (либо случайное, либо целенаправленно устроенное теми, кого не будем поминать всуе).
Потому такие случаи относительно редки. Иначе бы вообще мясорубка творилась У фури на Львівщині на ходу відлетіло колесо і вбило жінку на зупинці, - поліція - Цензор.НЕТ 9402
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Значит судьба такая, увы. Все сошлось в одной точке в одно время.
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дуже сумно......співчуття родині......таке трапляється......БОЖЕ бережи людей.............
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Поистине, человеческая жизнь хрупка и мимолётна, как утренняя роса.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ фуры на Львовщине на ходу отлетело колесо и убило женщину на остановке, - полиция
 
 
 
 
 
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