 У фуры на Львовщине на ходу отлетело колесо и убило женщину на остановке, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 марта, в 10.00 в селе Ремней. Колесо, которое оторвалось от прицепа грузовика, ехавшего по автодороге, травмировало женщину, возрастом около 40 лет, которая находилась на остановке общественного транспорта. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

Сейчас все обстоятельства ДТП и личность погибшей женщины устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.





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В то же время депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на странице в Facebook сообщил, что фуру остановили за с. Ремней, примерно в 1 км от места, где оторвалось колесо.

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