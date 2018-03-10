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Все про:Китай (925) теннис (87) турнир (22) Костюк_Марта (2)

 15-летняя Марта Костюк пробилась в финал теннисного турнира в Китае

Юнная украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 185-е место в мировом рейтинге, вышла в финал турнира серии ITF в китайском Чжухае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В полуфинальном матче украинка обыграла 135-ю ракетку мира словачку Анну Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:4. Для победы Костюк понадобился 1 час 26 минут.

В финальном матче турнира в Чжухае Костюк сыграет против бывшей украинки Марины Заневской, которая приняла гражданство Бельгии.

Отметим, что призовой фонд соревнований в Чжухае составляет 60 тысяч долларов США. Костюк сыграет уже во втором финале взрослого турнира в 2018 году.

В начале февраля Костюк стала победительницей турнира ITF Womens Circuit в австралийском Берне.

Смотрите также: "Невероятная победа", - Порошенко поздравил теннисистку Марту Костюк с титулом чемпионки ITF Womens Circuit. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3054798
 
 
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Про оффшори він також забув. За що їм взагалі гроші платять?
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Хоч зхтось радує приємними новинами
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Вичисти сміття в системному диску і проведи дефрагментацію. Всьо.
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Я так зрозумів що це глюк. Тоді вибачай.
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узнал теперь Китай
про нашу тенисистку
вот ровно так узнал
как мы про их успех

про то, что покупаем
товар не украинский
китайский, преимущественно
ведь украинских нет

скажите, отчего,
мы так играя в тенис
дебильны в остальном
что хоть садись и плачь?

в величии страны
я все ж не разуверюсь
народ у нас герой
вот только б кто нам удалось понять
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Я поэт зовусь Незнайка , от меня вам балалайка ??????-- Гаврила был плохим поэтом, он отвратительно писал....... 15-річна Марта Костюк пробилася у фінал тенісного турніру в Китаї - Цензор.НЕТ 1371
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)))та разве ж я претендовал в поэты-то? а для разнообразия отчего бы и нет, все ж лучше, чем прямо и откровенно матом
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Как называется сей стиль, извините,...стихосложения?
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да очень просто называется - матозаменитель, рекомендую, если вас интересует
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Так и запишем: ямб, хорей, хокку,....., матозаменитель. Надо бы запатентовать... 15-річна Марта Костюк пробилася у фінал тенісного турніру в Китаї - Цензор.НЕТ 7124
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та я вообще-то другие вещи патентую, эта непатентоспособная)
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Ну Вы разухарились! Стилем это называете... 15-річна Марта Костюк пробилася у фінал тенісного турніру в Китаї - Цензор.НЕТ 6681
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Вы не правы. Я за это сразу же извинилась)
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вы что-то имеете против современного искусства? А вдруг это Малевич, только в поэзии, ведь полный же супрематизм)
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что поделать, если для прозы места все меньше и меньше. В ситуации, когда миссия представлять страну перекладывается на хрупкие плечи девочек-спортсменок вместо того, чтобы эту роль играл интеллект всего народа, а эти девочки такое положение дел лишь подчеркивали, просто проза дела не исправит, я думаю.
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Понял. "-Не вынесла душа поэта позора мелочных обид! - Восстал он против мнений света,один как прежде и убит. Убит - к чему теперь рыданья?, пустых похвал ненужный хор ! И жалкий лепет оправданья, -судьбы свершился приговор!!! " 15-річна Марта Костюк пробилася у фінал тенісного турніру в Китаї - Цензор.НЕТ 3422
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выше я уже писал, что в поэты никак не претендую, придется вам жертву в другом месте поискать, где мелочными обидами увлечены, а то ведь я все больше по-крупным специализируюсь. Таким, как ситуация со спортивными достижениями, которыми периодически пытаются подменить достижения народа. Ведь правильно когда народные достижения стимулируют развитие спорта, а не когда достижениями спорта подменяют народные достижения.
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Марта Костюк поистине какое то уникальное чудо . ! Кроме того что вундеркинд в спорте так ещё и настоящий патриот своей страны , для которого Украина понад усэ . !! Оказывается ходила и на Майдан , зимой 2014 , и это в 11 летнем то возрасте .. Приглашения поиграть на турнирах в Рашке игнорирует напрочь , из за её агрессии против Украины .. Я тут послушал её интервью , и скажу она совсем не похожа на ребёнка .. Рассуждает как взрослая тётка . Да что там , не у каждой взрослой хватит мозгов так здраво мыслить . ! .

Кому интересно -

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15-річна Марта Костюк пробилася у фінал тенісного турніру в Китаї - Цензор.НЕТ 238

18:11.Марта Костюк | Місія: вільні люди .

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Поздравляем !!! Умничка красавица ,гордимся тобой ! Удачи !
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Ещё одна приятная новость!
Мать их так, этих политиков... мудак на мудаке и мудаком погоняет.
А девчонки - это весенний цвет и красота Нации.
И когда радуют они (Свитолина, Костюк, Цуренко и другие очаровательные украинские спортсменки) - значит, у Нации есть будущее.
Марточка - с победой! Слава Україні! 15-річна Марта Костюк пробилася у фінал тенісного турніру в Китаї - Цензор.НЕТ 9579
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Цензор.НЕТНовостиСпорт15-летняя Марта Костюк пробилась в финал теннисного турнира в Китае
 
 
 
 
 
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