 15-летняя Марта Костюк пробилась в финал теннисного турнира в Китае

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В полуфинальном матче украинка обыграла 135-ю ракетку мира словачку Анну Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:4. Для победы Костюк понадобился 1 час 26 минут.

В финальном матче турнира в Чжухае Костюк сыграет против бывшей украинки Марины Заневской, которая приняла гражданство Бельгии.

Отметим, что призовой фонд соревнований в Чжухае составляет 60 тысяч долларов США. Костюк сыграет уже во втором финале взрослого турнира в 2018 году.

В начале февраля Костюк стала победительницей турнира ITF Womens Circuit в австралийском Берне.

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