 15-летняя Марта Костюк пробилась в финал теннисного турнира в Китае

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В полуфинальном матче украинка обыграла 135-ю ракетку мира словачку Анну Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:4. Для победы Костюк понадобился 1 час 26 минут.
В финальном матче турнира в Чжухае Костюк сыграет против бывшей украинки Марины Заневской, которая приняла гражданство Бельгии.
Отметим, что призовой фонд соревнований в Чжухае составляет 60 тысяч долларов США. Костюк сыграет уже во втором финале взрослого турнира в 2018 году.
В начале февраля Костюк стала победительницей турнира ITF Womens Circuit в австралийском Берне.
про нашу тенисистку
вот ровно так узнал
как мы про их успех
про то, что покупаем
товар не украинский
китайский, преимущественно
ведь украинских нет
скажите, отчего,
мы так играя в тенис
дебильны в остальном
что хоть садись и плачь?
в величии страны
я все ж не разуверюсь
народ у нас герой
вот только б кто нам удалось понять
Кому интересно -
-
18:11.Марта Костюк | Місія: вільні люди .
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Мать их так, этих политиков... мудак на мудаке и мудаком погоняет.
А девчонки - это весенний цвет и красота Нации.
И когда радуют они (Свитолина, Костюк, Цуренко и другие очаровательные украинские спортсменки) - значит, у Нации есть будущее.
Марточка - с победой! Слава Україні!