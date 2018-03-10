 Вооруженные формирования наемников "ЛДНР" до 19 марта переведены на усиленный режим несения службы, - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".
"На Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов со стороны российских оккупационных войск по позициям ВСУ и населенным пунктам. Это связано как с достигнутыми договоренностями во время переговоров Трехсторонней контактной группы, так и с директивой ГШ ВС РФ, поступившей на имя командующих 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск, которая приказывает на период подготовки и проведения выборов президента РФ ограничить нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что согласно директиве ГШ ВС РФ, все вооруженные формирования "ЛДНР" до 19 марта этого года переведены на усиленный режим несения службы.
тут вы не долго живёте...
потом будет операция по спасению боевой подруги лолиты......
под которой трещит стул под перекладиной....
Украина стала страной-аспирантом НАТО
Еврокомиссия выделит Украине еще один миллиард евро финансовой помощи
про изнасилование газпрома с большим треском или о без визе и не напоменая, это только ватник не знает, да ещё - а ты знаешь, что не всем странам ЕС есть безвиз по Шенгену, а вот Украина пока не в ЕС, а безвиз получила
Так маасковська пропаганда називала УПА. Час платити кацапам тією ж монетою.
Более подробно,Андрей Купцов.Ютьюб