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 Политика Украины
  2028  18
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 Вооруженные формирования наемников "ЛДНР" до 19 марта переведены на усиленный режим несения службы, - ИС

Наемники российско-оккупационных войск на Донбассе получили приказ ограничить обстрелы подконтрольной Украине территории на период подготовки и проведения выборов президента РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".

"На Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов со стороны российских оккупационных войск по позициям ВСУ и населенным пунктам. Это связано как с достигнутыми договоренностями во время переговоров Трехсторонней контактной группы, так и с директивой ГШ ВС РФ, поступившей на имя командующих 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск, которая приказывает на период подготовки и проведения выборов президента РФ ограничить нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно директиве ГШ ВС РФ, все вооруженные формирования "ЛДНР" до 19 марта этого года переведены на усиленный режим несения службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пайфер о намерении террористов соблюдать перемирие на Донбассе: На основе прошлого раза, шампанское открывать еще рано

Источник: https://censor.net.ua/n3054797
 
 
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бот - вам на срувясне спокойней своё гавно рекламировать...
тут вы не долго живёте...
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вах,а шо такое?выборы же не у них...вполучленцы разве не обижены.шо их заставляют чужие проблемы решать-а ведь у них свои гордые маладые рецпублики Вооруженные формирования наемников "ЛДНР" до 19 марта переведены на усиленный режим несения службы, - ИС - Цензор.НЕТ 8721
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"ЁжиГ птица гордая- пока не пнёшь- не полетит!" (С)
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затишье перед бурей?
потом будет операция по спасению боевой подруги лолиты......
под которой трещит стул под перекладиной....
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нихреного конечно трыщит:

Украина стала страной-аспирантом НАТО

Еврокомиссия выделит Украине еще один миллиард евро финансовой помощи

про изнасилование газпрома с большим треском или о без визе и не напоменая, это только ватник не знает, да ещё - а ты знаешь, что не всем странам ЕС есть безвиз по Шенгену, а вот Украина пока не в ЕС, а безвиз получила
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что то подсказывает - вопреки протестам рассеиского МИДа
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иибитт-тся сердце перестало, берегите патроны, хорьки ордиловские, а то застрелиться будет нечем.
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Не сприймав і не сприймаю заміну понять - замість "негр" - "афроамериканець" (Марка Твена цензурити - дурість), замість тато-мама - якесь дурнувате "батько 1" і "батько 2". І тут дурість: "вооружьонниє форміровінія найомніков "ЛДНР" ... пєрєвєдєни на усілєнний рєжім нєсєнія служби". Можна подумати непосв'яченій людині, що мова справді йде про якісь військові формування. Як на мене, правильно було б " Озброєні банди найманих убивць дилинири (що воно таке?) поставлені на вуха (можна вжити вираз "будуть діяти в режимі шухеру").
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"Озброєні банди найманих убивць"

Так маасковська пропаганда називала УПА. Час платити кацапам тією ж монетою.
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Кондитер изнасиловал два раза Плешивого с помощью Стокгольмского Арбитража,теперь КГБист будет мстить...
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обязательно. Не один Рубан патроны завозил.
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КацаПсины,а чего не царапаете что Кондитер продался Госдепу США и НАТО? Збройні формування найманців "ЛДНР" до 19 березня переведені на посилений режим несення служби, - ІС - Цензор.НЕТ 7576за печеньки Нуланд.Ах да сегодня тактика поменялась,кондитер служит Плешивому Педофилу,Мильдонию и Аргентинскому Коксу....,крысы тупорылые
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во время блокады чЛенинграда военные заводы работали на 34% для военных заказов братской нацистской Германии.
Более подробно,Андрей Купцов.Ютьюб
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВооруженные формирования наемников "ЛДНР" до 19 марта переведены на усиленный режим несения службы, - ИС
 
 
 
 
 
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