 Вооруженные формирования наемников "ЛДНР" до 19 марта переведены на усиленный режим несения службы, - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".

"На Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов со стороны российских оккупационных войск по позициям ВСУ и населенным пунктам. Это связано как с достигнутыми договоренностями во время переговоров Трехсторонней контактной группы, так и с директивой ГШ ВС РФ, поступившей на имя командующих 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск, которая приказывает на период подготовки и проведения выборов президента РФ ограничить нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что согласно директиве ГШ ВС РФ, все вооруженные формирования "ЛДНР" до 19 марта этого года переведены на усиленный режим несения службы.





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