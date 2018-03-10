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Все про:Песков (802) Путин (23608)

 Путин признался, что его пресс-секретарь периодически "несет пургу". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин не контролирует всех сотрудников своей администрации.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ

...

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"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин.

Источник: https://censor.net.ua/n3054796
 
 
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Похоже тебя до печенок проняло, кацапчик. Говна у тебя не на одного петуха хватит? Путін зізнався, що його прес-секретар періодично "меле нісенітниці" - Цензор.НЕТ 946
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На одного петуха крысодубо говна мне не жалко. Путін зізнався, що його прес-секретар періодично "меле нісенітниці" - Цензор.НЕТ 3075
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Понадобится для достижения власти - и стоя на голове это сделает....
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Ну и кто теперь будет прислушиваться к "пурге" писькова???)))))
короче, добил его "авторитет".
Кстати Навка (жена пескова) и Кабаева.....почего-о не дружат,хотя обе спортсменки.
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Путина спросили на прямой линии:
- А, правда, что гениальность - это болезнь?
- Да, правда. Но вы напрасно так перевозбудились, я абсолютно здоров 😂
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Получается, кутина в его администрации в куй не ставят. А письков скоро им ж#пу подтирать будет.
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цікаво який це з путінів сказав..той шо мєтр с кєпкой чи той шо аж мєтр сємсятпять Путін зізнався, що його прес-секретар періодично "меле нісенітниці" - Цензор.НЕТ 8360
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ПУТИН ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО УЖЕ 18 ЛЕТ ДУМАЕТ КОГО ОСТАВИТЬ СВОИМ ПРЕЕМНИКОМ Путін зізнався, що його прес-секретар періодично "меле нісенітниці" - Цензор.НЕТ 5163
Чтобы не отстать от Америки,нужно Президентом России выбрать китайца. Путін зізнався, що його прес-секретар періодично "меле нісенітниці" - Цензор.НЕТ 5099
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По ходу путєн зливає піськова. Прийдеться уссатому полизнутись у ванній і розхерачити череп. А шо дєлать? Родзіна в апаснасті.)))
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Письков срать не сядет без разрешения путла . Пургу несёт плешивый .
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О, теперь можно весь базар списать на двойников, тройников и удлинителей...
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План. Автор: Kottigr

Владимир Владимирович, докладывает Генштаб.
Наш враг - коварен, союзник - слаб.
Мы в плотном кольце неприятельских стай:
Сверху - Финляндия, Снизу - Китай.
Пентагон, как обычно, немыслимо подл.
Мы в окружении мафий и кодл.
Мы утратили мировое влияние.
От нас все держатся на расстоянии.
Скоро будут мочить в сортире.
Мы не командуем повстанцами Сирии!
Нас больше не слушают негры Мали!
Мы просрали всё, что только могли!
Наша экономика в глубокой жопе.
Над нами смеются лошары в Европе,
И мало денег платят за газ.
Но, слава богу, есть Вы у нас!
Спасет новый комплекс решительных мер!
Только вы! Не депутат, не премьер!
Разработан новый магический ритуал.
Наше духовенство ходило в астрал
И получило все нужные карты:
Вам необходимо сесть в нарты
(так требуют звезды и гороскоп).
И отправиться на Камчатку смотреть в телескоп.
Затем в Туле поставить капкан на лису.
Полетать в кабине бомбардировщика СУ.
Прокатиться в запломбированном товарном вагоне.
Поиграться с танком на челябинском полигоне
И выстрелить из зенитки в зенит.
Не давать пояснений! Лавров объяснит!
У Вас хватает своих забот:
Надувную княжну - выбросить за борт,
Поучаствовать в китобойном деле,
Сделать носорогу татуировку на теле,
Погладить кота на официальной встрече,
Показать коням голые плечи.
Сплясать кадриль с труппой балета,
Выстрелить из спортивного арбалета,
И поразить стрелою макет бобра,
Все это срочно! Буквально вчера!
Главное соблюдать порядок шагов:
Ворваться на биржу в разгар торгов
С обычной проверкой боеготовности,
Вместе с учеными Амурской области
Покататься на слониках в Приамурье,
Изобразить витязя в тигровой шкуре,
Сфоткаться в поле с колосьями хлеба,
На шаре воздушном подняться в небо,
Переплыть Урал с забинтованной рукою.
Вместо Урала можно другое:
Покататься на одноимённом грузовике,
Затем просто искупаться в реке.
Политтехнологи из дружественной Анголы
Настаивают, чтобы Вы были в перьях и голый.
Но есть мнение, что это перебор.
Достаточно в ластах перепрыгнуть забор,
Как бы случайно направляясь к заливу.
В зоопарке льву расчесать гриву.
В штанах альпиниста спуститься в провал.
Подержать в руке карданный вал.
И выловить стопкилограммового сомА.
Европа почувствует, что сходит с умА.
Обама сядет на антидепрессанты.
А мы - в Оренбург, лепить манты!
Оттуда сразу на мотоциклах в Воронеж!
Пусть НАТО видит: если нас тронешь,
Эффект непредсказуем и резок!
Затем - в Кижи на реставрацию фресок.
Затем - прыгать в Чечне с парашютом.
Затем - в лес с юннатами ранним утром
Выяснить пути миграции ежа.
В костюме пожарного с десятого этажа
Спуститься по верёвке и вломиться в окошко.
Подковать блоху, лучше мандавошку.
Поносить кенгурёнка в набедренной сумке.
Cделать тигрице прививку от чумки.
Сфоткаться с бензопилой у ствола.
Кастрировать степного сизого орла
И указать саранче дорогу на юг.
Пусть видят все вокруг,
Как Вы молоды и полны интереса.
Взлетит рубль, отвлечётся пресса,
Сарказмом и гордостью наполнится Интернет.
Наш враг, чувствуя, что разгадки нет,
Согласится на все наши условия.
А мы разожжём костры в Подмосковье
В форме пентакля, чтоб видел Гугль.
Поставим в верхний воображаемый угол
Вашу статую при помощи крана.
Под ней зарежем чёрного барана.
Зажжём звезды всех башен Кремля!
Замироточит Сталин на купюрах рубля,
Стабильность покатится в гору.
Прочтём молитву, причастимся кагором,
Над сакральной Корсунью прокричат журавли,
Сама собою вылезет из-под земли
Мать Сыра Сакральная Скрепа.
И накроет все планы Госдепа
Межконтинентальной боеголовкой.
Вот такая многоходовка
Планируется в финале.
Мы уже их почти переиграли,
И теперь переиграем опять.
Но тут важно не переиграть!
У нас другого выхода нет.
Владимир Владимирович, подпишите бюджет.
Здесь - поставьте число с подписью.
Здесь, где галочка - сумму прописью,
И в скобках - «любые исправления в силе».
Большое спасибо. Слава России!
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Да я и сам часто себя не контролирую, - сказал ввп, пуская слюни и глупо улыбаясь
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Так какой начальничег - такой и подчинённый...
Шо то 3/14дор, шо этот, мультипликатор х@ев...)))
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Жуиналистка от таких слов в ступар впала.
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Позиция зашибись... Это не я, это она дура, а я бы лучше сказанул...
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...у меня своя работа...контролировать наркотрафик
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Из этого интервью, мне последний кадр понравился больше всего
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Мне бы такое окончание понравилось... Режиссерам еще работать и работать...
Путін зізнався, що його прес-секретар періодично "меле нісенітниці" - Цензор.НЕТ 398
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Агент кгб умеет красиво съехать с темы, это их главное умение. Поэтому эти разговоры бесполезны. "В крыму прошёл референдум" и "ихтамнет" - это лишь несколько классических примеров кацапской лжи. А ты хоть миллионы доказательств приводи, у них на все есть ответ. Игра слов на высшем уровне, ничего тут не скажешь. Но для остального мира отличная новость в том, что красивая игра слов это реально все, что у кацапов есть. Я думаю что из многих их них получились бы отличные реперы: МС Лошадь или DJ Усы или Dr. Хуйло
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даже их нереальной лжи есть предел.Это когда они украицев обзывают фашистами. И внушают эту дьявольскую ложь своим солдатам в лднр. А потом так по-козлиному спрашивают: а почему украинцы радуются, когда наши ребята, например, в Сирии обуглились.
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-Путин - это сильный лидер?
- Сильный бы напал на США, НАТО а не на Чечню, Грузию, Украину.
-Они первые напали!
-Выходит они смелые ?
- Путін зізнався, що його прес-секретар періодично "меле нісенітниці" - Цензор.НЕТ 3598
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Нахрена тогда Пуйлу такой пресс-секретарь, что бред несет. Шизофрения какая то.
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Для отвода Огня от себя, если чё - Это всё ОН - ГандонПесков.
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Это Х-ло ещё не знает какую пургу несёт его путинтв.
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Это значит что в россии есть свобода слова . При сталине конечно расстреляли бы .
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Так это ещё кокс конфисковали... А то была бы не просто пурга а метель.... Путін зізнався, що його прес-секретар періодично "меле нісенітниці" - Цензор.НЕТ 7068
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В этом случае сам хуйло пургу гонит. Песков ВСЕГДА говорит то , что ему разрешено. и не больше.Это элемент вранья, чтобы запутать мировое сообщество.
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Бла-бла-бла. Ну, звичайно, сцарь добрий і справедливий, а негідники-бояри його підставляють. А він же ні слухом ні духом...Так завжди були на ерефці, незалежно як вона називалась. Та й компанія, яка його озвучує не та вже й велика. Балакаючий кінь, бояришниця, мілковусатий піськов ну і ще пара-тройка підгавкувачів. Оце і все. Якщо він і цих зомбі не може контролювати, то що він взагалі контролює в мордорі?
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все таки . гнилой по натуре этот путин . как только наступает на хвост . он тут же сливает свою братию. поскольку если официально песков, лавров . захарова . и другие озвучили какое то событие . они представляют президента в любом случае ...
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наоборот
его задача развалить рашу-парашу
и никто єту задачу лучше хуйла не виполнит
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин признался, что его пресс-секретарь периодически "несет пургу". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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