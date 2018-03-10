 Путин признался, что его пресс-секретарь периодически "несет пургу". ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ.

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"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин.