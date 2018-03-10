 МИД просит украинцев регистрироваться в системе ДРУГ перед поездкой за рубеж

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Недавно мы создали электронную систему ДРУГ, цель которой - помогать украинцам, выехавшим за границу. Люди перед поездкой оставляют в ней свои контакты. И в случае какой-то чрезвычайной ситуации мы имеем контакты граждан, благодаря чему сможем эффективнее предоставлять им помощь. Создавая эту систему, мы изучали лучшие мировые образцы. Пока в системе зарегистрировались до 2 тысяч украинцев. Это число постоянно растет. Но еще многие о ДРУГ просто не знают. Поэтому я призываю медиа распространять информацию о ней", - сказал Погорельцев.

Он добавил, что эта система в первую очередь ориентирована на регионы повышенного риска.

"Только за последнее время МИД проводил эвакуацию украинцев из Сирии, Ливии, Непала. Не так давно возвращали наших людей также из Афганистана. Но природные катаклизмы (землетрясение, наводнение и т.д.) или террористический акт могут произойти где угодно. Кроме того, не обязательно речь идет о стихийном бедствии - человек может попасть в какую-то другую сложную ситуацию. ДРУГ оперативно предоставит информацию, что произошло, инструкции, что надо делать дальше и необходимые контакты, места сбора", - отметил Погорельцев.

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Он также подчеркнул, что регистрация сугубо добровольная. Но если те, кто выезжают за границу, желают повысить уровень своей безопасности, то лучше воспользоваться этой системой.

Загрузив приложение ДРУГ на смартфон, в разделе Карта мира можно найти ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины, а при их выборе - все необходимые координаты. Раздел "Страны" проинформирует об особенностях страны, таможенных правилах, культурных и религиозных особенностях, ситуации с безопасностью. Приложение доступно для Android и iOS.