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 Общество
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Все про:МИД (4434) путешествие (32) регистрация (202)

 МИД просит украинцев регистрироваться в системе ДРУГ перед поездкой за рубеж

В системе ДРУГ (добровольная регистрация украинских граждан), созданной для повышения безопасности украинцев, выезжающих за границу, уже зарегистрировались почти 2000 человек.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Недавно мы создали электронную систему ДРУГ, цель которой - помогать украинцам, выехавшим за границу. Люди перед поездкой оставляют в ней свои контакты. И в случае какой-то чрезвычайной ситуации мы имеем контакты граждан, благодаря чему сможем эффективнее предоставлять им помощь. Создавая эту систему, мы изучали лучшие мировые образцы. Пока в системе зарегистрировались до 2 тысяч украинцев. Это число постоянно растет. Но еще многие о ДРУГ просто не знают. Поэтому я призываю медиа распространять информацию о ней", - сказал Погорельцев.

Он добавил, что эта система в первую очередь ориентирована на регионы повышенного риска.

"Только за последнее время МИД проводил эвакуацию украинцев из Сирии, Ливии, Непала. Не так давно возвращали наших людей также из Афганистана. Но природные катаклизмы (землетрясение, наводнение и т.д.) или террористический акт могут произойти где угодно. Кроме того, не обязательно речь идет о стихийном бедствии - человек может попасть в какую-то другую сложную ситуацию. ДРУГ оперативно предоставит информацию, что произошло, инструкции, что надо делать дальше и необходимые контакты, места сбора", - отметил Погорельцев.

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Он также подчеркнул, что регистрация сугубо добровольная. Но если те, кто выезжают за границу, желают повысить уровень своей безопасности, то лучше воспользоваться этой системой.

Загрузив приложение ДРУГ на смартфон, в разделе Карта мира можно найти ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины, а при их выборе - все необходимые координаты. Раздел "Страны" проинформирует об особенностях страны, таможенных правилах, культурных и религиозных особенностях, ситуации с безопасностью. Приложение доступно для Android и iOS.

Источник: https://censor.net.ua/n3054793
 
 
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МИД открыл новый бизнес, а по другому в стране где рулят барыги вальцман, авакян и ........другого быть не может, чем же МИД хуже?!
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Кацапы вам лучше в МИД РФ бежать, там свежий кокаин подвезли
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фак їм на все табло ! не їх срана справа що я в Польщі та Чехії роблю !
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Особенно запомнился шкуряк звёздный,идите на )(уй с такими спасителями
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а колокольчик себе на шею не вешать? ето типо чтоб Барыга отслеживал кто куда ездит и где работает и сколько привозит выручки?
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Тут в комментариях очень много "шоколадных друзей" МЗС просить українців реєструватися в системі ДРУГ перед поїздкою за кордон - Цензор.НЕТ 9090 Кроме них Лолиту некому любить.
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і буду вам в офшори переводити не 60% а 70%
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Клімкін, Погорєльцев...які щирі українські прізвища розповсюджені в Наркоматє іностранних дєл! Бачать їх американці з європейцями і руки в них так і тягнуться нові санкції проти Кацапії ввести, щоб підтримати Україну в боротьбі з ЗОВНІШНІМ ворогом
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Скажи мой ДРУГ, зачем мы так беспечны?
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"Недавно они создали электронную систему ДРУГ, цель которой посадить всех ураинцев под колпак с ай-ти адресом, фамилией именем и отчеством с данными твоего паспорта.

Интересно, а в этой системе уже зарегились "наши" всеможновладци еженедельно выезжающие погулять-побухать за границу ???
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Ви їдете, наприклад, до Туреччини щоби відпочити чи здійснити теркат?
Якщо відпочити, то ваші дані знаходяться у туроператора (їх практично чотири великих).
Ви пройшли прикордонний контроль, сідаєте на борт чартерного літака. Там 1/4 пасажирів від того же туроператора. Пройшли турецький прикордонний контроль. Сіли на конкретний трансферний автобус (розвозка в середньому до 4 готелів, туроператор знає до якого саме). І від кого ховатися? Ну хтось вирішить з'їздити на острів Родос (Греція) на 1 день. Теж два прикордонних контролі туди, два назад. І від кого ховатися?
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Ты болен?

Все свои контакты, данные и биометрику ты подаешь, когда оформляешь загранпаспорт.
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Може зразу в ,,Миротворци ,, ? Бо у Климкина така якась зовсим не впевнэнна зовнишня ситуация, дэ ворогы, де друзи ?
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А чому б не писати коменти в українській розкладці?
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Лолита там будет зарегистрирована?И генплокулол?
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А украинскую соцсеть так и не сделали...
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А кому и зачем она нужна?

Давай посмотрим правде в глаза. Люди, остро остро нуждающиеся в соцсетях - на самом нуждаются в психологической помощи.
Равно, как и большинство сидящих тут круглосуточно клоунов.
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дивно, а я думала, що за кордоном українські консульства повинні піклуватися про громадян України у скрутних ситуаціях, на їх сторінках є номери гарячої лінії для таких випадків.
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ну конечно нужно собирать информацию о терпилах. По косвенным признакам по поездкам о доходах, расходах. Захочет Ахметову или Фирташу за коммуналь свет газ меньше платит. Дайте субсидию - А тут и подтянется в компьютерной базе поездка за границу. Ездил на полгода - на зароб1тки, на неделю значит на отдых. Хоть так, хоть так бабки у терпилы водятся. Нет субсидии.
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Не пишите бред , учёт о поездке ведётся и без этой программы , всех при переходе границы в базу вносят и по ней отслеживается когда выехал и когда въехал если вы конечно козьими тропами не переходите границу
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМИД просит украинцев регистрироваться в системе ДРУГ перед поездкой за рубеж
 
 
 
 
 
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