 Рычагов влияния на Россию через санкции еще очень много, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.
"Честно говоря, я ожидал большего эффекта от введенных санкций. Еще год назад я ожидал более критических последствий для российской экономики. Вообще возможностей еще очень много для введения санкций. Даже я бы сказал так. Есть много возможностей осуществления тех санкций, которые введены. Ведь это не тайна, что время от времени фиксируется нарушение этих санкций в первую очередь нашими европейскими партнерами – крупным частным бизнесом, если называть вещи своими именами. То есть рычагов влияния еще очень много. И их можно, я считаю, их нужно использовать", - сказал Тука.
да,и шоколадных плантаций не бывает...бывают плантации по выращиванию какао-бобов...
короче врешь во всем...или убежден в том ,что твой бред является правдой.но это опять же,твои проблемы
Вот такие они, санкции.
Хорошо загребать жар чужими руками, правда тука?