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 Политика Украины
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Все про:санкции (6574) Тука (513)

 Рычагов влияния на Россию через санкции еще очень много, - Тука

Рычагов влияния на Российскую Федерацию посредством санкций еще очень много и их нужно использовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

"Честно говоря, я ожидал большего эффекта от введенных санкций. Еще год назад я ожидал более критических последствий для российской экономики. Вообще возможностей еще очень много для введения санкций. Даже я бы сказал так. Есть много возможностей осуществления тех санкций, которые введены. Ведь это не тайна, что время от времени фиксируется нарушение этих санкций в первую очередь нашими европейскими партнерами – крупным частным бизнесом, если называть вещи своими именами. То есть рычагов влияния еще очень много. И их можно, я считаю, их нужно использовать", - сказал Тука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе санкции против РФ имеют тенденцию к "развороту", США же полностью поддерживают Украину, - Арьев

Источник: https://censor.net.ua/n3054792
 
 
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самый главный рычаг влияния на рашу - прекращение ведения с ней бизнеса и искоренение коррупции, а не надежда на трампа или меркель с саркози
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а по моему главный рычаг влияния-это сохранить Украину...любыми способами.
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любыми способами - это на другой планете- на банковой и в раде так думают,
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кацапа,откуда тебе знать,что думают на банковой и в раде?
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судя по благосостоянию простого люда, по 2 млн заробитчан, по бесконечными перемогами и покращеннями, по тысячам хабарникам в тюрьмах, по отсутствию дорог в радиусе 10 км, - ещё продолжать?
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и вот кому не нравится мой посто о том,что Украину необходимо сохранить?кто кроме врагов может спамить такие вещи?
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янык тоже хотел сохранить Украину, но в составе раши. А порохоботы в составе шакаладных плантаций
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не надо подменять понятия...потому что сохранить в составе рашке-это значит ликвидировать...
да,и шоколадных плантаций не бывает...бывают плантации по выращиванию какао-бобов... Важелів впливу на Росію через санкції ще дуже багато, - Тука - Цензор.НЕТ 727
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не включай бивня-ибо те бабки что берут взаймы кому-то прийдется отдавать, посмотри сколько простой украинец уже должен? экономика стоит на месте, а пенсии и зарплаты силовиков увеличиваются - за счет чего? Или силовики задабриваются для защиты банковой и рады?, а пенсионеры гарантированно в предвыборный период чтобы правильно голосовали?
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кацапа,то твои проблемы,шо у тебя экономика стоит,и шо в долг брать нельзя. Важелів впливу на Росію через санкції ще дуже багато, - Тука - Цензор.НЕТ 8754на самом деле все происходит,и зарплаты растут ,и пенсии пенсионерам.кстати силовикам пенсии еще никто не пересматривал,в марте все было по старому.
короче врешь во всем...или убежден в том ,что твой бред является правдой.но это опять же,твои проблемы
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конечно, ты ж у корыта и тебе пох остальные мнения
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следишь за мной ? Важелів впливу на Росію через санкції ще дуже багато, - Тука - Цензор.НЕТ 911значит мое мнение тебе небезразлично
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Санкції мають посилюватися та діяти до знищення рашки як держави!
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а х"ло сказало, що не бути цьому світові без рашки.
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те цмо погрожує всьому світові і проблеми воно створить перш за все нам.
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Створило і ще створить, не може воно по іншому. Та це не означає, що я буду сприймати його маячню про рашку.
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Воно йому не треба. Але треба Провидінню. Його місія - знищити кацапський Мордор. Передача влади до наступника відтермінує розпад останньої імперії. Тому пуцькін повинен іти до кінця. Кому цікаво - може поринути в історію. Може дізнатися, як розпадалася Західна Римська імперія. Може дізнатися, як розпадалася і щезала з карти світу Візантійська імперія. Як розпадалася і занепадала, а потім щезла під ударами конкістадорів Велика імперія Майя. Поринувши в атмосферу останніх днів, років, десятиріч існування цих імперій, ви знайдете багато спільного з теперішнім кацапстаном. Історію не зупинити. Провидіння не обдурити. Кацапію не врятувати. Амінь.
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Рычаги,рычаги.Достаточно и одного и надежного на все 100 процентов,это арест имущества и блокирование всех счетов кацапов за границей.Вот эти кацапы и дадут хуйлу по заднице по самые немогу.
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Правильно. Пусть эти дурачки санкции вводят и неудобства терпят. Хитрый Петруха лучше крикнет про защиту европейских ценностей и продолжит торговать.
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В этом графике все.А тука лизоблюд шоколадный.Спасибо вам за эту наглядную картинку,которая показывает всю гниль соевой команды.
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"09.03.18 Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника связи. Об этом сообщила вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт. «Поздравляю всех партнеров с этим успехом», - сказала Фабрегетт"
Вот такие они, санкции.
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А что мистер тука думает о торговле барыг с агрессором? У гроси жопа может взорваться от таких откровений.
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как что? это реформа ведь, безальтернативная и мыролюбная.
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А что дадут все эти санкции,властьимущие и ,,миллионеры,,их не сильно то ощутят а нищий народ как есть с голым задом так и останется.
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Лживая хупцовская мразь,в липецке фабрика работает и поставляет продукцию в ордло.
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Да десятилетиями можно ещё вводить и вводить, только вот у Украины времени больше не осталось...
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Рычагов влияния на Россию через санкции еще очень много, - Тука
Хорошо загребать жар чужими руками, правда тука?
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Интересно как можно требовать у Штатов введения новых санкций , а сами торгуем с врагом их банки прекрасно себя чувствуют в Украине , а олигархи владеют кучей предприятий , причем не то что сворачивать не пытаются , а только равивают.
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В общем, ареста многочисленных соратников Рубана все нет. Видимо, он рассчитывал сам из 5 минометов пострелять...
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Он хотел с бусом полным оружия приехать в козин и поставив минометоф расстрелять петрушку патриота.История в стиле когда выкрали проститутку леху гончаренко выкрали,а потом он живой выфрвался.Мусора не знают ,что такое креатив)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРычагов влияния на Россию через санкции еще очень много, - Тука
 
 
 
 
 
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