 Украина стала страной-аспирантом НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте НАТО в разделе по его расширению.

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"Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на себя обязательства членства и способствовать безопасности евроатлантического региона. С 1949 года членство в НАТО увеличилось с 12 до 29 стран после семи этапов расширения. Сейчас четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в сообщении.

Таким образом, Украина получает статус "страны-аспиранта" (aspirant country – англ.).

"Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанным с этим реформам. Затем странам-кандидатам может быть предложено участие в Плане действий по членству в НАТО. Участие не гарантирует членство, но оно является ключевым механизмом подготовки к нему", - добавили в Альянсе.

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Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции заявил, что рассматривает возможность прописать в Конституции стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.

Глава государства также заявил, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме.