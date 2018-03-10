 Украина стала страной-аспирантом НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте НАТО в разделе по его расширению.
"Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на себя обязательства членства и способствовать безопасности евроатлантического региона. С 1949 года членство в НАТО увеличилось с 12 до 29 стран после семи этапов расширения. Сейчас четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в сообщении.
Таким образом, Украина получает статус "страны-аспиранта" (aspirant country – англ.).
"Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанным с этим реформам. Затем странам-кандидатам может быть предложено участие в Плане действий по членству в НАТО. Участие не гарантирует членство, но оно является ключевым механизмом подготовки к нему", - добавили в Альянсе.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции заявил, что рассматривает возможность прописать в Конституции стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.
Глава государства также заявил, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме.
От прям з голоду народ пухне.
А щодо карупциї то у нас її не набагато більше, як у румун, болгар, словаків чи у країнх колишньої Югославії. Просто там не можна вилізти на телеекран і тупо поливати когось гавном, оголошуючи "карупцианєрам". Там після такого закидона, борцюн до кінця життя буде відпрацьовувати штраф за шкоду діловій та суспільній репутації жертви гавнометання. Все має бути підтверджено, інакше посодють.
| 27 минут назад - вот так бомбануло, так бомбануло
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/foto-video-v-krasnodare-vzryvom-gaza-povrezhden-zhiloj-dom-est-postradavshie.d?id=49827491
,как ты подхуйловников ! И на том спасибо
А раз так, то теперь ничто не мешает нам сотрудничать со стратегическими врагами милитаристской фашистской России, т.е. США, НАТО, Европа, Канада, Япония и др....
И в тот момент, когда очередной матёрый фашист )(уйло - путлин, Жирик.., Леонтьев-Киселев.... по звериному завопит, что, мол, Украина " легла под американцев, чтобы помочь им уничтожить их злобную лапотную Россию". Мы Украинцы улыбаясь ответим - «да, да и ещё раз да, много много раз да...., скажите кацапы фашисты за это большое спасибо своему кровавому фюреру фашисту - )(уйлу -путлину» за всё " хорошие" за временно оккупированную проклятыми российскими фашистами захватчиками суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса.
"Миазмами" пахнет разве что от младших научных сотрудников в задрипанном (пост)совковом НИИ.
В цивилизованном мире аспирант и даже лаборант - вполне себе достойный и уважаемый научный сотрудник, будущий учёный (в перспективе - возможно,
доктор Злолауреат нобелевки).
Літальних апаратів14 795Танків7 056Легкових джипів51 503Вантажних автівок375 883Мотоциклів35 170Тракторів8 071Гвинтівок8 218Автоматичної зброї131 633Пістолетів12 997Вибухівки345 735 тоннДинаміту70 400 000 фунтівПороху127 000 тонТротилу271 500 000 фунтівТилуола237 400 000 фунтівДетонаторів903 000Обладнання будівель$10 910 000Товарних вагонів11 155Локомотивів1 981Вантажних суден90Протичовневі кораблі105Торпедних катерів197Радіолокаторів445Двигунів для кораблів7 784Запасів продовольства4 478 000 тонМашин і обладнання$1 078 965 000Кольорових металів802 000 тонНафтопродуктів2 670 000 тонХімікалій842 000 тонБавовни106 893 000 тонШкір49 860 тонШин3 786 000Армійських черевиків15 417 000 парКовдр1 541 590Спирту331 066 лҐудзики257 723 498 шт.
В случае нападения на ту же Польшу, никто не будет ее защищать.
Воевать за Прогресс и Цивилизацию, защищая великие достижения Запада от всех видов дикости, регресса и "духовного" упадка. Это очевидно достойнее, чем за скрепное вяличие и за благосостояние хуйла.
> В случае нападения на ту же Польшу, никто не будет ее защищать <
Серьёзно? Ну-ну. Вот только кацапня что-то не особо рыпается атаковать кого-то из стран-участников НАТО.
Почему бы это?
Случайно не потому, что как-то ссыкотно проверять "а сработает ли Устав НАТО на практике?"
Вата щось там каже про "чужі інтереси"?
Чушь мордорская.
Україна, закарпатське село. СЕЛО!!!:
кремлеботы, голос!
Константин Гризодубо - так может говорить только КАЦАП!!!
только мразь может так говорить про свою мать…
эта мразь позорит нормальных украинцев...
А теперь про УНИТАЗ и твою ведьму Тимошенко. Вот где клад, ГОВНА... Нынче Юлия Владимировна на свободе и учит мир гуманности и честности, указывая путь к процветанию. Но как же быть с многомиллиардным ущербом, который нанесли действия Тимошенко Украине? А никак. Плюнуть и забыть. Превращение в памятник ГОВНУ автоматически подразумевает полное размывание прошлых грехов. А еще Юлия Тимошенко обладает важным качеством, которое позволяет ей находиться на плаву даже там, где другие тонут. ВЕДЬ ГОВНО НЕ ТОНЕТ...
В 5 статье Устава НАТО ничего не говорится о невозможности получить членство в НАТО при наличии территориального конфликта на территории этой страны. В ней говорится лишь о том, что страна имеет право получить членство в НАТО, демонстрируя стремление к разрешению такого конфликта. Но !!! В Украине нет территориального конфликта !!! В Украине есть открытая агрессия твоей мокшано-эрзянской орды.
Так што, мимо, казламордае, мимо, недоразвитое...
То нє чорнає нєба хмуріцца,
Нє свєркайут в стєпі клінкі...
То коцаби, бля, дружно дуйуцца,
Разривайуцца пєрдакі... (с)
....................................................
Пригнитесь и прикройте ушки!
Сейчас в запоребье пердаки сдетонируют...
В феврале 2017 года СМИ
сообщали, что СБУ отобрала у
Рубана пропуск на
оккупированные территории
Если вы еще не смотрели эпичный
брифинг главы СБУ Грицака по
делу Рубана, очень рекомендую.
Эталонное видео с точки зрения
деградации спецслужбы,
умудрившейся даже во время
элементарной подставы публично
разоблачить себя.
В конце журналисты задали
вопрос о том, что микроавтобус, в
котором ехал Рубан, сотрудники
СБУ в ноябре 2017 уже
задерживали с оружием. Грицак
заметно стушевался, но
подтвердил факт задержания в
ноябре именно этого
микроавтобуса.
То есть, вы понимаете? СБУ ранее
изымает оружие из того же самого
микроавтобуса, на котором сейчас
задержали Рубана. По их версии
этот же микроавтобус потом
поехал на оккупированные
территории, там его загрузили
новой партией оружия чуть ли не
по просьбе Захарченко и с ведома
Путина, после чего на нашем
блокпосту его задержали второй
раз, но уже с Рубаном за рулем.
Какие тупые террористы. СБУ в
ноябре отобрала у них оружие, но
вернула им микроавтобус. А они в
этот же микроавтобус снова
загрузили оружие и отправили
вместе с Рубаном на
подконтрольную территорию.
Феерично.
После этого вопроса о
микроавтобусе брифинг поспешно
завершили, так как осознали
масштаб проё…а, поэтому
журналисты не смогли задать
другие очевидные вопросы,
которые я уже озвучивал:
- Зачем террористам везти
оружие из оккупированных
территорий, если на
подконтрольной территории
можно купить точно такое же
оружие? Да, наши солдаты
торгуют оружием, это давно не
секрет, и СБУ сама пишет об этом
на своем сайте.
- Если террористы хотели
обстрелять Киев из миномета,
почему Рубан вез миномет 62 мм,
а мины 120 мм? Как можно
минами 120 мм стрелять из
миномета 62 мм?
СБУ запостила два видео, которые
ничего не доказывают.
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прокомментировала связь ее
помощника и Рубана
На этом видео голос, якобы
принадлежащий Рубану,
перечисляет единицы оружия,
якобы изъятого из микроавтобуса
в ноябре:
По версии СБУ, Рубан в октябре
контролировал провоз через
линию фронта оружия, которое
сотрудники СБУ изъяли, но
микроавтобус вернули, и теперь
Рубан лично на этом же
микроавтобусе поперся через
линию фронта с новой партией
оружия.
На втором видео нарезка -
какие-то люди в форме,
блокпосты, погрузка, Рубан
переходит из одной машины в
другую. Тоже не совсем понятно,
что это доказывает. Где
загружалось оружие не видно. Что
это за люди - непонятно.
Глядя на все это, можно с высокой
степенью достоверности
предполагать что же произошло
на самом деле.
Скорее всего, Рубан
действительно участвовал в
совместных с СБУ схемах торговли
оружием. То, что потяжелее,
минометы и мины, уходило за
границу. Естественно, оружие
возили не из оккупированных
территорий (это глупо), а с нашего
бока линии фронта. Годами
сотрудничали и всё было
нормально.
Однако, в СБУ поступил заказ
сверху на громкую историю о
терактах в Киеве «с тысячами
жертв». СБУ дебилы, поэтому
придумали обстрел Киева из
минометов, но положили миномет
и мины разного калибра. Даже
если поверить СБУ, что минометы
нужного калибра были завезены
раньше, история с обстрелом АП и
Верховной Рады из минометов
подозрительно напоминает
аналогичные сказки МГБ об
украинских ДРГ в Донецке,
вооруженных «блуждающими
минометами» на мусоровозах.
Почему именно Рубан?
Потому что нужна была медийная
фигура, которая гарантированно
привлечет всеобщее внимание.
Потому что нужна была фигура с
подмоченной репутацией, чтобы
во время следствия не
превратился в святого.
Рубан подходит идеально.
Рядовая поездка на
микроавтобусе, которым уже
много раз вместе с СБУ возили
стволы на продажу. Загружают на
нашей территории под запись
камеры, установленной в салоне.
Затем задержание, хорошо
подготовленная информационная
кампания и Рубан, произносящий
в суде «какой же я баран».
Сначала не совсем понятно было
зачем нужна эта нелепая и
небрежно сочиненная история с
Рубаном, но когда Порошенко
лично начал рассказывать о
террористах, готовивших взрывы с
массовыми жертвами в центре
Киева, все стало на свои места.
Готовьтесь к терактам в Киеве.
Россия через это прошла, теперь
наша очередь. Будут взрывать
обычных людей, чтобы оправдать
свою диктатуру.
Путин произнес знаменитое
«мочить в сортире» в 1999 году. В
становлении диктатуры мы
отстаем от России примерно на
десять лет.
Будут ли у нас взрывы в жилых
домах, в метро или даже
анонсированные обстрелы
столичных кварталов из 62 mm
миномета 120 mm минами, с
«донецким следом»? Это
напрямую зависит от запроса
общества.
У Путина получилось, запрос
общества был, поэтому дома
взрывались, диктатура
укреплялась.
Если сейчас украинцы начнут хотя
бы массово ржать над идиотичной
властью и тупосочиненным делом
Рубана - многочисленных жертв
удастся избежать.+
UPD. Еще одна деталь. В феврале
2017 года СМИ сообщали, что СБУ
отобрала у Рубана пропуск на
оккупированные территории . Как
же он без пропуска ездил-то?
Источник: Архив Журналиста
Countries that have declared an interest in joining the Alliance are initially invited to engage in an Intensified Dialogue with NATO about their membership aspirations and related reforms.
Aspirant countries may then be invited to participate in the MAP to prepare for potential membership and demonstrate their ability to meet the obligations and commitments of possible future membership. Participation in the MAP does not guarantee membership, but it constitutes a key preparation mechanism.
Countries aspiring to join NATO have to demonstrate that they are in a position to further the principles of the 1949 Washington Treaty and contribute to security in the Euro-Atlantic area. They are also expected to meet certain political, economic and military criteria, which are laid out in the 1995 Study on NATO Enlargement.