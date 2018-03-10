 Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении госдеятеля", - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Соответствующие сведения внесены в ЕДРД по ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины - "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации прокуратуры, в связи со стычками, которые произошли во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой, расследуется уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.

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Напомним, утром 9 марта об избиении народного депутата Юрия Левченко сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

9 марта в Шевченковском районе Киева возникло противостояние между титушками и киевлянами, которые вышли отстаивать свои гаражи.

По факту инцидента полиция задержала семь человек.