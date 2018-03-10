 Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении госдеятеля", - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.
"Соответствующие сведения внесены в ЕДРД по ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины - "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - сказано в сообщении.
Кроме того, по информации прокуратуры, в связи со стычками, которые произошли во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой, расследуется уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.
Напомним, утром 9 марта об избиении народного депутата Юрия Левченко сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.
9 марта в Шевченковском районе Киева возникло противостояние между титушками и киевлянами, которые вышли отстаивать свои гаражи.
По факту инцидента полиция задержала семь человек.
Если решение суда нет, то нужно вызывать полицию с заявлением о уничтожении собственности, пусть отрабатывают.
А сейчас уже по серьезному (с привлечением серьезных денег) никто новый майдан мутить не будет. Бене указали его место, потоки поделили, США Порошенко полностью устраивает, так что "в Багдаде все спокойно".
Или у Вас есть третий вариант?
"не стануть брати"
https://www.economics-prorok.com/2018/03/избившие-нардепа-левченко-кличковск.html
А когда ночью вместе с каким-то быдлом беспорядки устраиваешь - то обычное чмо.
Начистили рожу? Мало! Нужно было еще.
На моей памяти подобное случилось впервые.
Думаю - это дело принципа для всех без исключения депутатов провести полное расследование обстоятельств. Ведь следующими может стать каждый из них.
Тем более, что Левченко один из наиболее порядочных и искренних депутатов.
Один из комментов из поста про найденных «свободовцами» участников избиения:
«Справа в тому що в цій охоронній фірмі кличка майже всі бувші менти, я з ними стикався , їздять на трьох бусах і працюють в парі з благоустроєм , ведуть себе як гопніки бояться націоналістів, пора їх розганяти разом з віталіком це все з його подачі, віталік пишу з маленької бо перестав давно його поважати !!!»Алексей Кучеренко
Смешно.
https://www.facebook.com/100019338303665/videos/169570980364178/
Если этот гараж снести это будет напвадением на депутата?
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МОЛНИЯ - ГИРОЙ ПОСТРАДАЛ!
"Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб, - арендатор земли
Торговое представительство республики Таджикистан заявило, что нардеп Юрий Левченко мешал сносу незаконных гаражей, которые стоят на участке за который представительство платит арендную плату в бюджет Киева."
"Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб, - арендатор земли
Торговое представительство республики Таджикистан заявило, что нардеп Юрий Левченко мешал сносу незаконных гаражей, которые стоят на участке за который представительство платит арендную плату в бюджет Киева."
https://www.facebook.com/100019338303665/videos/169570980364178/