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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:избиение (9150) Киев (15510) прокуратура (3012) Левченко Юрий (17)

 Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении госдеятеля", - прокуратура

Инцидент между народным депутатом Украины (внефракционным) Юрием Левченко и группой лиц, который произошел 9 марта во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой в Шевченковском районе Киева, будет расследоваться по статье "насилие в отношении государственного деятеля".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Соответствующие сведения внесены в ЕДРД по ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины - "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации прокуратуры, в связи со стычками, которые произошли во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой, расследуется уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб, - арендатор земли

Напомним, утром 9 марта об избиении народного депутата Юрия Левченко сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

9 марта в Шевченковском районе Киева возникло противостояние между титушками и киевлянами, которые вышли отстаивать свои гаражи. 

По факту инцидента полиция задержала семь человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3054790
 
 
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Так Левченко же нардеп. Ему можно коктейлями "Молотова" бросать в людей при исполнении.
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На відео, де начебто Левченко запалив "коктель Молотова" видно спочатку самого Левченка (самої пляшки з сумішшю не видно), потім перервано, після цього видно якийсь вогонь, але не видно Левченка. Тобто, чітко не видно, що Левченко пляшку підпалив і кудись кинув. І так вам скаже будь-який юрист і визнає будь-який суд. Тому давайте оперувати справжніми якісними доказами. якщо хочемо бути чесними.
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это кто там при исполнении? Преступник который совершает преступление по Вашему тоже "при исполнении"?
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А разве не на основании постановления суда гаражи сносили?
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на основании решения суда должен сносить государственные исполнитель..на крайняк частный исполнитель...если такое решение есть..но никак не банда в форме
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Так с этого и надо начинать - решение суда о сносе гаражей есть или нет?
Если решение суда нет, то нужно вызывать полицию с заявлением о уничтожении собственности, пусть отрабатывают.
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какую полицию? Троян и Зозуля наверняка не только в курсе но и в теме. Они снимают патрули и направляют их для охраны "банд благоустроя", которые под покровом ночи без решений суда сносят строения...Прокуратура тоже не реагирует и уголовных производст не начинает...так как тоже в теме..Полиция превратилась в пособников бандитов, которые прикрываются КМДА
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нажаль всі в долі...навіть часто і "активісти"
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"Активисты" и "патриоты" звучит на много лучше, чем "титушки". Что мешает последним сменить название?
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так название меняется в зависимости от того, кто о них пишет сторонник или противник их действий
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Печально конечно. После революций всегда беспредел наступает, пока диктатор власть в свои руки не берет и запускает судебную систему - исторический опыт.
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у нас революція не відбулась...чи не закінчилась...,Не відбулось зміни еліт, ті хто були у владі і при Януковичі і раніше...залишились при владі і тепер..Це псевдо-еліта, крадії та діти крадіїв..Але в нас не має іншого виходу ніж прораватися
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А разве это в 2014 году было не видно?
А сейчас уже по серьезному (с привлечением серьезных денег) никто новый майдан мутить не будет. Бене указали его место, потоки поделили, США Порошенко полностью устраивает, так что "в Багдаде все спокойно".
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не факт что Порошенко устраивает США. У нас сегодня давление с трех сторон, а именно США и ЕС давят с одной стороны, ненависть народа с другой (протестные настроения сильней чем в 2013 )..с третьей давит Россия...поэтому у нас нет другого пути кроме реальных реформ и структурных изменений в т.ч. и реальной смены элит
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Согласен (за исключением того, что Россия давит), но как это сделать на практике, когда кругом одни коммерсанты?
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При исполнении чего и кем? Титушки уже возведены в ранг должностных лиц?
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Избившие нардепа Левченко кличковские титушки - это бывшие менты. Некоторых из них активисты уже наказали.
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А не правильней самого Кличко наказать в судебном порядке?
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Педалик сегодня особа приближённая к ампиратору.
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Здесь самое правильное в суде разбираться. Или судить тех, кто давал команду сносить гаражи (преднамеренное уничтожение чужого имущества) или тех, кто препятствовал выполнению судебного постановления о сносе незаконных построек.
Или у Вас есть третий вариант?
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Есть--снять Вальцмана и Педалика и посадить их на нары.
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Кто же их снимет, если их Майдан поставил. Они сейчас сами кого хочешь шатунами обзавут.
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та ні, я взагалі...про народ, який є єдиним джерелом влади, що він вже не раз доводив
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У Вас очень чистая и наивная душа. Это я немного циник. Но к сожалению буду прав я, а не Вы, опыт однако.
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Вы незвычайна інфармаваныя ... як для беларускага філосафа. Але шляхі Гасподняя ня исповидимы, і ніхто не можа ведаць што будзе
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Если честно сказать, слежу за событиями на Украине с начала 2014 года. Со стороны оно заметней, кто какие свои (в основном шкурные) интересы отстаивает и продвигает.
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1.Почему то думаю что никакого решения суда нет. 2. В Киеве массово сносят строения без решения суда, лишь на основании распоряжения КМДА, называя это "демонтаж".3.В суде кто угодно может купить какое угодно решение...у кого больше денег или связей тот и прав? 4. Нужны суды Линча и Камбиса
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Ну вот сейчас и выясняют на уровне, у кого бейсбольных бит больше. А дальше более правый будет определятся по количеству стволов. У Вас ствол есть?
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ні ....але я маю рацію....а кулемет має сусід)))
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Ну значит в будущее можете смотреть смело. Живых вас с соседом брать не будут Побиття нардепа Левченка кваліфіковано як "насильство щодо держдіяча", - прокуратура - Цензор.НЕТ 4168
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а ми не чекатеме...поки

"не стануть брати"
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Так может свою бригаду "активистов" собрать, своего человека во власть делегировать, тогда и отсреливаться "до последнего патрона" не придется?
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Насправді у владу не делегують. У владу обираються, а ще частіше владу беруть. Важко обратися коли виборці продають свої голоси за 500 грн.
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Александр, остановитесь. Еще немного, и Вас "патриоты" обвинят в клевете на гордый неподкупный украинский народ.
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то я й сам є один з патріотів...і мене не має в чому звинувачувати
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"Был бы человек, а статья найдется". Вы виноваты хотя бы в том, что отрицаете "Революцию Достоинства" - что делает Вас похожим на меня, ватника и совка.
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Філософія Білорусі кординально відрізняється від філософії в Україні. Не чіпайте наших патріотів, краще пошукайте своїх.
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это так называемая "охранная фирма" из Кривого Рога... Застройщики немало проплатили, поэтому фирма должна или снести гаражи или деньги вернуть...И полиции все проплачено. Не знаю как будут выходить из ситуации
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Свободівцями особи, які били Левченка (представники охоронної фірми) з битами в багажнику автомобіля були знайдені, зупинені і побиті. Понищений був також і автомобіль, як засіб перевезення бит (не для бейсболу, звичайно). Кому цікаво, може подивитись відео в інтернеті.
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Да там и деятель такой. Барме вон регулярно фингалы ставят и он от этого только лучше становится. Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении госдеятеля", - прокуратура - Цензор.НЕТ 9434
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так барна же гомосек и ему то на руку
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Тут можно прочитать за сатисфакцию
https://www.economics-prorok.com/2018/03/избившие-нардепа-левченко-кличковск.html
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в нашей стране "госдеятели" узурпировали власть, которая по Конституции должна принадлежать народу Украины, и пользуясь тем, что для определения народа у государства даже слов не нашлось подменяют народный интерес на тот, что им угоден. По этой причине квалификация события как "насилие в отношении госдеятеля" для всего украинского народа скорее праздник, чем огорчительное событие, того и гляди, что в вилы станут и на колья заборы разберут, если "госдеятели" и дальше игнорировать народу будут.
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Чую,чую выборы скоро.Сейчас где только будет какая то заварушка так сразу же кандидаты будут подставлять свои личика.
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Госдеятель - это когда ты в раде заседаешь.
А когда ночью вместе с каким-то быдлом беспорядки устраиваешь - то обычное чмо.
Начистили рожу? Мало! Нужно было еще.
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єто более гуманно, чем держать их в плохой тюрьме
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Та біда Україні не в тому кого вона хоче бачити на посадах та віддасть за нього всій голос а як порахує лічильна комісія.Якщо нічого не зміниться у виборчих законах то як не голосуй будемо мати те,що маємо.
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Это пустые ненужные разговоры. Мы в Китай просимся? Нет. А в Европу со смертной казнью не пустят. Тем более, что, если даже эту меру нафантазировать, то с нашими продажными судами здесь ад начнётся.
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Что то голодовка Савченко в застенках Путина вспомнилась.
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а как квалифицировать насилие и издевательство над украинским народом? Перемога? покращення?
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Гидность. А Вы наверное в душе сепар и ватник? Или в крайнем случае шатун?
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Если все госдеятели начнут бегать с коктейлями молотова, то придется как в старые добрые времена собираться на Майдан, но уже с автоматами и галлоперидолом. В итога ситуация выглядит так: Кличко послал своих титушек прибрать гаражи с таджикского участка, туда пришел Левченко с своими титушками (на фото доминируют пубертатные молодыкы, которым еще права нельзя давать, не то что гараж). Но титушки Кличко оказались объективно более мощными бойцами и дали Левченко пи..зды, скорей всего просто не поняли, что это нардеп. В итоге Левченко восстановил мажоританый ореол борца за справедливость и мог бы получить колоссальный бонус, но к его несчастью СБУ словила Рубана и всенародного пиара не получилос. Оданко для мажоританого округа пиара достаточно. Кличко же получил от стереотипно реагирующей массы допысувачив - очередной поток кала.
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Настоящий депутат ВР,большую часть его поправок просто игнорят.Таких депутатов сотню и былабы совсем другая Рада.
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Не знаю как избрали его по нашему округу ни разу до этой истории он больше не фигурировал на своем участке. Вы наивны, Левченко помешан на власти и на политике ему точно также наплевать на людей как и большинству из 450. Тем более он член свободы а эта партия уже делами доказала что работают не тех кто заплатит
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...Но трогать его не моги не моги, за его малый рост...
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Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении госдеятеля".Ну избили, ну и путен с ним. У нас таких деятелей ещё около 450 штук имеется.
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Всех с миномета Рубан не перестреляет Побиття нардепа Левченка кваліфіковано як "насильство щодо держдіяча", - прокуратура - Цензор.НЕТ 2653
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А хіба не "жорстоке поводження з тваринами"? Побиття нардепа Левченка кваліфіковано як "насильство щодо держдіяча", - прокуратура - Цензор.НЕТ 5509
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а все тому шо, Рюкзаков депутатам -"свободовцам" наградного оружия не дает ... не заслужили наверное...
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Там были гаражи Левченко которые он сдавал в аренду
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а могли и просто хулиганку квалифицировать, деятель то не провладный ....
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Избиение депутата Левченко титушками до потери сознания это вызов.
На моей памяти подобное случилось впервые.
Думаю - это дело принципа для всех без исключения депутатов провести полное расследование обстоятельств. Ведь следующими может стать каждый из них.
Тем более, что Левченко один из наиболее порядочных и искренних депутатов.
Один из комментов из поста про найденных «свободовцами» участников избиения:
«Справа в тому що в цій охоронній фірмі кличка майже всі бувші менти, я з ними стикався , їздять на трьох бусах і працюють в парі з благоустроєм , ведуть себе як гопніки бояться націоналістів, пора їх розганяти разом з віталіком це все з його подачі, віталік пишу з маленької бо перестав давно його поважати !!!»Алексей Кучеренко
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Как свободовец может быть порядочным и искренним?
Смешно.
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жаль, что этих титуханов от Педалика не пристрелили, а только фейс им под рихтовали ....
https://www.facebook.com/100019338303665/videos/169570980364178/
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когда это животное со своей сворой нац. гвардейцев перед радой убивали то не думали что это больно?))) этому скоту вообще бошку отбить нужно
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У нас под домом депутат поставил самовольно гараж.
Если этот гараж снести это будет напвадением на депутата?
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Ещё одна маленькая капля в бездонное ведро терпения народа! Украина и дальше будет катиться в пропасть, пока эти переодевшиеся титушки не отправятся на нары, во главе с Лолитой и иже с ним.
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Да!
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МОЛНИЯ - ГИРОЙ ПОСТРАДАЛ!

"Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб, - арендатор земли
Торговое представительство республики Таджикистан заявило, что нардеп Юрий Левченко мешал сносу незаконных гаражей, которые стоят на участке за который представительство платит арендную плату в бюджет Киева."
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Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении госдеятеля" - ещё вчера вечером было хулиганством.
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Невже це чучало народний депутат,бідна,бідна Україна!!!!
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МОЛНИЯ - ГИРОЙ ПОСТРАДАЛ!

"Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб, - арендатор земли
Торговое представительство республики Таджикистан заявило, что нардеп Юрий Левченко мешал сносу незаконных гаражей, которые стоят на участке за который представительство платит арендную плату в бюджет Киева."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзбиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении госдеятеля", - прокуратура
 
 
 
 
 
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