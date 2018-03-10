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 Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев. ФОТО

Прошлой ночью в Киеве и Ривном пятеро полицейских были травмированы во время несения службы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Цена жизни полицейского. Сегодня ночью одновременно в г. Киеве и г. Ривном получили травмы во время несения службы пятеро полицейских", - сообщил он.

По словам Князева, правоохранители пострадали при схожих обстоятельствах - во время преследования правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто.

Глава Нацполиции заверил, что в обоих случаях нарушители были задержаны и помещены в ИВС.

"Граждане и общество должны воспринимать полицейского адекватно и реагировать на его требования. Обратная реакция приводит к таким последствиям... Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой", - резюмировал Князев.

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Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054789
 
 
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Народ Украины мусорского беспредела терпеть не будет ,люди готовы идти на таран во имя свободы !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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Я тоже давно говорю,что спикеры мусорские такой БРЕД несут ,что МАМА НЕ ГОРЮЙ ... Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев - Цензор.НЕТ 4370
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Для мене це назавжди загадка - чому, як кацап так відразу дебіл?
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То на них зайва хромосома хроносома так впливає...
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А Вы принимайте это как аксиому и не парьтесь .
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Русским козлам открываем рускую статистику.

07.03.2018 11:40 В тройном ДТП на трассе М-4 Дон в Ростовской области погиб пассажир микроавтобуса
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Сводка ДТП на трассах России за сутки с 5 по 6 марта

За минувшие сутки, с вечера 5 марта до вечера 6 марта, на федеральных и региональных трассах России произошел ряд серьезных аварий, почти каждой из них погибли один-два человека. Портал «ДорИнфо» сообщает подробности ДТП.
Так, в Пермском крае на дороге «Юрла - Чугайнов Хутор» вечером 5 марта «лоб в лоб» столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-21140 и грузовик КАМАЗ. С управлением, предварительно, не справился водитель ВАЗа, и автомобиль вынесло под колеса большегруза. Двое из легковушки погибли. Еще два человека в ДТП с грузовиком погибли на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области. Здесь на 316-м км фургон ГАЗ выехал на встречку и врезался в фуру Scania. От фургона осталась груда металла, 19-летний водитель и 17-летняя пассажирка автомобиля погибли.
Сразу две смертельных аварии произошли за сутки в Свердловской области. Вечером 5 марта на трассе «Серов - Североуральск» иномарку Volkswagen Polo вынесло на встречную полосу движения, где ехал грузовик ISUZU. В результате удара водитель иномарки погиб, два пассажира пострадали. Утром 6 марта уже на дороге «Екатеринбург - Реж - Алапаевск» при столкновении ВАЗ-2110 и лесовоза Scania погибли двое. Еще одно смертельное ДТП было зафиксировано в Орске (Оренбургская область). На Тобольской улице столкнулись ВАЗ-2106 и грузовик Howo. В больницу были доставлены три человека из ВАЗа, один из них скончался.
В Курской области на дороге Р-199 «Курск - Рыльск - граница с Украиной» произошло нерядовое ДТП - водитель автомобиля ВАЗ-217030 пострадал, когда проезжую часть противогололедными материалами обрабатывал КАМАЗ. Гравий, вылетевший из-под грузовика, угодил в ВАЗ и разбил стекло, водитель был ранен. В Кургане на скользком участке дороги перед Ледовым дворцом столкнулись сразу 4 автобуса ПАЗ. О пострадавших достоверной информации нет. В республике Башкортостан на дороге «Бураево - Балтачево» сгорела цистерна бензовоза, обошлось без пострадавших
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во время преследования правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто.
Источник: https://censor.net.ua/n3054789
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Ну так сейчас ВСЕ,кто против мальдивского ворья это правонарушители ... Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев - Цензор.НЕТ 1328 Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев - Цензор.НЕТ 1328 Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев - Цензор.НЕТ 1328
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Не корми ботов риторикой
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Вже злочинців виправдовують, яким політика зовсім до одного місця.
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кто-нибудь, сделайте ему лоботомию!
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Видно ведь, что ему уже давно сделали ампутацию мозга.
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Да не имеешь ты никакой чести. Успокойся козломордый.
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Все надежды народа что мусора после революции станут лучше пропали. Скажите спасибо что пока вас еще не отстреливают...
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да,вас еще не отстреливают...а в сша,франции,англии и других устоявшихся демократиях полицейские отстреливают беспредельщиков.придем и мы к этому.
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Да вы к этому уже 25 лет идете. Все никак не добьетесь отстрела людей. разница в том , что в сша, франции и англии нормальная полиция , которую в основном уважают, а у нас практически нет нормальных. одно ворье ,крышующие наркотрафик и проституцию и охраняют только чиновников..
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Гыг заболел недавно, не надо так...наезжать. Лоботомию сердешный наш ждёт в очереди на Банковой. П'ятеро поліцейських постраждали за ніч через навмисний таран їхніх автомобілів, - Князєв - Цензор.НЕТ 6884
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а ты почитай детективы американцев,хотя бы рекса стаута...составишь себе представление,какими были полицейские в сша через 150 лет независимости П'ятеро поліцейських постраждали за ніч через навмисний таран їхніх автомобілів, - Князєв - Цензор.НЕТ 8096 .
да и других авторов достаточно.
или про французких ...не говоря уже об итальянских...
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не коректно сравнивать народы только по отстрелу людей. если проводить какие то паралели . то нужно учитывать все факторы: уровень жизни, зарплаты и возможности, корупцию, образование , суды , преступность и т.д. А не вырывать отдельные проявления агрессии полиции в отношении и людей и внедрять ТОЛЬКО это. как вы хотите. Потому сша и не одобряет введение у нас смертной казни (хоть у них есть ) . потому что с нашей судебной системой вместе с одним виновным расстреляют пятерых невиновных.
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георг брок. не варто всіх під одну гребінку. наша поліція
це дзеркальне відображеня нашого соціуму.
культура якого напряму залежить від його матеріального стану.
багато Ви бачили останнім часом людей що доброзичливо
налаштовані до оточення. злість. заздрість. хамство.
і саме страшне що нас в такий стан кожного разу
заганяють штучно.
Останнє відео з зОЗУЛЕЮ в балаклаві при розгоні майдану
взагалі завело в ступор. як державна шарова кормушка портить
людей. хоча можливо він і до цього вже був таким.
А варто було відмовитись від виконання злочинного наказу і залишитись людиною.
а не холуєм бариг.
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не,не так...автоматически,как только полицейский увидит угрозу для себя П'ятеро поліцейських постраждали за ніч через навмисний таран їхніх автомобілів, - Князєв - Цензор.НЕТ 3116
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Та ты шо???Сам придумал?Или на Ютубе увидел?
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А Пашинскому можно и без угрозы,он же не в США?
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пока они сами себя отстреливают в конкуренции за бабло.
примеров тому масса, начиная с Княжичей и последними метаниями гранат друг в друга.
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Недавно услышал каламбур:"Реформа в в полиции заключается в том что поменяли форму .Более ни в чём".
Если учесть, что 90% прошли переаттестацию,а новые 10% не на много лучше(а часть ещё и хуже),то,с учётом как они постоянно врут и несут ерунду, не удивительно такое отношение общества к полиции.
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Да Князева и всю аваковскую шайку уже давно пора линчевать на Майдане! Вытянуть всех этих ментовско-прокурорских мразей и пусть перед людьми отвечают за свои преступления! За амнистированный Беркут, за взятки, поборы, избиения, унижения АТОшников, на колени этих ментовских сук!
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как ни кацапа-так сразу вешать ,резать,отстреливать...но как правило,заканчивается тем,шо именно кацапню и ликвидируют .весь 20 век-это яркое подтверждение
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Пока не уберется олигархия,полиция это ее титушки. Или мусорня совковая. Ни помощи от нее ни решение проблем. Только жрут за наш счет.
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А когда пьяные мусора,прокуроры,судьи ,чинуши всех мастей сбивают и калечат обычных людей,где праведный гнев этого мусорка,где посадки,где сизо и прочие атрибуты.Молчит это чучело в погонах.Вот поэтому вас мусоров не жалко.
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костян, а может там обе стороны были пьяные в дупель?
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Не знаю.Но делать акцент,что сбили полицейских,при том ,что чинуши,мусора ,судьи пьяные сбивают почти каждый день обычных Граждан Украины и как ни в чем не бывало продолжают безнаказанно жить ,считаю не правильным.
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Костя злоупотребление алкоголем проблема такого же ранга, что и коррупция. Поэтому эти имитаторы совкового летуна гастелы наверняка были ужравшимися до поросячьего визга, причем в обоих автомобилях.
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Закон должен быть один для всех.Пока этого не будет,все остальное до фонаря.Дворник ты или министр,сел синий за руль,получай по полной.А не как у нас если корочку получил,тыкнул патрульным ,они откозыряли,а как пьяного дворника поимали,о как хорошо полыция работает.У нас страну можно поменять,только если ЗАКОН БУДЕТ ОДИН ДЛЯ ВСЕХ.
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Свободу та волю народу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Повинні бути правила одні для всіх і порядок.
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В военное время порядок наведет только Генерал
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Научите сначало своих гандонов(мусоров) машинами управлять!
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Непродолжительный контакт автомобиля с мусоровозом - это не таран, а транспортные маневры - сказал бы спикер МВД Шевченко.
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Crash-тест - назовем это своими словами... Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев - Цензор.НЕТ 8283
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Да и хрен с ними. Уважения к аваковским псам после 3 марта нет. Пес есть пес.
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Унас нет полиции. Есть псы Авакова-полицаи.
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Полицейские даже расслышали крик "Банзай!" и пролетевшую над головами катану...
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Это Гыг на фото? А похож ведь сукин сын как. П'ятеро поліцейських постраждали за ніч через навмисний таран їхніх автомобілів, - Князєв - Цензор.НЕТ 4625
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февраль 2014 года...бойцы Беркута перед народом.
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Проблема в том, что это было "покаяние", а не отходная молитва...
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Покаялись уроды,теперь с удостоверениями убд от липецкого,стоя на блок постах под славянском,и с криками это вам за майдан и беркут бьют людей,которые не согласны с овощем-2.Рехворма состоялась.
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Кароче пора увеличить полномочия беркутни. Намек правильный?
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Меня лично, больше волнует Цена жизни украинцев, при этой барыжной власти. Как князев и Ко. управляет полицией таков и результат - и люди и патрульные, все в опасности.
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это просто еще один из признаков того, что давление в котле растет. выводов никто не делает. наоборот, собираются гайки подкрутить.
ох, как бы чего не вышло, как любил говаривать один из известных литературных персонажей.
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Ну, не любит народ у нас полицию. Если бы людям было, что терять и они уважали полицию то, такое вряд ли бы произошло. А сейчас сесть даже на долго, за то, что протаранил авто с полицаями даже круто.
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Очень бы хотелось узнать статистику сколько осталось в полиции тех наивных пацанов, которые пришли туда с улицы в 2015 и сколько мусорни, служившей злочынному режиму, вернули. ну это военная тайна канешна
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та нифига там особенно не осталося. Все уже давно разобралися. Другое дело, там всегда есть процент романтиков. Хотя Система с ними и борется.
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Очень бы хотелось узнать, что ты лично сделал с 2015 по 2018 для Украины, кроме высеров в интернете.

Считать наивных пацанов, которые что-то делают - невелика мудрость.
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пить меньше надо, и при чем здесь политика?
на пейте пиво господа - моча мочой, на цвет и на запах. С него все и начинается
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Ну получат лет 8 за нападение на полицейского - только и всего.
Любви к полиции им это не добавит, но жизнь этих дибилов в совокупности лет на 15-20 укоротит.
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Петя, йди геть.
Поки народ не озвірів зовсім.
Бо буде пізно і для тебе і для країни.
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ты числишься на бирже, а зарабатываешь здесь на фабрике? поливая грязью по темниках
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сколько было надежд и ожиданий при создании новой полиции у народа.

но заставь вертухая вырастить хлеб,
он поле обнесет колючим забором а на семена денег не оставит.
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Уверен, что тех преступников выпустят под залог, а потом дадут условный срок. Если бы не было такого цирка с правосудием, то такие случаи были бы редки.
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народ начинает по примеру кортежа порошенка , только давит не стариков и пенсионеров на пешеходных переходах, а там где поймает.
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А еще у нас запрещено ездить на красный свет, парковаться где попало, разворачиваться через двойную осевую, курить в общественных местах, воровать, иметь офшоры...
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И бухать в общественных местах . Вся Троещина просто РЫДАЕТ .
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Всё . Этот толстый довёл меня до рыданий !!!!
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На кого рассчитано это дерьмо, что полицаев кто то таранил, по Киеву видно что обычное ДТП и еще не факт что в нем не виноваты сами менты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев. ФОТО
 
 
 
 
 
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