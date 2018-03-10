 Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев. ФОТО

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Цена жизни полицейского. Сегодня ночью одновременно в г. Киеве и г. Ривном получили травмы во время несения службы пятеро полицейских", - сообщил он.

По словам Князева, правоохранители пострадали при схожих обстоятельствах - во время преследования правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто.

Глава Нацполиции заверил, что в обоих случаях нарушители были задержаны и помещены в ИВС.

"Граждане и общество должны воспринимать полицейского адекватно и реагировать на его требования. Обратная реакция приводит к таким последствиям... Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой", - резюмировал Князев.

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