 Пятеро полицейских пострадали за ночь в результате умышленного тарана их автомобилей, - Князев. ФОТО

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Цена жизни полицейского. Сегодня ночью одновременно в г. Киеве и г. Ривном получили травмы во время несения службы пятеро полицейских", - сообщил он.
По словам Князева, правоохранители пострадали при схожих обстоятельствах - во время преследования правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто.
Глава Нацполиции заверил, что в обоих случаях нарушители были задержаны и помещены в ИВС.
"Граждане и общество должны воспринимать полицейского адекватно и реагировать на его требования. Обратная реакция приводит к таким последствиям... Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой", - резюмировал Князев.
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За минувшие сутки, с вечера 5 марта до вечера 6 марта, на федеральных и региональных трассах России произошел ряд серьезных аварий, почти каждой из них погибли один-два человека. Портал «ДорИнфо» сообщает подробности ДТП.
Так, в Пермском крае на дороге «Юрла - Чугайнов Хутор» вечером 5 марта «лоб в лоб» столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-21140 и грузовик КАМАЗ. С управлением, предварительно, не справился водитель ВАЗа, и автомобиль вынесло под колеса большегруза. Двое из легковушки погибли. Еще два человека в ДТП с грузовиком погибли на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области. Здесь на 316-м км фургон ГАЗ выехал на встречку и врезался в фуру Scania. От фургона осталась груда металла, 19-летний водитель и 17-летняя пассажирка автомобиля погибли.
Сразу две смертельных аварии произошли за сутки в Свердловской области. Вечером 5 марта на трассе «Серов - Североуральск» иномарку Volkswagen Polo вынесло на встречную полосу движения, где ехал грузовик ISUZU. В результате удара водитель иномарки погиб, два пассажира пострадали. Утром 6 марта уже на дороге «Екатеринбург - Реж - Алапаевск» при столкновении ВАЗ-2110 и лесовоза Scania погибли двое. Еще одно смертельное ДТП было зафиксировано в Орске (Оренбургская область). На Тобольской улице столкнулись ВАЗ-2106 и грузовик Howo. В больницу были доставлены три человека из ВАЗа, один из них скончался.
В Курской области на дороге Р-199 «Курск - Рыльск - граница с Украиной» произошло нерядовое ДТП - водитель автомобиля ВАЗ-217030 пострадал, когда проезжую часть противогололедными материалами обрабатывал КАМАЗ. Гравий, вылетевший из-под грузовика, угодил в ВАЗ и разбил стекло, водитель был ранен. В Кургане на скользком участке дороги перед Ледовым дворцом столкнулись сразу 4 автобуса ПАЗ. О пострадавших достоверной информации нет. В республике Башкортостан на дороге «Бураево - Балтачево» сгорела цистерна бензовоза, обошлось без пострадавших
Источник: https://censor.net.ua/n3054789
да и других авторов достаточно.
или про французких ...не говоря уже об итальянских...
це дзеркальне відображеня нашого соціуму.
культура якого напряму залежить від його матеріального стану.
багато Ви бачили останнім часом людей що доброзичливо
налаштовані до оточення. злість. заздрість. хамство.
і саме страшне що нас в такий стан кожного разу
заганяють штучно.
Останнє відео з зОЗУЛЕЮ в балаклаві при розгоні майдану
взагалі завело в ступор. як державна шарова кормушка портить
людей. хоча можливо він і до цього вже був таким.
А варто було відмовитись від виконання злочинного наказу і залишитись людиною.
а не холуєм бариг.
примеров тому масса, начиная с Княжичей и последними метаниями гранат друг в друга.
Если учесть, что 90% прошли переаттестацию,а новые 10% не на много лучше(а часть ещё и хуже),то,с учётом как они постоянно врут и несут ерунду, не удивительно такое отношение общества к полиции.
ох, как бы чего не вышло, как любил говаривать один из известных литературных персонажей.
Считать наивных пацанов, которые что-то делают - невелика мудрость.
на пейте пиво господа - моча мочой, на цвет и на запах. С него все и начинается
Любви к полиции им это не добавит, но жизнь этих дибилов в совокупности лет на 15-20 укоротит.
Поки народ не озвірів зовсім.
Бо буде пізно і для тебе і для країни.
но заставь вертухая вырастить хлеб,
он поле обнесет колючим забором а на семена денег не оставит.