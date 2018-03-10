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Все про:Черкасщина (478) ГСЧС (1364) отопительный сезон (148)

 Из-за долгов 19 котельных в Смеле отключили от газа: 183 дома оказались без отопления, - ГСЧС

В г.Смела Черкасской области 9 марта из-за задолженности без газоснабжения осталось 19 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома (около 9 тыс. 408 абонентов).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12 школ, 13 детских садов, 8 медицинских учреждений. Население города – 68 тыс. чел. В 22:15 работу 14 котельных восстановлено, подключение 5 котельных запланировано на 10 марта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запасов газа в хранилищах достаточно, чтобы комфортно завершить отопительный сезон, - "Укртрансгаз"

Источник: https://censor.net.ua/n3054783
 
 
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Прыкруты!!! А что будет когда на следующую зиму газ еще подорожает
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А кто кому должен? Думаю,что явно не население. Мутые схемы с "теплокоммунэнерго" задолбали.
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Реформам Петра, субсидиям Гройсмана, пенсиям Ревы - Троекратное УРА!!!

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Ну, и где радостные заявления Гроси о реформах?
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Котельные и центральное отопление это пережитко коммунистического совка - надо переходить на автономное отопление
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Жители Смелы сами себе эту власть наняли (на выборах). А эта, нанятая жителями власть, от их (жителей) имени наняла им руководителя какого-нибудь "СмелаТепло" (условно) и вместе с ним (руководителем) ворует деньги жителей Смелы, которые эту самую власть наняли, но результаты работы этих нанятых работников с этих работников не спрашивают.

"ТщательнЕй надо ребята" на выборах. ТщательнЕй
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А Порох відпочиває на Мальдівах. Ні стьіда, ні совесті.))
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в этой Смеле по-моему это уже становиться тенденцией (это уже второй-третий случай за зиму) хотим увимкнем а хотим не увик-увик-увимкнем (цитата янука Через борги 19 котелень у Смілі відключили від газу: 183 будинки залишилися без опалення, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8543 )
там и администрация какая-то...фе
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Гримасы новой жизни. Пусть покрышками греются. Через борги 19 котелень у Смілі відключили від газу: 183 будинки залишилися без опалення, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8849
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"Удивительное рядом" (С)
Стоит Смела, можно сказать, на самом главном узле транзитного потока хим. промышленности из Харькова в Польшу, местные преприятия/жители должны как сыр в масле кататься, но по какой то загадочной причине все в долгах как в шелках, так что газ за неуплату отключают.
Неужели власти Смелы с местными жителями доходами от транзита не делятся?
Ну кто бы мог подумать.
Ну прямо удивительно это, ведь всем хорошо известно, что именно транзит продукции химпрома приводит к раю на земле.
Ну, не жалутесь теперь, жители Смелы - это ваши местные власти, вы их сами выбрали.
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Австралиец,не буянь за шоколадные деньги.Все Украинцы кушают много ,работают мало,газ не хотят экономить для урода вонючего из козина.Остынь мусорок под флагом австралии)))
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О, исчо один пригожинский.
Я теперь буду ваши "перлы" записывать, чтобы собрать словарь "пригожинских" слов и выражений. А то меня тут на цензоре комментататоры спрашивают, как я пригожинских определяю. Да ПО СЛОВАРНОМУ ЗАПАСУ ВАШЕМУ.
Если хозяин ваш - урка (вот по серьезной статье сидел), то и работники у него - уголовники самого низкого пошиба, да еще и опущенные (чтобы выше хозяина не зарывались).
Потому, "пожалуйста, не торопитесть, я записываю"(С)
А потом выложу словарь на всеобщее обзрение, и пусть тогда кто-нибудь возрасит, что савушкинские тролли - это не опущенные урки.
Итак, сегодняшний с Вас улов:
- урод вонючий
- мусорок

Продолжайте, ваши савушинские (и харьковские, Гепа-Допа из тех же урок опущенных судя по знаменитому интервью) слова, пословицы и поговорки очень ценны для posterity.
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Не мешайте гражданам САМИМ решать вопрос о повышении тарифов на газ , это им нравится ! Не нравилось, когда дешевый газ покупали из России ! А теперь из-за границы - тот же российский, НО ДОРОЖЕ ! И это правильно...
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Ну и при чем тут ты, со своей парашей?
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У жителів 183-ох будинків м. Сміла Черкаської області наступило "життя по-новому". А в кінці місяця прийдуть платіжки за споживання газу. Оце "потужна" реформа!
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Агенты кремля не хотят платить агентам кремля. Через борги 19 котелень у Смілі відключили від газу - 183 будинки залишилися без опалення, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9423
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за долгов 19 котельных в Смеле отключили от газа: 183 дома оказались без отопления, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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