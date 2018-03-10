 Из-за долгов 19 котельных в Смеле отключили от газа: 183 дома оказались без отопления, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12 школ, 13 детских садов, 8 медицинских учреждений. Население города – 68 тыс. чел. В 22:15 работу 14 котельных восстановлено, подключение 5 котельных запланировано на 10 марта", - говорится в сообщении.

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