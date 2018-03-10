 Из-за долгов 19 котельных в Смеле отключили от газа: 183 дома оказались без отопления, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"12 школ, 13 детских садов, 8 медицинских учреждений. Население города – 68 тыс. чел. В 22:15 работу 14 котельных восстановлено, подключение 5 котельных запланировано на 10 марта", - говорится в сообщении.
"ТщательнЕй надо ребята" на выборах. ТщательнЕй
там и администрация какая-то...фе
Стоит Смела, можно сказать, на самом главном узле транзитного потока хим. промышленности из Харькова в Польшу, местные преприятия/жители должны как сыр в масле кататься, но по какой то загадочной причине все в долгах как в шелках, так что газ за неуплату отключают.
Неужели власти Смелы с местными жителями доходами от транзита не делятся?
Ну кто бы мог подумать.
Ну прямо удивительно это, ведь всем хорошо известно, что именно транзит продукции химпрома приводит к раю на земле.
Ну, не жалутесь теперь, жители Смелы - это ваши местные власти, вы их сами выбрали.
Я теперь буду ваши "перлы" записывать, чтобы собрать словарь "пригожинских" слов и выражений. А то меня тут на цензоре комментататоры спрашивают, как я пригожинских определяю. Да ПО СЛОВАРНОМУ ЗАПАСУ ВАШЕМУ.
Если хозяин ваш - урка (вот по серьезной статье сидел), то и работники у него - уголовники самого низкого пошиба, да еще и опущенные (чтобы выше хозяина не зарывались).
Потому, "пожалуйста, не торопитесть, я записываю"(С)
А потом выложу словарь на всеобщее обзрение, и пусть тогда кто-нибудь возрасит, что савушкинские тролли - это не опущенные урки.
Итак, сегодняшний с Вас улов:
- урод вонючий
- мусорок
Продолжайте, ваши савушинские (и харьковские, Гепа-Допа из тех же урок опущенных судя по знаменитому интервью) слова, пословицы и поговорки очень ценны для posterity.