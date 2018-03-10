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 Общество
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Все про:паспорт (593) рейтинг (1101)

 Украина поднялась на 21 пункт в международном рейтинге паспортов

Украинский паспорт занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает престиж гражданства в 199 странах и территориях мира.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

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Украина разделила 91 место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с 2017 годом на 21 пункт. В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов. Это – система налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя – по 10%).

Согласно рейтингу, без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.

Украину выделяют среди пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция. Россия оказалась на 87 месте, Беларусь – на 127, Молдова – на 90, Грузия – 96. Паспорт США – на 35 месте. Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054776
 
 
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У Московії. Там не тільки чавлять а ще й стріляют за годину до того, як барін на авто проїде.
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Может кто объяснит рейтинг кацапов по паспорту 87й и наш 91й? По кацапскому безвиз в Северную Корею, Сирию, Венесуэлу, Анголу,и т.д. , по нашему в Германию,Бельгию,Польшу,Швейцарию и т.д.
В чем прелесть паспорта с петухом чернобыльским на обложке?
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простите, я дико извиняюсь
а по количеству миллионеров-миллиардеров на душу населения мы на каком месте?
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Дело не в безвизе, а в пренадлежности стране
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хоть один бы открыл и прочитал критерии оценки, а то что то не понятно (если не прочитать критерии) Латвия опережает Норге или например США на целых 13 пунктов.
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любые рейтинги достаточно субьективные, особено если они делаются частными фирмами. Известны случаи когда например в что бы попасть в рейтинги вузов некоторые страны подкупали рейтинговые агенства. Зачем? Потому что более высокий рейтинг ВУЗА-- дополнительные иностраные студенты а знгачит деньги.
Думаю всем понятно что паспорт Украины с безвизом в ЕС более ценен чем российский. Так что "ищите кому это выгодно"
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паспорт Украины с безвизом в ЕС более ценен чем российский
Вот-вот)) Помню летом, когда Украине дали безвиз Украина сразу обогнала расеюжку в рейтинге паспортов. А тут расея вырвалась вперед, это ж какой такой позитив случился на расее за пол года?))
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У нас запрещено двойное гражданство, в России на определенных условиях - нет, у нас война и падение уровня жизни, Россия же в мире воспринимается как гораздо более богатая (хотя на самом деле и-за разрыва между беднымиии богатыми все не так), в России формально сделано много для налогообложения и вообще место в рейтинге легкости ведения бизнеса у них пока гораздо выше (достаточно формальные методы оценки, но тем не менее), так что так и набирается. Думаю в следующей оценке обгоним, у них ситуация ухудшается, у нас улучшается 😊
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина поднялась на 21 пункт в международном рейтинге паспортов
 
 
 
 
 
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