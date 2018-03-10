 Биатлонист Лукьяненко принес Украине первое "золото" на Паралимпиаде-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха, сообщает Укринформ.

Бронзовым призером в этой дисциплине стал украинец Анатолий Ковалевский.

Кроме того, украинские биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) и Игорь Рептюх также принесли Украине награды.

Ляшенко добыла первую для Украины награду на этой Паралимпиаде - "бронзу" в гонке на 6 км (стоя), Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя), а Оксана Шишкова стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения.

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Напомним, в пятницу, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартовали Паралимпийские игры – соревнование, которое в этот раз собрало 48 стран со всего мира. В их числе и сборная Украины, ее представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.