 Биатлонист Лукьяненко принес Украине первое "золото" на Паралимпиаде-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха, сообщает Укринформ.
Бронзовым призером в этой дисциплине стал украинец Анатолий Ковалевский.
Кроме того, украинские биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) и Игорь Рептюх также принесли Украине награды.
Ляшенко добыла первую для Украины награду на этой Паралимпиаде - "бронзу" в гонке на 6 км (стоя), Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя), а Оксана Шишкова стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения.
Напомним, в пятницу, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартовали Паралимпийские игры – соревнование, которое в этот раз собрало 48 стран со всего мира. В их числе и сборная Украины, ее представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.
Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.
Слава Україні!
Олимпиада показала полный провал сборной Украины по биатлону.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Биатлонист Лукьяненко выборол для Украины первое
Суржик Lite....
Тоді відходить ще після жєнского дня.
все вже е Украина!
даст Бог не последняя!!!
Слава УКРАИНЕ!
весь кайф перебили - все записано.
а вообще, конечно большой молодчага ...
может транслироваться по любому из них.
Зате - "В российском Увате состоятся две индивидуальные гонки в рамках седьмого этапа кубка IBU....Внимание!".
Це важливіше й червоним шрифтом.