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Все про:Паралимпиада (162) победа (298) спорт (1518) Южная Корея (104)

 Биатлонист Лукьяненко принес Украине первое "золото" на Паралимпиаде-2018

Виталий Лукьяненко завоевал первую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также: Состоялась церемония открытия Паралимпиады-2018. ФОТОрепортаж

Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха, сообщает Укринформ.

Бронзовым призером в этой дисциплине стал украинец Анатолий Ковалевский.

Кроме того, украинские биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) и Игорь Рептюх также принесли Украине награды.

Ляшенко добыла первую для Украины награду на этой Паралимпиаде - "бронзу" в гонке на 6 км (стоя), Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя), а Оксана Шишкова стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения. 

Смотрите также: "Поддержим украинскую сборную на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане", - Гройсман. ФОТО

Напомним, в пятницу, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартовали Паралимпийские игры – соревнование, которое в этот раз собрало 48 стран со всего мира. В их числе и сборная Украины, ее представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3054775
 
 
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судя по достижениям паралимпийцев, основной сборной надо ноги поотрубывать для повышения результативности
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"В целом на зимние виды спорта государство выделило 120 миллионов гривен, 60 из них мы направили на биатлон. Считаю это решение логично, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи. Ну а еще 60 миллионов распределили на другие зимние виды спорта. Всего на подготовку спортсменов было потрачено 265,5 миллиона гривен.", - сказал руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов.
Олимпиада показала полный провал сборной Украины по биатлону.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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панове ! Пишiть або росiйською або українською
Биатлонист Лукьяненко выборол для Украины первое
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Привыкай. Здесь это - норма.
Суржик Lite.... Биатлонист Лукьяненко выборол для Украины первое "золото" на Паралимпиаде-2018 - Цензор.НЕТ 465
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Зате видно, що самі перекладали, не через гугл.
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можно-ПЕРШЕ. ты ещё тот украинец видать.
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"Биатлонист Лукьяненко выборол для Украины первое " - цитата
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Рошен ще не виліз з поздоровленнями?
Тоді відходить ще після жєнского дня.
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С почином...
даст Бог не последняя!!!
Слава УКРАИНЕ!
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ну шо вы ето вот?
весь кайф перебили - все записано.
а вообще, конечно большой молодчага ... Биатлонист Лукьяненко выборол для Украины первое "золото" на Паралимпиаде-2018 - Цензор.НЕТ 2853
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ищи NBC там каналов 3-4 ,,,,
может транслироваться по любому из них.
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Я и не сомневался, что наши паралимпийцы, вместо здоровых и полноценных "инвалидов", будут вытаскивать страну на первые места
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Нифига себе они стартанули) Уже 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы) Сцуко, а инвалиды олимпийцы еле 1 медаль взяли... Стыдоба..
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А зачем биатлонисту слух? Может паралимпиаду по шахматам среди глухих провести?
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рашистские военные биатлонисты едут в Донбасс убивать украинцев. Правда половину орков ВСУ уже утилизировало.
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так перемирие ведь. какой биатлон? просто лыжные гонки.
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это настоящие и неоценимые спортсмены. Удачи
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А на сайті Українського Біатлону про медалі й Перемогу - ЖОДНОГ СЛОВА.
Зате - "В российском Увате состоятся две индивидуальные гонки в рамках седьмого этапа кубка IBU....Внимание!".
Це важливіше й червоним шрифтом.
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Цензор.НЕТНовостиСпортБиатлонист Лукьяненко принес Украине первое "золото" на Паралимпиаде-2018
 
 
 
 
 
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