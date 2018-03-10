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 Происшествия, За рубежом
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Все про:арест (9564) Польша (4219) сигареты (490)

 Трех украинцев арестовали в Польше за работу на нелегальной сигаретной фабрике

В Польше по решению районного суда в г. Острув Велькопольский арестовали трех украинцев за нелегальное изготовление сигарет и задержали владельца этого бизнеса

Об этом сообщило в пятницу "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

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"Убытки Государственной казны через неуплаченные налоги за незаконное изготовление сигарет оценивается в 3 млн 200 тыс. злотых (761 тыс. евро)", - говорится в сообщении.

Кроме того, их шефа полиция задержала в г. Конин в центральной Польше. У него дома найдено еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание.

Издание отмечает, что в помещении фабрики находилась производственная линия, где были установлены камеры мониторинга, а окна были защищены антивандальными жалюзи. Сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько тысяч готовых сигарет и более двух тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054774
 
 
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До чого працівники, якщо хазяїн не платив податки?
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"арестовали трех украинцев за нелегальное изготовление сигарет" Источник: https://censor.net.ua/n3054774
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Они легально работали на нелегальной фабрике? Трех украинцев арестовали в Польше за работу на нелегальной сигаретной фабрике - Цензор.НЕТ 989
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Незнання Закону не звільняє від відповідальності.
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Ніякі вони не жертви. Комент нижче від Gar почитайте.
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Ну так, працювали вони нелегально, як і багато хто досі працює, а чи знали вони що саме підприємство було нелегальним?
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UA буков
Фрол, все так если бы не сигареты, они то понимали что это не табачная фабрика.
10.03.2018 09:20
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Нет, при официальном трудоустройстве, нужно платить налоги. И для работодателя присутствует лишняя головная боль с бумагами. Поэтому и работают нелегально. Оформляют только ценных работников и то далеко не всех.
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Не знали чего? Вы вопроса не поняли). Не знать, что они не трудоустроены официально они не могли. Да, наши выезжают по трудовым визам. Но оформляются официально единицы.
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працювати нелегально це одне, а те що сама фабрика нелегальна вже трішки інше.
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Идеология здесь не при чём? Ну вот, а мы боялись. Трех украинцев арестовали в Польше за работу на нелегальной сигаретной фабрике - Цензор.НЕТ 5101
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Отпустят. Если конечно они не в доле с владельцем
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Они не в доле. Они - нелегальные гастарбайтеры.
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Сам придумал? В тексте новостей об этом нет ни слова
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А мозгов своих нет, что бы проанализировать прочитанное?
Скажи честно, тебе не понравился мой коммент.
Не зарывай голову в песок.
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Нелегальный гастарбайтер это нонсенс, Гастарба́йтер (нем. Gastarbeiter; дословно: гость-работник) - термин, обозначающий иностранца, или жителя другого региона страны работающего по временному найму.
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А они работали не по найму и на постоянной основе?
Зачем глупости писать?
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Це не я, це ваша вікі таку маячню пише, і звісно вони не могли бути офіційно трудовлаштовані на нелегальній фабриці.
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Моё вики? Сам вики процитировал, а я виноват в твоём тугоумии?
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Просто ты дешевый балабол. Ситуация: Тебя взяли на работу, откуда тебе знать оформил тебя работодатель или нет. Платит за тебя налоги или нет Это в Украине понятно. И главное с хамами не общаюсь, Мне плевать на твой убогий коммент. Меня раздражают такие хамы как ты. усек?
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Фрол, все так если бы не сигареты, они то понимали что это не табачная фабрика.
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Это понятно, но термин нелегальные гастеры? Может у них и была трудовая виза. Так почему сразу "нелегальные"
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Ты - точно дебил. А я думал, что ты прикидываешься.
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Действительно. Обратись к психиатру, ходячая шизофрения их профиль
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я когда то незаконно соорудил точило для ножей топоров лопат тяпок и прочего хозяйства.Приходит мент и говорит : так,ну что дружочек,ты попал.где орудие производства? говорю в гараже.Завожу в гараж,мент увидел струменты и прочие станки циркулярки и говорит : 10 лет лагерей с конфискацией.
Говорю товарищ фашист,это незаконно,я всё необходимое купил в советских магазинах,только немного усовершенствовал и улучшил КПД каждой зилизяки.Мент подумал и говорит : ладно.даю год условно.Сделаешь мою тачку,и чтоб выжимала 150 км/час.не сделаешь, посажу Трьох українців заарештували в Польщі за роботу на нелегальній сигаретній фабриці - Цензор.НЕТ 5345
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тебе так кажется, морпех.
в совке инициатива была наказуема и очень серьезно.
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Это зависело от того, какая инициатива.
Дурная инициатива и сейчас наказывается.
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мини-токарные станки в совке продавались свободно, как и другой инструмент по металлу. Мы с батей, к примеру, в 80-х сами даже коленвал к Волге точили, да и другие запчасти. Для себя и знакомых - никогда проблем не было. Да каждый совковый гараж был мастерской.
Конфискация же экономическим статьям наступала со срока от 15 и выше.
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С дивана упал, головой ударился?

Выше 15 была "исключительная мера наказания - расстрел".
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Та не, я мокатель "сказочников" в их "сказки".
А вот куда "перд" злой диванный морпех - это вопрос.
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На настольном токарном станке коленвал не расточить. Однако такие девайсы действительно можно было купить, если поездить по разным городам в поисках, но стоили они больше 3 тысяч рублей и при зарплате инженера 130 рублей о них можно было только мечтать.
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Какая инициатива?У моего покойного деда была пилорама, точило и море других станков "ручной работы". И трехфазный ток к дому был подведен. Это не в защиту совка сказано, просто реально инфа о 10-ти годах лагерей бредом попахивает.
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Эхма я был за совка в гостях у одного деда, который жил в 2-х комнатной квартире панельного 9-ти этажного дома, а в него в коридоре стояло два станка, один из которых токарно-винторезный (другой уже не помню какой) и два станка на кухне. Коробка скоростей была самодельная клиноременная (наборы шкивов разных диаметров).
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Если ты от мамкиной сиськи оторвался тока к 1991 году, то може и бред
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Он, похоже, к 1991 не то, что от маминой сиськи, а даже от папиной письки не оторвался.
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За станки дома никого не садили. По селам таких умельцев море было. За это не наказывали. Более того, даже 3-х фазный ток для них подводили.
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попрацювали.... Трьох українців заарештували в Польщі за роботу на нелегальній сигаретній фабриці - Цензор.НЕТ 7144
ліпше було в неньці на "мінімалці" сидіти....
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Наша минималка меньше ихней в разы.
Но я понял твою интонацию. Трьох українців заарештували в Польщі за роботу на нелегальній сигаретній фабриці - Цензор.НЕТ 7825
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мене вразило ваше феноменальне взаєморозуміння.
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а того на кого они работали тоже арестовали?
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Кроме того, их шефа полиция задержала в г. Конин в центральной Польше. Источник: https://censor.net.ua/n3054774
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Кроме заголовка, религия прочитать не позволяет?
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прикацапленый алеша - твое место под горой.
вот и стой там.
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Пол-шестого, от все ты испахабишь...прям по-кацапездольски тупо
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я в ССре дохлом имел 47 патентов,мой батя 104. Трьох українців заарештували в Польщі за роботу на нелегальній сигаретній фабриці - Цензор.НЕТ 2727Жуйте сопли,болваны
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а грося ПТУ закончил... и таких слов как патент не знает...
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Блин за того полагался нагрудный знак "Заслуженный изобретатель ссср".
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Очень интересная фраза в статье:
" Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание."

Не прибыл отбывать наказание и все Ок? Жил себе спокойно дальше и занимался любимым делом?)

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Началоь?
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Аяяй - як вони негарно вчинили! Замість того, щоб налагодити вирощування і виробництво на Батьківщині та надійні канали до кінцевих користувачів у Польщі - працювали на збагачення чужої країни. Цікаво, що американський "сухий закон" виглядає блідою і карикатурною подобою теперішньої всесвітньої антитютюнової істерії. Наскільки ж більше отримує всесвітня організована злочинність зі "своїх" тютюнових виробів, чим організована злочинність Америки отримувала від "бутлегерства"!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрех украинцев арестовали в Польше за работу на нелегальной сигаретной фабрике
 
 
 
 
 
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