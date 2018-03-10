 Трех украинцев арестовали в Польше за работу на нелегальной сигаретной фабрике

Об этом сообщило в пятницу "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.
"Убытки Государственной казны через неуплаченные налоги за незаконное изготовление сигарет оценивается в 3 млн 200 тыс. злотых (761 тыс. евро)", - говорится в сообщении.
Кроме того, их шефа полиция задержала в г. Конин в центральной Польше. У него дома найдено еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание.
Издание отмечает, что в помещении фабрики находилась производственная линия, где были установлены камеры мониторинга, а окна были защищены антивандальными жалюзи. Сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько тысяч готовых сигарет и более двух тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.
Фрол, все так если бы не сигареты, они то понимали что это не табачная фабрика.
10.03.2018 09:20
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Скажи честно, тебе не понравился мой коммент.
Не зарывай голову в песок.
Зачем глупости писать?
Говорю товарищ фашист,это незаконно,я всё необходимое купил в советских магазинах,только немного усовершенствовал и улучшил КПД каждой зилизяки.Мент подумал и говорит : ладно.даю год условно.Сделаешь мою тачку,и чтоб выжимала 150 км/час.не сделаешь, посажу
в совке инициатива была наказуема и очень серьезно.
Дурная инициатива и сейчас наказывается.
Конфискация же экономическим статьям наступала со срока от 15 и выше.
Выше 15 была "исключительная мера наказания - расстрел".
А вот куда "перд" злой диванный морпех - это вопрос.
ліпше було в неньці на "мінімалці" сидіти....
Но я понял твою интонацию.
вот и стой там.
и заткнись.
" Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание."
Не прибыл отбывать наказание и все Ок? Жил себе спокойно дальше и занимался любимым делом?)