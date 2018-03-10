 За минувшие сутки один украинский воин погиб, враг трижды нарушил перемирие, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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"На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорных пунктам вблизи Станицы Луганской.

На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

К сожалению, вследствие вражеского огня за прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", - отметили в штабе.

Напомним, 8 марта российские наемники 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ.