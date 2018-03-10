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 За минувшие сутки один украинский воин погиб, враг трижды нарушил перемирие, - штаб

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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"На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорных пунктам вблизи Станицы Луганской.

На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

К сожалению, вследствие вражеского огня за прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", - отметили в штабе.

Напомним, 8 марта российские наемники 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

За минувшие сутки один украинский воин погиб, враг трижды нарушил перемирие, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054773
 
 
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Царство небесне, полеглому.. Кацапні та їхнім прихвостням - повернення всього сторицею..
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КТО с КЕМ заключил перемирие? Если никому неподконтрольное ордло его нарушает, то по умолчанию считать, что тот, кто выстрелил в перемирие не входит и его уничтожают. Останутся только те, кто соблюдает.
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По новинах передавали про двох загиблих.

Вічна пам'ять всім полеглим за Україну.
Царство Небесне...
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Земля пухом захиснику За минувшие сутки один украинский воин погиб, враг трижды нарушил перемирие, - штаб - Цензор.НЕТ 4941
Здається -пшик. всього три обстріли .але є загиблі ...
.Погано .що українці починають звикати до таких новин ...
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ЗЕМЛЯ ПУХОМ СЛАВА ГЕРОЮ И ПОКЛОН РОДИТЕЛЯМ
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Так, все вернется оккупантам за то, что они сделали на украинской земле. Сил родным и близким погибших защитников Украины. Помощи и поддержки неравнодушных к чужому горю.
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какое перемирье зачем ето слово употреблять За минулу добу один український воїн загинув, ворог тричі порушив перемир'я, - штаб - Цензор.НЕТ 2494
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки один украинский воин погиб, враг трижды нарушил перемирие, - штаб
 
 
 
 
 
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