 За минувшие сутки один украинский воин погиб, враг трижды нарушил перемирие, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорных пунктам вблизи Станицы Луганской.
На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное.
К сожалению, вследствие вражеского огня за прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", - отметили в штабе.
Напомним, 8 марта российские наемники 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
Вічна пам'ять всім полеглим за Україну.
Царство Небесне...
Здається -пшик. всього три обстріли .але є загиблі ...
.Погано .що українці починають звикати до таких новин ...