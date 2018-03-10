 Организация "Русский мир" пытается идеологически обрабатывать польских школьников, - Gazeta Polska

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
"После последней смены власти в Польше Москва утратила возможность оказывать непосредственное влияние на Варшаву. Пришло время т. н. мягкой силы, то есть воздействия на поляков посредством культуры, истории и образования. В польском городе Слупске, которым с 2014 года руководит представитель партии "Гражданская платформа" Роберт Бедронь, активно действует Центр русского языка и культуры, который финансирует организация "Русский мир". В центр регулярно приглашают учеников школ и дошкольников", - пишет газета.
В статье приводятся примеры занятий, которые организовывает слупский Центр русского языка и культуры. "На первый взгляд, в изучении русского языка, в уроках по культуре и географии России или в рисовании матрешек нет ничего плохого. Проблема заключается в том, что внушением симпатии к России занимаются агенты государства, оккупирующего территории других стран (Грузии, Украины, Молдовы) и угрожающего Польше военными действиями. В некоторых ситуациях мероприятия, проводимые Центром русского языка и культуры, напоминают просоветские лекции времен Польской Народной Республики", - пишет издание.
Газета отмечает, что, согласно источникам НАТО, фонд "Русский мир" - это пропагандистское агентство, внушающее европейской молодежи позицию Кремля. "Мэр Бедронь должен учитывать, что фонд, который финансирует занятия слупских школьников русской культурой, возглавляет Вячеслав Никонов – внук Вячеслава Молотова, бывший заведующий сектором идеологического отдела ЦК КПСС, а позже заместитель главы КГБ", - подчеркивает издание Gazeta Polska.
хоча і в Україні ще залишилось купа генетично виведених
людейрабів мріючих про повернення хазяїна..
знають більше за організацію кацапський мир і діточкам в уха вложть...
Родители современных школьников это дети 80-х годов в основном.
це до того, шо хто захоче - той дізнаеться,
ну а хто ні - той і ні.
чисто от себя, проехал ето все.
оставте ее в покое и не считайте ее дурнее себя,
перестаньте следить и направлять.
(не, если упаси господь там наркота или любая другая срань, шо требует немедленного вмешательства родителей то да)
а нет беды? - то "татко - не втручайтеся" - це не образа, це треба видийти.
дети должны быть и есть умнее родителей - с родителями иногда проблема.
речь вообще-то про поляков была. Те поляки, которые выросли в 80-90-е годы, ничего уже о русском мире не знают, особенно те, которые живут у западной границы. они не видят/видели в раше угрозу.
как и в любом правиле в этом тоже есть исключения.
а кацапня шо помнит?
не так давно их родню нквадешники
между двумя затяжками махры стреляли в затылок - забыли...
и жаловались бабам своим, шо "работа у них тяжелая" - уставали бедняги..
хай им буде...
никого и николи крим своеи совести не слухай....
🤣
И какую идеологию несет сегодняшняя россия?
ОРУЖИИ ВОЗМЕЗДИЯ, маразм крепчает
Дегенератизация является основным условием обеспечения возможностей для существования московитов возглавляемых кремлядью. Если не будет дегенератов, то не останется тех, кто согласится, что смерды улуса москвы, предавшей Русь и служившей после этого орде в самом деле могут называть себя... русскими и лезть строить "русский мир" так как его москва понимает. Не останется также таких, которые будут считать, что под нацистским лозунгом москва третий рейх, четвертому не бывать (другой идеи и москалей нет) могут действовать... антифашисты. Кто ж без этого поверит, что Россия, которая своей идеи не имеет и не имела никогда, служила как ни орде, так немецким царям и коммунистам-интернационалистам, что это вот полное недоразумение... великая держава. Нет, москве без дегенератов - никуда. А так как условий для их умножения становится все меньше, то москва спешит распространить эту гадость дегенерацию, на как можно большее число людей. В зоне риска все те, кто завет этих подонков русскими. Ведь к Руси это племя определяющее и самих себя по обычаям ордынских ханов, исходя из того, кто мамашу обрюхатил, а вовсе не через идею, объединяющую поколения народа - никакого отношения не имеет. Их улус орды москва ни дня в своей стыдной истории не жил народовластной идеей Руси, князей не нанимал и не гнал из власти, как и все москве подчиненное и москвой перерожденной в мерзость остальное.
1. Российское посольство
2. Росссотрудничество
3. РПЦ
4. Разнообразные русские землячества, казачки, общества русского языка и т.д.
В Украине, воюющей с Россией, все функционирует
http://www.memo.ru/history/POLAcy/00485ART.htm
Кроме того, 22 тысячи пленных польских офицеров - цвет польской нации - были убиты большевистскими преступниками в Катыни и других советских концлагерях.
Во время Волынской трагедии - украино-польского этнического конфликта погибло от 19 до 66 тысяч поляков. (По данным украинских исследователей установлено 8724 жертв с украинской стороны и 5589 - с польской).
http://www.unian.net/society/812213-izvinitsya-nelzya-izvinit-70-let-volyinskoy-tragedii.html
Российская пропаганда сегодня спекулирует на Волынской трагедии, гиперболизируя в ней роль украинцев и пытаясь вбить клин между Украиной и Польшей, а о польской операции НКВД предпочитают не вспоминать.
Жертвами сталинского режима кроме поляков стали миллионы украинцев, русских, казахов и представителей многих других народов СССР.
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"A czego ciebie nie zjadły?". Эта история не выдуманная.