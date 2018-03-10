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 Организация "Русский мир" пытается идеологически обрабатывать польских школьников, - Gazeta Polska

Gazeta Polska пишет о деятельности в Польше организации "Русский мир", которая финансирует Центр русского языка и культуры в Слупске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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"После последней смены власти в Польше Москва утратила возможность оказывать непосредственное влияние на Варшаву. Пришло время т. н. мягкой силы, то есть воздействия на поляков посредством культуры, истории и образования. В польском городе Слупске, которым с 2014 года руководит представитель партии "Гражданская платформа" Роберт Бедронь, активно действует Центр русского языка и культуры, который финансирует организация "Русский мир". В центр регулярно приглашают учеников школ и дошкольников", - пишет газета.

В статье приводятся примеры занятий, которые организовывает слупский Центр русского языка и культуры. "На первый взгляд, в изучении русского языка, в уроках по культуре и географии России или в рисовании матрешек нет ничего плохого. Проблема заключается в том, что внушением симпатии к России занимаются агенты государства, оккупирующего территории других стран (Грузии, Украины, Молдовы) и угрожающего Польше военными действиями. В некоторых ситуациях мероприятия, проводимые Центром русского языка и культуры, напоминают просоветские лекции времен Польской Народной Республики", - пишет издание.

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Газета отмечает, что, согласно источникам НАТО, фонд "Русский мир" - это пропагандистское агентство, внушающее европейской молодежи позицию Кремля. "Мэр Бедронь должен учитывать, что фонд, который финансирует занятия слупских школьников русской культурой, возглавляет Вячеслав Никонов – внук Вячеслава Молотова, бывший заведующий сектором идеологического отдела ЦК КПСС, а позже заместитель главы КГБ", - подчеркивает издание Gazeta Polska.

Источник: https://censor.net.ua/n3054770
 
 
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Боюсь даже представить рожу той, которая заняла второе место. О третьем -- даже не буду думать.
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А ви ще більше законів про "бандерізацію" поприймайте, може, допоможе боротися з "руцкім міром"
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и ракета "Сызрань" с неуправляемой траекторией, которая любой процветающий западный город превратит в город Сызрань
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люди в Киеве попробовали, теперь идёт следствие
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Отличная картинка "руцкава мира"!...Мы идем к вам,какцаперды!
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Школьникофф??? Да она уже местную власть имущих обработала.
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Немогу понять одного - пшеки с братаном убиенного Качинского постоянно наезжают то на Бандеру то на Хмеля то на отрицаловку участи поляков в Холокосте - за усьо это конкретные сроки. Но почему их заклинило на участи Дональда Туска в убийстве верхушки пшеков элиты вместе с лилиПутькой. Почему молчат и не прут на это. Неужели причина в том что Дони сын Мойсея ?
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дуже просто. Чекають, коли Туск відпрацює на посаді в ЄЕС-і, а потім почнуть тягати. Це якраз правильно,коли ще представник Польща займе посаду такого рівня?
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що тут скажеш.. 27 років і вже і поляки, і угорці забули що таке "руський мір"..
хоча і в Україні ще залишилось купа генетично виведених людей рабів мріючих про повернення хазяїна..
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Надо ударить всем миром по матрешкам и Маше с медведем. Большие обороты делают руцкие на этих сувенирах и плюс пропаганда руцкого мира
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Фигня это. Вот в 39-м Абвер накануне войны завалил Польшу цветными порнографическими журналами- что бы отвлечь молодежь от сопротивления...
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Дал каждому в руки по кожаному пиштолету? Продуманный ваш абвер..
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дохлый ссср успешно напал на Польшу ранним утром 17 сентября 1939 года согласно братскому Договору Молотов-Риббентроп.Остальное вторично.Маршала Маннергейма в Польше не нашлось.Зажатая в тиски Германией и СССром дохляком Польша сдалась.в плен и лагеря ГУЛАГа попало 500 000 поляков.
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А сколько польских офицеров и полицейских советы расстреляли в Харьковском лесопарке, Владимире-Волынском (о Куропатах даже не говорю)...
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дуже сподіваюся, шо у "польскіх школярів" е батько і мати які
знають більше за організацію кацапський мир і діточкам в уха вложть...
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на удивление батько й мати знают не намного больше про кацапский мир.
Родители современных школьников это дети 80-х годов в основном.
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я "допитав" и мамку и батька до шо де и як було.
це до того, шо хто захоче - той дізнаеться,
ну а хто ні - той і ні.
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у меня дочь учится в Польше, во Вроцлаве. я от нее знаю, что они нихрена не помнят и не знают в большинстве.
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хотите совет?
чисто от себя, проехал ето все.
оставте ее в покое и не считайте ее дурнее себя,
перестаньте следить и направлять.
(не, если упаси господь там наркота или любая другая срань, шо требует немедленного вмешательства родителей то да)
а нет беды? - то "татко - не втручайтеся" - це не образа, це треба видийти.
дети должны быть и есть умнее родителей - с родителями иногда проблема.
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спасибо, я не считаю свою дочь дурне себя.
речь вообще-то про поляков была. Те поляки, которые выросли в 80-90-е годы, ничего уже о русском мире не знают, особенно те, которые живут у западной границы. они не видят/видели в раше угрозу.
как и в любом правиле в этом тоже есть исключения.
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поляки "память забыли" - возможно.
а кацапня шо помнит?
не так давно их родню нквадешники
между двумя затяжками махры стреляли в затылок - забыли...
и жаловались бабам своим, шо "работа у них тяжелая" - уставали бедняги..
хай им буде...
никого и николи крим своеи совести не слухай....
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Пленных польских офицеров(около 20 000) расстреливали не только в Катыни,а в Раубичах под Минском,в Старобельске Луганской области и близ Харькова в лесных массивах
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О том что творили с поляками в 1939 году советские шакалы НКВД есть фильм "Польская Сибириада"
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Гоните чуму с ругательным погонялом "рюзьге мир" куда подальше, пока жизнями не начали платить за такую халатность с заигрыванием с этими нелюдями
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Ужас для Европы впереди, хоть евромещане этого и не понимают... Поймут (но поздно)
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Боярой, игрой на балалалайках и ощупыванийо матрьошек??
🤣
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А вы,пшеки,побольше про бандеровцев кукарекайте. Идиоты.
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А вы говорите: Польша в НАТО. НАТО с зелёными человечками воевать не будет, полякам объяснят шо там вот ваши детки когото за спинами прячут и это ваш внутренний конфликт, разбирайтесь сами.
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Да прекратиТе, когда Америка спонсирует всякие молодежные фонды, разве она не пытается донести свою идиологию в другие страны?
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А какую идеологию несет Америка?
И какую идеологию несет сегодняшняя россия?
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чим відрізняється офіційна американська ідеологія від російської ?
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рома тебе то идеология цыгана луки в самый раз?
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Смотрел астанКИНО, там уже в открытую как в старину при адике рассказывают легенды о
ОРУЖИИ ВОЗМЕЗДИЯ, маразм крепчает
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Самое интересное, что продвижение Россией своей культуры сопровождается обязательными комментариями ее сторонников о том, что русская (почему то не "российская") культура чуть ли не самая передовая в мире и многие страны должны быть благодарны России за просвещение. В общем - Россия многим "темным" народам ", в т.ч. украинцам, "открыла глаза". И это не смотря на то, что еще 100-150 лет назад в России было 90% неграмотных, а первый университет в Москве основан в 1755 году. На то время в Украине подобные учебные заведения существовали уже около 200 лет, в Европе - 500. Остается только удивляться как все это у них получается.
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Дело не в истории и памяти. Всё намного проще. Всё они помнят и знают и понимают. Им просто похуй! Параша из последних сил сейчас покупает чиновников из правительств соседей Украины. Обратите внимание кто продаётся а кто нет. Такие и проблемы и вопросы между государствами. В Молдове купили, в Польше купили, мадьяров купили, в Чехии не совсем удалось но там кухонный президент - красножопый дебил отличился за бабло. В этих странах сегодня правительства продажных тупых пидоров. Все они лижут Хуйлу за выгоду. Даже Франция с Германией частично целуют в очко. Почему? Просто всё - купили, пообещали ,бизнес..бабки... ВЫГОДА. И возьмите Канаду Австралию и США . Вот вам и разница. И не в истории дело. Просто нужно начинать отношения углублять с нормальными странами , начинать конкретно садить воров у себя и сопротивляться кацапам как нужно, отвечать на обстрелы - чудовищными залпами а не срать в штаны и тогда самые сильные страны нас поддержат и не допустят никакой войны. А продажные - во второй очереди..Нехуй на них ставить и обращать внимания пока они занимаются хуйнёй. Вот и всё. Заниматься нужно своими проблемами и вопросами как заебенить эту блядскую власть и привести руководить нормальных адекватных людей с принципами. А не с поляками бодаться как два долбоёба .." кто правильнее"
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Ты так хорошо начал, и так в конце паскудно обосрался.
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обрабатывать польских школьников? Нет, у этого процесса есть иное, соответствующее действительности название. На самом деле московиты занимаются ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ, причем поголовно всех и в данном случае - польской молодежи.
Дегенератизация является основным условием обеспечения возможностей для существования московитов возглавляемых кремлядью. Если не будет дегенератов, то не останется тех, кто согласится, что смерды улуса москвы, предавшей Русь и служившей после этого орде в самом деле могут называть себя... русскими и лезть строить "русский мир" так как его москва понимает. Не останется также таких, которые будут считать, что под нацистским лозунгом москва третий рейх, четвертому не бывать (другой идеи и москалей нет) могут действовать... антифашисты. Кто ж без этого поверит, что Россия, которая своей идеи не имеет и не имела никогда, служила как ни орде, так немецким царям и коммунистам-интернационалистам, что это вот полное недоразумение... великая держава. Нет, москве без дегенератов - никуда. А так как условий для их умножения становится все меньше, то москва спешит распространить эту гадость дегенерацию, на как можно большее число людей. В зоне риска все те, кто завет этих подонков русскими. Ведь к Руси это племя определяющее и самих себя по обычаям ордынских ханов, исходя из того, кто мамашу обрюхатил, а вовсе не через идею, объединяющую поколения народа - никакого отношения не имеет. Их улус орды москва ни дня в своей стыдной истории не жил народовластной идеей Руси, князей не нанимал и не гнал из власти, как и все москве подчиненное и москвой перерожденной в мерзость остальное.
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Уровни проникновения ФСБ:
1. Российское посольство
2. Росссотрудничество
3. РПЦ
4. Разнообразные русские землячества, казачки, общества русского языка и т.д.

В Украине, воюющей с Россией, все функционирует
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Все что нужно знать полякам о своей истории это то, как Катька-2 сделала из польского королевского трона себе унитаз и регулярна ходила срать на него. Организация "Русский мир" пытается идеологически обрабатывать польских школьников, - Gazeta Polska - Цензор.НЕТ 3824
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А поучаствовать в реконструкции катынского расстрела польским школьникам не предложили поучаствовать? Им там много польских участников надо!
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В ходе польской операции НКВД в 1937-1938 годах было убито 110 тысяч (СТО ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ!!!) граждан СССР польской национальности.
http://www.memo.ru/history/POLAcy/00485ART.htm

Кроме того, 22 тысячи пленных польских офицеров - цвет польской нации - были убиты большевистскими преступниками в Катыни и других советских концлагерях.

Во время Волынской трагедии - украино-польского этнического конфликта погибло от 19 до 66 тысяч поляков. (По данным украинских исследователей установлено 8724 жертв с украинской стороны и 5589 - с польской).
http://www.unian.net/society/812213-izvinitsya-nelzya-izvinit-70-let-volyinskoy-tragedii.html

Российская пропаганда сегодня спекулирует на Волынской трагедии, гиперболизируя в ней роль украинцев и пытаясь вбить клин между Украиной и Польшей, а о польской операции НКВД предпочитают не вспоминать.
Жертвами сталинского режима кроме поляков стали миллионы украинцев, русских, казахов и представителей многих других народов СССР.
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В 1945 году был разговор одного украинца с поляком на территории концлагеря о голодоморе в Украине так поляк в ответ:
"A czego ciebie nie zjadły?". Эта история не выдуманная.
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в польской резидентуре явно наметился прорыв. Вот и михо туда подтянулся за новыми инструкциями
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОрганизация "Русский мир" пытается идеологически обрабатывать польских школьников, - Gazeta Polska
 
 
 
 
 
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