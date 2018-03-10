 Организация "Русский мир" пытается идеологически обрабатывать польских школьников, - Gazeta Polska

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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"После последней смены власти в Польше Москва утратила возможность оказывать непосредственное влияние на Варшаву. Пришло время т. н. мягкой силы, то есть воздействия на поляков посредством культуры, истории и образования. В польском городе Слупске, которым с 2014 года руководит представитель партии "Гражданская платформа" Роберт Бедронь, активно действует Центр русского языка и культуры, который финансирует организация "Русский мир". В центр регулярно приглашают учеников школ и дошкольников", - пишет газета.

В статье приводятся примеры занятий, которые организовывает слупский Центр русского языка и культуры. "На первый взгляд, в изучении русского языка, в уроках по культуре и географии России или в рисовании матрешек нет ничего плохого. Проблема заключается в том, что внушением симпатии к России занимаются агенты государства, оккупирующего территории других стран (Грузии, Украины, Молдовы) и угрожающего Польше военными действиями. В некоторых ситуациях мероприятия, проводимые Центром русского языка и культуры, напоминают просоветские лекции времен Польской Народной Республики", - пишет издание.

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Газета отмечает, что, согласно источникам НАТО, фонд "Русский мир" - это пропагандистское агентство, внушающее европейской молодежи позицию Кремля. "Мэр Бедронь должен учитывать, что фонд, который финансирует занятия слупских школьников русской культурой, возглавляет Вячеслав Никонов – внук Вячеслава Молотова, бывший заведующий сектором идеологического отдела ЦК КПСС, а позже заместитель главы КГБ", - подчеркивает издание Gazeta Polska.