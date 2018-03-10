 Совет ЕС 19 марта обсудит оккупацию Крыма и выборы президента в России

Об этом сообщили в руководящей институции ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министры иностранных дел обменяются мнениями относительно Украины. Высокий представитель ЕС (Федерика Могерини. - Ред.) проинформирует министров о своем визите в Киев 11-12 марта. Совет ЕС обсудит последние события в Украине, особенно процесс реформ", - заявили в Совете ЕС.
Сообщается, что в фокусе внимания глав внешнеполитических ведомств также будет ситуация на востоке Украины, 4-ая годовщина аннексии Крыма и президентские выборы в России.
Напомним, 11-12 марта с визитом в Киеве будет находиться высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
чекають відмашки. бо фігня з Рубаном
тут не проканає. від Европи.
ведь там будет вопрос и р борьбе с коррупцией в Украине.
Вопрос. А куда это они еще выезжать собираются ?
В чем бы ни состояла эта сделка между Россией и США, Украине следует рассчитывать прежде всего на себя. И думать, что какие-то трампы или какие-то байдены решат украинский вопрос и дадут Украине возможность избавиться от бессмысленной и жуткой войны, - это предельная наивность.
Думаю, у украинцев и без Трампа хватит собственных сил. Трамп ведь такая же проститутка, как и любой политик. Говорю это слово без малейшего негативного смысла. Он будет действовать так, как выгодно будет его стране и ему самому для его имиджа. Если ему понадобиться принести в жертву Украину России - он это сделает.
А никаких друзей у вас, украинцы, кроме самих себя, нет. Вам не на кого рассчитывать, только на себя.
від себе добавлю словами дідів прадідів
Страшні московські воші, а ще страшнійші українські гниди...з Бе Пе Пе і їх посіпак
хуйло на царстве - холопня счастлива.
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