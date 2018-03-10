 Совет ЕС 19 марта обсудит оккупацию Крыма и выборы президента в России

Об этом сообщили в руководящей институции ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Министры иностранных дел обменяются мнениями относительно Украины. Высокий представитель ЕС (Федерика Могерини. - Ред.) проинформирует министров о своем визите в Киев 11-12 марта. Совет ЕС обсудит последние события в Украине, особенно процесс реформ", - заявили в Совете ЕС.



Сообщается, что в фокусе внимания глав внешнеполитических ведомств также будет ситуация на востоке Украины, 4-ая годовщина аннексии Крыма и президентские выборы в России.

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Напомним, 11-12 марта с визитом в Киеве будет находиться высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.