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 Совет ЕС 19 марта обсудит оккупацию Крыма и выборы президента в России

Совет Евросоюза по иностранным делам на очередном заседании 19 марта обсудит ситуацию в Украине в контексте 4-й годовщины российской оккупации Крыма и проведения в РФ президентских выборов.

Об этом сообщили в руководящей институции ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Министры иностранных дел обменяются мнениями относительно Украины. Высокий представитель ЕС (Федерика Могерини. - Ред.) проинформирует министров о своем визите в Киев 11-12 марта. Совет ЕС обсудит последние события в Украине, особенно процесс реформ", - заявили в Совете ЕС.

Сообщается, что в фокусе внимания глав внешнеполитических ведомств также будет ситуация на востоке Украины, 4-ая годовщина аннексии Крыма и президентские выборы в России.

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Напомним, 11-12 марта с визитом в Киеве будет находиться высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Источник: https://censor.net.ua/n3054769
 
 
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А як у нас з дільницями для виборів хуйла.
чекають відмашки. бо фігня з Рубаном
тут не проканає. від Европи.
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Фсьо, як паложено！ Дільниці в консульствах і в посольстві готуються до виборів Х..йла. Пeтро нe підвeдe торгівeльних партнeрів！
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Ждем заявление из Будки, что это грубое вмешательство в дела Украины?

ведь там будет вопрос и р борьбе с коррупцией в Украине.
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Согласно информации, первый участок (выборов хуйла) находится в Киеве с выездом в Чернигов и Черкассы, второй - во Львове с выездом в Ивано-Франковск, третий - в Одессе с выездными пунктами в Николаеве и Херсоне, четвертый - в Симферополе с выездными пунктами в Евпатории, Керчи и Ялте, пятый - в Севастополе, шестой - в Феодосии, седьмой и восьмой - в поселках Кача и Гвардейское соответственно, девятый - в Харькове с выездом в Донецк, Луганск, Запорожье и Днепропетровск..

Вопрос. А куда это они еще выезжать собираются Совет ЕС 19 марта обсудит оккупацию Крыма и выборы президента в России - Цензор.НЕТ 2013?
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Могерини так восхищён Пэтрыковымы рехформамы шо и выборами в Кацапии может восхитится...
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Александр Невзоров
В чем бы ни состояла эта сделка между Россией и США, Украине следует рассчитывать прежде всего на себя. И думать, что какие-то трампы или какие-то байдены решат украинский вопрос и дадут Украине возможность избавиться от бессмысленной и жуткой войны, - это предельная наивность.
Думаю, у украинцев и без Трампа хватит собственных сил. Трамп ведь такая же проститутка, как и любой политик. Говорю это слово без малейшего негативного смысла. Он будет действовать так, как выгодно будет его стране и ему самому для его имиджа. Если ему понадобиться принести в жертву Украину России - он это сделает.
А никаких друзей у вас, украинцы, кроме самих себя, нет. Вам не на кого рассчитывать, только на себя.

від себе добавлю словами дідів прадідів

Страшні московські воші, а ще страшнійші українські гниди...з Бе Пе Пе і їх посіпак

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обсуждать нечего - крысюки падлы.
хуйло на царстве - холопня счастлива.

все обсуждение..
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А смысл собираться 19, когда выборы пройдут 18? Поздравление хуйлу с "победой" сочинить?
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насколько знаю, кацапы там взносы не платят, отчего европеи уже начали слегка вертеть попцом, делая им знаки внимания...так что на многое от этой шараги надо не рассчитывать - в выборе между кормовой базой и Украиной они выберут первое.
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по правді президент обраний на окупованих територіях не може бути лігитимним
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет ЕС 19 марта обсудит оккупацию Крыма и выборы президента в России
 
 
 
 
 
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