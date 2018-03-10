 Отравление Скрипаля: в Солсбери направили отряд химической защиты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сержант Ник Бейли попал в госпиталь с серьезным заболеванием вскоре после того, как побывал в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отец и дочь в минувшее воскресенье были найдены без сознания на скамейке в городском сквере, вблизи ресторана, в котором они побывали чуть ранее.
Британские следователи пытаются выяснить: подвергся ли полицейский заражению на месте, где были найдены двое граждан России, или он отравился, находясь в доме Скрипаля. Источники, близкие к расследованию, склоняются к версии, что сотрудник полиции был заражен во время посещения дома.
Газета The Guardian пишет, что военнослужащие морской пехоты и спецподразделения химической защиты были приглашены для сохранения найденных образцов отравляющих веществ и для эвакуации автомобилей из района, предположительно, подвергшегося заражению. Военные призвали население оцепленного района сохранять спокойствие.
Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта. Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.
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Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на Скрипаля.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.
Усилия России по дестабилизации Европы являются одной из крупнейших угроз для европейских союзников США, так же как и насильственный экстремизм.
Об этом заявил во время слушаний в Сенате США командующий Вооруженными силами США в Европе генерал армии Кертис Скапаротти, передает собственный корреспондент Укринформа.
"Соединенные Штаты и НАТО работают вместе, чтобы противостоять крупнейшим угрозам европейской безопасности - насильственному экстремизму и усилиям России по дестабилизации", - цитирует Пентагон слова генерала.
Скапаротти выступил с этим заявлением во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил США в верхней палате американского Конгресса.
"Соединенные Штаты вместе с НАТО достигли значительного прогресса, но мы должны сделать еще много работы в рамках нашей Стратегии национальной обороны, разворачивая более боеспособные, гибкие и устойчивые объединенные силы в долгосрочном стратегическом противостоянии с Россией, а также для борьбы с насильственными экстремистскими организациями", - подчеркнул американский командующий.
Россия, по его словам, ввела кампанию дестабилизации, которая меняет международный порядок, разрушает НАТО и подрывает лидерство США во всем мире. "С этой целью Россия развивает асимметричные возможности соответственно своей концепции ведения войны, которая предполагает использование полного спектра военных и невоенных мощностей", - заявил генерал.
Он подчеркнул, что российская сторона провела существенную модернизацию своих сил по каждому направлению, чего не наблюдалось со времен холодной войны. Соединенные Штаты отреагировали на угрозу, развернув ротационные силы в Европе, в том числе, бронетанковую бригаду и бригаду боевой авиации. Кроме того, были реализованы другие мероприятия, включительно с усилением присутствия ВМС США в Черном море противолодочные операции и мероприятия стратегического сдерживания.
С этой целью также впервые были развернуты современные истребители пятого поколения в Европе.
Одного литра этой отравы, распыленной над Москвой или Пекином при идеальных условиях, хватит, чтобы похоронить все население городов миллионников.
проблема в том что они не знают что с этим делать.
так что если и правда у них есть "план соответствующей реакции", то хочется наконец увидеть его в действии
А в "раньшее время" знали прекрасно.
Пачками "дипломатов" к родным березкам высылали, вместе с чадами и домочадцами.
Собственно, уже обещано.
Английская сборная представила новую форму своих игроков для поездки в Россию на Чемпионат Мира 2018. ФОТОФАКТ
Ну, как-то так. Это вам не сопли толерантные размазывать и цветочки нюхать. За последнее время в Англии спокойно и совершенно безнаказанно ликивидировали туеву хучу известных людей, что ясно демонстрирует полную беспомощность этого самого МВД. Может, пора очнуться и позвать профессионалов, а не рукопожатных персонажей в соответсвии с новыми модными тенденциями в Евроколхозе?
кстати, из неё делают особо секретные документы
достаточно поместить отраву в тонкостенный пластиковый герметичный контейнер, обернуть
"бумагой" - с виду пакет из МакДональдса, и прикрепить маленький капсюль - да хоть из спичечной серы - и простейшая газовая граната готова
было бы эффектно - объявить об этом накануне выборов путлера
Возможно бинарной формулой, того же Novichok
Про сами ОВ тут