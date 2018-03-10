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Все про:Великобритания (1666) отравление (878) Россия (68329) Скрипаль (8)

 Отравление Скрипаля: в Солсбери направили отряд химической защиты

В английском городе Солсбери около 180 военнослужащих приступили к дезактивации объектов, зараженных нервно-паралитическим веществом. Специальная миссия военных специалистов по работе с химическими веществами связана с заражением полицейского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Сержант Ник Бейли попал в госпиталь с серьезным заболеванием вскоре после того, как побывал в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отец и дочь в минувшее воскресенье были найдены без сознания на скамейке в городском сквере, вблизи ресторана, в котором они побывали чуть ранее.

Британские следователи пытаются выяснить: подвергся ли полицейский заражению на месте, где были найдены двое граждан России, или он отравился, находясь в доме Скрипаля. Источники, близкие к расследованию, склоняются к версии, что сотрудник полиции был заражен во время посещения дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате отравления в Великобритании российского перебежчика Скрипаля пострадал 21 человек, - "Sky News"

Газета The Guardian пишет, что военнослужащие морской пехоты и спецподразделения химической защиты были приглашены для сохранения найденных образцов отравляющих веществ и для эвакуации автомобилей из района, предположительно, подвергшегося заражению. Военные призвали население оцепленного района сохранять спокойствие.

Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта. Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

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Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на Скрипаля.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3054768
 
 
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В Пентагоне считают Россию одной из главных угроз для Европы

Усилия России по дестабилизации Европы являются одной из крупнейших угроз для европейских союзников США, так же как и насильственный экстремизм.
Об этом заявил во время слушаний в Сенате США командующий Вооруженными силами США в Европе генерал армии Кертис Скапаротти, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты и НАТО работают вместе, чтобы противостоять крупнейшим угрозам европейской безопасности - насильственному экстремизму и усилиям России по дестабилизации", - цитирует Пентагон слова генерала.

Скапаротти выступил с этим заявлением во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил США в верхней палате американского Конгресса.

"Соединенные Штаты вместе с НАТО достигли значительного прогресса, но мы должны сделать еще много работы в рамках нашей Стратегии национальной обороны, разворачивая более боеспособные, гибкие и устойчивые объединенные силы в долгосрочном стратегическом противостоянии с Россией, а также для борьбы с насильственными экстремистскими организациями", - подчеркнул американский командующий.

Россия, по его словам, ввела кампанию дестабилизации, которая меняет международный порядок, разрушает НАТО и подрывает лидерство США во всем мире. "С этой целью Россия развивает асимметричные возможности соответственно своей концепции ведения войны, которая предполагает использование полного спектра военных и невоенных мощностей", - заявил генерал.

Он подчеркнул, что российская сторона провела существенную модернизацию своих сил по каждому направлению, чего не наблюдалось со времен холодной войны. Соединенные Штаты отреагировали на угрозу, развернув ротационные силы в Европе, в том числе, бронетанковую бригаду и бригаду боевой авиации. Кроме того, были реализованы другие мероприятия, включительно с усилением присутствия ВМС США в Черном море противолодочные операции и мероприятия стратегического сдерживания.

С этой целью также впервые были развернуты современные истребители пятого поколения в Европе.
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Кацапы реальные дебилы, яда использовали на 1000 человек
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Учитывая, что это секретная спец операция ФеСеБе по ликвидации перебежчика, а ядовитый след тянется прямо из кремля, разве не дебилы?
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Я не розумію в чорму дебілізм? Як запланували, так зробили. Всі зрозуміли, що з )(уйлом жартувати неможна. Тепер поліція скаже, що той Скрипаль сам отруївся і то є нещасний випадок. Через 2 місяці про все забудуть. Але ті, хто хоче зрадити )(уйла все зрозуміли. В чому дебілізм?.
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Скажут, что это сделало хуйло и навалят санкций полезных.
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І що від них. Україна стане вільна? Санкції знімуть, коли вони дійсно будуть заважати )(уйлу.
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Лучшей агитации за Русский мир чем отряд химзащиты в Солсбери не найти. Пусть Раша тудей и дальше распинается на миллиарды долларов о прелестях "управляемой демократии" и процветания России
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А що хімзахист? Це Скрипаль сам отруївся. Нещасний випадок . Подивишся через 2 місяці.
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Чего то русско - грузинскую войну 2008 года вспомнил : добрые европейцы пришли к выводу что Грузия первая напала и к России претензий нет .
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сидитетихопутиннападьот порошенконетОльтернативы ?
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Він напав чотири років тому. Де ти був весь той час?
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Одного литра этой отравы, распыленной над Москвой или Пекином при идеальных условиях, хватит, чтобы похоронить все население городов миллионников.
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Надеюсь, теперь у британцев будет меньше вопросов, что такое гибридная война и почему руссовоентуристо мы называем террористами...
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проблема не в том что они не знают что такое гибридная война, - они знают прекрасно.
проблема в том что они не знают что с этим делать.
так что если и правда у них есть "план соответствующей реакции", то хочется наконец увидеть его в действии
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Да шо Вы гАвАрите.
А в "раньшее время" знали прекрасно.
Пачками "дипломатов" к родным березкам высылали, вместе с чадами и домочадцами.

Собственно, уже обещано.
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Теперь каждого второго россиянина, прилетевшего в GB теперь будут разворачивать в аэропорту с формулировочкой: - Извините, но ваше присутствие в нашей стране нежелательно...
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Британцы знают, что делать с русской гибридной войной. Но жалко терять миллиарды русских денег в английских банках и недвижимости
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Не полумесяц а пятиконечная звезда , с загнутыми краями в стиле " а ля свастика " хорошо смотрелась бы на флаге пидораssии .
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тільки жаль, що сита та розжирівша Європа не усвідомлює рівень загрози від рф для неї самої...не розуміє що раша сьогодні- розплідник світового тероризму...і продовжує закривати очі на купу фактів, що підтверджують очевидність цієї загрози...
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от так просто, безкоштовно взяли, та і закрили очі. Там безкоштовно на червоне світло дорогу не перейдеш. А ти кажеш не усвідомлює. Дебіли думаєш? Все оплачено.
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Британские команды могут не прибыть на ЧМ по футболу к крысам кремля.
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К союалению речь идет не командах, а о политиках.
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Ловлю себе на думці - а кацапи ж не припинять. Не тому, що це їм щось корисне дає - ні. Не припинять тому, що саме в цьому - демонстрації всьому світу, як жити не можна - і полягає сенс їхнього існування. Це вірус. Вселяючись у живий організм, він цей організм знищує, гинучи, щоправда і сам. Не буває ніколи мирного співіснування вірусу і організму. Тому, якщо організм хоче жити, він повинен ввімкнути імунітет, який знищить вірус. Прогресивне людство, треба розуміти, як цілісний організм вірус вже ідентифікувало. Тепер починається друга стадія - вмикання імунітету. А там буде стадія третя - знищення. Правда, деколи перемагає вірус. Якщо імунітет відсутній або слабкий. Добре, що людство має чудову вакцину - США. Тому вірус буде переможений.
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Отравление Скрипаля: в Солсбери направили отряд химической защиты - Цензор.НЕТ 6611 Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 5 ч.5 часов назад

Английская сборная представила новую форму своих игроков для поездки в Россию на Чемпионат Мира 2018. ФОТОФАКТ
Отравление Скрипаля: в Солсбери направили отряд химической защиты - Цензор.НЕТ 9395
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У них там будут встроенные кондишны
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И даже так у сборной России нет шансов.
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нових санкцій тепер вже від Британії рашки не уникнути, не буди лихо доки воно тихе
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Зараз в Британії поліція скаже, що Скрипаль сам себе отруїв. і то був нещасний випадок.
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А как они руцкие эту гадость провезли в Англию? На яхте Дерипаски или Кузя подбросил?
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из баллонов наверное распыляли...а потом те, кто распылял массово застрелились...типичная кацапская диверсия. Отравление Скрипаля: в Солсбери направили отряд химической защиты - Цензор.НЕТ 2717
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Прогресс - раньше хватало для таких операций пол таблетки яда или один укол, а сейчас чтобы кого-то грохнуть, таскают с собой канистру с газом!
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В Великобритании из-за отравления российского шпиона Скрипаля в больницы попали более 20 человек Отравление Скрипаля: в Солсбери направили отряд химической защиты - Цензор.НЕТ 7084
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Не попали, а обратились! потом их отправили всех опять домой! компенсацию на халяву просто так не дают...
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""Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план... " выразить глубокую озабоченность "...на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России "
Ну, как-то так. Это вам не сопли толерантные размазывать и цветочки нюхать. За последнее время в Англии спокойно и совершенно безнаказанно ликивидировали туеву хучу известных людей, что ясно демонстрирует полную беспомощность этого самого МВД. Может, пора очнуться и позвать профессионалов, а не рукопожатных персонажей в соответсвии с новыми модными тенденциями в Евроколхозе?
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У меня друга не смогли взять на должность главы филиала в одном регионе в одной крупной итальянской конторе. По причине ... нарушения квоты! Юристы предупредили совет директоров, что возможны иски от правозащитных организаций по поводу дискриминации.
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Санкции будут, и ,даст Бог, очень существенные. А гадить эта страна-лепрозорий будет столько, сколько ей позволят. Пока не правительства и лидеры, а сами народы не начнут этих зачумленных выкидывать. Причем всех подряд, потому что даже безобидного дяденьку или милейшую тетеньку, безобидно живущих по соседству после приезда из рашки, вдруг захотят убрать, и не факт, что рядом не окажутся они сами (кричащие о несправедливости введения санкций) или их дети. Назовите хоть одну страну в мире, творящую такое зло. И даже если соберут железные доказательства (как с рейсом МН17) - россияне будут верещать - тонемы! настамнет!
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Может, кто еще думает в Британии, что Березовский сам решил умереть? Может, наконец, начнут хотя бы расследовать непонятные смерти ранее? Читала, что у Скрипаля жена погибла при автокатастрофе, причем при странных обстоятельствах. Сын тоже "скоропостижно" заболел и умер после поездки в отпуск в рассею. Такие вот совпадения.
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Деньги он зарабатывал, вот и приходилось ездить в РФ. В Британии жить то на что-то надо. Папе может какое пособие и платили, а его жене и детям вряд ли. Может, кстати, и бизнес был по продаже ядов, как то ведь баллон в доме оказался. Самое интересное, почему то ранее смерть в короткий период двух членов семьи подозрения не вызвала, а сейчас отравление сочли диверсией.
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Poka nezapretiat vjezd vsem ruskim v Angliju pakoja u nix nebudet.Toze samoje i drugyje strany dolzny zdelat Отравление Скрипаля: в Солсбери направили отряд химической защиты - Цензор.НЕТ 963
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После убийства Литвиненко Полоний обнаружили в Германии где Луговой делал пересадку...
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Почитайте отчет судьи сэра Оуэна, в Гермнии дружбан Лугового поперся к своей бывшей жене (немке) и загадил там полонием весь дом. Она потом рассказывала в полиции, что он, дескать, не знал, что не мог такого сделать, не мог сознательно навредить ее деткам.
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Скрипаль, живя в Британии работал на западные разведки, это как? Сливал информацию друг на друга?
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Агенты бывают двойными, и даже тройными...
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У них в среде разведок, видимо, как в сериале "Санта-Барабара". Все друг с дружкой перчпокались, а потом от конкурентов избавляются.
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Вот эти мины(которые поймали) надо разобрать и посмотреть. Вполне возможно, там тоже этот страшный газ. Тогда пазл сложится.
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Фиделя вон более ста раз пытались отравить, а тут с первого раза...
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А ще в нього стріляли 5 тис. разів. Шахерезада брехати не буде.
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Если было распыление, то как уцелел распылитель? Не в противогазе же бегал по улицам. Отошел на 2 метра и вколол антидот?
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Скорее всего сама семейка торговала отравой, случайно контейнер попался повреждённый. На что то же они жили в Британии.
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есть специальная целлюлоза, которая легко возгорается от малейшей искры
кстати, из неё делают особо секретные документы
достаточно поместить отраву в тонкостенный пластиковый герметичный контейнер, обернуть
"бумагой" - с виду пакет из МакДональдса, и прикрепить маленький капсюль - да хоть из спичечной серы - и простейшая газовая граната готова
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Тролльчик, вон прошло сообщение, что их отравили в доме
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только у меня ощущение, что ЧМ-18 по футболу состоится в Англии?
было бы эффектно - объявить об этом накануне выборов путлера
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Ну вот, я же говорил, что никакой не фентанил. Чем нибудь из серии "Фолиант" как Кивилиди https://www.youtube.com/watch?v=oVdUSsDtOs0
Возможно бинарной формулой, того же Novichok
Про сами ОВ тут
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтравление Скрипаля: в Солсбери направили отряд химической защиты
 
 
 
 
 
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