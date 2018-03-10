 Отравление Скрипаля: в Солсбери направили отряд химической защиты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Читайте: "Чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - Лавров счел неуместным сравнение отравлений Скрипаля и Литвиненко

Сержант Ник Бейли попал в госпиталь с серьезным заболеванием вскоре после того, как побывал в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отец и дочь в минувшее воскресенье были найдены без сознания на скамейке в городском сквере, вблизи ресторана, в котором они побывали чуть ранее.



Британские следователи пытаются выяснить: подвергся ли полицейский заражению на месте, где были найдены двое граждан России, или он отравился, находясь в доме Скрипаля. Источники, близкие к расследованию, склоняются к версии, что сотрудник полиции был заражен во время посещения дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате отравления в Великобритании российского перебежчика Скрипаля пострадал 21 человек, - "Sky News"

Газета The Guardian пишет, что военнослужащие морской пехоты и спецподразделения химической защиты были приглашены для сохранения найденных образцов отравляющих веществ и для эвакуации автомобилей из района, предположительно, подвергшегося заражению. Военные призвали население оцепленного района сохранять спокойствие.

Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта. Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После отравления экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, британские депутаты потребовали тщательного расследования 14 загадочных смертей, в том числе Березовского. СПИСОК

Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на Скрипаля.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.



Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.