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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (13391) интеллектуальная собственность (44) Минэкономразвития (444)

 США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук

В Офисе торгового представителя США положительно относятся к сдвигам в Украине в вопросе обеспечения прав интеллектуальной собственности и ждут принятия конкретных шагов, чтобы исключить Украину из списка стран с высоким уровнем интернет-пиратства.

Об этом сообщил по итогам встреч в Вашингтоне заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Кабмин создал Совет по вопросам интеллектуальной собственности

"То, что я увидел, в принципе, американская сторона положительно оценивает наши сдвиги как на законодательном уровне, как реальную борьбу с интернет-пиратством, так и с очень большим комплексом контрафактов", - отметил заместитель министра после соответствующих слушаний в Офисе торгового представителя США.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне обращают внимание прежде всего на три ключевых вопроса. "Это, прежде всего, борьба с пиратством, коллективное управление (правами интеллектуальной собственности. – Ред.) и легализация программного обеспечения Microsoft на уровне государственной власти", - отметил он.

Украина еще в 2011 году попала в так называемый доклад "Special 301 Report", который определяет список стран со значительным уровнем интернет-пиратства и недостаточной защитой прав интеллектуальной собственности. Этот документ обновляется ежегодно, и Украина в нем находится во второй группе, то есть priority list.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС разочарованы борьбой с нарушением прав интеллектуальной собственности в Украине, - заявление

По словам Титарчука, в США признают, что украинская сторона сделала много за последние годы, но надо еще приложить немало усилий. "Сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении о коллективном управлении правами интеллектуальной собственности. – Ред.), поскольку наш дедлайн в этом вопросе – до 26 апреля. Если мы не примем, то можем потерять ряд преференций. Это касается экспорта украинских товаров в США", - пояснил он.

После того, как этот закон будет принят, "Украина будет иметь шанс перейти в watch list, то есть в первую группу списка". Чтобы Украину полностью исключили из этого доклада, нужно легализовать программное обеспечение в государственных органах власти, где 37% продолжает быть пиратским.

"Для этого требуется финансирование. Мы начали переговоры с Microsoft, чтобы получить определенные преференции (на приобретение программного софта. – Ред.), поскольку мы не коммерческие структуры, а государственные органы, чтобы за 3-5 лет полностью пройти этот процесс", - пояснил заместитель министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о создании ІР-суда было принято с целью усиления эффективности защиты прав на интеллектуальную собственность, - Кудрицкая

Он также сообщил, что в программе его пребывания в Вашингтоне также были запланированы встречи в Министерстве торговли США, Государственном департаменте и Всемирном банке.

Источник: https://censor.net.ua/n3054767
 
 
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З усією повагою - ми - бідна країна. США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 9253 Хіба, може потім, згодом... США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 7388
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Ну я не знаю..у меня все с торентов скачано..весь софт крякнутый... очень дорого стоит лицензия. ВИнда стоит по 200 баксов жесть, пиратство плохо я знаю но что делать. Была бы у меня зарплата 5 к зелени я клянусь купил бы лицензию в Розетке.
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Единсвтенно что я купил это игрушку Овервотч, и то потому что там просто не существует пиратской версии так как это сетевая игра командная.
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Если хотим стать цивилизованными, то придётся соблюдать права интеллектуальной собственности, ведь красть грешно США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 3095
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а зачем красть, мелкие сами бесплатно раздают свою виндовс.
стань участником оценки а потом по своей учетке можешь стабильную версию активировать.
https://msreview.net/windows-10/349-kak-stat-uchastnikom-programmy-testirovaniya-windows-insider.html
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У мене Вінда ліцензійна. Придбав ноут разом з нею.
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а в мене піратська стала ліцензійною
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Украинцам нужно не ожидать, а перестать давать и барть взятки!!!
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Взятки это способ реализации бюрократией своей монополии на власть (реализация классовой диктатуры бюрократического класса).
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Ага, торт "Киевский" и шакаладку "Альонка" ...🤣
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))
Крыши домов дрожат под тяжестью дней,
Небесный пастух пасёт облака,
Город стреляет в ночь дробью огней,
Но ночь сильней, её власть велика.
А тем, кто ложится спать,
Спокойного сна, спокойная ночь.
Тем, кто ложится спать, спокойного сна,
Спокойная ночь.

США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 3497
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они не рассмотрели вариант с какцапоми
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Потому, что быть женщиной намного тяжелее. Женщина ответствена за продолжение рода человеческого,она рожает детей и на нее ложится вся тяжесть семейной жизни а работает она наравне с мужчиной ит.д. А мужчина, особенно современный, что. Пива хряпнул и в телевизор. За это и благодарят бога
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))) Оооой - це довго. Тут і чия це інтелектуальна власність і хто цим користується і за що, і хто це підтримує... ВопчЕм краще без пояснень, а то вилізе усе від богохульства з ксенофобією до антисимітизму з фашизмом.
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мда, время назад беседовали тут о подделках - вот и появляется как условие - и это хорошо.
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США больше интересует, куда уходят американские деньги, которые предоставляются украинскому государству, поступают в бюджет, как они пилятся и куда в дальнейшем уходят.https://zaraz.info/minyustu-ssha-onishhenko-rasskazhet-o-korruptsionnyh-shemah-okruzheniya-prezidenta-ukrainy/
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американские деньги поступают правительству,пилится и переводится в офшоры ! в бюджет они не поступают и медицина и образование и производство в состоянии разрухи.
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Так ето они по такой схеме работают - печатают бумажные доллары - дают правительству , зная что чиновники их всё равно украдут .= при етом контролируют каждый доллар . потом этих чиновников держат на крючке как корупционеров и начинают диктовать им условия . = В итоге заставляют отдавать реальные ресурсы =землю , воду , нефть , газ , металл ...
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а Украина ожидает от США конкретных шагов по исполнению
будапештских договоренностей
и обеспечению целостности Украины и независимости ее границ.
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не збираюсь мірятися своею любовью до Украіни ні до кого.
я ii просто люблю.
но в мене е замечаніе до кацапні - хоть усертеся.
Украіна - кращоі нема!
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так это и делается, да некоторым кажется мало, но ради сохранении жизней и ради создания новых стран в место 1/7 новых 20 республик.
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не делается, к сожалению, - пока шо не делается, по мелочам тока...
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ну если русня начинает стонать от мелочей, то при каждом нажиме эфект увеличивается
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согласен с тобой - любой нажим на скотов уже нажим.
но 4 - четыре года война, конца которой не виднo.
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Почитай Будапештський меморандум, може щось зрозумієш.
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читав - не зрозумив повединку пидписантив писля кацапсько нападу на Украину.
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Суть Меморандуму в тому, що підписанти дають гарантію захисту України при нападі з застосуванням ядерної зброї, оскільки Україна відмовилась від свого ядерного потенціалу. Ядерний напад був? Ні. А воювати з кацапами замість нас вони не підписувались.
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знаю я...
гидко - по посуті ненапад е непад і не треба акцента робити на ядер.
раззброіли і одна тварюка напала - інші промовчали....
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Чё то непонятно кто управляет Украиной ? может Украинцам выбирать американского президента ?
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Украина ожидает от США конкретных шагов по исполнению Будапештского меморандума.
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Воровать копии фильмов и записи музыкальные давно пора прекратить,и тд..Что неясно?
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Пока не перестанут грабить украинский народ олигархи и не будет зарплаты у народа по 2 000 долларов гуляйте все городами . Вы нас а мы вас .
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кацап петрович пока не перестанут грабить кацапский народ.. и далее по твоему тексту
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Дядя Сэм - поворот на Восток
Здесь #Ронин, и он предлагает очень полезную вещь. Отвлечься от бесконечных «всё пропало!» и посмотреть на реальный масштаб инвестиций в Украину. А он значительный!

19 июня 2017 года Президент Порошенко отправился с официальным визитом в США. По результатам визита было сделано заявление о том, что произошло 8 встреч на топ-уровне, о совместных проектах в энергетической, оборонной и транспортной сфере. Стандартный рост жиров в масле, на первый взгляд, - нарастим, увеличим, исторический момент.
США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 6885
Наши СМИ привычно проехались по причёскам, одежде и тому, кто раньше встретится с Трампом - Путин или Порошенко. Тоже ничего нового. Вопросы об отдыхе на Мальдивах или о том, каково быть миллионером, пока бабушки покупают половинку вареника - привычная ситуация с журналистами в наших краях. Но как оказалось, дело в этот раз пошло дальше коммюнике и совместных заявлений.
США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 1076

По-видимому, дядя Сэм заходит в Украину всерьёз и надолго - и в этот раз это не только аграрные корпорации и семенные банки, а высокие технологии, стратегическое сырьё и оборона. Помимо таких желанных инвестиций и роста экономики, это ещё и политический момент - если Bank of America выделяет 250 млн долларов с американского фондового рынка на период в 20 лет, рассчитывая получать прибыль с того же ЦХОЯТ, то это означает как минимум то, что риски признаны меньшими, чем возможность заработать. То есть, никаких «Новороссий», потеплений с РФ и откатов к Таможенным союзам аналитики США не прогнозируют. Туда же можно засунуть коттоновые фантазии о «Калибрах» над Киевом - американские деньги любят тишину, иначе 100 млрд долларов родом из РФ в фондовых бумагах США могут пострадать, как могут физически пострадать и те, кого никогда нет на востоке Украины (доказано газовым заводом в сирийской пустыне).
Итак, первая ласточка на украинском рынке ещё в октябре 2017-го - это проекты компании «Westinghouse» на 100 млн долларов по модернизации и увеличению мощности АЭС с «Энергоатомом» и «Турбоатомом». Рост мощности на 7-10%, увеличение эффективности, КПД, уменьшение пауз на поточный ремонт, внедрение технологий по безопасности - план прописан до 2023 года, инвестиции, скорее всего, будут только расти до 250 млн долларов. Также компания заинтересована в проекте энергомоста «Украина - ЕС», под который ЕБРР выделял 1,3 млрд. Динамика по топливу вполне очевидна - 6 реакторов в 2017 году, 8 в 2018, на сегодня больше половины топливных сборок в Украине будут обеспечиваться «Westinghouse». С удовольствием вспоминаю статьи 2014 года, где россияне наперебой пророчили нам аварии и камлали о том, как США проигрывают «топливную войну» за Украину - где вы, мои маленькие аналитики с капустой в бороде.
США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 5607

Ну и ЦХОЯТ конечно - хранилище отработанного топлива, то, о чём мы говорили добрые 13 лет, при нескольких правительствах и коалициях. Впервые прямые инвестиции с американского фондового рынка, выделена земля, стартуют работы. В перспективе Украина будет экономить до 200 млн долларов в год на вывозе топлива, которые раньше предназначались для РФ. Мелочь, а приятно - должны за газ, теряют рынок топливных сборок (в 2014 году контролировали 94% в денежном эквиваленте, а в 2017-м только 69%, и эта цифра продолжит падать), теряют валюту на захоронении. Мал Крым, да вонюч, товарищи. Но ничего, хоть камни с неба, зато в родной гавани, как говаривал один известный дзюдоист. Замкнутый цикл создания топливных сборок в Украине также вполне достижим, и по заводу продолжаются переговоры, естественно, теперь эта компания будет называться не «ТВЭЛ». И поверьте, 400 млн долларов ради такого дела мы найдём. На примере роста добычи газа на 3-4% и к году, и к месяцу, контрактов со Словакией и Польшей мы видим, что отказ от зависимости от РФ, диверсификация поставок сырья и вложения в собственное производство становятся серьёзным трендом в Украине.
США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 7375

Что ещё из хорошего в энергетике в плане сотрудничества в США? Меморандум с «Holtec International» по производству модульных реакторов для АЭС на 160 МВт - планируется создавать хаб с локализацией технологии в Украине, первые рабочие образцы для Канады и Ближнего Востока ориентировочно будут готовы в пятилетний срок. А пока инвестиционная корпорация OPIC планирует построить в Запорожской области ветровую электростанцию почти на полмиллиарда долларов - 225 МВт с перспективой развития до 500 МВт. Понимаете, о чём я? Серьёзные проекты, с окупаемостью на десятилетия - модернизация АЭС, создание ветропарков, грузовые терминалы от компании «Bunge» на 180 млн долларов, проекты по точному земледелию (дронам, датчикам, системам автоматизации полива). Вложения в инфраструктуру, вложения в энергетику, вложения в логистику, 100 млн долларов в добычу золота в Закарпатье - капитальные инвестиции с горизонтом планирования в 7-10 лет.
Договор с компанией «General Electric» на поставку 200 локомотивов для украинской железнодорожной сети на миллиард долларов - это также серьёзный прорыв в плане долгосрочного сотрудничества с США (договором предусмотрена локализация и крупноузловая сборка на производстве внутри Украины, а готовые тепловозы будут поставлены с завода в городе Эри, штат Пенсильвания).
США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 9623

У нас за мелкий прайс привычно уже принялись ныть о том, что можно купить дешевле, и это политический контракт. Да, это политический контракт. Как и закупка 700 тысяч тонн угля антрацита из Пенсильвании - Украина получила надёжного поставщика, Трамп выполнил предвыборные обещания. Win-win. А вы думали, что первые лица США будут летать сюда как на работу, палкой загонять наших депутатов голосовать по ключевым законам, вводить по пакету санкций в квартал и отправлять сюда через день стратегические БПЛА с Сицилии за 3500 км, чей час полёта обходится в 30 тысяч долларов, за красивые глаза? Чтобы вы рассказывали о дешёвых локомотивах для Индии и, получая бесплатно средств связи на 50 млн долларов в год, приобретали их у Турции? Красавчики. Так вам не будет.
Когда в разгар 2016 года поехавшие вовсю завывали об эвакуации Мариуполя, я писал о том, что ЕБРР уже выделил на модернизацию дороги на Мариуполь миллионы долларов, и вместо «обмена на Сирию» и наступления РФ произойдёт дальнейшая масштабная вестернизация страны, пока вы плачете и рвёте волосы на груди. Сегодня, когда только последние дегенераты продолжают писать об усталости Запада и пустых залах на встречах с первыми лицами Украины, я могу только повториться. Мы сами интересны им как 40-миллионный рынок, как региональный партнёр, как хаб, как центр логистики, как противовес имперским поползновениям РФ на постсоветском пространстве. Потенциал сотрудничества с США, ЕС и НАТО огромен - не только этими проевшими оскомину 25% мировых чернозёмов или 5% запасов недр планеты, географически расположенными в Украине. Хотя «Sigma Bleyzer» из США планирует инвестировать в добычу газа до 100 млн долларов и привлечь компании из Техаса для бурения, третье место по разведанным запасам в Европе - это не шутки. Но точек роста хватает и без этого - рост «зелёного тарифа» внутри Украины, открытые вакансии IT-инженеров в ЕС и США под миллион человек суммарно (R&D-центры), инфраструктурные проекты (метро в миллионных городах, скоростные поезда и электрички, устаревшие электрические сети и центрального отопления), фармацевтика, потребность нарастить мощности по перевалке зерна. Это миллиарды и миллиарды долларов в украинскую экономику и от МБРР, и от частников, и от государственной американской корпорации OPIC.
Ну и оборонная сфера, конечно, - там непаханое поле в плане модернизации, совместных проектов, НИОКР и инвестиций. Никогда не думали, почему разрешение на поставку сотен крупнокалиберных снайперских винтовок из США совпадает с желанием Киева набрать в каждой области по бригаде территориальной обороны? Или почему засекретили информацию по поставкам дронов и ПТУР в ВСУ одновременно с решением на отгрузку из США «не только ПТРК Javelin»?
Коттоновые организмы по-прежнему весело скачут, рассказывая, что в американском батальоне больше ПТРК, чем США пришлют Украине. В 2014 году они также задорно радовали народ, рассказывая об устаревших рациях и аналоговых БПЛА, как совсем скоро выработаются стволы, и украинцы скоро расстреляют боеприпасы. К 2018 году выяснилось, что у укропа заходит по 800 цифровых раций в год, 70 аналоговых БПЛА США почему-то превратились в БПЛА «Глобальний сокіл», а 1100 орудий и РСЗО на вооружении, (конечно, по крайне примитивным расчётам) внезапно 1 млн 100 тысяч выстрелов ресурса. И с такими темпами, как сегодня, по пару тысяч снарядов в месяц десятком дежурных батарей на передке и учениями, ресурса «карать Донбасс» хватит ещё моему сыну. А американцы продолжают поставлять сюда артиллерийские радары, защищённые ноутбуки, спутниковую связь и оказывают прямую поддержку нашим войскам разведывательными вылетами стратегических БПЛА.
На сегодня США оказывают влияние на оперативно-тактический уровень конфликта, поставив до 30% цифровых раций от штата в ВСУ, передав ВСУ более 5000 тепловизоров и ночных прицелов, а контрбатарейных радаров сюда отгрузили больше, чем во многие страны НАТО (чем у Испании или Греции, например). А с 2018 года США начинают поставлять сюда РЛ
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А с 2018 года США начинают поставлять сюда РЛС, снайперские комплексы в количествах, мины с воздушным подрывом, ПТО вооружение. И Бог знает, что они передают в плане технологий, если укроп начал бросковые испытания ракетного оружия, передаёт в войска корректируемые РС, а к 2019 году планирует активно внедрять систему автоматизации в ВСУ. А ведь ещё есть десятки советников на всех уровнях - от стратегического до инструкторов.
https://www.youtube.com/watch?v=n8c8x4id6gA

В общем, динамика есть, и она вполне ясная - мы на сегодня всё быстрее дрейфуем в сферу интересов США. Звоночков сотни - от визитов сенаторов в Мариуполь, генералов на передовую и полётов стратегических БПЛА до брендов, которые заходят в Украину (тот же «Under Armour» или «Coach»). Украинских облигаций на 3 млрд раскупают за несколько часов, 46% покупателей - инвесторы из США. Общий торговый баланс растёт на 62% в год, экспорт из Украины в США вырос вдвое. С 1991 года США вложили в Украину чуть более 5 млрд долларов. С 2014 года мы получили 2 млрд кредитных гарантий и 2 млрд долларов инвестиций. В следующем году сюда зайдут сотни миллионов долларов в сфере безопасности сразу по 4 программам. Не знаю, как в вашей реальности, а в моей эта цифра называется взрывной рост. По-прежнему США не делают погоды ни по доле, ни по объёму инвестиций, но мы на сегодня чётко видим тренд и направление движения. Речь не идёт о том, что «Америка с нами», речь буквально идёт о будущем нашей страны. Это не громкие слова и не речёвки - противник занял три областных центра, лишил нас до 20% ВВП и 10% населения, он продолжает необъявленную войну, подрывную работу и пропаганду против Украины. И попытка лишить Украину денег за транзит, и обвал экспорта в РФ в 2014-2015 годах, и отжим предприятий, и «блокада», и захват нефтегазовых платформ на шельфе, и нынешняя «газовая война» - всё это звенья одной цепи.
На фоне экономического и военного давления перед нами будет стоять немало вызовов - обновление авиационного парка, контроль протяжённой границы, создание ВТО и ударных БПЛА, замкнутый цикл топливных сборок к АЭС, диверсификация добычи газа, а в идеале выход на собственную добычу, модернизация подвижного состава УЗ, развитие Центра по противодействию киберугроз. Тысячи их. Поэтому приход капитала из США - жизненно-важная для нашей страны вещь. Капитала, на который не оказывает влияние европейское газовое лобби и ручные партии Путина, и за который в случае силового решения будут прилетать «топоры». Я не призываю превращаться в лубочных порохоботов из анекдотов, но у нас на сегодня есть в этом направлении значительные успехи. Глупо отрицать свои сильные стороны на фоне вечной земельной реформы и позиционной борьбы с коррупцией. Ближайшие месяцы однозначно продолжат тренд на приход в Украину бизнеса и технологий из Штатов, инвестиций, которые гарантируются государственными корпорациями и Госдепом, вооружения и техники. Хотя, как бы ни шли дела на ниве реформ, украинцы должны поддерживать любую политическую силу, выступающую за сближение с США. Сегодня, завтра, после того как спадёт сумасшествие в эфире из-за выборов, через 5 лет, через поколение. От влияния поехавшего соседа нужно избавляться любой ценой. А лучшего рецепта, чем инвестиции США, оборонные программы США, базы США, пока ещё не придумали.
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это не динамика
а похороны впк
зачем вам свои разработки???
дадим вам готовый продукт
херня шо он старенький
зато есть
а свое вам не нужно, можете от рук отбиться
технологии не пренадлежат конкретно сша
это активы частных компаний
никто не заставляет оставаться в ламповом веке
но современные чипсэты даже и не думай купить, вздрючат
та что чипсеты, теплик попробуй 5+ поколения купи официально
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на НПК Искра работаете? или на Хартроне?
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вопросы ставить научись конкретные
грамотей
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что-то ты, Гаря, забуровился дюже )) Я что-то не слышал, что США кому-то запрещает развивать свое ВПК. Хотя, возможно твоя позиция более людоедская- вы тут воюйте своим древним оружием, а когда вас поубивают, я буду в стороне. Я правильно тебя понял, Гаря?
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дурням дают рыбу
а друзьям дают удочку
шоб понятнее было
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Готовьте школьные программы по обучению на Линуксе. Ведь Микрософт не доплачивает за то, что на наши деньги у нас обучают детей и ориентируют их на продукты Микрософт?
Когда начнем активно переходить на Линукс - Микрософт сама за нами бегать начнет.
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линукс- это удел мазохистов. Когда админ трахается с линуксом на сервере- это его дело, это не коснется пользователей, он когда обычный пользователь садится за линукс после винды, то он должен быть очень мотивирован , чтобы терпеть линукс.
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Компьютер - это очень сложная штука. И для работы с ним нужны мозги. А винда дает пользователю мнимое ощущение того, что и дебил может работать с компьютером. Но это не так. Дебил может только буковки набирать.
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"Ведь Микрософт не доплачивает за то, что на наши деньги у нас обучают детей и ориентируют их на продукты Микрософт? "

Доплачивает в виде БЕСПЛАТНЫХ лицензий в учебных заведениях.
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Какое самопожертвование! Продавцы наркоты тоже первую дозу бесплатно дают. чтоб ПОДСАДИТЬ НА СВОЙ ТОВАР.
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у меня был такой прикол. По учебной лицензии скачал МС Офис 2016 и он все время глючил, пришлось перейти на пиратский. Хорошо что не заплатил с дуру 600 баксов
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Украину предали все.
за гнилье кацапское и разговора нет.
остальные подписанты будапешта - тихо слились и проявляются слабо и не ровно.
мое, чисто мое мое мнение, - союзники оставили Украину один на один с кацапней.
забыли 39й год?
подумали всю срань победили v 45m и всем мороженого?
у меня для всех есть новость - не всю срань еще победили.
видимо придется еще кацапскую срань уничтожать..
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Ядрёна бомба на клуню впала?Може то мухомор!
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как гиены рвут Украину на шматки, вокруг и внутри лдни шакалы
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А вот это -КОНЕЦ! Как же мы будем слушать музыку, и смотреть кино???? может , в тайожный саюз, всё- таки?
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ну, в Америках, например, не обязательно покупать каждый фильм, есть онлайн подписки совсем недорогие, прокаты, бесплатные библиотеки и т.д.
Негры же не дурные за каждый фильм платить...
Музыку бесплатно слушать можно на радио (в том числе онлайн).
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США лобіюють інтереси корпорації Майкрософт. Головна їх ідея - змусити українців платити ліцензії за програмне забезпечення. В першу чергу взялися за державні органи. Тобто Майкрософт будуть фінансувати за рахунок Держбюджету України. Замість обіцяної допомоги нас грабують. Давно вже час перейти на інше програмне забезпечення.
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Операционка от Apple абсолютно бесплатна. А по качеству так вообще не сравнить. Чего только стоит абсолютное отсутствие вирусов. Их не просто мало - их нет вообще.
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я уважаю американцев!!!
Но они должны нас понять-мы нищие ,у нас нет денег ни на что.
Если мы посмотрим американский фильм бесплатно, то им не будет ни какого ущерба (т.к. купить эти фильмы мы все-равно не сможем)
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Против защиты любой собственности лично я не имею ничего против,но когда защита даже не собственности граничит с дуростью,это я не понимаю.
К примеру фильм ,,Межа,, и ,,Киборги,, когда вся Европа уже давным давно смотрит эти фильмы в свободном доступе то Украина по сей день зщищает ,,права интелектуальной собственности,, от украинцев, тем более что основное финансирование фильма ,,Межа,, взяла на себя Словакия а малыц процент Украина за выделеные казной народных денег.
Примеров тупости и абсурда можно приводить безконечно...
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Вообще то правильно - ни в чём неповинных людей от "винды" нужно защищать.
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Единственный шанс для Украины совершить технологический рывок и догнать Запад это пойти пол пути Китая и забить болт на правила Запада по защите их интеллектуальной собственности. При любых других раскладах Украина будет отстающей страной всегда. Мир нам должен за Будапешский меморандум, поэтому мы должны отныне делать только то, что в наших интересах. Украина должна быть пиратской страной - в этом наш путь к быстрой модернизации.
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)) На разі відбувається усе навпаки. У нас достатньо цікавих розробок і проектів, якими користуються усі кому не лінь поклавши болт на нас, але їм хоч це цікаво. В нашій країні немає довгострокової стратегії розвитку проектів, які потрібно тягнути 5-7 років. На короткострокове щось простеньке можна знайти гроші не великі, а з проривними технологіями ні держава ні приватні компанії просто не хочуть мати справу в принципі.
)) Пілім Хас, копаєм уголь і вся тобі технологія.
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Китай голая задница.Всё вложено в недвижимость.Строят города-миллионники в которых никто не живёт.
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Очень спорное понятие - интеллектуальная собственность, которую нельзя пощупать и тем более предать или защитить Если общество формирует сознание человека и его интеллект, то бесспорно, все что произведено этим интеллектом принадлежит всему обществу. Человеку нужно всего лишь оплатить материальные затраты. Пушкину и Толстому нужно оплатить затраты на перья, чернила, бумаге и свечи. Современным гениям нужно оплатить затраты на компьютерную технику, потому что единожды было опубликовано, стразу теряет контроль по распространению в условиях тотального информационного обмена и глобализации экономики.
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Ты шо филолох, если бы был автослесарем и тебе предложили работать бесплатно, хотел бы глянуть на твою рожу. США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 8675
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В век неограниченного информационного обмена глупо требовать каких то ограничений интеллектуальной собственности, потому что она тоже является информацией. Подобные ограничения противоречат человеческой природе, которая основана на ПОСТОЯННОМ обмене информацией. Глупо требовать производителю например Мэрса, проценты от перепродажи его автомобилей. Так же глупо обижаться композитору или поэту, что их песни поет весь мир, потому что именно для этого они их писали.
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Якось усе одно потрібно притримуватись правил. Інша справа наХ гнуть ціни безбашенні за те, що можна і так отримать. Навпаки потрібно ставити мінімалку та ще й з бонусами якимись, щоб заохочувати купувати ліцензійне. Ще один момент. Берем телефон ксіомі китайський. Він по своєму функціоналу нічим не відрізняється від того ж самсунга, але коштує в три рази менше. До кого там претензії? Багато хто його купує абсолютно офіційно з гарантіями.
Ще приклад. Я працюю над одним з проектів уже 3.5 років. Вклав туди купу грошей, весь свій час, написав 4 патента і можу чесно сказать, що мені буде не дуже приємно в разі виходу готового продукта на ринок побачити в продажу навіть дуже якісну не ліцензійну підробку.
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никакие правила не должны противоречить человеческой природе- ЛЮБОПЫТСТВА!
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Так і нема в цьому проблем. Я і сам розповім, як усе працює.))
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Проблему можно решить только коммерческим способом, как это сделали в свое время в газетах, на ТВ и радиовещании. Пусть платят рекламодатели. Прикольно будет смотреться томик Пушкин с рекламой кофе на обложке. Конечно это сильно скажется на творчестве, писатели и и поэты будут вынуждены вставлять абзацы про шампунь и мыло, но если им важней деньги чем любовь народа, то почему бы и нет. Пусть люди знают с кем имеют дело.
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"Настоящий художник должен быть голодным" (с)
Авторские права только его развращают. ВанГог за всю свою жизнь продал всего одну картину что не мешало ему быть гением. Тогда как работа под заказ как правило является халтурой. Если художник думает о прибыли, значит он не художник, а торгаш.
США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 3707
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))) Значить правильно кацапи Корольова в концтаборі тримали. Ба як усе в його склалося - ракету з мавпочкою Гагаріним в космос запустив.
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не путай ГУЛАГ со свободным творчеством.
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Я й не путаю, але тут різне сприйняття світу у обивателів та творців. Твоя точка зору чисто обивательська і навряд ти зрозумієш мотиви творця.
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Ахтаслесарь тожа, бисрей гайки крутить путец. США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук - Цензор.НЕТ 4585
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Интересно а почему америкосы не требуют этого от Китая?Ведь все мировые бренды купленные не в фирменном магазине изготовлены китайцами,а что ворует Украина?Фильмы в отвратительном качестве и все.
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Требуют на дипломатическом языке означает ожидают.
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на всех языках требуют. Китайцы на них кладут, как касабы и остальные совки.
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А нечего дереть с украинцев за софт в три дорога. Пусть берут пример с Avast. Я купил Avast SecureLine VPN за 399грн. Это цена для украинцев. Если вы из Британии, то цена будет 1800грн в гривневом эквиваленте. И это правильная политика. За 50 фунтов стрелингов я бы не купил этот софт.
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да, заберите интернет, заставьте платить за игры и фильмы и у миллионов не останется ничего, чтобы их держало в этом мире, кроме алкоголя, наркотиков и криминала.
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то что в Украине делают в последние годы с системой охраны интеллектуальной собственности на позволяет надеяться на какой-либо позитив и сдвиги к лучшему
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Наивные эти американцы,как дети.Украинец и халява не разделимы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук
 
 
 
 
 
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