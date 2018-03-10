 США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук

Об этом сообщил по итогам встреч в Вашингтоне заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"То, что я увидел, в принципе, американская сторона положительно оценивает наши сдвиги как на законодательном уровне, как реальную борьбу с интернет-пиратством, так и с очень большим комплексом контрафактов", - отметил заместитель министра после соответствующих слушаний в Офисе торгового представителя США.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне обращают внимание прежде всего на три ключевых вопроса. "Это, прежде всего, борьба с пиратством, коллективное управление (правами интеллектуальной собственности. – Ред.) и легализация программного обеспечения Microsoft на уровне государственной власти", - отметил он.
Украина еще в 2011 году попала в так называемый доклад "Special 301 Report", который определяет список стран со значительным уровнем интернет-пиратства и недостаточной защитой прав интеллектуальной собственности. Этот документ обновляется ежегодно, и Украина в нем находится во второй группе, то есть priority list.
По словам Титарчука, в США признают, что украинская сторона сделала много за последние годы, но надо еще приложить немало усилий. "Сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении о коллективном управлении правами интеллектуальной собственности. – Ред.), поскольку наш дедлайн в этом вопросе – до 26 апреля. Если мы не примем, то можем потерять ряд преференций. Это касается экспорта украинских товаров в США", - пояснил он.
После того, как этот закон будет принят, "Украина будет иметь шанс перейти в watch list, то есть в первую группу списка". Чтобы Украину полностью исключили из этого доклада, нужно легализовать программное обеспечение в государственных органах власти, где 37% продолжает быть пиратским.
"Для этого требуется финансирование. Мы начали переговоры с Microsoft, чтобы получить определенные преференции (на приобретение программного софта. – Ред.), поскольку мы не коммерческие структуры, а государственные органы, чтобы за 3-5 лет полностью пройти этот процесс", - пояснил заместитель министра.
Он также сообщил, что в программе его пребывания в Вашингтоне также были запланированы встречи в Министерстве торговли США, Государственном департаменте и Всемирном банке.
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Крыши домов дрожат под тяжестью дней,
Небесный пастух пасёт облака,
Город стреляет в ночь дробью огней,
Но ночь сильней, её власть велика.
А тем, кто ложится спать,
Спокойного сна, спокойная ночь.
Тем, кто ложится спать, спокойного сна,
Спокойная ночь.
будапештских договоренностей
и обеспечению целостности Украины и независимости ее границ.
я ii просто люблю.
но в мене е замечаніе до кацапні - хоть усертеся.
Украіна - кращоі нема!
но 4 - четыре года война, конца которой не виднo.
гидко - по посуті ненапад е непад і не треба акцента робити на ядер.
раззброіли і одна тварюка напала - інші промовчали....
Здесь #Ронин, и он предлагает очень полезную вещь. Отвлечься от бесконечных «всё пропало!» и посмотреть на реальный масштаб инвестиций в Украину. А он значительный!
19 июня 2017 года Президент Порошенко отправился с официальным визитом в США. По результатам визита было сделано заявление о том, что произошло 8 встреч на топ-уровне, о совместных проектах в энергетической, оборонной и транспортной сфере. Стандартный рост жиров в масле, на первый взгляд, - нарастим, увеличим, исторический момент.
Наши СМИ привычно проехались по причёскам, одежде и тому, кто раньше встретится с Трампом - Путин или Порошенко. Тоже ничего нового. Вопросы об отдыхе на Мальдивах или о том, каково быть миллионером, пока бабушки покупают половинку вареника - привычная ситуация с журналистами в наших краях. Но как оказалось, дело в этот раз пошло дальше коммюнике и совместных заявлений.
По-видимому, дядя Сэм заходит в Украину всерьёз и надолго - и в этот раз это не только аграрные корпорации и семенные банки, а высокие технологии, стратегическое сырьё и оборона. Помимо таких желанных инвестиций и роста экономики, это ещё и политический момент - если Bank of America выделяет 250 млн долларов с американского фондового рынка на период в 20 лет, рассчитывая получать прибыль с того же ЦХОЯТ, то это означает как минимум то, что риски признаны меньшими, чем возможность заработать. То есть, никаких «Новороссий», потеплений с РФ и откатов к Таможенным союзам аналитики США не прогнозируют. Туда же можно засунуть коттоновые фантазии о «Калибрах» над Киевом - американские деньги любят тишину, иначе 100 млрд долларов родом из РФ в фондовых бумагах США могут пострадать, как могут физически пострадать и те, кого никогда нет на востоке Украины (доказано газовым заводом в сирийской пустыне).
Итак, первая ласточка на украинском рынке ещё в октябре 2017-го - это проекты компании «Westinghouse» на 100 млн долларов по модернизации и увеличению мощности АЭС с «Энергоатомом» и «Турбоатомом». Рост мощности на 7-10%, увеличение эффективности, КПД, уменьшение пауз на поточный ремонт, внедрение технологий по безопасности - план прописан до 2023 года, инвестиции, скорее всего, будут только расти до 250 млн долларов. Также компания заинтересована в проекте энергомоста «Украина - ЕС», под который ЕБРР выделял 1,3 млрд. Динамика по топливу вполне очевидна - 6 реакторов в 2017 году, 8 в 2018, на сегодня больше половины топливных сборок в Украине будут обеспечиваться «Westinghouse». С удовольствием вспоминаю статьи 2014 года, где россияне наперебой пророчили нам аварии и камлали о том, как США проигрывают «топливную войну» за Украину - где вы, мои маленькие аналитики с капустой в бороде.
Ну и ЦХОЯТ конечно - хранилище отработанного топлива, то, о чём мы говорили добрые 13 лет, при нескольких правительствах и коалициях. Впервые прямые инвестиции с американского фондового рынка, выделена земля, стартуют работы. В перспективе Украина будет экономить до 200 млн долларов в год на вывозе топлива, которые раньше предназначались для РФ. Мелочь, а приятно - должны за газ, теряют рынок топливных сборок (в 2014 году контролировали 94% в денежном эквиваленте, а в 2017-м только 69%, и эта цифра продолжит падать), теряют валюту на захоронении. Мал Крым, да вонюч, товарищи. Но ничего, хоть камни с неба, зато в родной гавани, как говаривал один известный дзюдоист. Замкнутый цикл создания топливных сборок в Украине также вполне достижим, и по заводу продолжаются переговоры, естественно, теперь эта компания будет называться не «ТВЭЛ». И поверьте, 400 млн долларов ради такого дела мы найдём. На примере роста добычи газа на 3-4% и к году, и к месяцу, контрактов со Словакией и Польшей мы видим, что отказ от зависимости от РФ, диверсификация поставок сырья и вложения в собственное производство становятся серьёзным трендом в Украине.
Что ещё из хорошего в энергетике в плане сотрудничества в США? Меморандум с «Holtec International» по производству модульных реакторов для АЭС на 160 МВт - планируется создавать хаб с локализацией технологии в Украине, первые рабочие образцы для Канады и Ближнего Востока ориентировочно будут готовы в пятилетний срок. А пока инвестиционная корпорация OPIC планирует построить в Запорожской области ветровую электростанцию почти на полмиллиарда долларов - 225 МВт с перспективой развития до 500 МВт. Понимаете, о чём я? Серьёзные проекты, с окупаемостью на десятилетия - модернизация АЭС, создание ветропарков, грузовые терминалы от компании «Bunge» на 180 млн долларов, проекты по точному земледелию (дронам, датчикам, системам автоматизации полива). Вложения в инфраструктуру, вложения в энергетику, вложения в логистику, 100 млн долларов в добычу золота в Закарпатье - капитальные инвестиции с горизонтом планирования в 7-10 лет.
Договор с компанией «General Electric» на поставку 200 локомотивов для украинской железнодорожной сети на миллиард долларов - это также серьёзный прорыв в плане долгосрочного сотрудничества с США (договором предусмотрена локализация и крупноузловая сборка на производстве внутри Украины, а готовые тепловозы будут поставлены с завода в городе Эри, штат Пенсильвания).
У нас за мелкий прайс привычно уже принялись ныть о том, что можно купить дешевле, и это политический контракт. Да, это политический контракт. Как и закупка 700 тысяч тонн угля антрацита из Пенсильвании - Украина получила надёжного поставщика, Трамп выполнил предвыборные обещания. Win-win. А вы думали, что первые лица США будут летать сюда как на работу, палкой загонять наших депутатов голосовать по ключевым законам, вводить по пакету санкций в квартал и отправлять сюда через день стратегические БПЛА с Сицилии за 3500 км, чей час полёта обходится в 30 тысяч долларов, за красивые глаза? Чтобы вы рассказывали о дешёвых локомотивах для Индии и, получая бесплатно средств связи на 50 млн долларов в год, приобретали их у Турции? Красавчики. Так вам не будет.
Когда в разгар 2016 года поехавшие вовсю завывали об эвакуации Мариуполя, я писал о том, что ЕБРР уже выделил на модернизацию дороги на Мариуполь миллионы долларов, и вместо «обмена на Сирию» и наступления РФ произойдёт дальнейшая масштабная вестернизация страны, пока вы плачете и рвёте волосы на груди. Сегодня, когда только последние дегенераты продолжают писать об усталости Запада и пустых залах на встречах с первыми лицами Украины, я могу только повториться. Мы сами интересны им как 40-миллионный рынок, как региональный партнёр, как хаб, как центр логистики, как противовес имперским поползновениям РФ на постсоветском пространстве. Потенциал сотрудничества с США, ЕС и НАТО огромен - не только этими проевшими оскомину 25% мировых чернозёмов или 5% запасов недр планеты, географически расположенными в Украине. Хотя «Sigma Bleyzer» из США планирует инвестировать в добычу газа до 100 млн долларов и привлечь компании из Техаса для бурения, третье место по разведанным запасам в Европе - это не шутки. Но точек роста хватает и без этого - рост «зелёного тарифа» внутри Украины, открытые вакансии IT-инженеров в ЕС и США под миллион человек суммарно (R&D-центры), инфраструктурные проекты (метро в миллионных городах, скоростные поезда и электрички, устаревшие электрические сети и центрального отопления), фармацевтика, потребность нарастить мощности по перевалке зерна. Это миллиарды и миллиарды долларов в украинскую экономику и от МБРР, и от частников, и от государственной американской корпорации OPIC.
Ну и оборонная сфера, конечно, - там непаханое поле в плане модернизации, совместных проектов, НИОКР и инвестиций. Никогда не думали, почему разрешение на поставку сотен крупнокалиберных снайперских винтовок из США совпадает с желанием Киева набрать в каждой области по бригаде территориальной обороны? Или почему засекретили информацию по поставкам дронов и ПТУР в ВСУ одновременно с решением на отгрузку из США «не только ПТРК Javelin»?
Коттоновые организмы по-прежнему весело скачут, рассказывая, что в американском батальоне больше ПТРК, чем США пришлют Украине. В 2014 году они также задорно радовали народ, рассказывая об устаревших рациях и аналоговых БПЛА, как совсем скоро выработаются стволы, и украинцы скоро расстреляют боеприпасы. К 2018 году выяснилось, что у укропа заходит по 800 цифровых раций в год, 70 аналоговых БПЛА США почему-то превратились в БПЛА «Глобальний сокіл», а 1100 орудий и РСЗО на вооружении, (конечно, по крайне примитивным расчётам) внезапно 1 млн 100 тысяч выстрелов ресурса. И с такими темпами, как сегодня, по пару тысяч снарядов в месяц десятком дежурных батарей на передке и учениями, ресурса «карать Донбасс» хватит ещё моему сыну. А американцы продолжают поставлять сюда артиллерийские радары, защищённые ноутбуки, спутниковую связь и оказывают прямую поддержку нашим войскам разведывательными вылетами стратегических БПЛА.
На сегодня США оказывают влияние на оперативно-тактический уровень конфликта, поставив до 30% цифровых раций от штата в ВСУ, передав ВСУ более 5000 тепловизоров и ночных прицелов, а контрбатарейных радаров сюда отгрузили больше, чем во многие страны НАТО (чем у Испании или Греции, например). А с 2018 года США начинают поставлять сюда РЛ
https://www.youtube.com/watch?v=n8c8x4id6gA
В общем, динамика есть, и она вполне ясная - мы на сегодня всё быстрее дрейфуем в сферу интересов США. Звоночков сотни - от визитов сенаторов в Мариуполь, генералов на передовую и полётов стратегических БПЛА до брендов, которые заходят в Украину (тот же «Under Armour» или «Coach»). Украинских облигаций на 3 млрд раскупают за несколько часов, 46% покупателей - инвесторы из США. Общий торговый баланс растёт на 62% в год, экспорт из Украины в США вырос вдвое. С 1991 года США вложили в Украину чуть более 5 млрд долларов. С 2014 года мы получили 2 млрд кредитных гарантий и 2 млрд долларов инвестиций. В следующем году сюда зайдут сотни миллионов долларов в сфере безопасности сразу по 4 программам. Не знаю, как в вашей реальности, а в моей эта цифра называется взрывной рост. По-прежнему США не делают погоды ни по доле, ни по объёму инвестиций, но мы на сегодня чётко видим тренд и направление движения. Речь не идёт о том, что «Америка с нами», речь буквально идёт о будущем нашей страны. Это не громкие слова и не речёвки - противник занял три областных центра, лишил нас до 20% ВВП и 10% населения, он продолжает необъявленную войну, подрывную работу и пропаганду против Украины. И попытка лишить Украину денег за транзит, и обвал экспорта в РФ в 2014-2015 годах, и отжим предприятий, и «блокада», и захват нефтегазовых платформ на шельфе, и нынешняя «газовая война» - всё это звенья одной цепи.
На фоне экономического и военного давления перед нами будет стоять немало вызовов - обновление авиационного парка, контроль протяжённой границы, создание ВТО и ударных БПЛА, замкнутый цикл топливных сборок к АЭС, диверсификация добычи газа, а в идеале выход на собственную добычу, модернизация подвижного состава УЗ, развитие Центра по противодействию киберугроз. Тысячи их. Поэтому приход капитала из США - жизненно-важная для нашей страны вещь. Капитала, на который не оказывает влияние европейское газовое лобби и ручные партии Путина, и за который в случае силового решения будут прилетать «топоры». Я не призываю превращаться в лубочных порохоботов из анекдотов, но у нас на сегодня есть в этом направлении значительные успехи. Глупо отрицать свои сильные стороны на фоне вечной земельной реформы и позиционной борьбы с коррупцией. Ближайшие месяцы однозначно продолжат тренд на приход в Украину бизнеса и технологий из Штатов, инвестиций, которые гарантируются государственными корпорациями и Госдепом, вооружения и техники. Хотя, как бы ни шли дела на ниве реформ, украинцы должны поддерживать любую политическую силу, выступающую за сближение с США. Сегодня, завтра, после того как спадёт сумасшествие в эфире из-за выборов, через 5 лет, через поколение. От влияния поехавшего соседа нужно избавляться любой ценой. А лучшего рецепта, чем инвестиции США, оборонные программы США, базы США, пока ещё не придумали.
а похороны впк
зачем вам свои разработки???
дадим вам готовый продукт
херня шо он старенький
зато есть
а свое вам не нужно, можете от рук отбиться
технологии не пренадлежат конкретно сша
это активы частных компаний
никто не заставляет оставаться в ламповом веке
но современные чипсэты даже и не думай купить, вздрючат
та что чипсеты, теплик попробуй 5+ поколения купи официально
грамотей
не сцы
переживу
а друзьям дают удочку
шоб понятнее было
Когда начнем активно переходить на Линукс - Микрософт сама за нами бегать начнет.
Доплачивает в виде БЕСПЛАТНЫХ лицензий в учебных заведениях.
за гнилье кацапское и разговора нет.
остальные подписанты будапешта - тихо слились и проявляются слабо и не ровно.
мое, чисто мое мое мнение, - союзники оставили Украину один на один с кацапней.
забыли 39й год?
подумали всю срань победили v 45m и всем мороженого?
у меня для всех есть новость - не всю срань еще победили.
видимо придется еще кацапскую срань уничтожать..
Негры же не дурные за каждый фильм платить...
Музыку бесплатно слушать можно на радио (в том числе онлайн).
Но они должны нас понять-мы нищие ,у нас нет денег ни на что.
Если мы посмотрим американский фильм бесплатно, то им не будет ни какого ущерба (т.к. купить эти фильмы мы все-равно не сможем)
К примеру фильм ,,Межа,, и ,,Киборги,, когда вся Европа уже давным давно смотрит эти фильмы в свободном доступе то Украина по сей день зщищает ,,права интелектуальной собственности,, от украинцев, тем более что основное финансирование фильма ,,Межа,, взяла на себя Словакия а малыц процент Украина за выделеные казной народных денег.
Примеров тупости и абсурда можно приводить безконечно...
)) Пілім Хас, копаєм уголь і вся тобі технологія.
Ще приклад. Я працюю над одним з проектів уже 3.5 років. Вклав туди купу грошей, весь свій час, написав 4 патента і можу чесно сказать, що мені буде не дуже приємно в разі виходу готового продукта на ринок побачити в продажу навіть дуже якісну не ліцензійну підробку.
Авторские права только его развращают. ВанГог за всю свою жизнь продал всего одну картину что не мешало ему быть гением. Тогда как работа под заказ как правило является халтурой. Если художник думает о прибыли, значит он не художник, а торгаш.