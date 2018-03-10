 США ожидают от Украины конкретных шагов по защите интеллектуальной собственности, - замглавы МЭРТ Титарчук

Об этом сообщил по итогам встреч в Вашингтоне заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"То, что я увидел, в принципе, американская сторона положительно оценивает наши сдвиги как на законодательном уровне, как реальную борьбу с интернет-пиратством, так и с очень большим комплексом контрафактов", - отметил заместитель министра после соответствующих слушаний в Офисе торгового представителя США.



Он подчеркнул, что в Вашингтоне обращают внимание прежде всего на три ключевых вопроса. "Это, прежде всего, борьба с пиратством, коллективное управление (правами интеллектуальной собственности. – Ред.) и легализация программного обеспечения Microsoft на уровне государственной власти", - отметил он.



Украина еще в 2011 году попала в так называемый доклад "Special 301 Report", который определяет список стран со значительным уровнем интернет-пиратства и недостаточной защитой прав интеллектуальной собственности. Этот документ обновляется ежегодно, и Украина в нем находится во второй группе, то есть priority list.

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По словам Титарчука, в США признают, что украинская сторона сделала много за последние годы, но надо еще приложить немало усилий. "Сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении о коллективном управлении правами интеллектуальной собственности. – Ред.), поскольку наш дедлайн в этом вопросе – до 26 апреля. Если мы не примем, то можем потерять ряд преференций. Это касается экспорта украинских товаров в США", - пояснил он.



После того, как этот закон будет принят, "Украина будет иметь шанс перейти в watch list, то есть в первую группу списка". Чтобы Украину полностью исключили из этого доклада, нужно легализовать программное обеспечение в государственных органах власти, где 37% продолжает быть пиратским.



"Для этого требуется финансирование. Мы начали переговоры с Microsoft, чтобы получить определенные преференции (на приобретение программного софта. – Ред.), поскольку мы не коммерческие структуры, а государственные органы, чтобы за 3-5 лет полностью пройти этот процесс", - пояснил заместитель министра.

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Он также сообщил, что в программе его пребывания в Вашингтоне также были запланированы встречи в Министерстве торговли США, Государственном департаменте и Всемирном банке.