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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:избиение (9145) Киев (15505) титушки (428) Левченко Юрий (17)

 Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб, - арендатор земли

Торговое представительство республики Таджикистан заявило, что нардеп Юрий Левченко мешал сносу незаконных гаражей, которые стоят на участке за который представительство платит арендную плату в бюджет Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говроится в сообщении представительства в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "Сегодня 09.03.2018 года, коммунальными службами КГГА, осуществлялся демонтаж незаконно установленных гаражей по улице Половецкая 25 / 27-29, которая была сдана в аренду на законных основаниях (арендная плата уплачивается в полном объеме в бюджет города Киева). Во время проведения демонтажа гаражей произошла стычка с участием народного депутата, который пытался бросить "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб.

Учитывая вышесказанное, просим компетентные органы и структурные подразделения КГГА, принять меры по решению данной ситуации".

Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил коктейль Молотова в сотрудников коммунальных служб, - арендатор земли 01

Утром 9 марта об избиении народного депутата Юрия Левченко  сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

9 марта в Шевченковском районе Киева возникло противостояние между титушками и киевлянами, которые вышли отставиать свои гаражи. 

По факту инцидента полиция задержала семь человек.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054766
 
 
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За коктейль молотова мало надавали народному клоуну
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Блядь еще таджики не били МОРДЫ УКраинцам в Киеве -- совсем охерели ??? Вам в Душанбе отрезали бы головы через две минуты народ за такие дела ...
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И КАК ДОЛГО они ее платят??? И какая СВИНОТА, зная что там гаражи граждан Украины вместо того чтобы обсудить вопрос узаканивания гаражей выделяет эту землю другим????
Надо проверить КАК ДАВНО и на каких условиях им она была ВЫДЕЛЕНА!!! Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб , - арендатор земли - Цензор.НЕТ 6266
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Торговая палата Таджикистана в Украине????))))))))))))))))))))))))))))))
Само по себе звучит ДЕБИЛЬНО!!!!
Очередное кубло КГБ-ФСБ в моем городе???
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Титушки - сотрудники коммунальных служб Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб , - арендатор земли - Цензор.НЕТ 847 Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб , - арендатор земли - Цензор.НЕТ 8777
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб, - арендатор земли
 
 
 
 
 
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