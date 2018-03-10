 Нардеп Левченко мешал сносу незаконных гаражей и бросил "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб, - арендатор земли

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говроится в сообщении представительства в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня 09.03.2018 года, коммунальными службами КГГА, осуществлялся демонтаж незаконно установленных гаражей по улице Половецкая 25 / 27-29, которая была сдана в аренду на законных основаниях (арендная плата уплачивается в полном объеме в бюджет города Киева). Во время проведения демонтажа гаражей произошла стычка с участием народного депутата, который пытался бросить "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб.

Учитывая вышесказанное, просим компетентные органы и структурные подразделения КГГА, принять меры по решению данной ситуации".

Утром 9 марта об избиении народного депутата Юрия Левченко сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

9 марта в Шевченковском районе Киева возникло противостояние между титушками и киевлянами, которые вышли отставиать свои гаражи.

По факту инцидента полиция задержала семь человек.