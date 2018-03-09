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 Политика Украины, За рубежом
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 "Нарушение Россией украинского суверенитета": Представитель США при ОБСЕ озвучил основные причины вооруженного конфликта на Донбассе

Именно нарушение Россией территориальной целостности Украины привело к конфликту на востоке Украины.

Об этом временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил в ответ на выступление российской делегации во время заседания ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"В свете одного из комментариев, сделанных российским коллегой относительно спецпредставителя (США Курта) Волкера и заявления российского делегата о том, что привело к конфликту в Украине, я хочу привести четыре простых пункта ... Вопреки взглядам, высказанным российским делегатом, к конфликту на востоке Украины привело нарушение Россией территориальной целостности Украины", - заявил он.

"Что привело к нынешнему кризису, который мы имеем в Украине - так это нарушение Россией украинского суверенитета. Что привело к конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины. Что привело к текущему конфликту в Украине - то поддерживает нынешний конфликт там и продолжает представлять наибольшую угрозу региональной стабильности и безопасности", - заявил Камиан.

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По его словам, это "повторение и продолжение нарушений ряда важнейших принципов и обязательств, которые мы имеем в ОБСЕ".

Источник: https://censor.net.ua/n3054765
 
 
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Утилизируйте путлера как бен Ладена ! Сколько можно закрывать глаза на террориста номер 1
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Шось давно не чути про літалки кацапські над балтією та Аляскою. БізІн скінчився? Улібаємся і машем кацаПутіни.)))
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ани турбовинтовые двигателя на ядерные меняют. Вот и не летают.... Но вот скоро наступит непредсказуемая траектория .....
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по ходу Володю ТуПина скоро будут бить по харе его же обоссаными труселями)))))
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круг сужается Господа)))
точнее очко у кремлевской крысы))))
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Отвесил кацам четыре оплеухи. Молодца!
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А В КРЫМУ !!!??? ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ !!! ТЕПЕРЬ ЕСЛИ В КРЫМУ БУДЕТ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ - ВИНОВНА БУДЕТ РОССИЯ !!!
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ща кацмидовская лошадь споет в унисон карликом,
шо их вынудила ето сделать 3я сила...
альфацентровчане озаботились - шо опять мы?
вроде тока срали в озера, и то выборочно,
для екперименту...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нарушение Россией украинского суверенитета": Представитель США при ОБСЕ озвучил основные причины вооруженного конфликта на Донбассе
 
 
 
 
 
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