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 Грузия рассматривает ускоренный вариант вступления в НАТО

Грузинский парламент рассматривает возможность реализации ускоренной стратегии вступления страны в НАТО после почти десятилетних неудачных попыток вступить в этой военный альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки

По информации издания руководство Грузии всерьез изучает вариант ускоренного присоединения к Альянсу, который недавно был выдвинут одним из аналитических центров в Вашингтоне.

"В соответствии с нашими национальными приоритетами и консультациями с нашими стратегическими партнерами мы сделаем все возможное, чтобы ускорить нашу интеграцию, - сказал спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Он сослался на предложение американского Фонда "Наследие" рассмотреть вариант о присоединении к Альянсу, при котором под действие статьи 5-й договора о коллективной обороне временно бы не подпадали оккупированные Россией территории Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, что в статье 5-й Североатлантического договора о коллективной безопасности говорится, что нападение на одну из стран-участниц договора будет считаться нападением на всех членов Альянса. Считается, что по этой причине Москва решительно выступает против присоединения Грузии к Североатлантическому альянсу.

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"Многие опасаются, что членство Грузии в НАТО будет означать автоматическую войну с Россией в оккупированных регионах, - сказал Лук Коффи, американский аналитик, который выступил с предложением об ускоренном варианте присоединения к Альянсу. - Грузия может быть приглашена в НАТО путем внесения поправок в статью 6-ю Североатлантического договора 1949 года".

Статья 6 определяет конкретные территории в пределах данной страны, которые подпадают под гарантию безопасности Статьи 5 Североатлантического договора.

"Эта поправка может быть сделана вместе с протоколом присоединения Грузии, как это было в 1951 году, когда Турция и Греция присоединились к Альянсу", - сказал Коффи, добавив, что при этом должно быть указано, что восстановление территориальной целостности Республики Грузия должно быть достигнуто мирным дипломатическим путем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054764
 
 
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Барыга Иванишвили окончательно продался России. Михуил, беги спасать рідну Грузию. Грузия рассматривает ускоренный вариант вступления в НАТО - Цензор.НЕТ 4466
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ты прям опередил, хотя дурик Михуил парачку дней назад грозилса что вернётса в Грузию.
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Если голодный будет, то обязательно вернется. В тюрьме хотя бы кормят бесплатно. Грузия рассматривает ускоренный вариант вступления в НАТО - Цензор.НЕТ 2472
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