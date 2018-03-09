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Все про:КНДР (452) США (13385) Ким Чен Ын (78) Трамп (1687)

 В Белом доме назвали условия для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не намерен делать какие-либо уступки КНДР, а также проводить встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пока не увидит конкретных действий со его стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"США будут продолжать политику максимального давления, мы не будем делать никаких уступок. Мы не будем двигаться дальше, пока не увидим конкретных и подтвержденных действий со стороны Северной Кореи. Мы также действуем с позиции силы", - заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также добавила, что США "не собираются проводить эту встречу, пока не увидят конкретных действий со стороны КНДР".

На вопрос журналиста о том, как именно США "увидят конкретные действия", Сандерс ответила: "это будет определено Советом национальной безопасности и разведсообществом".

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп "надеется, что США смогут добиться дальнейшего прогресса".

"Мы знаем, что политика максимального давления, безусловно, эффективна. Мы не собираемся отступать, чтобы что-то изменить. Мы собираемся продолжить работу в данном направлении", - заявила она.

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Сандерс также отметила, что США "постоянно общаются с лидерами по всему миру" по данному вопросу. "Вчера вечером и сегодня президент провел беседы с несколькими мировыми лидерами и партнерами. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами", - сообщила она.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3054763
 
 
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Нада шоб соєвый памог...
ГыыЫЫЫ...
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Аж бігом. Трампу більше не має чого робити як зустрічатися з рашковою шосткою. Може йому ще з мудаками з днр та лнр зустрічатися? В Белом доме назвали условия для встречи Трампа с Ким Чен Ыном - Цензор.НЕТ 6199
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Ну у Трампа типа ж условие - Прекращение ядерной программы и ракетно-ядерное разоружение.

Другое дело, что все те ядерные ракеты то по части китайские, по части россосийские, которые Ыну дают типа для испытаний и заодно "попужать пиндосов".
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дружище - ради освобождения всего острова от комунистической швали, хоть он из партии ястребов, ради сохронении жизней друзеи, готов сесть за стол переговоров с каждым, но если тот задумает надуть по срускому принцыпу - то это конец вруну.
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Все таки радует, что Вова с корейцем просчитался.......
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Президент США Дональд Трамп не намерен делать какие-либо уступки КНДР, а также проводить встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пока не увидит конкретных действий со его стороны.Источник:https://censor.net.ua/n3054763

США так и не могут понять что КНДР лишь федеральный округ РФ с широкими полномочиями.
Трамп убедится в этом когда на переговорах поймет что Ким лобирует интересы рф
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Сомневаюсь что парашный...скорее китайская марионетка
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по моему скоро скажем - Кореискии полуостров наш -а это же проамериканские силы у границ срусни и отметим, ведь как бы не относилис к севкореицам а они не глупы и знает от куда к ним пришёл комунисти вся шобла вместе с ним.
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Есть одно главное условие: смени прическу, ким
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НАРОД !!! КАК ЖЕ МЫ РАСПУСТИЛИ ПРЕСТУПНОСТЬ !!! ТЕПЕРЬ МЫ ДОЛЖНЫ УБИВАТЬ !!!
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Главное условие , что Черноморск , наконец-то , признают вольным городом .
Второе , непременное условие , что Петра Инкогнито признают честным препиздентом .
Без этого никак !
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Пойдет на все уступки, пухленький, как миленький. Когда ему гарантируют неприкосновенность (и может даже бабла отвалят), возможность путешествовать по миру, а также войти в историю, как человек, который провел реформы и смог приблизит объединение Кореи в одно целое, то надо будет полным идиотом, чтобы такое отвергнуть. Потому что судя по многочисленным источникам, после окончания ОИ туда подтянуться еще другие силы (кроме трех УА групп). Это только свидетельствует о одном: Америка готова решительно на такую операцию. Думаю надо будь полным идиотом, чтобы не выбрать первый вариант.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Белом доме назвали условия для встречи Трампа с Ким Чен Ыном
 
 
 
 
 
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