 В Белом доме назвали условия для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"США будут продолжать политику максимального давления, мы не будем делать никаких уступок. Мы не будем двигаться дальше, пока не увидим конкретных и подтвержденных действий со стороны Северной Кореи. Мы также действуем с позиции силы", - заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Она также добавила, что США "не собираются проводить эту встречу, пока не увидят конкретных действий со стороны КНДР".
На вопрос журналиста о том, как именно США "увидят конкретные действия", Сандерс ответила: "это будет определено Советом национальной безопасности и разведсообществом".
По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп "надеется, что США смогут добиться дальнейшего прогресса".
"Мы знаем, что политика максимального давления, безусловно, эффективна. Мы не собираемся отступать, чтобы что-то изменить. Мы собираемся продолжить работу в данном направлении", - заявила она.
Сандерс также отметила, что США "постоянно общаются с лидерами по всему миру" по данному вопросу. "Вчера вечером и сегодня президент провел беседы с несколькими мировыми лидерами и партнерами. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами", - сообщила она.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.
ГыыЫЫЫ...
Другое дело, что все те ядерные ракеты то по части китайские, по части россосийские, которые Ыну дают типа для испытаний и заодно "попужать пиндосов".
США так и не могут понять что КНДР лишь федеральный округ РФ с широкими полномочиями.
Трамп убедится в этом когда на переговорах поймет что Ким лобирует интересы рф
Второе , непременное условие , что Петра Инкогнито признают честным препиздентом .
Без этого никак !