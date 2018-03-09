 В Белом доме назвали условия для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"США будут продолжать политику максимального давления, мы не будем делать никаких уступок. Мы не будем двигаться дальше, пока не увидим конкретных и подтвержденных действий со стороны Северной Кореи. Мы также действуем с позиции силы", - заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.



Она также добавила, что США "не собираются проводить эту встречу, пока не увидят конкретных действий со стороны КНДР".



На вопрос журналиста о том, как именно США "увидят конкретные действия", Сандерс ответила: "это будет определено Советом национальной безопасности и разведсообществом".



По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп "надеется, что США смогут добиться дальнейшего прогресса".



"Мы знаем, что политика максимального давления, безусловно, эффективна. Мы не собираемся отступать, чтобы что-то изменить. Мы собираемся продолжить работу в данном направлении", - заявила она.

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Сандерс также отметила, что США "постоянно общаются с лидерами по всему миру" по данному вопросу. "Вчера вечером и сегодня президент провел беседы с несколькими мировыми лидерами и партнерами. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами", - сообщила она.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.