 Это была уже вторая поставка из ОРДО. Первую ему дали провезти и спрятать в Хмельницкой области, - Геращенко об оружии, изъятом при задержании Рубана

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко в программе "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

"Это уже вторая поставка оружия (с территории ОРДО). Первую поставку оружия ему (Владимиру Рубану) дали привезти в Украину, дали сложить в схрон на территории Хмельницкой области в одной из воинских частей", – заявил Геращенко.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.