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Все про:оружие (3367) Геращенко_Антон (886) Рубан Владимир (36)

 Это была уже вторая поставка из ОРДО. Первую ему дали провезти и спрятать в Хмельницкой области, - Геращенко об оружии, изъятом при задержании Рубана

Арсенал оружия, которое изъяли при задержании Владимира Рубана, был уже второй крупной партией оружия из ОРДЛО, ввезенного Рубаном в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко в программе "Голос народа" на телеканале "112 Украина". 

"Это уже вторая поставка оружия (с территории ОРДО). Первую поставку оружия ему (Владимиру Рубану) дали привезти в Украину, дали сложить в схрон на территории Хмельницкой области в одной из воинских частей", – заявил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле переговорщика Рубана будут еще другие подозреваемые, - глава СБУ

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева. 

Источник: https://censor.net.ua/n3054761
 
 
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Рубан уродливый коротышка ,под стать педофилу путлеру ,вербовала освобождённых для предательства банде ху....ла
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В Хмельницькій області,а чого не в Петрівці,чи Козин,як"людина"Медведчука,яка має свобідний виліт з Києва в Москву на літаку,що за маячня від Антохі? Знов пережерло чогось несвіжого?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭто была уже вторая поставка из ОРДО. Первую ему дали провезти и спрятать в Хмельницкой области, - Геращенко об оружии, изъятом при задержании Рубана
 
 
 
 
 
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