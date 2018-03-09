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 Политика Украины
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 Американский стратегический беспилотник провел разведку на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в пятницу совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение всего дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,8 тыс. метров и скорости 565 км в час.

С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей оккупированной территорией Донбасса, а также большой частью территории приграничных областей России.

Он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

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В настоящее время он возвращается на базу в Италии, совершая полет в воздушном пространстве Румынии.

Тяжелый американский беспилотник утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

Стоимость стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится $31 тыс.

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Этот беспилотник регулярно используется для проведения разведки на Донбассе а также побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил не менее пяти таких полетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3054760
 
 
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но при этом кацапы от них не перестают срать себе в штаны от ужаса)))))
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Россия вас не отпустит.Будет Замороженный конфликт ,как и было много веков,просто об этом никто в своём хуторе даже и не знал-это сейчас стали все якобы все грамотные.
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вывод...Сросию будут душить до победного)
СССР стал на колени...хотя был поди в 3 а то и в 5 раз сильнее современной недо империи ТуПина)))
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советское рюсскае гоффнище самое непотопляемое в мире.Мильдоний и Аргентинский Кокаин не дадут сбрехать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканский стратегический беспилотник провел разведку на Донбассе
 
 
 
 
 
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