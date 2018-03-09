 Рубан - это медийный персонаж, марионетка, которой управляют другие, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Я не сомневаюсь в том, что Рубан - это пешка. Медийный персонаж - не более того. Вот просто создано медийное лицо человека. А сам по себе этот человек - ноль полный. Это как марионетка, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока продолжалась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И я имею определенные обоснованные надежды, что это только начало операции. Продолжение следует. И можно только представить, в каком состоянии находится все это отродье", - сказал Тука.

На вопрос ведущего, как много может Владимир Рубан знать, Тука сказал: "Это зависит от того, какие у него были связи. Я этого не знаю. Он 100% знал, потому вез не для себя, не для личного использования. И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей, и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия, они должны быть кем-то управляемые , должны были привести к каким-то управляемых последствий. Разрабатывают обычно определенные сценарии поведения общества, как надо правильно подводить общество к тем или иным реакциям".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.