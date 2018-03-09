 Рубан - это медийный персонаж, марионетка, которой управляют другие, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире "5 канала".
"Я не сомневаюсь в том, что Рубан - это пешка. Медийный персонаж - не более того. Вот просто создано медийное лицо человека. А сам по себе этот человек - ноль полный. Это как марионетка, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока продолжалась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И я имею определенные обоснованные надежды, что это только начало операции. Продолжение следует. И можно только представить, в каком состоянии находится все это отродье", - сказал Тука.
На вопрос ведущего, как много может Владимир Рубан знать, Тука сказал: "Это зависит от того, какие у него были связи. Я этого не знаю. Он 100% знал, потому вез не для себя, не для личного использования. И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей, и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия, они должны быть кем-то управляемые , должны были привести к каким-то управляемых последствий. Разрабатывают обычно определенные сценарии поведения общества, как надо правильно подводить общество к тем или иным реакциям".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Неужели михумайдан хотели разнести ?
То есть, вы понимаете? СБУ ранее изымает оружие из того же самого микроавтобуса, на котором сейчас задержали Рубана. По их версии этот же микроавтобус потом поехал на оккупированные территории, там его загрузили новой партией оружия чуть ли не по просьбе Захарченко и с ведома Путина, после чего на нашем блокпосту его задержали второй раз, но уже с Рубаном за рулем.
Какие тупые террористы. СБУ в ноябре отобрала у них оружие, но вернула им микроавтобус. А они в этот же микроавтобус снова загрузили оружие и отправили вместе с Рубаном на подконтрольную территорию.
Феерично.
https://strana.ua/news/128705-sud-po-vladimiru-rubanu-polnyj-tekst-podozrenija.html
Обмін полоненими практично заморожений, маємо право пред'явити претензії Медведчуку - Рубан
https://www.pravda.com.ua/news/2015/05/28/7069335/
Убийства на Майдане, прекращение войны, исчезнувшие деньги овоща, борьба с коррупцией, тюрьмы, набитые воровскими кланами, европейское право, экономическое процветание, вобщем все, что за четыре года так и не состоялось, кажется таким ничтожным, в сравнению с ежедневным шоу из "жизни замечательных людей". Завтра настанет новый день,,,новые обстрелы, новые раненные, новые тарифы, новые заоблачные цены, новые шоколадные сказки, новое шоу и через неделю все забудут, кто такой рубан.
Серии в шоу были и поинтересней!!!
по уму третья голова б не помешала - гениального алкаша, по совместителсьтву - прокурвора
но видать к нему белка надолго в гости приехала
недосуг
так что пока верим честному стуку