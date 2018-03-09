EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  4821  123
Материалы по теме:
Все про:Тука (513) Рубан Владимир (36)

 Рубан - это медийный персонаж, марионетка, которой управляют другие, - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука заявил, что задержанный Владимир Рубан является медийным персонажем.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Я не сомневаюсь в том, что Рубан - это пешка. Медийный персонаж - не более того. Вот просто создано медийное лицо человека. А сам по себе этот человек - ноль полный. Это как марионетка, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока продолжалась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И я имею определенные обоснованные надежды, что это только начало операции. Продолжение следует. И можно только представить, в каком состоянии находится все это отродье", - сказал Тука.

На вопрос ведущего, как много может Владимир Рубан знать, Тука сказал: "Это зависит от того, какие у него были связи. Я этого не знаю. Он 100% знал, потому вез не для себя, не для личного использования. И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей, и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия, они должны быть кем-то управляемые , должны были привести к каким-то управляемых последствий. Разрабатывают обычно определенные сценарии поведения общества, как надо правильно подводить общество к тем или иным реакциям".

Также читайте: Боевики не скрывали дружественного отношения к Рубану, - Ирина Геращенко

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева. 

Источник: https://censor.net.ua/n3054759
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
читаючи, як тут розійшлася в коментах ватяногнидна маса,- не до вподоби ім те що фейерверк до виборів їхнього царя не вдався, і відверто радію з цього!..і щиро тикаю вам, гумовоштопані, нашу українську дулю попід самі ваші шакалячі шнобеля!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А теракт готовился на выборы путина.
Неужели михумайдан хотели разнести ?
 показать весь комментарий
 
 
журналисты задали вопрос о том, что микроавтобус, в котором ехал Рубан, сотрудники СБУ в ноябре 2017 уже задерживали с оружием. Грицак заметно стушевался, но подтвердил факт задержания в ноябре именно этого микроавтобуса.
То есть, вы понимаете? СБУ ранее изымает оружие из того же самого микроавтобуса, на котором сейчас задержали Рубана. По их версии этот же микроавтобус потом поехал на оккупированные территории, там его загрузили новой партией оружия чуть ли не по просьбе Захарченко и с ведома Путина, после чего на нашем блокпосту его задержали второй раз, но уже с Рубаном за рулем.
Какие тупые террористы. СБУ в ноябре отобрала у них оружие, но вернула им микроавтобус. А они в этот же микроавтобус снова загрузили оружие и отправили вместе с Рубаном на подконтрольную территорию.
Феерично.
 показать весь комментарий
 
 
А можно какую-нить ссылочку на это? лень самому яндексить.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Рубана подозревают в подготовке покушения на Порошенко. Полный текст "пидозры"

https://strana.ua/news/128705-sud-po-vladimiru-rubanu-polnyj-tekst-podozrenija.html



 показать весь комментарий
 
Навіть відкривати ліньки. Хіба що поржать над дебілізмом клєрків з АП, що все це навигадували.
 показать весь комментарий
 
 
гужва из австрии придумал, или крюкова сама сваяла?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Когда то во времена СССР КГБ все держало в тайне а вам СБУ много открывает но есть тоже тайны. Заткнитесь лучше и не мешайте.
 показать весь комментарий
 
одно фейковое видео с погоней на границе чего только стоит, в кгб такого не делали
 показать весь комментарий
 
 
Звідки тролі мінстеця взяли, що Рубан сидить? Нє, він може і сидить, але десь у дорогому європейському ресторані і прогулює гроші, що заробив, як актор цього блокбастеру з зарядженими тумбочками. Ніхто ж не бачив його у лук'янівці? Ніхто. То з чого ви взяли, що він там?
 показать весь комментарий
 
 
Це надя, вона вболіває за долю Рубана який планував з гранатомета розстрілювати людей у центрі столиці , помічник Наді допомагав Рубану завозити зброю… https://www.facebook.com/groups/IsupportThePresidentPoroshenko/permalink/1884736295150446/
Рубан - це медійний персонаж, маріонетка, якою керують інші, - Тука - Цензор.НЕТ 5516

 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что пытаются прикрыть делом Рубана? Что-то очень нехорошее.
 показать весь комментарий
 
 
Лола дуже злопам"ятна.Це стара історія,яка тягнеться ще з 2016року.На шоу Савіка Шустера Рубан сказав відкритим тестом,що Лола і є головний по котрабасу.Рило запам"ятало і чекало нагоди відомстити Рубану.І вона підвернулась!!! Лола звичайно ж чудово знає,що Рубана приліпили до Медведчука,як його людину.От рило і скористався можливостю закрити людину нібито Медвечука,як полум"яний патріот.А тепер дав вказівку порохоботам топити проти Рубана, "людини" Медведчука.
Обмін полоненими практично заморожений, маємо право пред'явити претензії Медведчуку - Рубан
https://www.pravda.com.ua/news/2015/05/28/7069335/
 показать весь комментарий
 
 
А контрабандой оружия и прочей "торговлей" с ОРДЛО с первых же дней войны занималась и контролировала СБУ и это по-моему известно всем. А мимо Порошенко ничего и ни когда не проходит и это тоже известно. Поэтому, друзья отключайтесь от этой дурки к глобальной проблеме -ПОРОШЕНКО!
 показать весь комментарий
 
 
Тука повторює все,що дозволяє йому говорити Лоліта.

 показать весь комментарий
 
Ещё несколько таких успешных рейдов и в ОРДЛО вообще не останется оружия. Всех представят к награде.
 показать весь комментарий
 
Считаю туку умным человеком, как и всех, кто работает У петра лексеяча. Вот, вышел в народ грицак сказал, что рубан хотел подорвать солнцеликих президента и министра - у меня нет сомнений, что именно так, вышел авторитетный тука, разложил всё по полочкам: что, где, когда и я плевать хотела на собственное мнение.
Убийства на Майдане, прекращение войны, исчезнувшие деньги овоща, борьба с коррупцией, тюрьмы, набитые воровскими кланами, европейское право, экономическое процветание, вобщем все, что за четыре года так и не состоялось, кажется таким ничтожным, в сравнению с ежедневным шоу из "жизни замечательных людей". Завтра настанет новый день,,,новые обстрелы, новые раненные, новые тарифы, новые заоблачные цены, новые шоколадные сказки, новое шоу и через неделю все забудут, кто такой рубан.
Серии в шоу были и поинтересней!!!
 показать весь комментарий
 
 
вот не хватает еще 2 умных челов - Зоряна и Шкиряка, шоб окончательно черту подвести
по уму третья голова б не помешала - гениального алкаша, по совместителсьтву - прокурвора
но видать к нему белка надолго в гости приехала
недосуг
так что пока верим честному стуку
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРубан - это медийный персонаж, марионетка, которой управляют другие, - Тука
 
 
 
 
 
 вверх