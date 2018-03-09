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 Переводчику Юрию Ананко необходима помощь на лечение

Тяжело заболел Юрий Ананко, гениальный переводчик гениального Хименеса. Он самостоятельно выучил испанский язык лишь для того, чтобы перевести "Платеро и я" на украинский язык. Поэтому пусть в этот раз Платеро вместе с нашим участием поможет ему.

Об этом сообщило издательство Discursus на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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С сегодняшнего дня и до 31 марта все средства с продажи книги Хуана Рамона Хименеса "Платеро и я" на сайте издательства Discursus будут переданы на лечение Юрию Ананко. Заказать книгу можно здесь.

"Если вы уже имеете это чудесное издание, то можете просто перевести помощь на карту мамы Юрия", - сообщили в издательстве.

Подробнее о ситуации рассказал близкий приятель Юрия Иван Иванов, который тоже объявил распродажу авторских экземпляров "Платеро".

"Был у него сегодня в больнице - из легких у Юры откачивали жидкость, сейчас к его телу присоединена трубка. С Юрой постоянно находится его мама, в больнице Юра пробудет еще около двух недель. Ежедневно на различные лекарства и антибиотики уходит бешеное количество денег. Семье Юры на лечение этих денег катастрофически не хватает", - рассказал Иванов.

Банковская карта мамы Юрия - 5168755617570888 (ПриватБанк), Ананко Анна Петровна.

Переводчику Юрию Ананко необходима помощь на лечение 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054758
 
 
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Нет ничего хуже чем чувство собственной беспомощности , дай Боже никому это не пережить
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Кидаю зараз трохи грошей. Підтримаємо Юрія для його одужання. Здоров'я і перемоги у боротьбі з хворобою
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А ЧТО ПОРОШЕНКО С АХМЕТОВЫМ И Т.П. - ОБНИЩАЛИ !!!???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПереводчику Юрию Ананко необходима помощь на лечение
 
 
 
 
 
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