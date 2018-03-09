 Еврокомиссар по энергетике Шефчович провел переговоры с министром энергетики РФ по вопросу заморозки активов Газпрома в Украине

Как передает Цензор.НЕТ об этом агентству "РИА Новости" сообщил источник.
По словам собеседника агентства, Еврокомиссия поддерживает контакты с украинской и российской сторонами. О результатах переговоров не сообщается.
Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
Gazeta Wyborcza также отметила, что победа PGNІG в ценовом споре с "Газпромом" в международном трибунале обяжет российского монополиста пересчитать оплату поставленного газа в Польшу с момента, когда поляки инициировали переговоры об изменении цены - с апреля 2011 года.
Это поляки через Стокгольм обязали пересчитать цену на газ. И газпром пересчитал. нам в этом отказали . Так это победа или как ?????
поговорили))))))), але результати не відомі!
считать их дураками не правильно.
нужно быть умнее и хитрее, если хотите.
им уже 100 лет + 1 не надоедaет.
4е - 5е поколение поколение дебилов там.
ждать от них адекватности - напрасная трата времени.
а если тебе НЕУЮТНО на Цензоре....так побарахтайся в фекалиях на СРУ.НЕТе!!!
Кстати, под "украинскими флагами" тут мразь троллячья из Ольгино преобладает. Так что может ты незаслуженно тут обидел своих.
http://antivsepropalshik.club/gazprom_na_lichylnyk/