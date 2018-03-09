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 Экономика, За рубежом
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Все про:арбитраж (110) Газпром (2728) Россия (68317) Стокгольм (127) Шефчович Марош (43)

 Еврокомиссар по энергетике Шефчович провел переговоры с министром энергетики РФ по вопросу заморозки активов Газпрома в Украине

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком насчет возможной заморозки активов "Газпрома" в Украине

Как передает Цензор.НЕТ об этом агентству "РИА Новости" сообщил источник.

По словам собеседника агентства, Еврокомиссия поддерживает контакты с украинской и российской сторонами. О результатах переговоров не сообщается. 

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Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054757
 
 
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Ой, діду, щось цей зомбі досі вештається. Певно треба срібними кулями його нагодувати.
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Срібло зомбораш сприймає лише у вигляді тридцяти іудиних срібляків. Осикового кілка буде цілком досить для того гівнопівня! Треба "Вільху" ("Ольха", рус.) переймувати на "Осику" ("Осина", рус.), щоб зашкварені нею зомбоватани обвуглювалися до жаринки навіть якщо їх шрапнеллю злегка подряпало!!! Або зробити "Осику" значно потужнішу за "Вільху"! Єврокомісар з енергетики Марош Шефчович провів переговори з міністром енергетики РФ з питання заморозки активів Газпрому в Україні - Цензор.НЕТ 8360 Єврокомісар з енергетики Марош Шефчович провів переговори з міністром енергетики РФ з питання заморозки активів Газпрому в Україні - Цензор.НЕТ 3297 Єврокомісар з енергетики Марош Шефчович провів переговори з міністром енергетики РФ з питання заморозки активів Газпрому в Україні - Цензор.НЕТ 260
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коли вже всім москалям "зваяють" такий камінець
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Пущай сначала с хантами и мансями за спижжыный гас рассчитаюцца.
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А заморозка активов газпрома, это хорошо или плохо для Украины.
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Пабєда!!!))))
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это никак. народу от этого не холодно ни жарко. А вот русне азиатской - плохо. мордва на эти аресты кучу бабла у пенсоваты тамбова и кудымкара спише.
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Готуйтеся до підвищення цін на газ, електрику тощо...
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...В подконтрольной Ахметову "Киевэнерго" заявили о несоответствии цены на электричество для населения его себестоимости.Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго", входящей в компанию ДТЭК Рината Ахметова, Иван Плачков заявил о несоответствии цены на электроэнергию для рядового гражданина себестоимости ее производства, сообщает Радіо Свобода."У нас алогичный алгоритм тарифной политики - обеспеченные слои населения платят за электроэнергию по ценам ниже себестоимости. У нас самые низкие тарифы на электроэнергию - потому что нет политической воли сделать тарифы хотя бы на уровне себестоимости, и затем включить механизм субсидий для малообеспеченных семей", - говорится в заявлении.При этом он подчеркнул: тарифы на электроэнергию в Укране являются "самыми низкими не только среди стран Западной Европы, но и меньшими, чем в Молдове, Грузии, Балтии"...
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Ми вже чотири роки як замерзли- тепер черга "Газпрому"! )))
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Просто заплатить кацапе@долам не позволяет их дешевый шовинистический гонор. Значит придётся позабирать всё что только можно на сумму долга.
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Начиная энергетические войны с РФ ,надо думать о последствиях. Тут придётся быстро переходить на стержни Вестинхауз,нефть из Азербайджана,уголь из ЮАР,газ из Катара .транзитом через Польшу.
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Ни об энергитических войнах идет речь. а о том, что вести любую войну нужно уметь. А когда у нас у власти трусы и торгаши, то они в принципе воевать не будут. У них только один вариант войны - позор и капитуляция.
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А 2,6 млрд зелених - це ганьба чі капітуляція г-н Дон?
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Для того, чтобы что то определять нужно сравнивать сравнимое со сравнимым. Восточно европейские компании в т.ч. и без суда пересчитали "задним" числом стоимость газа и газпром вернул деньги . У нас этого не произошло. Второе, Принцип бери или плати был признан нерыночным для действия существующих контрактов полностью. Нам же присудили частично. Теперь касается присужденных денег. Мы как партнеры показали свою слабость, потму, что несобираемся выполнять решения международного суда на собственной территории, а полезли в Германию. Там просто покрутили пальцем у виска. Мы показали себя как слабые и не способные защищать собственные интересы, а вернее как ими торговать. Поэтому и такая реакция.
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Я вам уже написал. Что реакция газпрома на решение в стокгольме, это результат кидалова со стороны украинских властителей, которые договаривалисб через фирташа с газпромом. Так понятнее. Что касается присужденных денег научитесь читать.
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Так ганьба чі капітуляція г-н Дон?
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Торговля интересами страны.
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Вот вам польский пример
Gazeta Wyborcza также отметила, что победа PGNІG в ценовом споре с "Газпромом" в международном трибунале обяжет российского монополиста пересчитать оплату поставленного газа в Польшу с момента, когда поляки инициировали переговоры об изменении цены - с апреля 2011 года.

Это поляки через Стокгольм обязали пересчитать цену на газ. И газпром пересчитал. нам в этом отказали . Так это победа или как ?????
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Мені ці побрехеньки по цимбалах. Ганьба чі капітуляція г-н Дон?
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Вы или дурак или не лечитесь. Вам уже написали, что пальцы нужно сравнивать с пальцами, а не с жопой. Нафтогаз ПРОИГРАЛ в споре с газпромом, в то время когда другие выиграли в аналогичном споре, так, что это разве не ганьба ??????
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"Развє"- "нє развє" мені по цимбалах. Відповідь "так"-"ні" - "ганьба"-"капітуляція".
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Теберь лука вас бесплатным газом душить будет в качестве исполнения смертных приговоров. Радуйся, житель Белорусской области россосийской педерации.
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К, сожалению, у нас влсать беспринципных торгашей. Они и маленькую победу просрать могут. Весь вопрос в том, что получит нафтогаз деньги от газпрома или нет , к украинцам это имеет мало отношения. Ни цены на газ, ни к самому газу это не относится.
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новина круто подана)))
поговорили))))))), але результати не відомі! Єврокомісар з енергетики Марош Шефчович провів переговори з міністром енергетики РФ з питання заморозки активів Газпрому в Україні - Цензор.НЕТ 6593 Єврокомісар з енергетики Марош Шефчович провів переговори з міністром енергетики РФ з питання заморозки активів Газпрому в Україні - Цензор.НЕТ 1895 Єврокомісар з енергетики Марош Шефчович провів переговори з міністром енергетики РФ з питання заморозки активів Газпрому в Україні - Цензор.НЕТ 6593
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Хух!!! На скоррую перечитав, подумал, что еврокомиссар по энергетике уже рыговского шухерыча сделали Єврокомісар з енергетики Марош Шефчович провів переговори з міністром енергетики РФ з питання заморозки активів Газпрому в Україні - Цензор.НЕТ 3375
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"Газпром" решил поиграть в домоуправшу из "Бриллиантовой руки"? "Не будут брать - отключим газ!" Только он забыл, что его зарплата от продажи этого газа зависит...
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Зарплата от продажи газа? в Газпроме? вот насмешил.
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суки кацапские падлючие до самой подлости, но не дураки.
считать их дураками не правильно.
нужно быть умнее и хитрее, если хотите.
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Да я знаю... "Пацаны" решили "взять на понт"... Пока им это удаётся... Но, ведь, в конце-концов, это надоест....
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вы верите в то шо им надоест?
им уже 100 лет + 1 не надоедaет.

4е - 5е поколение поколение дебилов там.
ждать от них адекватности - напрасная трата времени.
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Да я не про "рассеян"... Там уже неизлечимо... Их скорее китайцы выдушат и ассимилируют, чем они излечатся ... Мы с Вами - не доживём... Я о Европе говорю...
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ви хоч самі зрозуміли значення заголовку ? ...Еврокомиссар по энергетике Шефчович провел переговоры с министром энергетики РФ по вопросу заморозки активов Газпрома в Украине ...це значить що Україна в цих перемовинах "ОБЄКТ" а не субєкт (хоча і це потрібно розуміти) ...простіше що на Україну ..."ложили"...тут дійсно "побьєда"
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Убогий, хоть иногда думай что пишешь (если ты конечно не на работе здесь). Из закоговка ровным счётом ничего такого не следует. Об заморозке счетов Украиной могут встречаться и разговаривать кто угодно. Например ты у себя в Ольгино можешь после приёма боярышника поговорить с соседом Васей о выборах Трампа. Это не будет означать что Трамп - ваш с Васей объект.
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он тоже в свое время говорил ГАВ....прям как ты Юра))))
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Чувствую себя неуютно ,еще вчера Цензор был окном в демократию,для русскоязычных человечков СНГ,много разных флагов-масса споров.Сегодня одни украинские флаги(всех не согласных удалили) и все свои,поют ,как один хор-на западе друзья,на востоке враги.
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на Востоке у Украины только один друг....КИТАЙ!!!!
а если тебе НЕУЮТНО на Цензоре....так побарахтайся в фекалиях на СРУ.НЕТе!!!
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то новенький кацапенок - его наивность поражает....
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А шо ж ты бедный здесь мучаешься? Иди к кассавам, там одни друзья тебе.
Кстати, под "украинскими флагами" тут мразь троллячья из Ольгино преобладает. Так что может ты незаслуженно тут обидел своих.
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А ты чюдо-юдо из за какого веника вылезло,назовись своим настоящим именем-нет,значит ты из Ольгино-провокатор.
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а у кацаповского грязьпрома активы в Украине есть?
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Есть небольшая доля в "трансгазе", но если ее изъять или заморозить, то наша компания по транзиту обанкротится! остается только газ в трубе, но этот газ и европейский тоже...
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Цей газ стає європейським на західному кордоні України.
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Согласен, но тогда европейцы не получат своего газа и немножко обидятся, а потом немножко оштрафуют так, что золотой запас придется наполнять с ноля!
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Залежно від процедурних моментів. Отримали ухвалу суду - поставили до відома європейців - конфіскували - їм же й продали (можна навіть трохи дешевше - за меншою ціною й зарахувати конфіскацію).
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕврокомиссар по энергетике Шефчович провел переговоры с министром энергетики РФ по вопросу заморозки активов Газпрома в Украине
 
 
 
 
 
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