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Все про:агрессия (1277) Качиньский (319) Польша (4214) Балтия (189) Россия (68317) Моравецкий Матеуш (22)

 Россия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии, - Моравецкий

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что по прежнему актуальны слова экс-президента Польши Леха Качиньского о том, что после агрессии России в Грузии будет агрессия в Украине, а впоследствии, возможно, в Польше и странах Балтии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе по итогам переговоров с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я напомнил моим коллегам слова президента Леха Качиньского, что сначала Грузия, потем Украина, а со временем могут быть Польша и Балтийские страны. И действительно, без сомнения, надо быть настроенными мирно, но одновременно не наивно, и нужно строить и укреплять трансатлантический союз на восточном фланге, что мы активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал Моравецкий.

Он сообщил, что Польша пытается стать полностью независимой от российского "Газпрома", не только построив LNG-терминал в Свиноуйсьце и пытаясь еще больше расширить его перерабатывающие возможности, но и находится на этапе переговоров с Данией и Норвегией по вопросу строительства газопровода Baltic Pipe.

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"Во время встречи четырех премьеров мы также напомнили о "Северном потоке-2" и о том, насколько опасен этот проект для безопасности этой части Европы", - сказал глава польского правительства.

Моравецкий также подчеркнул необходимость углубления отношений с Балтийскими странами в сфере развития инфраструктуры в энергетической сфере.

В то же время между Польшей и Литвой подписан меморандум о строительстве газового интерконнектора. Польский премьер выразил надежду, что прогресс в этом вопросе будет достигнут во второй половине 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054756
 
 
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Сракавставание?! Сколенналоктипереваливание... Росія не зупиниться в Україні, далі будуть Польща і країни Балтії, - Моравецький - Цензор.НЕТ 5006
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Ось тільки на Україні россоссія послизнулась і спіймала облизня.
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твои слова будут правдой, когда скажешь это на развалинах Кремля. Война только началася и до её конца путь не близкий.
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Ага, а пАляки -суки, Степана Андреевича предъявили Украине. Не понимают убогие, что ежели не дай Бог Украина упадет , им ждать рузкава мира всего лишь дело времени.
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Так то ж прокацапленные ляшки и пытались двинуть предъяву!
-Тут живёт Степан Бандера? - спросили "вежливые" "человечки".
-Так-так-так!Так-так-так!Так-так-так! - відповів кулемет!
Росія не зупиниться в Україні, далі будуть Польща і країни Балтії, - Моравецький - Цензор.НЕТ 9302
Кацапы - любители чужими руками жар загребать! Росія не зупиниться в Україні, далі будуть Польща і країни Балтії, - Моравецький - Цензор.НЕТ 4394 Росія не зупиниться в Україні, далі будуть Польща і країни Балтії, - Моравецький - Цензор.НЕТ 3535
"Очі завидющі, кацалапи загребущі!"
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польша и прибалтика скорей всего будет а в Украины козломордые в 14м отсосали навсегда
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коррупционный Режим - это Росея. Чинуши сами строят здесь росию. коррупция это россия. китайцы это поняли и стали мировыми лидерами.
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Че китайцы на рашку ненападут, уже давно бы это сделали.
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да китайцы стратег, придут в тот момент , когда параша ни чего противопоставить не сможет
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Всю Сибирь и Дальний Восток охраняют 100000 мардовских чучел (30 рыл на км), там охраны уже нет. Росія не зупиниться в Україні, далі будуть Польща і країни Балтії, - Моравецький - Цензор.НЕТ 1949
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А зачем китайцам нападать? Они тихо Рашу заселяют и ассимилируют - так и проще и спокойнее... Без крови, без бойни - а результат будет ещё страшнее, поскольку на участки для голосования когда-то прийдут именно они...
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Нееее. Вся веселуха ещё впереди - когда их станет большинство!!!! Корда полицейский будет китаец, солдат армии РФ - китаец, чиновник - китаец. Вот тогда они и покажут вяликим россиянам Кузькину мать. Это в Китае запрещено иметь в семье более одного ребёнка, а в России им плодится ничего не мешает. И россиянам не спрятаться - по внешнему виду отличаются... Это им не Украина, где они на Украинцев похожи... И процесс уже пошёл - уже китайцам отдана часть Сибири больше Крыма. А дальше - по нарастающей... Славянам сплотится надо было бы,, но плешивая моль сделала всё, чтобы при слове " Россиянин" у других славян появлялся рвотный рефлекс. Во всяком случае у меня уже давно брезгливость, как когда в собачье дерьмо наступишь.......86% довольных своим бессменным пастухом бывает только стадо баранов.... Это не люди , где у каждого своё мнение, - это зомби. А Китаю это на руку...
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Cаша це вже все є))), я там був в 1990 році - і це вже було в повітрі)))
уявляєш що там зараз? )))) )))))) ))))))
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Догадываюсь. Но всё дело в том, что этот процесс будет идти не линейно, а по гиперболе - ! 1,2,4,8,16,32,64,128,254,508, 1016 и т.д.
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Справа в тому, що слов'ян в рашкі дуже мало. Європейська зовнішність, не означає належність до слов'янської нації. Там татари, меря, угрофіни... всі мають європейську зовнішність. А термін "слов'яни~ до них застосував сралін під час війни з німецьким нацизмом.
Татари в раші правлять після Івана 4-го(останнього з роду київських князів), тому там було рабство (кріпосне право), бо місцеве населення не було татарським і стало рабами.
У місцевого населення відібрали їх справжню національність. Даль свого часу писав, що при питанні у сільського жителя рос імперії про його національність відповідали, що вони "крестьяне". За допомогою церкви їх поработили і відібрали національну самосвідомість. Зараз там кожен вузькоглазий називає себе рюзським!
Також, В.Даль стверджував, якщо "Россия" походить від Русі(Київської) то треба писати це слово з ОДНИМ "С" - Росия, або Русия! Проте його заткнули і видалили із знаменитого словника таке тлумачення.
Фактично там створили аморфну масу яка називає себе рюзскими і втлумачують постійно їх велич в порівняні з усім світом. У них вирбили генетичну залежність від сцаря і віру, що тільки сцар може дарувати і карати, а всі інші лише пилюка з ніг сцаря.
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Разрешили им уже второго рожать, но пока не более.
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Гадя Савченко сейчас начнет горланить что мол ,,вы все врёте,, ,,ихде ваши доказательства,,
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И какой вывод с этого сделаете, поможете Украине оборону укреплять, или как.
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Как-то не вполне это пляше с анти-Украинским законом,принятым в той Польше.
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так какого хрена этот урод добивает Украину своими идиотскими обвинениями по Бандере и ОУН УПА? придурок.
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с ними вроде как основательно поговрили, только тут за день откат не сделать.
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Той закон - лише піар акція рюзько орієнтованих пшеків перед виборами. Адже свого часу все керівництво Польші не просто так загинуло.
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Да пусть в Берлине немцев топчет Рашка. Мы только в ладоши будем хлопать.
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Пока стоит Украина не будет ни Польши ни Балтии, Украина стоит на страже цивилизованного мира.
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Это ты дошутишься будешь так острить. Мир восхищается стойкостью и героизмом украинцев.
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И продолжает спасать, вспомни флаг ЕС показанный в Мюнхене.
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А я то думал, о чем это он. А он оказывается про СП-2
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Да пусть в Берлине немцев топчет Рашка. Мы только в ладоши будем хлопать.
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Страны Балтии ещё как-то представляю, но Польша даром никому не нужна. А кацапы до сих пор плюются, что Катя-2 согласилась принять этот геморрой от хитрых Пруссии и Австрии.
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Серьёзно?Ради 5-10 млрд куб. кто-то будет строить газопровод от уставших скважин Норвегии? А после Польши куда попрут? наверное Португалию окучивать. Но в мире рыночной экономики в это вериться слабо. Вот в эпоху 3-го рейха,пожалуй,может быть.
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Плохо ты в школе учился:
По оценкам в 2020-м году добыча газа в Норвегии составит 125-140 млрд кубометров; в прошлом году на норвежском шельфе было добыто 103 млрд кубометров газа.
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Упс.. Это позапрошлогодние данные.
Объем добычи газа в Норвегии в 2017 году составил 124,2 млрд кубометров, что является рекордно высоким показателем для Норвегии.
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И кстати:
Норвегия занимает 7 место в мире по добыче газа, опережая даже Саудовскую аравию...
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Таки не все на Рацее казлы Россия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 1222
Москва, магазин "Республика":

Россия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 8106
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Опа! Самые сообразительные из плугов начали догадываться! Поразительно.
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Именно поэтому вы помогаете русне вести кампанию против Украины, разжигаете межнациональную рознь своими маразматическими "законами" и действиями?
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Да пусть Рашка топчет Берлин, нам то что. Пусть Америкой завалят своим сланцевым газом Европу, по одному кораблю в год. Сидели янки на своем континенте и радио слушали бы там.
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кацапа, где вас таких пидарков тупорылых берут? Наверное конкурс десять дебилят на одно место Росія не зупиниться в Україні, далі будуть Польща і країни Балтії, - Моравецький - Цензор.НЕТ 6908
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Пока они там рассуждают о высоких материях наших каждый день ложат, каждый день двухсотые трехсотые. Народ, скоро всех перехерячат, шокопадлам это как раз и нужно
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Щось вже геть поляки заблудились...І сцикотно,і Україну потоптати хочеться...Дограються(не в перший же раз)..
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Пшеки, так дивись і ярузельского скоро прийдеться відкопувати.
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Повезло вам, Моравецкий, что Раша в Украине завязла.... Только вот понимания этого факта от вас не видно,, постоянно придумываете какую-то хрень про дела давно минувших дней....
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Такие события на европейском континенте уже происходили, не так уж и давно и не единожды!
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Поляки и прибалты должны сказать Украине большре спасибо, что Вова завяз в Украине.
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Напасть на Польшу равнозначно начать войну с НАТО, трусливый шакал на это не пойдет. Если бы Украина проявила характер, как Прибалтика и сразу, после 1991 года, вступила в НАТО, то, "братья" гне то, что не посмели бы, в 2014 году напасть на Украину, а, дажет близко к ее границам бы не подошли. За то, что твориться в Крыму и на Донбассе надо "благодарить" кормильцев, или партию регионов, она своим предательством интересов народа Украины, дала возможность "братьям" все это сделать.
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"Напасть на Польшу равнозначно начать войну с НАТО"
Ну, зачем же открыто нападать? Нам ведь показали как можно - нас нам нет, это фсё местные силы самообороны.
На месте поляков и прибалтов я бы не успокаивала себя мыслью о НАТО. Кацапы ведь могут и местную вату поднять, активно ей помогая и типа сами ни при чём.
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комусь треба штанці перевдягнути, бо коричневого кольору ззаду
хтось обіс....ся
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Не все так просто. Я очень хорошо понимаю поляков. Кто несколько лет назад мог предлположить, что вспыхнет украинско-эрэфская война. А она идет вот уже пятый (!!!) год. Причем война подлая, без объявления, зато с вполне реальными жертвами и разрушегиями на нашей земле А Запад только проявляет озабоченность. Где гарантия, что следующими жертвами безумного карлика на станут другие страны. Вам это ничего не напоминает? Да-да конец 30-х годов 20 века. Тогда ведь тоже хотели откупиться от бесноватого фюрера. Во что это вылилось общеизвестно. Вот уж воистено история учит, что ничему не учит.
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Внук Бандеры Бандера...Очередной герой-отобрать и разделить себе,и не получить по глупой башке.Малалетка-фантазёр...
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что мы активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал МоравецкийИсточник: https://censor.net.ua/n3054756

Ну да, ну да..... особенно в свете того, как Литва нагадила Латвии разобрав рельсы, как Балтийские страны переругались из за железной дороги, ну наконец, "успешный литовский проект СПГ",которым ни Латвия, ни Эстония не пользуются... Все единство Балтии, только на бумаге...
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плешивый не рыпнется против стран членов НАТО, все на что способна бoтoксная кpыса - втихаря поставлять вооружение и засылать на донбасс "ихтамнетов", потом хоронить их как бoмжeй, а родственникам платить за молчание.
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Он не только рыпнулся, он уже завалил верхушку одной из стран НАТО. Проснись, тормоз...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии, - Моравецкий
 
 
 
 
 
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