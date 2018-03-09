 Россия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии, - Моравецкий

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе по итогам переговоров с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я напомнил моим коллегам слова президента Леха Качиньского, что сначала Грузия, потем Украина, а со временем могут быть Польша и Балтийские страны. И действительно, без сомнения, надо быть настроенными мирно, но одновременно не наивно, и нужно строить и укреплять трансатлантический союз на восточном фланге, что мы активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал Моравецкий.



Он сообщил, что Польша пытается стать полностью независимой от российского "Газпрома", не только построив LNG-терминал в Свиноуйсьце и пытаясь еще больше расширить его перерабатывающие возможности, но и находится на этапе переговоров с Данией и Норвегией по вопросу строительства газопровода Baltic Pipe.

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"Во время встречи четырех премьеров мы также напомнили о "Северном потоке-2" и о том, насколько опасен этот проект для безопасности этой части Европы", - сказал глава польского правительства.



Моравецкий также подчеркнул необходимость углубления отношений с Балтийскими странами в сфере развития инфраструктуры в энергетической сфере.



В то же время между Польшей и Литвой подписан меморандум о строительстве газового интерконнектора. Польский премьер выразил надежду, что прогресс в этом вопросе будет достигнут во второй половине 2019 года.