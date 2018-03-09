 Россия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии, - Моравецкий

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе по итогам переговоров с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я напомнил моим коллегам слова президента Леха Качиньского, что сначала Грузия, потем Украина, а со временем могут быть Польша и Балтийские страны. И действительно, без сомнения, надо быть настроенными мирно, но одновременно не наивно, и нужно строить и укреплять трансатлантический союз на восточном фланге, что мы активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал Моравецкий.
Он сообщил, что Польша пытается стать полностью независимой от российского "Газпрома", не только построив LNG-терминал в Свиноуйсьце и пытаясь еще больше расширить его перерабатывающие возможности, но и находится на этапе переговоров с Данией и Норвегией по вопросу строительства газопровода Baltic Pipe.
"Во время встречи четырех премьеров мы также напомнили о "Северном потоке-2" и о том, насколько опасен этот проект для безопасности этой части Европы", - сказал глава польского правительства.
Моравецкий также подчеркнул необходимость углубления отношений с Балтийскими странами в сфере развития инфраструктуры в энергетической сфере.
В то же время между Польшей и Литвой подписан меморандум о строительстве газового интерконнектора. Польский премьер выразил надежду, что прогресс в этом вопросе будет достигнут во второй половине 2019 года.
-Тут живёт Степан Бандера? - спросили "вежливые" "человечки".
-Так-так-так!Так-так-так!Так-так-так! - відповів кулемет!
Кацапы - любители чужими руками жар загребать!
"Очі завидющі, кацалапи загребущі!"
уявляєш що там зараз? )))) )))))) ))))))
Татари в раші правлять після Івана 4-го(останнього з роду київських князів), тому там було рабство (кріпосне право), бо місцеве населення не було татарським і стало рабами.
У місцевого населення відібрали їх справжню національність. Даль свого часу писав, що при питанні у сільського жителя рос імперії про його національність відповідали, що вони "крестьяне". За допомогою церкви їх поработили і відібрали національну самосвідомість. Зараз там кожен вузькоглазий називає себе рюзським!
Також, В.Даль стверджував, якщо "Россия" походить від Русі(Київської) то треба писати це слово з ОДНИМ "С" - Росия, або Русия! Проте його заткнули і видалили із знаменитого словника таке тлумачення.
Фактично там створили аморфну масу яка називає себе рюзскими і втлумачують постійно їх велич в порівняні з усім світом. У них вирбили генетичну залежність від сцаря і віру, що тільки сцар може дарувати і карати, а всі інші лише пилюка з ніг сцаря.
))) СмарЄть дА каЦа!
По оценкам в 2020-м году добыча газа в Норвегии составит 125-140 млрд кубометров; в прошлом году на норвежском шельфе было добыто 103 млрд кубометров газа.
Объем добычи газа в Норвегии в 2017 году составил 124,2 млрд кубометров, что является рекордно высоким показателем для Норвегии.
Норвегия занимает 7 место в мире по добыче газа, опережая даже Саудовскую аравию...
Москва, магазин "Республика":
Ну, зачем же открыто нападать? Нам ведь показали как можно - нас нам нет, это фсё местные силы самообороны.
На месте поляков и прибалтов я бы не успокаивала себя мыслью о НАТО. Кацапы ведь могут и местную вату поднять, активно ей помогая и типа сами ни при чём.
хтось обіс....ся
Ну да, ну да..... особенно в свете того, как Литва нагадила Латвии разобрав рельсы, как Балтийские страны переругались из за железной дороги, ну наконец, "успешный литовский проект СПГ",которым ни Латвия, ни Эстония не пользуются... Все единство Балтии, только на бумаге...