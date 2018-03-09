 Неизвестные "минировали" вокзал во Львове - эвакуировано 360 человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в информации полиции Львовской области.

Вечером 9 марта полиция получила анонимное сообщение о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.

На месте работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. После обследования вокзала и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружили.

Лицо, сообщившее о "заминировании", сейчас устанавливают.

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