 Неизвестные "минировали" вокзал во Львове - эвакуировано 360 человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в информации полиции Львовской области.
Вечером 9 марта полиция получила анонимное сообщение о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.
На месте работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. После обследования вокзала и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружили.
Лицо, сообщившее о "заминировании", сейчас устанавливают.
Главное процесс!
Кстати, пару дней не следил за новостями и тут зашел... Брррр...
Чикаго!!!
Интересно, от чего нас отвлекают?
Слишком много дерьмовых спектаклей...
Как для ж/д вокзала, то не такая уж и фантастическая численность
Анонисты звонили как всегда из лугандона ?
Бо у всьому винний барига😁
09.03.2018 21:33
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В Ялте 9 мая в честь годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко к его памятнику крымчане возложили букеты цветов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Источник: https://censor.net.ua/p3054728
В Цензоре только заголовки читают-и понеслось,кто громче тявкнет.На ошибку никто не обратил внимания-значит не читали,или по барабану,какой сегодня месяц....Украинцы не так просты,как об них думают...
Причем по нему, если посмотреть реестр судебных решений, проходит огромное количество явно не связанных друг с другом эпизодов.
Включая даже загадочную историю с подозрением львовского юриста Владимира Люшика в помощи участникам террористической организации "ИГИЛ" в организации их транзита через территорию Украины и схем по вымогательству денег.
Впрочем, основные повороты дела касаются зоны АТО. Хотя, к конкретному случаю с Рубином они явно отношения не имеют.
Например, история судья Кировского райсуда Донецка Натальи Анисимовой, которую в 2016 году указом президента перевели на должность судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда. Осенью прошлого года в СБУ сообщили, что задержали ее по подозрению в пособничестве силам "ДНР".
Первый приговор вынес 21 сентября 2017 года Дружковский горсуд Донецкой области в отношении уроженца Ясиноватой Михаила Долгих. Этого мужчину в украинских СМИ подавали как корректировщика огня сепаратистов по прозвищу "Якут".
По аналогичной схеме был 28 ноября 2017 года Дзержинским горсудом Донецкой области был вынесен вердикт в отношении уроженце крымского села Лесноселье Андрея Третьякова, получившего за содействие "ДНР" 14 месяцев лишения свободы. Причем задержан он был еще в феврале 2017 года.
В общем, судя по всему, Рубана просто привязали к делу, которое представляют собой "сборную солянку". Как правило, силовики так поступают, когда пытаются "спрятать концы" или чтобы под видом одного дела расследовать обстоятельства совершенно других производств.
заминиривать вокзал во Львове - кацапня не изменяема и не адаптируема.
им, хоть усрись, нужны украинские националисты - кровь и драка в Украине....
им бы еще двухголовую курицу,
на двужопую хитровысморканую поменять - и вот они березы...