EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1073  50
Все про:ложная тревога (55) Львов (3135) минирование (644)

 Неизвестные "минировали" вокзал во Львове - эвакуировано 360 человек, - Нацполиция

Во Львове правоохранители эвакуировали из железнодорожного вокзала 360 человек из-за анонимного сообщения о заминировании.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в  информации полиции Львовской области.

Вечером 9 марта полиция получила анонимное сообщение о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.

На месте работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. После обследования вокзала и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружили.

Лицо, сообщившее о "заминировании", сейчас устанавливают.

Также читайте: В Киеве задержали мужчину за ложное минировании станции метро "Оболонь"

Источник: https://censor.net.ua/n3054755
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
или Садовой ,или Грузин--- радиоуправляемым дроном из Голландии через чип заложенный заранее в Перемышле
 показать весь комментарий
 
 
Саме позавчора був свідком ще одного "мінування" у Львові - торгового центру "Lemberg" на вул. Б. Хмельницького, 176. Був саме в цей час там по роботі. Неизвестные "минировали" вокзал во Львове - эвакуировано 360 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 19 Поки шукали вибухівку, мбули змушені залишити будівлю для вимушеного обіду на цілу годину. Це мінування теж виявилося чиїмось дурним жартом.
 показать весь комментарий
 
 
360 человек, а вы не преувеличиваете, вы хоть головой представляете какая это толпа.
 показать весь комментарий
 
 
Та пофиг
Главное процесс!
Кстати, пару дней не следил за новостями и тут зашел... Брррр...
Чикаго!!!
Интересно, от чего нас отвлекают?
Слишком много дерьмовых спектаклей...
 показать весь комментарий
 
 
вечером киевский поезд. може и больше.
 показать весь комментарий
 
если представить головой, то это 6 вагонов исключительно пассажиров без провожающих.

Как для ж/д вокзала, то не такая уж и фантастическая численность
 показать весь комментарий
 
 
Вечером 9 марта полиция получила анонимное сообщение о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.
Анонисты звонили как всегда из лугандона ?
 показать весь комментарий
 
 
Пока не найденный серийный минер из Шегини наносит очередной удар Неизвестные "минировали" вокзал во Львове - эвакуировано 360 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9624
 показать весь комментарий
 
 
Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти грузина какого-то Лет пятидесяти. Среднего роста, Плечистый и крепкий, Ходит он в белой Футболке, имеет пропеле, сьедает хинкальщік на крьіше...
 показать весь комментарий
 
 
Куди не кидайся, а барига сокирою міни зариває😥
 показать весь комментарий
 
 
От відразу видно, що новина політична- на відміну від попередньої...)))
 показать весь комментарий
 
 
Ali Hasan- "барига" - барыга с скобками или нет...., Саша и я не знаем ставить лайк или нет...?
 показать весь комментарий
 
 
Для нього патріот- АндрУша Сміцький, пам'ятаємо...
 показать весь комментарий
 
 
UA Ali Hasan
Бо у всьому винний барига😁
09.03.2018 21:33
ОтветитьБольше не нравится 3
 показать весь комментарий
 
виктор лукьяненко c3e0498c

В Ялте 9 мая в честь годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко к его памятнику крымчане возложили букеты цветов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Источник: https://censor.net.ua/p3054728
В Цензоре только заголовки читают-и понеслось,кто громче тявкнет.На ошибку никто не обратил внимания-значит не читали,или по барабану,какой сегодня месяц....Украинцы не так просты,как об них думают...
 показать весь комментарий
 
Тут вже звикли до таких казусів і не звертають уваги.
 показать весь комментарий
 
 
Хотел сказать-украинский язык красивый,а имя у тебя дешовое.
 показать весь комментарий
 
Еще любопытно, что само уголовное производство №22015000000000245, по которому проходит руководитель "Офицерского корпуса", расследуется почти два года.
Причем по нему, если посмотреть реестр судебных решений, проходит огромное количество явно не связанных друг с другом эпизодов.

Включая даже загадочную историю с подозрением львовского юриста Владимира Люшика в помощи участникам террористической организации "ИГИЛ" в организации их транзита через территорию Украины и схем по вымогательству денег.
Впрочем, основные повороты дела касаются зоны АТО. Хотя, к конкретному случаю с Рубином они явно отношения не имеют.

Например, история судья Кировского райсуда Донецка Натальи Анисимовой, которую в 2016 году указом президента перевели на должность судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда. Осенью прошлого года в СБУ сообщили, что задержали ее по подозрению в пособничестве силам "ДНР".
 показать весь комментарий
 
Кроме того, в "деле Рубана" есть сразу два обвинительных приговора. Они были вынесены в рамках выделенных из него уголовных производств, и касаются лиц, признавшихся в пособничестве т.н. "ДНР".

Первый приговор вынес 21 сентября 2017 года Дружковский горсуд Донецкой области в отношении уроженца Ясиноватой Михаила Долгих. Этого мужчину в украинских СМИ подавали как корректировщика огня сепаратистов по прозвищу "Якут".
По аналогичной схеме был 28 ноября 2017 года Дзержинским горсудом Донецкой области был вынесен вердикт в отношении уроженце крымского села Лесноселье Андрея Третьякова, получившего за содействие "ДНР" 14 месяцев лишения свободы. Причем задержан он был еще в феврале 2017 года.

В общем, судя по всему, Рубана просто привязали к делу, которое представляют собой "сборную солянку". Как правило, силовики так поступают, когда пытаются "спрятать концы" или чтобы под видом одного дела расследовать обстоятельства совершенно других производств.
 показать весь комментарий
 
 
И настя сцянко, которая как из лугандонского подвала вернулась, так резко стала ненавидеть барИгу, тоже не верит. "Подстава!" - говорит. Посадили бедненького бородатого мальчика-хернерала в трусиках в СБУшный бусик и заставили дырляндцев нагрузить вместе с этим же мальчиком полный бусик оружия. А мальчик и не видел, что то он оружие грузит, пока его хитрые СБУшники на КПВВ не сцапали.
Невідомі "замінували" вокзал у Львові - евакуйовано 360 осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 369
 показать весь комментарий
 
 
Зовсім це "Громадське" не палиться- на чолі з Кутєповим...)))
 показать весь комментарий
 
 
спалить венгерский дом в Ужгороде,
заминиривать вокзал во Львове - кацапня не изменяема и не адаптируема.
им, хоть усрись, нужны украинские националисты - кровь и драка в Украине....
им бы еще двухголовую курицу,
на двужопую хитровысморканую поменять - и вот они березы...
 показать весь комментарий
 
 
Минер тот что и Шигинив прошлом году заминировал? Его до сих пор так и не поймали?
 показать весь комментарий
 
За такі речі зловмисників потрібно розстрілювати публічно з трансляцією по всім ЗМІ !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные "минировали" вокзал во Львове - эвакуировано 360 человек, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх